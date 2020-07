Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile toma posición ante grave situación de salud del machi Celestino Córdova

Manifestamos nuestro total respaldo a la petición del Machi Celestino Córdova respecto a un cambio de sus condiciones de reclusión para poder cumplir condena en su rewe, no solo debido a lo establecido en los Artículos 7, 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT, que compromete a que el Estado adopte medidas favorables, sino también atendiendo a su condición de machi, autoridad tradicional, ancestral, espiritual, política y religiosa de la comunidad mapuche Chicahual Córdova, Lof Lleupeco en la Comuna de Padre Las Casas.

A la luz de la extensa producción intelectual, académica y profesional de la antropología, tanto mapuche como no mapuche, podemos señalar que la o el machi constituye una figura central de la sociedad mapuche contemporánea. Es una persona (che), que en su medio social y cultural, cumple importantes y exclusivas labores de sanación física y mental y de guía espiritual, las que son intransferibles.

Ser machi implica poseer o haber desarrollado diversas cualidades, conocimientos y relaciones con las distintas entidades sociales y naturales que caracterizan al universo. Dichas cualidades le otorgan a el o la machi un reconocimiento y validación social por parte de la comunidad o los de donde proviene y que se expresa a través de distintos estados de conexión con entidades y antepasados, como son los pewma (sueños), perimontu (visiones), kuymin (trance). Asimismo, un o una machi es una figura ancestral que se renueva generacionalmente y que se ajusta a los cambios de los tiempos, dando continuidad a la identidad cultural mapuche, constituyéndose en una de las principales autoridades reconocibles. Además, participa de una extensa red de relaciones transpersonales con diversos tipos de entidades espirituales y divinas, cuya atención y cuidado es fundamental para preservar el equilibrio y bienestar de las comunidades a las que pertenecen.

Quienes desempeñan el rol de machi se encuentran en una relación de interdependencia con los püllu, espíritus de otros machi ya fallecidos que los visitan y se hospedan en ellos. El ejercicio de este rol no se basa en una decisión personal de quien lo ejerce, sino de su selección por parte de espíritus chamánicos que los encarnan. “La machi nunca elige ser machi, es tomada por un espíritu de tal forma que si no se hace machi se enfermará, se agravará y a la larga entrará a morir de una enfermedad muy complicada. Es más, la machi lamenta haber sido seleccionada por los espíritus para ejercer ese rol. La machi reclama cada vez que puede a estas deidades que la eligen; que ella no eligió ser machi, por lo tanto, al reclamar, plantea que estos espíritus deben acompañarla ahora, que deben guiarla, ayudarla a demostrar la capacidad de ser lo que le dicen ser, ya sea en los rituales para cumplir su rol de machi o en los guillatún, o en cada ocasión que le corresponda actuar.” (1)

Ello impone sobre quienes desempeñan el rol la obligación de cumplir los deberes propios del cargo, entre los que se encuentra el cuidado y renovación de su rewe, espacio de mediación a través del que participa de la red ontológica de seres espirituales de su territorio. No hacerlo es motivo de sufrimiento y enfermedad que perturba la integridad física y conciencia del machi, constituyéndose en una fuente de peligro que se cierne sobre los integrantes de su comunidad. La situación en que se encuentra el machi Celestino Córdova constituye, por lo tanto, un conflicto ontológico y un drama transpersonal. Existen numerosos precedentes que documentan la muerte de los involucrados en el contexto de quiebre o transgresión de las normas del ad mapu, modo de vida mapuche, como el que se expresa en este caso.

Todos estos aspectos se ven muy afectados por el encarcelamiento, el que puede tener impactos no solo en la vida del o de la machi, sino de sus familiares y de los miembros de su comunidad. Para evitar la posibilidad de este desenlace fatal, el Estado chileno debe asegurar la continuidad de las prácticas que obligan al afectado en el ejercicio de su rol. En este sentido, queremos relevar la importancia del lof y el rewe en la vida y el ser machi.

La huelga se originó a partir de un sueño o pewma, en el cual los pu lonko o ancestros le dieron la misión de volver a su rewe. Es sumamente importante que el machi cumpla condena en su rewe mientras dura la pandemia Covid-19, pues en rol de machi y guía espiritual, podrá transmitir a las demás autoridades tradicionales de su territorio «Gillatuwe Itinento» los mensajes que le han sido develados en sueños por los ancestros. Como guía es importante su apoyo espiritual para poder enfrentar la pandemia y los demás problemas que enfrentará la humanidad por la trasgresión hacia la naturaleza.

En este sentido, advertimos que lo que suceda al machi y a los presos mapuche puede tener un impacto en la convivencia macro-regional, y debe considerarse para buscar los caminos acorde a un diálogo solicitado tanto por el machi como por los demás huelguistas y sus familias, y así encontrar una solución a la actual situación con respeto al Derecho Internacional. Más aun considerando el especial momento político, social, económico y sanitario en que se encuentra el país.

Rechazamos cualquier medida de fuerza en relación a la atención en salud del Machi Celestino, ante lo cual estaremos observantes. En este sentido abogamos porque sus cuidados médicos sean debida y estrictamente consentidos, ya que están en juego derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida, a la integridad física, pero también derechos políticos, sociales y culturales: el derecho a la identidad, a la diversidad cultural y a la libertad de culto, al menos. Lo que se está jugando hoy en día no es solo la vida de un machi y de presos mapuche, sino la posibilidad de buscar caminos de entendimiento mutuos de buena convivencia, en respeto y reconocimiento de la diversidad social y cultural presente, y con el anhelo de una justicia social en base a la sociedad que queremos.

Directorio Nacional Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile A.G,

2020 -2022

20 de Julio de 202

(1) Ñanculef Huaiquinao, Juan. 2016. Tayin Mapuche Kimün. Epistemología Mapuche-Sabiduría y conocimientos. Universidad de Chile