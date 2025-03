China: Las «dos sesiones»

El gobierno chino acaba de completar sus «dos sesiones» anuales o lianghui, donde la élite política de China aprueba la agenda de política económica para el próximo año. Las «dos sesiones» se refieren a dos importantes reuniones políticas: la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), un comité asesor político; y la Asamblea Popular Nacional (APN), el máximo órgano legislativo de China.

Aparentemente, no se trata de reuniones del Partido Comunista, sino del Estado chino. La reunión consultiva es en gran medida simbólica, y los principales líderes empresariales y locales asisten a las discusiones preestablecidas. El verdadero foco de atención es la APN, que decide oficialmente la política económica. En realidad, se limita a aprobar lo que la élite dirigente del PC ya ha decidido de antemano. Con alrededor de dos tercios de sus miembros pertenecientes al Partido Comunista, la APN nunca ha rechazado un proyecto de ley propuesto por el partido.

El primer ministro, Li Qiang, presentó el informe de trabajo del gobierno, en el que se esbozan los principales objetivos y estrategias económicas para el próximo año. La APN de este año también estaba monitoreando el último año del plan económico de una década «Made in China 2025″, que tenía como objetivo hacer que China fuera autosuficiente en sectores industriales clave. 2025 es también el último año del actual (14º) plan quinquenal que se supone que deben seguir los organismos estatales y la industria privada para cumplir los objetivos económicos. El próximo plan (2026-30) se esbozará en la APN del próximo año.

¿Cómo le ha ido a China en el cumplimiento de los objetivos establecidos en Made in China y el 14º plan quinquenal? Pues bien, según el South China Morning Post, a menudo un fuerte crítico del éxito de China, el 86% de los 250 objetivos establecidos se han cumplido o superado. Medido en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), el PIB real agregado de China superó al de EE.UU. en 2018.

Sin embargo, la medida PPA del PIB estima el valor de los bienes y servicios que se pueden comprar con dólares dentro de China. Si medimos el PIB real en dólares del mercado internacional, entonces el PIB de China sigue estando por detrás del de Estados Unidos, pero la brecha se está cerrando.

La brecha con Estados Unidos en el PIB se está cerrando porque, aunque el crecimiento anual del PIB real de China ya no es de dos dígitos, sigue creciendo casi el doble de rápido que la economía estadounidense.

China fue la única gran economía que evitó una recesión durante la caída de la pandemia de 2020 y logró crecer un 5% el año pasado en comparación con Estados Unidos, la economía del G7 de más rápido crecimiento, con un 2,8%. Además, el PIB real de Estados Unidos creció hasta un 2,8% el año pasado, en parte porque la inmigración neta elevó el tamaño de la fuerza laboral: más gente, más producción. El crecimiento del PIB real per cápita de Estados Unidos fue mucho menor.

Ah, dicen los críticos occidentales de China, pero si se compara el crecimiento del PIB nominal, que incluye la inflación, entonces el PIB de EE.UU. aumentó un 5,3%, mientras que el PIB de China aumentó solo un 4,2%. Así, en términos nominales, la economía de China alcanzó los 18,6 billones de dólares en 2024, frente a los 29 billones de dólares de EE.UU., dos tercios por debajo de EE.UU., frente al 75% de 2021. Pero esta es una comparación falsa. La brecha del PIB en términos nominales se amplió en parte porque el dólar se fortaleció en los mercados mundiales frente al yuan y, por lo tanto, impulsó el PIB nominal de EE.UU. en términos de dólares, pero principalmente porque la inflación de EE.UU. fue mucho más alta que en China.

Muchos economistas occidentales argumentan que la inflación «moderada» es buena para una economía. Si hay deflación (caída de los precios), entonces los consumidores pueden gastar menos en bienes y servicios y ahorrar su dinero con la esperanza de que los precios caigan aún más y, por lo tanto, el crecimiento económico se desacelere. Claro, la hiper o la aceleración de la inflación es una mala noticia porque el nivel de vida de la gente se desplomará, según el argumento. Pero lo bueno es una inflación «moderada y constante» para las empresas capitalistas que les dé margen para subir los precios y mantener los beneficios.

Este es otro argumento ridículo para justificar la incapacidad de las autoridades monetarias occidentales para controlar la inflación de precios. De ninguna manera la inflación es buena para los trabajadores. Como dijo un visitante reciente a China: «Sí, fue absolutamente horrible mientras estuve en China: solo tuve que pagar $ 13 por una comida para dos personas en un buen restaurante, $ 2,30 por 30 huevos grandes y $ 4 por un viaje en taxi de 30 minutos». Como comentó otro: «Todo el mundo en Occidente está disfrutando del aumento del coste de la vida. Es una lástima que los chinos no tengan la oportunidad de disfrutar de esto».

Al revisar la economía de China para las «dos sesiones», los economistas occidentales insisten en la inminente crisis económica en China debido a la «deflación», el «aumento de la deuda», el «colapso del mercado inmobiliario», el «subconsumo y el exceso de capacidad», etc. Estos supuestos problemas no solo están reduciendo las perspectivas de crecimiento de China, sino que incluso podrían causar un colapso y una caída total. Estos argumentos se han barajado durante décadas y he discutido su (in)validez en numerosos posts.

Pero tratemos una vez más con el argumento de que el éxito del crecimiento de China depende totalmente de la inversión en manufactura para la exportación y no del consumo interno y, a menos que China reduzca su inversión para evitar el «exceso de capacidad» y, en cambio, desarrolle una economía de consumo al estilo occidental, entonces está destinada al estancamiento, a la llamada «japonificación».

En primer lugar, no es cierto que la economía china esté creciendo a expensas del consumo de los hogares. El crecimiento del consumo privado en China ha sido mucho más rápido que en las principales economías. Esto se debe a que un crecimiento económico más rápido está impulsado por un crecimiento más rápido de la inversión. Repito de posts anteriores: la inversión lidera el consumo a lo largo del tiempo, no al revés como piensa la economía convencional (aquí la corriente principal incluso va en contra de Keynes).

En cuanto a la japonización, China no se está estancando como Japón. Tomemos como ejemplo el crecimiento de la productividad. A pesar de que el crecimiento de la productividad laboral de China se ha desacelerado en las últimas dos décadas, sigue siendo más de cuatro veces mayor que en Estados Unidos y seis veces más alto que en Japón.

La productividad total de los factores (PTF) es una medida de la eficiencia con la que se utilizan el trabajo y el capital para generar producción. Según el Conference Board de EE.UU., el crecimiento de la PTF de China ha sido tres veces mayor que el de EE.UU. y seis veces mayor que el de Japón en la última década.

Liu Qiao, decano de la Escuela de Administración Guanghua de la Universidad de Pekín, estima que el crecimiento promedio anual de la PTF de China ha disminuido del 4% al 1,8% entre 2010 y 2019. Pero incluso en su medición, el crecimiento de la PTF sigue siendo superior al de Estados Unidos, con un 0,5% anual durante los últimos 20 años. Si el crecimiento de la productividad laboral se mantiene en torno al 4-5% anual y el crecimiento de la PTF se mantiene en torno al 2-3% anual a partir de ahora, entonces se puede lograr un crecimiento del PIB real del 5% durante el resto de esta década y durante el próximo plan quinquenal, incluso cuando la población activa disminuye.

China ha tenido el sector manufacturero más grande del mundo por producción durante 15 años consecutivos, alcanzando los 5,58 billones de dólares el año pasado y contribuyendo con el 36% del PIB. Por el contrario, la manufactura estadounidense representa solo el 10% del PIB, o 2,93 billones de dólares. La economía de China ahora está impulsada por inversiones tecnológicas, ya no por inversiones improductivas en bienes raíces, lo que los estrategas económicos chinos llaman las «nuevas fuerzas productivas de calidad». Hay más vehículos eléctricos en las carreteras de China que en Estados Unidos, y el despliegue de las redes de telecomunicaciones 5G por parte de Pekín ha sido mucho más rápido. El avión de pasajeros chino C919, está en la cúspide de la producción en masa y parece estar listo para entrar en un mercado actualmente dominado por Boeing y Airbus. El sistema de navegación por satélite BeiDou está a la par con el GPS en cobertura y precisión.

China también supera a Estados Unidos en densidad de robots industriales, con 470 robots instalados por cada 10.000 empleados en 2023 frente a los 295 de Estados Unidos. China también está a punto de igualar a Estados Unidos en patentes, ya que su cuota mundial ha pasado del 4% en 2000 al 26% en 2023, mientras que la cuota estadounidense ha caído más de ocho puntos porcentuales. Y la producción de semiconductores de China es una cuarta parte de la producción mundial, en comparación con el 16% en Estados Unidos y el 7% en Europa.

Desde 2012, la Academia China de Ingeniería (CAE, por sus siglas en inglés) ha compilado clasificaciones para nueve de las principales economías manufactureras, incluidas China y Estados Unidos, en términos de escala, calidad, optimización estructural, innovación y sostenibilidad. En 2012, China obtuvo 89 puntos, por detrás de Estados Unidos (156), Japón (126) y Alemania (119). En 2023, China seguía ocupando el cuarto lugar, pero había reducido significativamente la brecha; Estados Unidos, Alemania, Japón y China obtuvieron 189, 136, 128 y 125, respectivamente. Estados Unidos aún puede liderar nuevas ideas, pero China está liderando la aplicación efectiva de las mismas, como muestra la historia de Deep Seek AI.

En la APN, los líderes chinos fijaron el objetivo de crecimiento del PIB para 2025 en «alrededor del 5%«, manteniendo el mismo ritmo que el año anterior. Li Qiang anunció planes para impulsar la demanda interna mediante la expansión del gasto fiscal. Para ello, el gobierno central aumentará el endeudamiento, y el déficit público oficial se elevará al 4% del PIB, la tasa más alta en 30 años.

Además, el gasto en defensa aumentará un 7,2%, igualando el crecimiento del año pasado. Por lo tanto, el déficit presupuestario global aumentará a cerca del 10% del PIB. En cuanto a la inflación, China está rebajando su objetivo anual a alrededor del 2% por primera vez en más de dos décadas. Con los salarios aumentando a más del doble de esa tasa, los ingresos reales promedio seguirán aumentando.

¿Por qué China ha logrado evitar recesiones, como la Gran Recesión y la pandemia? ¿Por qué ha seguido adelante con tasas de crecimiento sin precedentes en una economía tan grande, mientras que otras grandes economías llamadas emergentes como Brasil o incluso India no han logrado cerrar la brecha con las principales economías capitalistas avanzadas?

Esto se debe a que, aunque China tiene un gran sector capitalista, basado principalmente en los sectores de bienes de consumo y servicios, también tiene el sector estatal más grande de cualquier economía importante, que abarca las finanzas y los sectores manufactureros e industriales clave, con un plan nacional que guía y dirige tanto a las empresas estatales como al sector privado sobre dónde invertir y qué producir. Cualquier caída en su sector privado se compensa con un aumento de la inversión y la producción en el sector estatal: las ganancias no gobiernan, los objetivos sociales sí.

Ahora hay un nuevo desafío para la economía china. El gobierno se está preparando para la guerra comercial de Trump. El aumento de los aranceles de Trump a las exportaciones chinas a Estados Unidos y las sanciones a la tecnología china son las principales amenazas para los objetivos de crecimiento de China. China está diversificando sus socios comerciales, pero Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de exportación de China (15%).

JPMorgan estima que la contracción de las exportaciones de China a EE.UU. por los aranceles de Trump reducirá el crecimiento del PIB en 0,6 puntos porcentuales durante 2025-27, y la mayor parte del impacto se sentirá en 2026-27. A medida que las empresas estadounidenses buscan que la producción nacional sustituya a las importaciones más costosas, esto podría frenar aún más el crecimiento del PIB de China durante 2028-29.

China podría combatir el aumento de los precios de sus productos vendidos a EE.UU. devaluando el yuan, pero eso podría provocar un shock inflacionario. Así que, en cambio, la APN está buscando un estímulo fiscal y monetario por valor de alrededor del 3% del PIB. Queda por ver si eso impulsará la producción y el consumo nacionales lo suficiente como para compensar las pérdidas del PIB derivadas del comercio.

Por Michael Roberts

8 de marzo de 2025

‘Dos sesiones’ China – Michael Roberts Blog

