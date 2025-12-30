América Latina y el Caribe: Los pueblos tienen la palabra

Por Sergio Rodríguez Gelfenstein

Como designios de la vida y ajustes no planificados de la historia, en el mismo momento que Trump amenazaba a América Latina y el Caribe (ALC) y Marco Rubio hacía patente su convicción de que el hemisferio occidental le pertenece a Washington poniendo en boga la Doctrina Monroe y su corolario Trump para el siglo XXI, el gobierno de la República Popular China daba a conocer el tercer documento sobre su política exterior hacia la región.

En el año 2008, el gobierno chino publicó el primer Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe, en el que planteó el objetivo de establecer la Asociación China–ALC de Cooperación Integral basada en igualdad, beneficio recíproco y desarrollo conjunto. En 2014, los líderes de China y ALC sostuvieron un encuentro en Brasilia, en el que determinaron juntos el posicionamiento de las relaciones China-ALC. Ello derivó en enero de 2015 en la creación del Foro China-Celac (FCC) como mecanismo de cooperación multilateral integrado por 33 estados para que sirviera como plataforma principal de promoción del diálogo político, la colaboración económica y los intercambios culturales entre China y los países de la región.

Bajo el auspicio del FCC, se han llevado a cabo más de cien iniciativas que abarcan diversos sectores como la producción agrícola, la innovación científica y tecnológica, la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible, la colaboración en defensa, la lucha contra la corrupción y la aplicación de la ley. Además, se han establecido diversas plataformas, como los Centros China-América Latina para la Innovación Alimentaria Sostenible, para la Transferencia de Tecnología y para el Intercambio de Noticias, el Fondo de Cooperación China-América Latina y el Préstamo Especial para Infraestructura China-América Latina. Así mismo, se han ofrecido diversas opciones de financiamiento para el desarrollo a las naciones latinoamericanas y caribeñas.

En el año 2016, el gobierno chino publicó el segundo Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe, en el que planteó que China se dedicaría a edificar una nueva configuración de las relaciones con ALC a partir de la propuesta “cinco en uno”, para llevar las relaciones a una nueva altura.

Ahora, cuando casi está por finalizar el año 2025 las relaciones China-ALC han entrado en una nueva etapa caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación, la apertura y el bienestar para los pueblos, estableciendo un referente de la cooperación Sur-Sur. China y ALC se han convertido en una comunidad de futuro compartido que avanza de la mano y que tiene un trato en pie de igualdad, beneficios mutuos y ganancias compartidas a través de un fuerte impulso, la apertura y la inclusión como visión de calidad y el bienestar de los pueblos como propósito fundamental, por lo que ostenta una dinámica vigorosa y amplias perspectivas de desarrollo.

Desde la perspectiva de China, cambios novedosos nunca vistos en los últimos cien años en el planeta, que además están evolucionando de forma acelerada, han conducido a reajustes profundos en la correlación de fuerzas internacionales. El Sur Global, con un robustecimiento pujante, está desempeñando un papel cada vez más importante en la causa del progreso de la humanidad. No obstante, la economía mundial carece de fuerza motriz para su crecimiento, los conflictos y turbulencias parciales surgen con frecuencia, y las acciones unilaterales están perjudicando la paz y la seguridad internacional. La sociedad humana está enfrentando desafíos sin precedentes.

Por su parte, China ya ha culminado la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y materializado en 2020 el objetivo de lucha fijado para el primer centenario. Ahora, se propone promover de forma integral la construcción de un gran país socialista moderno, así como revitalizar la nación a partir del proceso de modernización del país.

Como país en desarrollo y miembro del Sur Global, China comparte aliento y futuro con América Latina y el Caribe (ALC) y los demás miembros del Sur Global. En los últimos años, el presidente Xi Jinping ha propuesto una serie de iniciativas y medidas trascendentales con respecto al fortalecimiento de las relaciones y la cooperación en diversas áreas entre China y ALC, dando una nueva connotación -a la altura de nuestro tiempo- a los vínculos sino-latinoamericanos y caribeños.

En este contexto, el gobierno chino, al hacer público el tercer Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe, se propone resumir las experiencias de cara al futuro y exponer de manera integral la política de China hacia ALC, a fin de llevar las relaciones y la cooperación en diversos campos a una nueva altura.

El tercer Documento estructurado en cinco programas, abarca casi todos los ámbitos posibles de la cooperación internacional en la búsqueda de beneficios mutuos para ambas partes. Una mirada sucinta de los programas y áreas de cooperación nos muestra que estas se agrupan de la siguiente manera:

1. Programa de la solidaridad

Realizar intercambios de alto nivel.

Generar apoyo mutuo en los respectivos intereses vitales y preocupaciones fundamentales.

Crear y profundizar mecanismos intergubernamentales de diálogo y consulta.

Realizar intercambios entre órganos legislativos y partidos políticos.

Implementar la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG) elaborada por China.

Promover la reforma del sistema de gobernanza económica global.

Establecer mecanismos de cooperación China-ALC y cooperación tripartita.

2. Programa del desarrollo

Implementar la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG).

Construir conjuntamente la Franja y la Ruta de alta calidad.

Establecer la cooperación en comercio e inversión, financiera, tributaria, energía y recursos, infraestructura, industria manufacturera, agricultura, espacial, marítima, entre las cámaras e instituciones de promoción de comercio e inversión, regulación del mercado, protección medioambiental, respuesta al cambio climático y reducción de desastres naturales.

Establecer mecanismos conjuntos para la innovación científico-tecnológica.

Establecer mecanismos conjuntos para la inspección y cuarentena aduanera.

Desarrollar programas bilaterales para la Asistencia al Desarrollo.

3. Programa de las civilizaciones

Implementar la Iniciativa para la Civilización Global (ICG).

Profundizar los intercambios y el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones de China y ALC.

Crear mecanismos para la educación y formación de recursos humanos.

Elaborar programas conjuntos para la práctica y desarrollo deportivo.

Intercambiar experiencias y cooperar en materia de prensa, publicación, radio, cine y televisión.

Promover el intercambio académico entre institutos de investigación y “tanques de pensamiento”.

4. Programa de paz

Implementar la Iniciativa para la Seguridad Global (ISG).

Generar mecanismos de intercambio y cooperación en materia militar.

Cooperar en materia de aplicación de la ley y la justicia y en la lucha contra la corrupción y para la repatriación de fugitivos y recuperación de fondos robados.

Cooperar y generar mecanismos de ayuda en materia de ciberseguridad.

Establecer mecanismos de control de las exportaciones para evitar la proliferación de armas nucleares.

5. Programa de los pueblos

Establecer la cooperación en materia de gobernanza y desarrollo social, reducción de la pobreza, salud, asuntos consulares y turismo.

Generar mecanismos para producir un mayor intercambio entre los pueblos y a nivel subnacional.

Como se ha hecho manifiesto, China apoya el proceso de integración de ALC, otorga suma importancia al desarrollo de las relaciones con la Celac y está dispuesta a trabajar con ALC siguiendo los principios de respeto, igualdad, pluralidad, beneficio mutuo, cooperación, apertura, inclusión y no condicionalidad, para avanzar proactivamente la cooperación en los diversos ámbitos en el marco del FCC.

Manteniendo un enfoque orientado a la acción, poner en pleno juego los mecanismos como la Reunión Ministerial, el Diálogo de Ministros de Relaciones Exteriores de China y el Cuarteto de la Celac y la Reunión de Coordinadores Nacionales del FCC , aprovechar debidamente el Secretariado Cibernético del FCC, organizar de forma continua y correcta las actividades de los subforos en las diversas áreas, alentar a todos los sectores sociales de ambas partes a participar activamente en ellos, perfeccionar sin cesar la construcción institucional del FCC y celebrar la Cumbre China-Celac con la asistencia de los líderes de China y de la Celac cuando haya mejores condiciones para ello.

Ante estas evidencias, el lector puede sacar sus propias conclusiones respecto de lo que ofrecen Estados Unidos y China a América Latina y el Caribe: hechos versus quimeras, construcción versus muerte, cooperación bilateral versus amenazas. La decisión por tomar se circunscribe a prepararse para un futuro independiente y soberano o regresar al tenebroso pasado de la dominación y la subordinación. Los pueblos tienen la palabra.

Por Sergio Rodríguez Gelfenstein

Te invito a seguir mis redes:

YouTube: @SoySergioRodriguezGelfenstein

Facebook: Sergio Rodríguez Gelfenstein

X: @sergioro0701

Fuente ilustración

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo: