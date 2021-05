Demon Slayer Mugen Train, el anime más taquillero llega a México

Desde su estreno en la primavera del 2019, Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba por su nombre en japonés, ha estado en la mira de todos los otakus. Con una animación impresionante, una historia sencilla pero bien contada y personajes a los que de inmediato les tomas cariño, la cinta se posicionó entre las mejores de su año. Ahora, llega a México gracias a Konnichiwa Festival, y El Ciudadano estuvo presente en la premier de Demon Slayer Mugen Train.

Este anime nos cuenta de Tanjiro, un adolescente que al regresar a su casa encuentra a su familia asesinada y a su hermana, Nezuko, convertida en un demonio. Sin embargo, ella no busca comer carne humana como los otros, por lo que será labor de Tanjiro convertirse en un cazademonios para buscar una cura.

¿Se tiene que ver algo aparte para entender la película?

Algo para aclarar es que a diferencia de otras películas anime, donde la trama no es parte del canon, ésta si es continuación directa. Esto quiere decir que primero tienes que ver la serie para entender el contexto general, incluso de las reglas del mundo fantástico donde transcurre la historia. Algunas son claras en la misma película, pero otras no tanto o te generarán más preguntas que respuestas.

Para explicarlo de forma simple y sin dar spoilers, en caso de no haber visto la serie: lo que tienes que saber es que los demonios comen humanos para alimentarse y hacerse más fuertes; hay dos maneras de matarlos, cortándoles la cabeza con una espada especial o exponiéndolos a la luz del sol. Aparte, hay una organización cazademonios que se encarga de eliminarlos, a ella pertenece una élite conocida como Pilares (hashita).

Si te interesa ver primero el anime puedes encontrarlo en Netflix y Crunchyroll.

Lo que hace especial a Demon Slayer Mugen Train

Es de mencionar que la primera parte de la película tiene una narrativa lenta, debido a que profundiza en los personajes o recurre a alivios cómicos ya conocidos por los aficionados a la serie.

Al personaje de Tanjiro no le dan un desarrollo adecuado, pero nos permiten conocer más sobre su determinación y bondad. Ciertamente se puede escuchar como un lugar común, sobretodo para los que vieron la serie, pero en esta ocasión es algo emotivo.

Una película que trata bien a sus personajes

Lo anterior funciona con el protagonista, pero ¿qué hay de los demás? Pues algo que se le agradece a Demon Slayer es que sabe tratar a sus personajes. En esta ocasión puede que no todos tengan suficiente tiempo en pantalla, pero tampoco se quedan sin hacer nada. Si bien sus acciones pasan fuera de escena, contribuyen al conflicto para evitar que queden cabos sueltos al final de la trama.

Hablando del nuevo personaje, Kyojuro Rengoku, el pilar de fuego, hace su presentación ganándose el aprecio del público. Ciertamente su desarrollo se encuentra algo apresurado por la duración de la película, pero eso no detiene su momento de brillar tanto en su desarrollo como en acciones. Es alguien que logra tener una buena química con los demás y ser un guía excelente, sin duda una gran adición a todo el mundo de Demon Slayer.

¡Les tenemos un mensaje e invitación muy especial de parte de @LiSA_OLiVE! 😍



¡También recuerden que #Homura, está disponible en @iTunes, @AppleMusic, @SpotifyMexico y más! pic.twitter.com/fPSHS9BNAm — Konnichiwa! (@KonnichiwaFest) April 22, 2021 LiSA es la cantante del opening de Demon Slayer, Gurenge, y nos invita a ver la película en cines.

Mugen Train es una experiencia única en el cine

Quien se lleva los aplausos es el impecable trabajo de animación, pues Ufotable (el estudio encargado) siempre se ha caracterizado por realizar producciones increíbles. Sus otros trabajos incluyen entregas de la saga Fate/Stay Night, God Eater y Tales of Zestiria the Cross.

Muchos que están metidos en el mundo del anime recordarán que hubo un enorme auge por el capítulo 19 de la serie. Pues la película en su mejor momento es como volver a repetir esa sensación tanto por la calidad de la animación como lo emotivo del momento. A diferencia de las entregas de Fate, aquí redujeron los efectos de luces por lo que el movimiento se aprecia mejor.

Incluso todo lo que tenía de atractivo la serie puede encontrarse en esta película. Desde el contraste de estilos durante los ataques de posturas, los cambios durante la comedia y escenarios increíbles. Algo que puede molestar a algunos es el uso de animación 3D, pero es entendible debido a que esos elementos en la película iban a complicar la animación por la cantidad de trabajo que iba a requerir.

La música también aporta mucho a toda la película, desde el tema principal de Tanjiro hasta las nuevas composiciones. Saben manejar los momentos para usarlas y mantener una buena ambientación en cada escena, hasta los silencios son usados de forma inteligente. De forma simple se vuelve una delicia para los oídos.

Demon Slayer en la taquilla

No podríamos irnos sin mencionar los logros de esta película en la taquilla. Para empezar, en Japón se volvió un fenómeno enorme, a tal grado que se volvió la cinta más taquillera en la historia de ese país. Superó a El Viaje de Chihiro (Sen to Chihiro no Kamikakushi) y Your Name (Kimi no Nawa), películas que han sido aclamadas a nivel mundial.

En otros países no se quedó atrás, debido a que se volvió la segunda película con mayor recaudación en México, Argentina y Brasil, mientras que en Centroamérica fue la primera. En este primero incluso se volvió el tercer mejor debut en la Era-Covid y llegando a tener más de 500 mil asistentes.

Esta parece que será un gran parteaguas para el anime en el cine de occidente, debido a que en nivel global parece que se podría convertir en la número 1. Su aceptación ha sido tan grande que incluso en la página de Rotten Tomatoes ha tenido una gran aceptación, con cinco mil reseñas y un 99 por ciento de aprobación.

Demon Slayer: Mugen Train, un nuevo referente del anime en México

Ver esta película en el cine ha sido una experiencia única para todos los fans del anime en general. Presenciar cómo estas grandes obras llegan a toda Latinoamérica, algo que hace años era impensable, es todo un privilegio. Esta película es otra gran prueba de todo lo que puede hacer la animación japonesa y porque deberíamos seguir trayendo estas producciones. Sin duda es algo para apreciar en una sala de cine.