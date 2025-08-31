Bolivia: la escisión de la izquierda sin principios provoca una debacle electoral

En las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, la derecha boliviana obtuvo una victoria electoral y política mayor de lo esperado, poniendo fin a 20 años de gobierno del MAS-IPSP.

El candidato demócrata cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, ganó sorpresivamente la primera vuelta con un sólido 31,32 por ciento, seguido de cerca por el candidato de extrema derecha «Tuto» Quiroga con el 27,35 por ciento. Otro candidato de derecha, Samuel Doria (Unidad), quedó en tercer lugar con el 20,63 por ciento, con otro candidato de derecha, Manfred Reyes Villa (APB, Autonomía para Bolivia), en quinto lugar, con el 6,31 por ciento. Es decir, en general, los candidatos de derecha y anti-MAS obtuvieron más del 85 por ciento de los votos emitidos. Habrá una segunda vuelta entre Paz y Quiroga el 19 de octubre de 2025, y Doria ya ha expresado su apoyo a Rodrigo Paz.

El candidato de izquierda con más votos fue Andrónico Rodríguez (AP, Alianza Popular), quien se separó del propio grupo escindido de Evo Morales; obtuvo un mísero 7,76 por ciento. Le siguió Eduardo del Castillo, candidato del gobierno de Arce, que obtuvo un humillante 3,18 por ciento. Morales, a quien se le prohibió ser candidato, pidió a la gente que anulara sus boletas, que representaban el 19 por ciento.

A nivel parlamentario la izquierda no obtuvo escaños en el Senado (de 36) y seis en la Cámara de Diputados (de 130), es decir, en comparación con 2020 el MAS-IPSP perdió 21 y 69 escaños en el Senado y la Cámara, respectivamente. En 2025, los partidos de derecha combinados obtuvieron 36 escaños en el Senado y 123 en la Cámara de Diputados.

Para entender la crisis del MAS-IPSP que condujo a la escisión, es esencial la historia detrás del golpe de Estado de noviembre de 2019. Morales fue elegido presidente en 2005 (bajo la constitución de 1967), reelegido en 2009 y 2014 y, de manera controvertida, se presentó nuevamente como candidato presidencial en 2019. La controversia surgió porque el artículo 168 de la nueva constitución boliviana estipula que el presidente «puede ser reelegido una vez por un período continuo».

En febrero de 2016, Morales organizó un referéndum nacional para reformar el artículo 168 para poder «ser reelegido dos veces seguidas». La oposición se puso furiosa, ya que esperaban enfrentarse a un candidato del MAS menos formidable que Morales. Llevaron a cabo una desagradable y mendaz campaña mediática que se centró en que Morales había engendrado un hijo fuera del matrimonio (el niño no existía), pero que funcionó: Morales perdió el referéndum (51,30 por ciento a 48,70 por ciento).

Morales y los legisladores del MAS recurrieron a la Corte de Constitucionalidad, argumentando que los límites a la reelección violaban los derechos políticos constitucionales. Esto llevó a la corte a anular el referéndum de 2016, haciendo así irrelevante el plebiscito y permitiendo que Morales se postulara nuevamente en 2019. Estas maniobras no solo lo desacreditaron a él, uno de los líderes políticos revolucionarios más formidables de Bolivia y América Latina, sino que también envalentonaron a una oposición descontenta. Anunciaron protestas y lanzaron una campaña nacional de bloqueos de carreteras con el objetivo de interrumpir el comercio interno.

Ante la amenaza letal de violencia subversiva de la oligarquía, Morales buscó legitimar su candidatura y restaurar la calma invitando a la Organización de Estados Americanos (OEA) no solo a observar las elecciones sino a auditarlas, haciendo que su informe fuera legalmente vinculante. En una visita a Bolivia, el infame secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó el derecho de Morales a postularse nuevamente, lo que provocó un alboroto entre los opositores al gobierno. Sin embargo, Almagro presentó una auditoría antes del conteo final de votos, alegando falsamente irregularidades que desencadenaron cargos de fraude electoral, que terminaron en el derrocamiento violento de Morales.

Después de un año de heroicas luchas -con represión, encarcelamiento, tortura, masacres y exilio- contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez, el MAS postuló a Luis Arce como su candidato presidencial. Arce ganó las elecciones con un atractivo 55 por ciento (en 2019, Morales obtuvo el 47 por ciento). Para 2022, el presidente Arce había logrado recuperar la economía del país, que había quedado en un estado lamentable por la incompetencia y la corrupción de la dictadura de Áñez y los terribles efectos de la pandemia. Para 2023, Bolivia tenía una de las tasas de crecimiento económico más altas de la región, alcanzando un PIB histórico de $ 45 mil millones.

En octubre de 2023 Morales es proclamado «único candidato presidencial» para las elecciones de 2025 y líder del partido por un congreso nacional del MAS muy dudoso. El congreso se vio empañado por las expulsiones y la no participación de Arce y del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca. Muchos individuos y organizaciones de masas afiliadas al MAS cuestionaron el congreso y la validez de sus decisiones, declarándolo ilegal. Morales respondió diciendo que debía liderar la recuperación «de la revolución y salvar a la nación nuevamente».

El Tribunal Supremo Electoral no reconoció el congreso, dictaminó que el MAS debía celebrar otro congreso para elegir a su comité nacional e inhabilitó a Morales para ser candidato. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo.

La candidatura de Morales con dos años de anticipación condujo a una polarización increíblemente intensa dentro del partido, que alcanzó niveles de locura. Durante dos años, ambas facciones (Arce y Morales) intercambiaron insultos y acusaciones que iban desde la traición al imperialismo hasta el narcotráfico, en un crescendo de maniobra y contramaniobra cada vez más degenerado. Alcanzó su punto máximo con la facción de Morales organizando movilizaciones nacionales en 2024, bloqueando autopistas y con el objetivo de provocar el colapso económico del país. La facción de Arce desató la represión y un sinnúmero de esquemas legales y políticos contra Evo.

Para 2024, la economía de Bolivia estaba en problemas, había sufrido una drástica caída en las exportaciones de $ 2.175 millones en 2022 a $ 1.256 millones en 2024. Esto afectó particularmente los ingresos por exportación de energía, convirtiendo a Bolivia de un exportador neto en un importador neto de gasolina y diésel. Esto implicó además mantener los subsidios estatales para el petróleo y el diésel, que para 2025 costarán US$2 mil millones.

Para mantener un aparato estatal ampliado (que implicaba un gasto público sustancial en salud, educación, infraestructura, pensiones y muchos otros beneficios sociales), que producía una enorme brecha entre los ingresos y el gasto, el gobierno de Arce utilizó reservas internacionales. Estos disminuyeron de alrededor de $ 11 mil millones en 2017 a $ 1,98 mil millones catastróficos para 2024, con el banco central financiando el 80 por ciento del déficit.

A finales de 2024, la deuda pública era del 95% del PIB. La economía tuvo una aguda escasez de dólares, de diésel, gasolina y otros artículos de consumo diario, lo que provocó un aumento de la inflación. Debido a la especulación, el mercado negro y el contrabando, la inflación de los alimentos fue de alrededor del 25 por ciento.

Peor aún, los partidarios de Morales, siendo dominantes en el Senado, torpedearon todos los proyectos del gobierno para obtener créditos para aliviar la dura situación económica. Arce no tuvo más remedio que aplicar la austeridad mientras buscaba la estabilidad macroeconómica en una economía en crisis, lo que provocó un descontento masivo. La oposición de derecha echó toda la culpa al gobierno de Arce y trató de capitalizar el creciente descontento social, al igual que la facción de Morales.

Rodrigo Paz ha prometido liberalizar el sistema de Bolivia para superar el modelo «estatista» del gobierno del MAS. Quiroga, un político de extrema derecha que desempeñó un papel central en el golpe de Estado de 2019 contra Morales, propone un programa de estabilización y una reforma constitucional apoyados por el FMI.

Lo que ha provocado la división en el MAS es otorgar a la poderosa oligarquía boliviana un contexto propicio para desmantelar el Estado plurinacional, lo que le permite intentar revertir 20 años de conquistas sociales introducidas bajo el gobierno del MAS: tiene la presidencia, la Cámara de Diputados, el Senado, un MAS inmensamente debilitado y fragmentado, y es el menos preocupado por los votos nulos de Morales.

La característica más deprimente es la naturaleza autoinfligida de la derrota de la izquierda, ya que no hubo una base política o programática sustantiva para la división del MAS que la causó. Las dos facciones compartían un conjunto de creencias derivadas de los principios consagrados en la constitución. Ambos profesan una fuerte afirmación de la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación; la propiedad pública de los recursos naturales clave del país (gas, petróleo, minerales); el papel económico central del Estado para lograr la justicia social y una redistribución justa del ingreso nacional con el fin de reducir las desigualdades; y el reconocimiento de los derechos identitarios, culturales, lingüísticos, políticos y sociales de 36 naciones indígenas; y mucho más.

Todos los principios que ambas facciones sostienen y defienden genuinamente, principios mucho más importantes que cualquier ambición personal. Estas son las bases para la unidad y, sobre todo, para organizar la lucha por defender la constitución del Estado plurinacional de Bolivia.

Para colmo, la escisión sin principios infectó a todas las organizaciones de masas que habían hecho posible el estado plurinacional. El MAS-IPSP es una construcción a medio camino entre una federación de movimientos sociales y un partido político, en el que el rico universo social de organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, mineras, obreras, etc., pertenecen al partido de manera corporativista.

La división se extendió como un reguero de pólvora de arriba hacia abajo a través de todas las organizaciones sociales del MAS, fracturando su unidad. Por lo tanto, lograr la unidad en la izquierda boliviana será muy complejo porque no existe un organismo autorizado que pueda juzgar conflictos o diferencias.

Sin embargo, la unidad es la condición previa sine qua non para enfrentar lo que el próximo gobierno de derecha tiene reservado. El pueblo de Bolivia tiene una larga historia de resistencia y lucha; no será fácil para la oligarquía hacer retroceder al Estado plurinacional. Nosotros, en el campo internacional, debemos impulsarnos a organizar la solidaridad con las heroicas luchas que se avecinan del pueblo de Bolivia.

Por Francisco Domínguez

Morning Star, 24 de agosto de 2025.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo: