Los aranceles de Trump contra América Latina: parte de una batalla global

La amenaza de Trump de imponer un arancel paralizante del 50 por ciento a todas las importaciones brasileñas a Estados Unidos tomó a todos por sorpresa, especialmente considerando que Estados Unidos disfruta de un superávit comercial con el gigante sudamericano (superávit que ha disfrutado desde 2007). Lula dejó en claro que Brasil correspondería de la misma manera.

Los aranceles de Trump contra Brasil están en línea con su política general de aplicar aranceles a todos los países del mundo. Bajo Trump, el imperialismo estadounidense busca establecer un sistema global que se adapte a sí mismo, de modo que pueda imponer o cambiar cualquier regla en cualquier momento que quiera y atacar a cualquier país que no le guste.

Al igual que con muchas otras instituciones globales, Trump, siguiendo los pasos de las administraciones estadounidenses anteriores, está preparado para pisotear las reglas de la Organización Mundial del Comercio que el propio imperialismo estadounidense fue fundamental para establecer en 1995.

Por lo tanto, tampoco sorprende su ataque a México, país con el que tiene un déficit comercial sustancial causado por la incorporación de su vecino del sur a los acuerdos de la cadena de suministro de Estados Unidos desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994.

Estados Unidos ha tenido un déficit comercial con México desde 1995, exactamente un año después del TLCAN.

Para disgusto de Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha defendido vigorosamente la soberanía de su país y ha navegado hábilmente las provocaciones de Estados Unidos.

A la acusación de que México es un centro de narcotráfico, ha señalado a los negociadores estadounidenses que «Estados Unidos alberga cárteles, es el mayor mercado de consumo de narcóticos, exporta la mayoría de las armas utilizadas por los barones de la droga y alberga bancos de lavado de dinero». También ha rechazado resueltamente el despliegue de tropas estadounidenses en suelo mexicano.

En enero de 2025, Trump amenazó a Colombia con sanciones y aranceles del 25 por ciento sobre todas sus exportaciones a Estados Unidos. Cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no permitió la entrada de aviones estadounidenses que transportaban a colombianos deportados, negándose a recibirlos en aviones militares y esposados, Trump amenazó con hacer que los aranceles «se extendieran al 50 por ciento [más] inspecciones exhaustivas de ciudadanos y mercancías colombianas, y sanciones de visa para funcionarios colombianos» más «sanciones a la banca y otras áreas».

En respuesta, Petro anunció que impondría aranceles del 50 por ciento a los productos estadounidenses que ingresan al mercado colombiano. Además, Petro, condenando la guerra en Gaza, argumentó que Colombia debería romper con la OTAN para evitar alianzas que involucren a militares que «arrojan bombas sobre niños».

A fines de julio, Trump anunció aranceles del 50 por ciento sobre las importaciones de cobre, pero cuando se dio cuenta de que aumentaría sustancialmente los costos para los fabricantes estadounidenses, lo que hizo que su precio cayera en picado en 22 puntos con los comerciantes estadounidenses enfrentando grandes pérdidas, se vio obligado a abandonarlo. Modificó el arancel para que se aplicara solo a productos semimanufacturados como alambre y tubo, excluyendo el cobre refinado (hasta enero de 2027). En 2024, Chile, Canadá y Perú representaron más del 90 por ciento de las importaciones de cobre refinado de Estados Unidos.

El 7 de julio, en un tuit, Trump declaró que Jair Bolsonaro estaba siendo cazado por las autoridades brasileñas. Bolsonaro está siendo juzgado por insurrección, conspiración golpista y su participación en la organización de un motín al estilo de asalto al Capitolio el 6 de enero contra el parlamento y los edificios judiciales en Brasilia. Trump afirmó que Bolsonaro «no es culpable de nada, excepto de haber luchado por el pueblo». El mensaje de Trump buscaba describir a Bolsonaro como un líder político perseguido políticamente, pero nada podría, por supuesto, estar más lejos de la verdad.

La respuesta inmediata de Lula fue que las declaraciones del presidente estadounidense eran una injerencia en los asuntos internos de Brasil y exigió respeto a la soberanía brasileña: «La defensa de la democracia en Brasil es un asunto de los brasileños». Y en una aguda púa, Lula agregó: «No aceptamos interferencias ni tutela de nadie. Contamos con instituciones sólidas e independientes. Nadie está por encima de la ley. Especialmente aquellos que atacan la libertad y el estado de derecho».

Los ataques de Trump contra América Latina son parte integral de los esfuerzos del imperialismo estadounidense para desestabilizar a los gobiernos que no le gustan.

Además del régimen de sanciones ampliamente estricto que se aplica a Cuba y Venezuela y, en menor medida, a Nicaragua, Trump ahora apunta a los migrantes cubanos y especialmente a los venezolanos, presentándolos falsamente como miembros de organizaciones criminales.

Y, en una operación de tráfico de personas dirigida con el presidente de extrema derecha de El Salvador, Nayib Bukele, Trump está enviando a cientos de ellos a CECOT, el campo de concentración de El Salvador.



Revirtiendo décadas de estímulo estadounidense a la migración con el objetivo de debilitar a sus gobiernos, Trump ha puesto fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) de cientos de miles de nicaragüenses, cubanos y venezolanos, un componente clave de la campaña de terror de ICE contra los latinos.

La administración Trump, siguiendo a sus predecesores demócratas y republicanos, está tratando de expandir su presencia militar en América Latina tanto y tan rápido como sea posible. Ha desplegado tropas en la frontera sur de México; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha logrado que se enmiende la constitución para permitir que Estados Unidos tenga bases militares en las islas Galápagos; Estados Unidos realiza maniobras militares conjuntas regulares y masivas en Guyana (donde tiene al menos una base militar), y Estados Unidos también tiene varias bases militares en América Central, Colombia, el Caribe, Perú y una nueva base militar en Argentina.

Aunque los aranceles de Trump a América Latina son caóticos y simplistas, tienen un objetivo estratégico: ralentizar, reducir y, si es posible, eliminar por completo el impulso hacia un mundo multipolar.

En resumen, detener el impulso de China para fomentar una nueva geopolítica no determinada por el uso del dólar como arma, las sanciones económicas o la agresión militar. Uno en el que las relaciones no están dictadas por juegos coercitivos de suma cero, sino por la colaboración voluntaria en relaciones económicas mutuamente beneficiosas.

El imperialismo estadounidense (y el gobierno de Trump) encuentran simplemente intolerable la relación y colaboración cada vez más estrecha entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y China. Los funcionarios estadounidenses argumentan repetidamente que las relaciones comerciales y la cooperación de China con América Latina representan una amenaza existencial para Estados Unidos.

Cuba, Venezuela y Nicaragua han forjado fuertes vínculos con China y también lo ha hecho Brasil. Lula presidía la cumbre de los Brics en Río de Janeiro cuando Trump lanzó la indirecta sobre el fascista Bolsonaro.

Claudia Sheinbaum asistió como observadora y México está desarrollando rápidamente vínculos con China. En Perú, China ha construido el puerto de Chancay (una iniciativa de la Franja y la Ruta), el puerto de aguas profundas más grande de la costa occidental de América del Sur.

Honduras ha cortado lazos con Taiwán y ha reconocido a la República Popular China y Colombia se ha unido a los Brics.

Además, China es el principal socio comercial de América del Sur y el segundo socio comercial más grande de América Central. Trump ha amenazado a todos los países Brics con aranceles del 100 por ciento.

El Comando Sur de Estados Unidos reconoce que el comercio de China con América Latina ha ido «más allá de las materias primas y los commodities para incluir la infraestructura tradicional (carreteras, puentes, puertos) y la ‘nueva infraestructura’: vehículos eléctricos, telecomunicaciones y energías renovables».

Beneficios nunca ofrecidos por Estados Unidos a países en su «patio trasero». Esta relación cada vez más estrecha explica la agresión de Trump hacia los países mencionados, para intimidarlos económica y políticamente para que se alejen de China.

Una historia de éxito de Estados Unidos es Panamá, donde la capitulación del presidente José Mulino ante las amenazas de Trump de retomar el Canal de Panamá por medios militares lo llevó a aceptar la presión de Washington para salir de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, «uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos jamás concebidos».

Estas contradicciones se presentan como el resultado de la rivalidad entre Estados Unidos y China, inevitable entre estas superpotencias.

Sin embargo, tal marco es engañoso ya que la naturaleza de las contradicciones se deriva de dos concepciones de cómo organizar la economía global.

Estados Unidos se considera la «nación indispensable» que siempre se ha involucrado en juegos de suma cero, cuyo resultado produce ganadores (Estados Unidos y sus cómplices económicamente desarrollados) y perdedores (la gran mayoría de la humanidad que reside en el Sur global).

Los aranceles de Trump pretenden mantenerlo así, mientras que la orientación de América Latina hacia Asia, China y los Brics está empujando correctamente en la dirección opuesta: hacia un mundo más justo y multipolar.

Por Francisco Domínguez

Morning Star, 7 de agosto de 2025.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

