Tablago inteligencia artificial en los anuncios clasificados para adultos

Tablago (https://tablago.com) es un sitio web gratuito de anuncios clasificados que utiliza la inteligencia artificial para ayudar a las personas a encontrar servicios para adultos.

Tablago introduce una tecnología impulsada por la IA en el mercado de los anuncios clasificados para adultos. Tablago es un nuevo software que utiliza la inteligencia artificial para calificar los anuncios automáticamente.

Fundada en el año 2020, Tablago es una startup basada en la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural para revolucionar el mercado de los anuncios clasificados para adultos. Con presencia en Chile, Portugal y Perú, la empresa busca expandirse por toda la región iberoamericana de América Latina.

Tablago ha creado una plataforma gamificada que combina recomendaciones contextuales y locales, contenidos de imagen y vídeo, comentarios en tiempo real y herramientas de deliberación. El motor de Tablago, impulsado por la IA, aprovecha el contexto para crear recomendaciones precisas y eliminar el spam.

Tablago utiliza algoritmos de procesamiento del lenguaje natural para analizar el texto y determinar su significado. Una tecnología capaz de eliminar, sin necesidad de moderadores humanos, el contenido inapropiado y eliminar o bloquear automáticamente ese contenido.

La tecnología de IA ha sido desarrollada durante los últimos 2 años por un equipo de expertos en ciencia de datos, analistas de anuncios e ingenieros de visión por ordenador.

Como se está evolucionando el mundo de los anuncios para adultos gracias a la IA?

La publicidad en los clasificados para adultos siempre ha sido complicada. El sector está plagado de fraudes, tiene poca transparencia y falta de responsabilidad cuando se trata del rendimiento de los anuncios. Además, el mercado siempre ha sido susceptible de sufrir cambios en los gustos de los consumidores, lo que puede tener un fuerte impacto en la rentabilidad. La inteligencia artificial en los anuncios clasificados para adultos está a punto de cambiar todo esto. Con la IA se están aportando algoritmos desarrollados específicamente para erradicar el fraude en los clasificados para adultos.

Comparamos una web como escortcity y otra como tablago que utiliza IA. En la primera, la consulta, por ejemplo, de una query como escort en Santiago, utiliza sólo los parámetros de la categoría y la ubicación del anunciante. Mientras que en una web que utiliza IA los parámetros de búsqueda tendrán en cuenta el perfil de cada usuario en función de determinados criterios.

Un sitio web que utiliza la IA no sólo tiene en cuenta la información general de su región, sino también de parámetros, como intereses, gustos sexuales incluso su ubicación; para ofrecer resultados más precisos.

¿Pero qué pasaría si la IA pudiera ayudarte a encontrar la pareja perfecta?

Hay varios beneficios que la Inteligencia Artificial puede aportar al mercado de las citas para adultos, en un esfuerzo por ayudar a la gente a encontrar el amor o la cita perfecta. El software desarrollado por estas empresas será capaz de leer y comprender las publicaciones en línea destinadas a conocer parejas sexuales, de modo que el software pueda identificar mejor el tipo de pareja que desea una persona.

Los sitios web aprenderán más sobre una persona a medida que interactúe con otros miembros y crearán perfiles utilizando esta información. Esto ayudará a los usuarios a distinguir entre estar con alguien que está enamorado y otro que busca sexo casual.

Esta es quizás la posibilidad más emocionante que ofrece esta aplicación impulsada por la IA. La gente ya no tendrá que preocuparse de pasar tiempo con alguien que no encaja bien, o tener miedo de ser herido por alguien que busca una relación cuando no lo es. Creo que hay muchas personas que dudarían en utilizar una aplicación de citas porque tendrían miedo de que no funcionara o incluso de que pudiera herir sus sentimientos.

Este sistema permitirá a los usuarios encontrar la pareja perfecta para ellos de forma segura y eficaz. Mejorará la experiencia del usuario al proporcionarle un perfil personalizado que le permita conocer su personalidad y sus coincidencias de compatibilidad.

En definitiva la inteligencia artificial cambiará para siempre la forma de encontrar el amor, y aunque esta idea pueda parecer tabú, en un futuro lejano, la IA podría alterar significativamente la forma en que abordamos las citas y la búsqueda del amor.