La caída de Trump

El presidente Donald Trump implementó su nueva gama de aranceles a las importaciones estadounidenses llamados aranceles recíprocos. Además de los anunciados el miércoles pasado (Día de la Liberación), Trump incluyó un gravamen adicional a las importaciones chinas en represalia por la decisión de China de imponer un arancel del 34% a las importaciones estadounidenses, que a su vez fue una represalia contra el aumento del 34% de Trump a las importaciones chinas propuesto la semana pasada. Por lo tanto, las importaciones estadounidenses de China ahora tienen una tasa arancelaria del 104%, en efecto el doble. Y mientras escribo, China ha anunciado un nuevo aumento del 50% en las importaciones estadounidenses, elevando los aranceles chinos sobre las exportaciones estadounidenses al 84% en esta guerra de represalias de ojo por ojo.

¿A dónde va todo esto? Bueno, significa una caída de la producción en Estados Unidos y en la mayoría de las principales economías; y significa una reactivación de la inflación, particularmente en Estados Unidos. Esto es una locura, ¿no? Bueno, como dije el pasado mes de febrero cuando todo esto comenzó, hay un método en esta locura. Trump y sus acólitos están convencidos de que Estados Unidos ha sido despojado de su poder económico y estatus hegemónico en el mundo por otras grandes economías que roban su base manufacturera y luego imponen todo tipo de bloqueos a la capacidad de las empresas estadounidenses (en particular las empresas manufactureras estadounidenses) para gobernar el gallinero. Para Trump, esto se expresa en el déficit general en el comercio de bienes que Estados Unidos mantiene con el resto del mundo.

No le preocupa, al parecer, el comercio de servicios, donde Estados Unidos tiene superávit. Lo que le preocupa es la manufactura y el comercio de materias primas. El objetivo es cerrar este déficit mediante la imposición de aranceles a las importaciones de bienes estadounidenses. Usando una fórmula cruda para cada país (el tamaño del déficit comercial de bienes de EE.UU. con cada país dividido por el tamaño de las importaciones de EE.UU. de ese país, luego dividido por dos), el equipo de Trump llegó a los aumentos de aranceles para cada país. Esta fórmula es absurda por varias razones: en primer lugar, excluye el comercio de servicios, donde Estados Unidos tiene superávits con muchos países; en segundo lugar, se ha impuesto un arancel del 10% incluso para los países en los que Estados Unidos tiene un superávit de bienes; en tercer lugar, no guarda relación con ninguna barrera arancelaria o no arancelaria real que un país tenga sobre las exportaciones estadounidenses; y cuarto, ignora las barreras arancelarias y no arancelarias (que son muchas) que los propios Estados Unidos tienen sobre las exportaciones de otros países.

Estas barreras «no arancelarias» también pueden entrar en juego. El enviado comercial de Trump para Maga, [Peter] Navarro, lo dejó claro: «A esos líderes mundiales que, después de décadas de hacer trampa, de repente están ofreciendo bajar los aranceles, sepan esto: eso es solo el comienzo», citando una larga lista de prácticas injustas que, según él, incluyen manipulación de divisas, licencias «opacas», estándares de productos «discriminatorios», procedimientos aduaneros «onerosos», localización de datos y el llamado «lawfare» de impuestos y regulaciones que golpean a las empresas tecnológicas estadounidenses.

El objetivo de Trump es claro. Quiere restaurar la base manufacturera de Estados Unidos dentro de los Estados Unidos. Gran parte de las importaciones a los EE.UU. de países como China, Vietnam, Europa, Canadá, México, etc. provienen de empresas estadounidenses con sede en esos países que venden a los EE.UU. a un costo menor que si tuvieran su sede dentro de los EE.UU. Durante los últimos 40 años de «globalización», las empresas multinacionales de Estados Unidos, Europa y Japón trasladaron sus operaciones de fabricación al Sur Global para aprovechar la mano de obra barata, la ausencia de sindicatos ni regulaciones y el uso de la última tecnología. Pero lo que ha sucedido es que los países de Asia han industrializado drásticamente sus economías como resultado y, por lo tanto, han ganado cuota de mercado en la fabricación y las exportaciones, dejando que Estados Unidos recurra al marketing, las finanzas y los servicios.

¿Importa eso? Trump y su equipo creen que sí. Su objetivo estratégico final es debilitar, estrangular y lograr un «cambio de régimen» en China y tomar el control hegemónico total sobre América Latina y el Pacífico. Para ello, deben contar con una fuerza militar fuerte y abrumadora. Trump ha anunciado un presupuesto militar récord de un billón de dólares al año. Pero los fabricantes de armas estadounidenses no pueden cumplir con ese presupuesto. Por lo tanto, la manufactura estadounidense debe restaurarse en casa. Biden estaba dispuesto a hacerlo a través de una «política industrial» que subsidiara a las empresas tecnológicas y la infraestructura manufacturera. Pero eso significó un enorme aumento en el gasto público que elevó el déficit fiscal a niveles récord. Trump considera que imponer aranceles para obligar a las empresas manufactureras estadounidenses a regresar a casa y a las empresas extranjeras a invertir en Estados Unidos en lugar de exportarle es una mejor manera. Cree que puede aumentar la manufactura, gastar más en armas, reducir los impuestos a las corporaciones mientras recorta el gasto civil del gobierno y aún así mantener estable el dólar, todo con aumentos de aranceles.

¿Va a funcionar? Parece que algunos analistas, incluso izquierdistas, piensan que sí. Es cierto que muchos estados semi-vasallos del imperialismo estadounidense probablemente tratarán de ceder a los términos de Trump: ya Corea del Sur y Japón están intentando hacerlo, y el Reino Unido también. Pero eso no será suficiente para cambiar las cosas. Aquellos que piensan que Trump puede tener éxito argumentan que, en el pasado, cuando Estados Unidos optó por cambiar el equilibrio de las fuerzas económicas globales a su favor, funcionó.

Nixon sacó a Estados Unidos del patrón oro en 1971 y estableció al dólar como moneda hegemónica con el privilegio «exorbitante» de ser el único emisor de esta moneda, para pagar sus importaciones y sus inversiones de capital en el extranjero. Pero eso no impidió que Estados Unidos perdiera cuota de mercado en el sector manufacturero durante la década de 1970.

Y luego, en 1979, el entonces gobernador de la Reserva Federal, Paul Volcker, subió las tasas de interés al 19% para controlar la inflación, lo que provocó una profunda caída tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. El dólar subió tanto que la industria manufacturera estadounidense comenzó a trasladar sus ubicaciones al extranjero: fue el comienzo del período neoliberal. En 1985, Estados Unidos logró que otras naciones comerciales acordaran fortalecer sus monedas frente al dólar a través del llamado acuerdo Plaza. Esto finalmente destruyó el liderazgo industrial de Japón construido en las décadas de 1960 y 1970, pero no funcionó para restaurar la manufactura estadounidense en el país.

Esta vez tampoco va a funcionar, sobre todo a través de subidas de tarifas. La industria manufacturera estadounidense sólo puede competir en los mercados mundiales porque tiene una tecnología superior y, por lo tanto, puede reducir drásticamente los costos de mano de obra en la producción. Aunque Estados Unidos sigue teniendo el segundo sector manufacturero más grande del mundo, con un 13% de la producción mundial (después de China, con un 35%), el empleo manufacturero estadounidense ha caído bruscamente desde el final de la edad de oro en la década de 1960, principalmente porque la rentabilidad manufacturera de Estados Unidos disminuyó y la tecnología reemplazó a la mano de obra, no debido a la liberalización comercial. De hecho, el equipo de Trump está hablando de aumentar la capacidad de fabricación en el hogar a través de robots e inteligencia artificial y, por lo tanto, generar pequeños empleos adicionales en el sector. Hasta aquí la afirmación de Trump de que estaba «orgulloso de ser el presidente de los trabajadores, no de los subcontratistas; el presidente que defiende a Main Street, no a Wall Street«.

La realidad es que Trump no puede retroceder el reloj para convertir a Estados Unidos en la principal economía manufacturera del mundo. Ese barco ha pasado. La globalización ha significado que la cadena de valor de la fabricación es ahora global, con componentes y materias primas repartidos por todo el mundo. Como señaló el Wall Street Journal: «Incluso si las exportaciones de manufacturas de EE.UU. aumentaran lo suficiente como para cerrar el déficit comercial —un evento extremadamente improbable— y si el empleo creciera proporcionalmente, nuestra participación en la fuerza laboral manufacturera aumentaría solo del 8% al 9%. No es exactamente transformador».

Si Trump quiere restaurar la manufactura estadounidense, el sector necesita una inversión masiva en el país y es poco probable que las empresas estadounidenses, que ya experimentan una rentabilidad relativamente baja fuera de los Siete Magníficos, lo hagan, excepto por el hardware militar pagado en contratos gubernamentales. La reacción del antiguo asesor de Trump, Elon Musk, a las subidas de aranceles es sintomática de la reacción de las grandes empresas estadounidenses: Musk atacó a Navarro, llamándolo «imbécil» y «más tonto que un saco de ladrillos» después de que Navarro sugiriera que la oposición del jefe de Tesla a los aranceles era egoísta (que de hecho lo es).

A pesar del inevitable fracaso de los aranceles como solución para la reindustrialización de Estados Unidos, Trump parece decidido a seguir adelante con su estrategia proteccionista. Esto solo puede ser un detonante para una nueva recesión tanto en Estados Unidos como en las principales economías. Es un detonante porque ya las principales economías se habían desacelerado, incluso Estados Unidos.

El índice de actividad manufacturera (PMI) ha estado en territorio de contracción durante más de dos años, mientras que las ganancias ajustadas a la inflación de los estadounidenses no han ido a ninguna parte después de la pandemia (solo un 1% en los últimos cinco años, según lo medido por las ganancias semanales promedio reales). El modelo del PIB Now de la Fed de Atlanta prevé que el crecimiento económico de EE.UU. en el primer trimestre que finalizó en marzo, la economía de EE.UU. se contrajo un 1,4%, con una desaceleración de las ventas nacionales a sólo el 0,4% sobre una base anualizada. JPMorgan ha recortado su previsión del PIB para 2025 del +1,3% al -0,3%, y se prevé que el desempleo aumente al 5,3%.

La «guerra contra la inflación» también la está perdiendo la Reserva Federal de Estados Unidos. El objetivo de la Fed es del 2% anual para la inflación de los precios del gasto de consumo personal (PCE) de EE.UU. En febrero, el PCE se mantuvo en el 2,5% y el PCE subyacente (excluyendo los precios de los alimentos y la energía) subió al 2,8% anual. Como señalé el pasado mes de febrero, en las principales economías hay un olor cada vez mayor a estanflación, es decir, a crecimiento bajo o nulo, junto con el aumento de la inflación de precios. Y el impacto de los aumentos de los aranceles a las importaciones de Trump aún está por sentirse.

De hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos se encuentra ahora en un serio dilema. ¿Debería mantener las tasas de interés estables para tratar de controlar la inflación; ¿O bajarlos para tratar de evitar una depresión? Los precios en las tiendas estadounidenses pronto aumentarán bruscamente debido a los bienes de consumo importados de Asia, incluidos el cuero y la ropa. Es probable que los teléfonos inteligentes, las computadoras portátiles y las consolas de videojuegos se vuelvan más caros para los consumidores estadounidenses, particularmente porque muchos de los aranceles más altos de Trump se centran en países como Vietnam y Taiwán. Los precios del arroz subirán un 10,3% en los próximos meses, según el Yale Budget Lab. El grupo de expertos también pronostica un aumento del cuatro por ciento en el precio de las verduras, frutas y nueces, muchas de las cuales se importan de México y Canadá. En general, el Yale Budget Lab estima que los hogares estadounidenses gastarán una media de 3.800 dólares más cada año a partir de 2026 como consecuencia de la inflación inducida por los aranceles.

Y de vuelta a la ‘Main Street’, como la llama Trump, las empresas estadounidenses están incumpliendo los préstamos basura al ritmo más rápido en cuatro años, mientras luchan por refinanciar una ola de préstamos baratos que siguió a la pandemia de Covid. Debido a que los préstamos apalancados (préstamos bancarios de alto rendimiento que se han vendido a otros inversores) tienen tasas de interés flotantes, muchas de esas empresas se endeudaron cuando las tasas eran ultra bajas durante la pandemia y desde entonces han luchado bajo altos costos de endeudamiento en los últimos años. Ahora sus beneficios se verán aún más reducidos por los aranceles, mientras que los tipos de interés se mantendrán altos.

Por lo general, cuando se avecina una recesión, los precios de los bonos del gobierno suben a medida que los inversores buscan un «refugio seguro» contra una caída del mercado de valores. Pero esta vez, los precios de los bonos y el tipo de cambio en dólares también se están desplomando, a medida que se apoderan los temores de un aumento de la inflación y las preocupaciones sobre la seguridad de mantener activos en dólares. La caída de los mercados bursátiles y de bonos presagia una gran caída de la producción y el empleo en EE.UU. y en otros lugares (se estima que la actual tasa de crecimiento del PIB real de China, del 5% anual, podría reducirse en dos puntos porcentuales, pero será aún peor para otros). Y una recesión en la «economía real» conducirá a un nuevo colapso de los activos financieros.

Trump y su equipo MAGA creen que todos estos choques son un precio que vale la pena pagar para restaurar la hegemonía manufacturera de Estados Unidos. Una vez que el polvo se asiente, Estados Unidos volverá a ser grande, argumentan. La destrucción del comercio mundial tendrá un resultado «creativo» (al menos para Estados Unidos). Pero esto es un engaño. La hegemonía del imperialismo estadounidense se ha ido debilitando desde Nixon en 1971 o Volcker en 1985. La caída de Trump no hará más que confirmar esa tendencia.

Por Michael Roberts

La próxima recesión, 9 de abril de 2025.

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

