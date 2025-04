Argentina: del anarcocapitalismo a la austeridad

El lunes, el FMI anunció que había acordado prestar al gobierno argentino de Milei otros 20.000 millones de dólares (además de las deudas existentes) para ayudar al gobierno a cumplir con sus obligaciones de deuda y restaurar sus reservas de divisas, que están cayendo rápidamente. El acuerdo de préstamo liberará 12.000 millones de dólares iniciales, con 3.000 millones de dólares más a finales de año. El gobierno dice que recibirá 28.000 millones de dólares solo en 2025, incluidos los 15.000 millones de dólares del FMI, 6.000 millones de dólares de otros prestamistas multinacionales, 2.000 millones de dólares de bancos globales y 5.000 millones de dólares de la extensión de un intercambio de divisas con China. Milei se jactó de que «lo que tendrás es una montaña de dólares», con el objetivo de duplicar las reservas brutas de divisas a 50.000 millones de dólares.

Con estos fondos, el gobierno planea «liberar» al peso argentino de los controles y permitirle flotar libremente dentro de una banda en movimiento. El objetivo es ampliar la banda actual en un 1% cada mes. El gobierno y el FMI afirman que con esto se logrará con el fin de «un tipo de cambio totalmente flexible en el contexto de un sistema bimonetario, donde coexisten el peso y el dólar». En otras palabras, los especuladores financieros e inversionistas creerán que el peso era lo suficientemente fuerte como para ser totalmente convertible al dólar sin tener que devaluarse.

Eso no ha sido posible durante décadas, debido a las enormes deudas en dólares del gobierno y la falta de reservas de divisas para respaldar al peso. Milei ha apuntado a fin de año para deshacer los controles cambiarios, o antes si el FMI acelera los pagos. «Los controles de divisas ya no existirán el 1 de enero (de 2026). Tal vez antes», dijo. Como resultado de la noticia, la tasa oficial del peso «liberada» cayó alrededor de 9% a 1.170 por dólar, mientras que, en contraste, la tasa del mercado negro se fortaleció, casi cerrando la brecha entre las tasas oficiales e informales que se había ampliado fuertemente en los últimos años. A pesar de ello, el tipo de cambio del peso frente al dólar no sigue siendo mejor que cuando Milei llegó al poder a principios de 2024.

A pesar de la jactancia de Milei, hasta que el FMI acudió al rescate, las reservas de divisas habían estado cayendo rápidamente, con reservas netas (es decir, después de obligaciones y flujos de deuda) en 7.000 millones de dólares negativos. Eso no está muy lejos del déficit que Milei heredó del anterior gobierno peronista.

Milei llegó al cargo en 2024, con la imagen de ser un ‘libertario’ de «libre mercado», un «anarcocapitalista». Iba a cerrar el banco central y «dolarizar» la economía e iba a liberar el peso y la industria argentina a las fuerzas del mercado. Pero pronto toda esta charla anarcocapitalista se desvaneció y, en cambio, Milei se vio obligado a adoptar el paquete económico neoliberal estándar para una economía emergente en apuros de deuda y con hiperinflación; a saber, recortes despiadados en el gasto público y los servicios, junto con incentivos a las grandes empresas y a los inversores extranjeros y, por supuesto, el respaldo a otro paquete del FMI. Milei empuñó una motosierra para acceder a empleos en el sector público y privado y en solo unos meses bajo Milei, Argentina enfrentó la misma pérdida de empleos que se vio en los cuatro años del anterior gobierno del presidente derechista Macri.

El FMI, bajo la dirección de Kristalina Georgieva, ha quedado adecuadamente impresionado, teniendo muchas oportunidades de fotografiarse con Milei y escribiendo que «el país parece estar más cerca de una apariencia de estabilidad macroeconómica que en cualquier otro momento desde la década de 2000». Lo que le gusta al FMI es que Milei está comprometido con un presupuesto gubernamental de «cero emisiones netas». Después de haber «cortado con una motosierra» los servicios públicos y despedido a miles de trabajadores del gobierno, al tiempo que aumenta las contribuciones de los empleados a la seguridad social, el gobierno apunta a un superávit en el presupuesto gubernamental (antes del pago de intereses) y un equilibrio general en 2025. Seguirá exprimiendo el gasto público y subiendo los impuestos para generar superávits en los próximos años, similar al programa de austeridad fiscal que la «Troika» de la UE [Unión Europea] impuso a Grecia hace diez años para pagar sus préstamos (todavía está pagando), pero esta vez con el apoyo entusiasta del gobierno de turno.

En 2018, el FMI aprobó un préstamo de 57.000 millones de dólares al entonces gobierno de derecha de Argentina, el mayor de su historia para un solo país, del cual se desembolsaron casi 45.000 millones de dólares. La mayor parte de esta cifra acaba de financiar la fuga de capitales de unos 24.000 millones de dólares por parte de especuladores del «carry trade«, es decir, que utilizan los fondos para comprar bonos extranjeros. El resto se utilizó para amortizar aproximadamente 21.000 millones de dólares en bonos soberanos impagables, deuda que finalmente tuvo que ser «reestructurada» en 2020.

Ahora el FMI está prestando aún más dinero, violando sus propias reglas de préstamo. Esto se debe a que, a diferencia de 2018, Argentina cuenta ahora con una ley -aprobada casi por unanimidad por ambas cámaras del Congreso en 2021- que exige la aprobación del Congreso para cualquier programa de financiamiento del FMI, con el objetivo de evitar que los futuros gobiernos se endeuden masivamente en moneda extranjera sin la debida supervisión legislativa. Pero el gobierno de Milei ha eludido la ley al emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -el equivalente argentino de las órdenes ejecutivas de emergencia de Trump– para evitar por completo la aprobación del Senado.

Y el FMI está feliz de estar de acuerdo con esto. Esto se debe a que el FMI quiere que el gobierno de Milei sobreviva a las elecciones legislativas de mitad de período y pueda demostrar que la inflación ha bajado, la economía está en auge y el peso es estable. Como dice el FMI en su informe, esto será posible dada «la disciplina de gasto en curso, las medidas de eficiencia y las reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de participación en los ingresos y de pensiones» y «sobre la base de los impresionantes esfuerzos en curso para desregular la economía, el programa busca profundizar las reformas estructurales para impulsar el crecimiento de Argentina, incluso a través de su vasto potencial en energía y minería. Los esfuerzos se centrarán en seguir i) fortaleciendo la flexibilidad de los mercados de productos y de trabajo, y en la apertura gradual de la economía; (ii) mejorar la eficiencia del Estado y su previsibilidad regulatoria; y (iii) mejorar la gobernanza y la transparencia, incluso mediante una mayor alineación de los marcos de lucha contra la corrupción y ALD/CFT con los estándares internacionales».

Es cierto que la inflación ha retrocedido desde niveles astronómicos. Eso se ha logrado recortando drásticamente el gasto público y manteniendo el peso artificialmente por encima de su tasa real con respecto al dólar, abaratando así las importaciones. En efecto, la hiperinflación fue reemplazada por una gran recesión.

La tasa de inflación ha caído del 300% anual a alrededor del 50% (todavía alta). Pero eso ha significado un aumento de los salarios reales en el último semestre de 2024, llevando el promedio hasta finales de 2023. Pero durante todo 2024, los salarios reales medios aún cayeron un 12% y los trabajadores del sector público sufrieron un golpe del 20%, con un 30% para los trabajadores informales sin derechos, etc. El aumento desde mediados de 2024 se debe en su totalidad a la mejora de los ingresos de los trabajadores informales del sector privado. Los trabajadores asalariados del sector público siguen bajando un 20%, los del sector privado un 5% menos, y todos los trabajadores siguen estando peor que a principios de 2023.

Durante la recesión inducida por el Milei de 2024, la tasa oficial de pobreza alcanzó un récord del 51%. Esa tasa oficial ahora ha caído al 38%, debido a una combinación de la caída de la inflación, el aumento relativo de los salarios informales y los beneficios adicionales en la asignación universal por hijo a cargo y el apoyo alimentario para cubrir la inflación, dirigido principalmente a los niños y madres pobres. Sin eso, el Banco Mundial estima que la pobreza extrema podría haber sido un 20 por ciento más alta. Aun así, la tasa de pobreza sigue siendo tan alta como cuando Milei llegó al poder.

Dos tercios de los niños argentinos menores de 14 años viven en la pobreza. La pobreza multidimensional (medida como el ingreso más la falta de acceso a factores clave de bienestar) aumentó interanualmente de 39,8 a 41,6 por ciento y dentro de esa cifra, la pobreza estructural (tres necesidades o más) aumentó de 22,4 a 23,9 por ciento. En suma, entre el 25 y el 40% de las familias argentinas se encuentran en situación de pobreza extrema. Y ha habido un nuevo aumento de la desigualdad. El 10% de las personas con mayores ingresos gana ahora 23 veces más que el decil más pobre, en comparación con las 19 veces de hace un año. La caída del ingreso alcanzó el 33,5% interanual en términos reales entre el decil más pobre, pero solo el 20,2% entre los más ricos. El índice de desigualdad de Gini ha alcanzado un máximo histórico de 0,47.

Pero a partir de aquí, Milei y el FMI están llenos de optimismo. Según el FMI, se espera que el crecimiento del PIB real se expanda alrededor de 5,5 por ciento este año, y converja a alrededor de tres por ciento en el mediano plazo. Pero después de la caída de 2024, tal aumento del PIB real en 2025 solo llevaría el PIB per cápita al nivel de 2021, cuando la economía estaba saliendo de la pandemia. Y, de hecho, el índice del PIB per cápita todavía estaría muy por debajo de su máximo de 2011, unos 15 años después.

Se espera que la inflación caiga a alrededor de 18-23 por ciento a fines de 2025 y alcance un solo dígito para 2027, siempre y cuando haya «un estricto cumplimiento del ancla fiscal, junto con un régimen monetario/cambiario más robusto con mayor flexibilidad cambiaria para enfrentar los choques y fortalecer la gestión de la demanda agregada». Es decir, austeridad indefinida.

Martín Guzmán, exministro de Economía del bloque peronista, dijo que el riesgo de un nuevo acuerdo con el FMI era que los fondos simplemente se utilizarían para «apagar» la caída del peso, lo que eventualmente llevaría a una mayor carga de deuda. «El aspecto positivo de un nuevo acuerdo sería la refinanciación de la deuda del FMI, que comienza a vencer en septiembre de 2026. El aspecto negativo es más deuda». Contrariamente a la jactancia de Milei, Guzmán estimó que era «altamente improbable» que los controles cambiarios se levantaran pronto porque permitiría a las empresas globales huir de un estimado de 9.000 millones de dólares que habían estado atrapados en el país, presionando el tipo de cambio a la baja y la inflación al alza.

La clave del éxito económico en Argentina, como en todas las economías, es un aumento de la productividad del trabajo a través de una mayor inversión en los sectores productivos de la economía. Todos los préstamos anteriores del FMI terminaron siendo contrabandeados o invertidos en el extranjero o utilizados para la especulación financiera. Ni los gobiernos de derecha ni los peronistas hicieron nada para detener este robo especulativo al pueblo y los recursos argentinos.

Solo hay dos grandes sectores económicos que han florecido bajo Milei: las finanzas y la minería. Aportan pocos ingresos fiscales y emplean a relativamente pocos trabajadores (4% del total). Por el contrario, los tres grandes sectores que siguen sumidos en profunda recesión son la construcción, la industria y el comercio, que representan casi la mitad (44,5%) del mercado laboral. El mayor sector exportador y fuente de divisas de Argentina son los productos agrícolas, y este sector está sufriendo una ola de impagos de deuda.

Argentina podría salir de su apuro si hubiera un auge en los precios de las materias primas, como lo hubo a principios de la década de 2000. Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, el segundo exportador de maíz y el tercer exportador de soja. Sin embargo, por ahora, los precios de la soja y el maíz no son muy boyantes. Argentina tiene la tercera reserva de litio más grande del mundo, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética global. Sin embargo, los precios del litio se han desplomado recientemente. Argentina también tiene considerables reservas de gas de esquisto. El campo petrolero de Vaca Muerta es uno de los recursos de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo, con un estimado de 16 mil millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos de gas natural que acaban de entrar en explotación. Pero los precios del petróleo han caído. Y el aumento de aranceles del 10% de Trump a todas las importaciones de EE.UU. solo se sumará a los problemas de exportación de Argentina.

Por Michael Roberts

The next recession,15 de abril de 2025

