Pescadores artesanales agitan las aguas de la protesta popular en Caleta Portales

*Fotografía facilitada por pescador artesanal.

Por Guillermo Correa Camiroaga.

El miércoles 21 de julio, alrededor de las 08 de la mañana, los pescadores artesanales de Caleta Portales realizaron una acción directa de protesta instalando barricadas en Avenida España, cortando el tránsito vehicular entre Valparaíso y Viña del Mar por alrededor de 45 minutos, lo que provocó una importante congestión. Las Fuerzas Especiales de Carabineros fueron sorprendidas por esta acción relámpago y cuando llegaron al lugar para reprimir esta actividad, los pescadores decidieron no enfrentarse con ellas y se retiraron del lugar, ya que el objetivo planteado por ellos de hacer visible su malestar ante los porteños y porteñas se había cumplido perfectamente.

Las dificultades económicas y los problemas sociales que sufren los pescadores artesanales y sus familias han quedado dramáticamente al descubierto debido a la emergencia sanitaria en que nos encontramos, debido a que como consecuencia de las cuarentenas, las restricciones y los confinamientos no les han permitido desarrollar su trabajo en forma normal, pero esas dificultades no solo son causadas por la pandemia de coronavirus y las restricciones laborales asociadas a ella, sino que también obedece a otros factores como son la depredación de los recursos marinos derivados de la indiscriminada pesca de arrastre y el alto precio del combustible utilizado por ellos en sus faenas.

Las ayudas sociales por parte del gobierno han sido muy escasas e insuficientes para este sector y además se sienten muy discriminados al no ser considerados dentro de las ayudas ofrecidas por el gobierno a los pequeños empresarios.

Luego de finalizada esta movilización conversé con Jorge Castro, Director del Sindicato de Caleta Portales, realizándole algunas preguntas.

¿Compañero, me podría explicar el motivo de protestar levantando barricadas y cortando el tránsito en la principal vía de acceso entre Valparaíso y Viña del Mar?.

“Hoy nos manifestamos nuevamente después de diez días, la primera vez fue en forma pacífica, con carteles pero sin interrumpir el tránsito como hoy. Le dimos a conocer a las autoridades nuestro petitorio y no fuimos escuchados, por eso esta vez decidimos hacer una acción más directa porque las autoridades no nos están escuchando.

Hoy hemos querido dar a conocer que si esta tarde, cuando se junte el Ministro de Economía Lucas Palacios con los Diputados en el Congreso, más la Subsecretaria de Pesca Alicia Gallardo, no sacan algo positivo para nuestro sector, para el pescador artesanal de todo el país, esto viene en grande y vamos a invitar a todas las Caletas del país para que se vengan a reunir aquí a Caleta Portales para salir a protestar a la calle, porque es la única forma que el gobierno nos escuche y se nos tome en cuenta a los pescadores artesanales.

Así como se ha tomado en cuenta a los feriantes, a los microbuseros, a los colectiveros, a los del transporte escolar, lo que es muy bueno que se les tome en cuenta y se les dé una ayuda ya que son compatriotas, son hermanos chilenos, así también queremos que se nos tome en cuenta a nosotros, ya que a los pescadores artesanales nos han dejado de lado.

Nosotros tenemos muchos problemas con la pesca de arrastre que ha hecho disminuir nuestros recursos. Si a eso se le sumamos el impuesto específico a la bencina y al daño provocado por los lobos marinos a los recursos que pescamos, nuestra situación se ha vuelto muy difícil. Nosotros necesitamos tener una ayuda social Pyme y si esto no es así, como pescadores artesanales no aguantamos más y saldremos a la calle a protestar a nivel nacional. Nosotros con esta movilización les estamos dando un aviso para que reconozcan nuestros derechos y nos solucionen nuestros problemas, porque ya no cansamos, no estamos aguantando más”.

Jorge Castro, Director Sindicato Caleta Portales.





¿Qué es lo que piden como pescadores artesanales?

“Es re poco lo que estamos pidiendo, en primer lugar no más pesca de arrastre, porque eso está colapsando el recurso; por otra parte el impuesto específico a la bencina que tenemos es una vergüenza, y nosotros los pescadores artesanales estamos acoplados a ese impuesto y tenemos que pagar a mil pesos la bencina para salir a trabajar siendo que nosotros no tocamos una calle de tierra, menos las de cemento ni las carreteras.

Aplaudimos a los feriantes, microbuseros y colectiveros a todos los Pymes de esfuerzo que han logrado beneficios, pero también queremos que las autoridades, el gobierno, vea al patito feo que está detrás, que somos los pescadores artesanales. Nosotros somos personas de esfuerzo que nos levantamos a las dos de la mañana, dejamos nuestras familias para poder ir a ganar el sustento, pero aún así el gobierno no nos escucha y no nos da una solución, no nos quiere ayudar con un Bono Alivio Pyme.”

Cuando vengo a la Caleta escucho el reclamo que hace la gente en relación con el alto precio que tiene la merluza en estos momentos, ¿qué me podría responder al respecto, compañero Castro?

“Es bueno que me haga esta pregunta, porque la comunidad nos echa la culpa a los pescadores, pero no es fácil pedir quince mil o veinte mil pesos por una docena de merluzas porque sabemos las dificultades por la que atraviesa el pueblo, pero ¿qué es lo que hay detrás de todos esto? y detrás hay un gasto de consumo de bencina donde nosotros pagamos a mil pesos el litro, porque viene con el aditivo que es el aceite, y este valor viene con el impuesto específico que lo pagamos aunque nosotros no usamos ni las carreteras ni las calles en nuestro trabajo.

Por otra parte está el problema con los barcos de arrastre que afuera depredan todo y lo poco y nada de merluza que llega a las costas que podemos pillar es escasa y cuando ya están pilladas, el lobo marino se las come.

La gente tiene que entender que el precio de la merluza se debe a estos factores y no a que nosotros queramos lucrar excesivamente. Tenemos un consumo, un gasto diario por salir a la faena de la pesca sumamente alto, casi de 80 a 100 mil pesos diarios, y al no pillar nada o muy poco, es una deuda que se nos acumula.

Entiendo a la ciudadanía que no esté contenta con los altos precios, pero la explicación no es porque uno quiere cobrar caro el pescado, el problema de la pesca de arrastre, el costo de la bencina y los lobos marinos nos tienen en estos momentos acogotados, y esto no solo sucede aquí en Caleta Portales, sino en todas las Caletas a nivel nacional.

Estamos conscientes que este alimento, la merluza, está sumamente caro, pero esto es porque los barcos de arrastre nos deja lo mínimo en las costas y los lobos marinos nos comen lo poco que pillamos, entonces ¿quién paga todo el costo? los pescadores y el pueblo, porque tenemos que estarle vendiendo pescada a un precio sumamente alto y ellos a veces esto no lo entienden.

Las autoridades no nos escuchan, no es bueno andar pidiendo bonos y plata, pero la situación está muy difícil, nosotros somos chilenos y pescadores, venimos de los indios changos aquí en Valparaíso, la pesca es ancestral, no solo aquí sino a lo largo de todo el país”.

¿Cuáles son los próximos pasos que seguirán?

“La Directiva de Caleta Portales, con el Presidente Pedro Tognio, vamos a hacer un ampliado esta tarde y se va a hacer una citación a todas las Caletas del país, y los que quieran sumarse por estas demandas van a ser bien recibidos aquí en la Caleta Portales para juntarnos, dialogar y ver cuando podemos salir a la calle con todas las bases.”

Pedro Tognio Presidente Sindicato Caleta Portales (captura de pantalla)

Por su parte, el Presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Portales, Pedro Tognio, manifestó que con esta movilización “le estamos dando un pequeño aviso a las autoridades, especialmente al Ministro de Economía, porque lo que está pasando es que están dando ayuda a todos, al feriante, al colectivero, pero no al pescador artesanal. Nosotros hemos sufrido demasiado en estos tiempos, estamos funcionando a un 30% en Caleta Portales.

Nosotros atendemos a la comunidad y ellos no entienden lo que está pasando.

Con respecto a la pesca de arrastre nosotros queremos que de las 30 millas hacia adentro sea artesanal y de las 30 millas hacia afuera sea industrial. Del año 85 que estamos pagando el impuesto específico a la bencina y eso es para los que ocupan carreteras y nosotros ocupamos mar, no ocupamos carretera, pero hoy día concretamente estamos solicitando el Bono Pyme, que lo están entregando en todos lados, pero a los pescadores artesanales los están mirando en menos.”



Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 21 julio 2021.