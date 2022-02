Revista Nature destaca plataforma chilena de datos abiertos como un ejemplo en la disposición de información sobre la pandemia

En una columna titulada “Commit to transparent pandemic data — not fancy dashboards” en la revista Nature, el jefe de Datos de la organización internacional Our World in Data, Edouard Mathieu, destacó la Base de Datos COVID-19 del Ministerio de Ciencia como un ejemplo a nivel global en la forma en cómo los gobiernos comparten información sobre la pandemia de manera abierta y transparente.

Según explicó el autor, la iniciativa nacional junto a otra experiencia del Gobierno de Malasia, son ejemplos de cómo los países -a través de la plataforma Github– han facilitado el acceso a información en formatos interoperables para apoyar la investigación y el desarrollo de herramientas y aplicaciones por parte de la comunidad.

El ministro de Ciencia, Andrés Couve, celebró el reconocimiento de la iniciativa a través de su cuenta de Twitter: “Un orgullo este reconocimiento en Nature desde Our World in Data a nuestra plataforma de datos COVID-19. Un repositorio que impulsamos desde MinCiencia junto a la comunidad científica para facilitar el acceso y promover el desarrollo de herramientas de análisis y visualización”, destacando el trabajo de los equipos del Ministerio de Ciencia, Ministerio de Salud y al grupo de investigadores e investigadoras que apoyó la construcción de esta plataforma.

Base de Datos COVID-19

Según explicó el ministro de Ciencia, el proyecto surgió en abril de 2020 como un repositorio abierto para la divulgación de datos relacionados al Coronavirus para el análisis y pronóstico de la situación sanitaria, y para facilitar el desarrollo por parte de terceros de visualizaciones, aplicaciones y soluciones a diversos desafíos que aún plantea la pandemia. Además, este sistema es hoy una herramienta para la formación de talento en ciencia de datos utilizada ampliamente en la academia y un ejemplo de colaboración entre organizaciones del Estado, y entre el Estado y privados.

La Base de Datos COVID-19 registra más de 2 millones de visitas y entre 200 y 300 descargas diarias. La plataforma también contribuye a servicios del Estado como el visualizador COVID-19 del Gobierno, información del sistema de salud integrado, la plataforma de datos de Sernatur y los visualizadores territoriales creados por el Ministerio de Bienes Nacionales.

El sistema cuenta con el reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud y ha sido empleada en la creación de más de 40 aplicaciones por parte de la comunidad, teniendo repercusión además en la creación de conocimiento, al haber facilitado el trabajo científico de investigadores e investigadoras nacionales, publicado en prestigiosas revistas como Nature, Science y New England Journal of Medicine.

Los aprendizajes de este trabajo multidisciplinario están incluidos en el documento “Una mirada a la cultura de datos en Chile” que también describe los desafíos de todo el ciclo de datos de la pandemia, abordando desde la generación y obtención de la información, hasta los procesos de almacenamiento, análisis y visualización.