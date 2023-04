PBC J2333.9-2343, la galaxia descubierta por la astrónoma chilena Lorena Hernández García (+ video)

Lorena Hernández García, es investigadora del Instituto Milenio de Astrofísica MAS de Chile

Lorena Hernández García, investigadora del Instituto Milenio de Astrofísica MAS de Chile y su colega Francesca Panessadel Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS-INAF) de Italia, han estudiado por años la composición y característica de esta galaxia.

“Empezamos a estudiar esta galaxia porque mostraba propiedades peculiares a diferentes frecuencias o energías. Nuestra hipótesis era que el chorro relativista de su agujero negro había cambiado de dirección, pero para corroborar esta idea tuvimos que hacer diferentes observaciones”, explica Lorena, quien forma parte del broker astronómico ALeRCE. (Aprendizaje automático para la clasificación rápida de eventos).

este trabajo, que acaba de ser publicado en la prestigiosa revista Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society, de la Universidad de Oxford, descubrió que en esta galaxia el chorro de partículas se originó en las inmediaciones de su agujero supermasivoconocido como chorro y que se observa como una estructura cónica lanzada a gran distancia por los agujeros negros, al ser acelerado a velocidades relativistas, este “chorro” cambia drásticamente de dirección, pasando de estar en el plano del cielo, a estar alineado con la línea de visión de la Tierra, apuntando hacia ella, que es la primera vez que se observa.

Un chorro o “chorro relativista” está compuesto de partículas elementales como electrones y protones que Se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, y Se mueven de forma circular alrededor de un fuerte campo magnético. provocando la emisión de radiación en todo el espectro electromagnético.

“Cuando apunta en nuestra dirección, su emisión se amplifica fuertemente, superando fácilmente a la del resto de la galaxia. lo que puede derivar en un comportamiento con “flares” o bengalas de gran intensidad. Eso cambia la categorización de esa galaxia”, explica.

Según el astrónomo, cuando los dos chorros apuntan hacia el plano del cielo, se conoce como radiogalaxia, mientras que cuando uno de estos apunta hacia nosotros, como es el caso de PBC J2333.9-2343, el núcleo activo de esta galaxia se llama blazar, fenómeno astronómico que es una gran fuente de energía y uno de los más intensos estudiados en el universo.Y aunque previamente se han descrito cambios en la dirección de los chorros, como en el caso de las radiogalaxias en forma de X, esta es la primera vez que se observa esta morfología, la cual no nos da pistas sobre chorros o chorros en diferentes direcciones. Esto no quiere decir que no haya otros casos, pero son difíciles de identificar” explica la astrónoma.

Ahora que se sabe lo que sucedió en PBC J2333.9-2343, es más fácil pensar en formas de buscar similares. Lo que podemos decir sobre este caso particular es que es una galaxia que se sale de la norma de lo que conocemos, ya que su núcleo activo no encaja en los conceptos generales que los autores han descubierto.

“Estudiar este tipo de galaxias que no siguen reglas comunes nos puede dar mucha información sobre cómo evolucionan. Puede abrir nuestra mente a nuevos descubrimientos sobre lo que sucede en las profundidades de las galaxias” comenta Hernández.

