Presupuesto para el deporte y la actividad física 2021, “Porcentajes versus Montos”

Hace unos días, el Ministro de Hacienda anunció el presupuesto de la Nación donde, en una primera mirada, podemos ver un aumento de casi un 7% (6,8%) para el deporte, con más de 150 mil millones de pesos. El mundo del deporte debería estar de fiesta pero, cuando uno mira con detalle la ley de presupuesto, lo primero que llama la atención es que en la Subsecretaría de Deporte se eliminaron los dos únicos programas realmente sociales que disponía esta, ambos con escuálidos recursos (600 millones de pesos aproximadamente). Eliminaron el Programa de “Promoción del deporte”, orientado a difundir lo relevante de la práctica física deportiva en espacios comunitarios, y el programa de “Planes Deportivos Comunales”, el cual entregaba herramientas para la gestión deportiva en los lugares más vulnerables de nuestro país.

En esta línea de eliminar o casi eliminar programas, cuando acercamos la lupa al Instituto Nacional del Deporte (IND), los programas más afectadas son: el “Sistema Nacional de Competencia”, el Programa “Deporte de Participación Social” y, el emblemático, Fondo Nacional de Fomento del Deporte, todos con un 30% menos.

Por su parte, el programa “Crecer en movimiento”. que va dirigido especialmente a los más pequeños, tiene un retroceso de un 12.7% en los recursos destinados al sector público y 5 % menos en el sector privado, como se puede ver en la tabla a continuación construida en base a Proyecto de ley presentado al congreso y visto en www.dipres.cl.

Por otro lado ¿Qué programas proponen aumentar su presupuesto pare este 2021?

Desde la Subsecretaría de Deporte ningún programa sube, los únicos ítems que poseen aumentos son Gastos en Personal (+0.2%) y programas informáticos (+38%).

Desde el IND, el mayor aumento lo tienen los proyectos de inversión (infraestructura deportiva), con un 45,7% más, normalización de esta última un 24% más, para la Asistencia a la Carrera Deportiva un 15,3% más, para el Sistema Nacional de Capacitación 10, 6% más y un 4,1% más para la Organización de los JJPP Santiago 2023. Además, nuevamente vamos por la Copa de Mundo de Futbol 2030 y, esperamos, aportar con unos 100 millones más, si, más, este año de pandemia, también aportamos unos 120 millones.

Resumen de datos extraídos de la ley de Presupuesto 2021 presentada al Congreso Nacional.

En resumen, podemos decir que, la política pública del deporte y la actividad física en nuestro país va a seguir enfocada en la construcción y mantención de la infraestructura deportiva, junto con el apoyo a nuestros deportistas de alto rendimiento o alta competición, dejando de lado la promoción del deporte en los diversos espacios comunitarios, pero, sobre todo, dejando de lado el deporte de participación social, formativo y competitivo, el que llega a todos los chilenos y chilenas más necesitados.

Es por eso que invito a los y las congresistas de nuestro país, a realmente hacer una discusión de nuestro presupuesto para el deporte y la actividad física. No dejando de lado a nuestros deportistas de alta competición quienes, con mucho esfuerzo, nos representan en el extranjero, seguir apoyándolos como un Estado que entrega herramientas para el desarrollo de sus disciplinas y no solo recursos para su preparación o participación. Por último, creo que es de suma relevancia para que más chilenos y chilenas se puedan sumar a la práctica física deportiva sistemática, el poder aumentar y no eliminar o reducir los programas realmente sociales que intentan llegar a todos y todas, especialmente a los que más lo requieren.

Por Claudio Bossay