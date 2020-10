Amanecer Dorado señala el camino a Vox

La moción de distracción de Vox se salda con el peor resultado de una moción de censura de nuestra reciente democracia. Una moción condenada al fracaso desde el inicio, y cuya defensa ha dejado en evidencia que la ultraderecha en España además de no tener ni programa ni proyecto de país, es mediocre, mal educada, trasnochada y sobre todo ridícula. No es extraño que en Europa sientan vergüenza de Vox. La misma vergüenza que han sentido Partido Popular y Ciudadanos en el hemiciclo, donde no han dudado en señalarlos como impostores. Sería muy creíble ese discurso si no fuera porque, gracias a Casado y Arrimadas, el partido de Abascal manda en Andalucía, Murcia y Madrid.

Mientras Abascal alentaba al fantasma del franquismo, atacaba al feminismo, señalaba a la población migrante, culpaba a China de la actual pandemia que vivimos y se comportaba como un loco paranoico en tribuna parlamentaria, en España hemos alcanzado unas cifras escandalosas en cuanto a número de contagios, y la sanidad, en las comunidades autónomas donde precisamente gobierna la derecha, está a punto de colapsar.

48 horas de moción de censura, que lejos de hacernos olvidar que estamos sufriendo una crisis económica y sanitaria sin precedentes, nos recuerda que el problema no es la política, pese a la sobrada ayuda de algunos medios de comunicación alentando el discurso ultra y su intento de convertir a todos los políticos en los responsables de la crispación y el odio. El problema no es la política, sino son las políticas puestas en marcha por aquellos que se han empeñado durante décadas en trabajar en contra de la ciudadanía, empeñados en saquear lo público sacando tajada de los negocios privados. Vox nace del PP y de sus chiringuitos. Hoy se lo recordaba Casado a Abascal: “La moción no dispara al Gobierno, sino a quienes te han dado trabajo en los últimos 15 años”. En definitiva, el problema son ellos: Vox, y quienes sostienen a Vox.

Ayer el diario ABC, que por cierto, no hay día que no destaque por su falta de ética periodística, su racismo y sus noticias donde abundan bulos y mentiras, no ha dudado en decir en su portada que “Vox deja el centro-derecha libre para el PP”. ¿De verdad ABC pensaba que Vox era centro-derecha? Evidentemente, no. Los medios de comunicación que a golpe de titulares y portadas, tertulias y editoriales apoyan a la ultraderecha, son igual de responsables del ridículo de esta moción de censura. Quienes han aupado durante estos años su discurso racista, homófobo y excluyente han fracasado hoy. Está por ver si todo esto forma parte del plan de quienes sostienen y defienden al Régimen del 78: dejar caer a una ultraderecha demasiado alejada de la realidad, faltona y conspiranoica, para centrar de nuevo los esfuerzos en reforzar al Partido Popular y en menor medida a Ciudadanos. Todo ello con el objetivo de salvarse a sí mismos y seguir empujando para evitar que España camine con firmeza hacia un país con más derechos sociales, con un Gobierno de izquierdas que a pesar de no siempre pensar igual, mantiene su voluntad de poner en marcha medidas progresistas.

En Grecia la ultraderecha está justo hoy entrando a la cárcel. En América Latina “el lawfare” y su neoliberalismo autoritario está fracasando estrepitosamente. En EE. UU. probablemente los demócratas recuperen el Gobierno. Y aquí hoy en España el Congreso de los Diputados le ha hecho un cordón sanitario a Vox, sin embargo, en algunas comunidades autónomas y municipios, el trío de Colón sigue vivo, pero con menos fuerza que ayer. Mientras tanto, Abascal y Vox, que han “trabajado” estos dos días más que nunca, están rabiando y amenazan ya con romper la negociación de presupuestos en Andalucía. Ojalá pronto sus ataques, difamaciones e insultos formen parte del capítulo más vergonzante de nuestra historia democrática. Y rindan cuenta ante la Justicia y ante la ciudadanía. Amanecer Dorado, les señala el camino.