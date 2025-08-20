¿Qué hay detrás de los ataques de Trump contra Venezuela?

Como si el presidente Trump tuviera la intención de reunirse con el mercenario profesional estadounidense Erik Prince a mitad de camino, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aumentó la recompensa estadounidense existente por el presidente Nicolás Maduro, originalmente establecida en $ 15 millones, de $ 25 millones a $ 50 millones para cualquiera que proporcione «información que conduzca a su arresto o condena».

A fines de 2024, Prince, un mercenario profesional, junto con la extrema derecha de Venezuela, promovió un plan para desplegar un ejército privado en Venezuela. Sugirió que si Estados Unidos elevaba la recompensa por la cabeza de Maduro a 100 millones de dólares, apuntando no solo al presidente sino también a Diosdado Cabello y a todo el gobierno, podrían «simplemente sentarse y esperar a que suceda la magia». Prince y la extrema derecha venezolana incluso lanzaron una campaña de crowdfunding, Ya Casi Venezuela, para recaudar los 100 millones de dólares.

En noviembre de 2024, Prince declaró que después del 10 de enero de 2025 (día de la toma de posesión de Maduro), figuras clave, incluido el ministro del Interior Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el fiscal general, Tarek William Saab, la esposa del presidente Maduro, Cilia Flores, y el propio Maduro, se convertirían en «objetivos criminales» sin protección diplomática. El 12 de enero de 2025, Prince envió un mensaje de apoyo a la líder de la oposición, María Corina Machado, instándola a «mantenerse decidida».

Prince había presionado para que la recompensa se elevara a 100 millones de dólares, pero cuando la administración Biden lo ignoró, obtuvo el respaldo de los senadores Marco Rubio y Rick Scott, quienes comparten sus objetivos. El 20 de septiembre de 2024, Scott y Rubio presentaron la Ley de Obtención de Oportunidades de Pago y Maximización de Premios por Detención de Funcionarios Ilegales del Régimen de 2024 (la Ley STOP Maduro), que asigna 100 millones de dólares, tomados de activos venezolanos incautados, para financiar los esfuerzos de Prince para deponer a Maduro.

Los cargos de Estados Unidos contra el presidente Maduro no solo son absurdos, sino completamente falsos y calumniosos. Está acusado de ser uno de los narcotraficantes más grandes del mundo, una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y el líder del Cartel de los Soles, presuntamente responsable de enviar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos mientras colaboraba con «narcoterroristas», la pandilla Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa de México. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, desestimó la recompensa «patética» de Bondi como «la cortina de humo más ridícula que jamás hayamos visto».

A pesar de la persistente propaganda sobre el Cartel de los Soles, el narcotráfico y el «narcoterrorismo», utilizado para justificar el etiquetado de Venezuela como un «narcoestado», Estados Unidos nunca ha proporcionado pruebas creíbles para respaldar estas afirmaciones.

La propia DEA informa que más del 80 por ciento de la cocaína que ingresa a los Estados Unidos llega a través del Pacífico, y solo el siete por ciento pasa por el Caribe oriental (ver mapas de la DEA; en particular, Venezuela no tiene costa en el Pacífico).

Esto confirma a Colombia como el verdadero narcoestado de la región, mientras que Venezuela es, en el peor de los casos, una ruta de tránsito. Estados Unidos también acusa falsamente a Venezuela de lavado de dinero, a pesar de que el país está casi completamente aislado del sistema financiero internacional. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acaba de declarar que México no tiene pruebas que vinculen a Maduro de Venezuela con el cártel de Sinaloa.

La recompensa de Bondi contra el presidente democráticamente electo de Venezuela es parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos dirigida a América Latina, aparentemente centrada en combatir a los cárteles de la droga, pero amenazando con medidas mucho más drásticas. El New York Times reveló que Trump «firmó en secreto una directiva que ordenaba al Pentágono usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos designados como organizaciones terroristas por su administración». La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió inequívocamente: «Estados Unidos no enviará a sus militares a México. Eso está descartado, absolutamente descartado».

Esta escandalosa agresión estadounidense contra un jefe de Estado latinoamericano debe ser condenada sin reservas. La «patética» recompensa de 50 millones de dólares incentiva conscientemente a los actores desagradables a lanzar empresas militares y asesinas, como la incursión mercenaria en Venezuela de 2020 contratada por Guaidó. Marca una escalada en los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar a un líder elegido democráticamente, armando recompensas para forzar un cambio de régimen.

La directiva secreta de Trump que autoriza la fuerza militar contra los cárteles, amenazando efectivamente con una intervención unilateral en América Latina, también debe ser rechazada inequívocamente. Si bien aparentemente apunta a México, la política podría usarse fácilmente como arma contra gobiernos que Estados Unidos busca derrocar, como Venezuela, Cuba o Nicaragua (o cualquier otra nación, para el caso).

La administración Trump tiene claramente la intención de intimidar y, si se le da la oportunidad, intervenir militarmente contra los gobiernos latinoamericanos a los que se opone, utilizando la «guerra contra las drogas» como pretexto. Peor aún, Bondi podría emitir recompensas similares contra otros líderes regionales. La industria mercenaria estadounidense está bien desarrollada, y tales recompensas inevitablemente atraerían a los compradores, desestabilizando aún más la región.

Cuando consideramos los aranceles altamente agresivos de Estados Unidos contra Brasil junto con sus cientos de sanciones dirigidas a Cuba, Venezuela y Nicaragua, queda claro que Washington está probando un nuevo cóctel de amenazas diseñadas para obligar a las naciones al sur del Río Bravo a someterse a las demandas geopolíticas de Estados Unidos. Este es el comportamiento clásico de Estados Unidos, con una diferencia clave bajo Trump: el abandono de cualquier pretensión detrás de justificaciones vacías como «democracia» o «derechos humanos», aunque esa retórica todavía aparece en las declaraciones oficiales.

El verdadero objetivo es sofocar la multipolaridad e impedir que América Latina participe en ella, al tiempo que refuerza la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental bajo el disfraz de Make America Great Again. En realidad, esto es simplemente la Doctrina Monroe reempaquetada: un intento de cortar el comercio y los intercambios de América Latina con China, o más precisamente, de expulsar por completo la influencia china de la región. La abyecta capitulación del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien se retiró de la Iniciativa de la Franja y la Ruta bajo las amenazas de Trump de una toma militar estadounidense del Canal, a pesar de los costos económicos para su nación, es una clara confirmación de esta estrategia.

Los objetivos de Trump se oponen directamente a lo que los movimientos y gobiernos progresistas de América Latina han tratado de construir: un mundo más justo sin exclusión social, con reducción de la desigualdad y la pobreza, donde las políticas prioricen a las personas sobre los intereses privados y donde se defiendan los derechos universales a la educación, la salud y la vivienda, todo dentro de un marco de fuerte soberanía nacional que ha permitido a la región resistir la intimidación imperialista estadounidense.

Esta visión implica:

El fin de la guerra legal de Estados Unidos contra el presidente Maduro y toda agresión hacia Venezuela o cualquier gobierno regional;

Término a los aranceles arbitrarios de Estados Unidos contra Brasil o cualquier otra nación latinoamericana;

El cese de las amenazas militares de Estados Unidos, por no hablar de las intervenciones, en México, Venezuela o en cualquier otro lugar de la región;

Una América Latina libre de la intromisión de Estados Unidos en sus asuntos internos.

La lucha, entonces, no se trata simplemente de resistir las políticas particulares, sino de defender el principio mismo de autodeterminación contra una administración estadounidense que intenta hacer retroceder décadas de progreso regional.

Por Francisco Domínguez

Morning Star, 11 de agosto de 2025.

