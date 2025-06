Tenaz resistencia bolivariana contra la obstinada agresión estadounidense

Por Francisco Domínguez

En vísperas de las elecciones presidenciales de Venezuela el 29 de julio de 2024, los corresponsales de The Guardian, Tiago Rogero (con sede en Río de Janeiro) y Sam Jones (con sede en Madrid) predijeron que la votación «podría poner fin a 25 años de gobierno socialista». No fue así. Al día siguiente, el 30 de julio, otro grupo de corresponsales de The Guardian dio una cobertura destacada a la política venezolana de extrema derecha María Corina Machado, citando su afirmación de que «la salida de Maduro era inevitable». Sin embargo, Nicolás Maduro fue investido como presidente reelecto para el período 2025-2031 el 10 de enero de 2025.

A las elecciones presidenciales de julio de 2024 les siguieron las elecciones para los diputados de la Asamblea Nacional y las 24 gobernaciones de la estructura federal de Venezuela el 25 de mayo de 2025. La oposición de extrema derecha venezolana, financiada por Estados Unidos y liderada por Machado, boicoteó la votación. Los medios de comunicación corporativos, incluidos el New York Times, The Washington Post, Le Monde, El País, la BBC y otros, enmarcaron su cobertura etiquetando las elecciones como «divisivas» y citando ampliamente la afirmación de Machado de que «el 85% del electorado no obedeció al régimen y dijo no». En realidad, presentó falsamente el boicot de la oposición como una victoria política, lo que implica un rechazo generalizado de los votantes.

A diferencia de las elecciones presidenciales de julio de 2024 –cuando las facciones de extrema derecha instigaron la violencia callejera que se saldó con 27 muertes a manos de matones armados, incluidos dos ataques armados al palacio presidencial–, las elecciones legislativas y de gobernadores del 25 de mayo de 2025 (32 proceso electoral venezolano), se desarrolló con calma y paz. Sin embargo, el boicot de la extrema derecha nunca fue simplemente una protesta pacífica contra unas elecciones organizadas por un gobierno al que se niegan a reconocer. Sus acciones fueron mucho más allá.

El 28 de mayo, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó de la detención de más de 70 personas de diversas nacionalidades (venezolanos, colombianos, estadounidenses, argentinos, españoles, ecuatorianos, serbios, albaneses y otros). Varias «ONG» financiadas desde el extranjero parecían implicadas en el complot. Las autoridades incautaron explosivos, fusiles de asalto y otros equipos militares destinados a ataques contra embajadas, hospitales, servicios de emergencia, subestaciones de electricidad, comisarías de policía y personalidades políticas de alto perfil, en particular de la oposición que participaron en las elecciones. Los sospechosos habían ingresado a Venezuela vía Colombia. Cabello también reveló que las fuerzas armadas de Venezuela habían frustrado casi 60 ataques contra instalaciones petroleras en los diez días anteriores. La evidencia indicaba que el grupo terrorista estaba liderado por líderes de extrema derecha de Venezuela.

Este no fue su primer intento. El gobierno también ha informado sobre el arresto de mercenarios provenientes de Trinidad y Tobago con vínculos con una red más amplia entrenada en Ecuador, un país que, según se informa, ahora es un centro de exportaciones de cocaína. Un vistazo a un mapa revela el cerco de Venezuela por fuerzas hostiles alineadas con Estados Unidos: Guyana, Ecuador, narcotraficantes colombianos y el Comando Sur al norte y más allá.

La estrategia de boicot de Machado fracasó, fracturando aún más su ya dividida coalición cuando varios ex boicoteadores decidieron presentarse como candidatos e instaron a sus partidarios a votar. ¿El resultado? El chavismo obtuvo 253 de los 285 escaños para la Asamblea Nacional y 23 de las 24 gobernaciones, incluida la elección de un gobernador para la Guayana Esequiba, un territorio que reclama Venezuela. La única gobernación que no ganó el chavismo, Cojedes, fue para Alberto Galíndez, un político opositor que reconoce la legitimidad de Maduro y aceptó los resultados generales. Además, el chavismo obtuvo 1,3 millones de votos más que en las elecciones de 2021, lo que demuestra un apoyo creciente. Con esta victoria, el presidente Maduro y la Revolución Bolivariana [ ] ahora no solo ostentan la presidencia hasta 2031, sino que también comandan mayorías en la Asamblea Nacional y entre las gobernaciones.

Los resultados de las elecciones de mayo de 2025 marcaron un triunfo rotundo para el gobierno bolivariano y una derrota dolorosa para la administración Trump, particularmente con la elección del almirante chavista Neil Villamizar como gobernador de Guayana Esequiba. El 23 de mayo, The Guardian citó al presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien denunció las elecciones en este estado como un «asalto a la soberanía y la integridad territorial de Guyana». Sin embargo, el informe omitió convenientemente cualquier mención del Acuerdo de Ginebra de 1966, que sustenta la reclamación de Venezuela. [ ]

En connivencia con Guyana, Estados Unidos ha transformado a Guyana en un enclave militar, utilizándola como base para provocaciones militares regulares contra Venezuela desde 2021. Curiosamente, justo un día después de las elecciones, el 26 de mayo de 2025, The Guardian escribió un reportaje exhaustivamente documentado con impresionantes fotografías, no sobre las elecciones de Venezuela, sino sobre… el cocodrilo del Orinoco.

Más allá de su abstencionismo autodestructivo, Machado y la extrema derecha erosionaron aún más su credibilidad al respaldar con entusiasmo las sanciones de Estados Unidos, abogando efectivamente por el estrangulamiento económico de Venezuela, y aplaudiendo las brutales políticas de deportación de Trump contra los latinoamericanos, especialmente los venezolanos, a quienes etiqueta falsamente como «criminales controlados por el gobierno«.

Cuando se le preguntó si apoyaba la política profundamente impopular de Trump de deportar a los migrantes latinos y venezolanos a la prisión CECOT de El Salvador, una instalación conocida por la tortura, Machado respondió: «¡Absolutamente!», repitiendo acríticamente las afirmaciones infundadas de Trump.

El historial de la oposición de extrema derecha en Venezuela es simplemente espantoso. No solo han estado muy involucrados con narcotraficantes colombianos para llevar a cabo actos terroristas contra su propio país, sino que su líder, Juan Guaidó, incluso se autoproclamó «presidente interino» en una calle de Caracas en 2019. Peor aún, esta afirmación fue reconocida por el Occidente colectivo, liderado por Estados Unidos. Se confabularon con las potencias occidentales para facilitar la confiscación de activos venezolanos, incluido oro, cuentas bancarias y propiedades, en acciones que equivalen nada menos que a alta traición.

Con el respaldo del Occidente Colectivo, prolongaron la farsa de la legitimidad de la Asamblea Nacional de 2015 —donde alguna vez tuvieron mayoría— mucho después de que su mandato expirara en 2020. De hecho, siguen reclamando falsamente legitimidad en 2025, cinco años después del final de su mandato constitucional, mientras siguen pagando mensualmente «emolumentos» en dólares estadounidenses a sus legisladores obsoletos.

Bajo el pretexto de un esfuerzo humanitario para llevar alimentos por la fuerza a través de la frontera colombiana, incluso intentaron una incursión militar con paramilitares colombianos, con el objetivo de tomar el control de una ciudad venezolana e instalar un «gobierno provisional» que sería reconocido por los EE.UU. y el Occidente Colectivo.

Las acciones de la oposición venezolana son indefendibles. Se les ha relacionado con múltiples intentos de asesinato contra el presidente Maduro, incluidos complots para decapitar a los líderes políticos y militares de Venezuela con explosivos. Organizaron una incursión mercenaria destinada a derrocar violentamente al gobierno bolivariano, con el objetivo explícito de asesinar a Maduro y a tantos líderes bolivarianos como fuera posible. Han apoyado con entusiasmo la asfixia económica del bloqueo estadounidense, que sigue vigente, mientras sabotean todas las elecciones desde 2013 mediante interrupciones violentas.

En repetidas ocasiones, han llamado a los militares a rebelarse, instando al derrocamiento de los gobiernos democráticamente elegidos de Venezuela (tanto bajo Chávez como bajo Maduro). Sus tácticas incluyen el sabotaje sistemático de la infraestructura, programado constantemente para que coincida con las elecciones. Han exacerbado las sanciones de Estados Unidos al promover el acaparamiento, inflar artificialmente los precios y provocar escasez de bienes básicos, infligiendo deliberadamente graves dificultades a la población. Peor aún, manipularon la crisis monetaria de Venezuela a través de DolarToday, una plataforma que publicaba diariamente tipos de cambio inflados para alimentar la hiperinflación.

Las transgresiones de la oposición van más allá. En múltiples ocasiones han contratado los servicios del mercenario Erik Prince, incluso lanzando una campaña de crowdfunding (Ya Casi Venezuela) para financiar su propuesta de derrocamiento violento del gobierno del presidente Maduro. Actualmente están siendo investigados por el FBI por corrupción a gran escala, acusados de malversar casi US$1.000 millones en ayuda humanitaria destinada a los venezolanos en el extranjero, de los cuales solo el 2% se asignó adecuadamente). Peor aún, han administrado fraudulentamente más de US$40.000 millones en activos venezolanos a través de contratos turbios con empresas con sede en Miami, intercambiando recursos nacionales por sobornos personales. Su intento de replicar el plan DolarToday fue rápidamente aplastado por el gobierno, que actuó con decisión para cerrarlo.

Esta subversión descarada se alinea con las ambiciones imperiales más amplias de Estados Unidos. En una flagrante reafirmación de la Doctrina Monroe, el comandante del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, declaró ante el Comité de Servicios Armados del Senado (13 de febrero de 2025) que Estados Unidos debe prevalecer en la «competencia estratégica con China en el hemisferio occidental» y contrarrestar «la agenda maligna de Rusia«, nombrando a Cuba, Venezuela y Nicaragua como sus conductos. Por lo tanto, Washington ahora enmarca abiertamente su asalto a la Revolución Bolivariana como parte de su competencia geopolítica con China y Rusia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, subrayó esta postura el 6 de junio de 2025, afirmando sin rodeos: «Nos estamos preparando para la guerra con China».

Sin embargo, a pesar de 12 años de agresión implacable desde el fallecimiento del Comandante Chávez, el pueblo venezolano ha demostrado una extraordinaria resistencia, desafiando las predicciones de un colapso inevitable. ¿La respuesta del gobierno? Profundización de la democracia. De cara a las próximas elecciones municipales y de alcaldes (27 de julio de 2025), Venezuela está intensificando su modelo de democracia participativa, empoderando a las comunas, consejos de base autogestionados donde las comunidades deciden e implementan directamente proyectos para mejorar sus niveles de vida: democracia directa.

El presidente Maduro ha anunciado la «creación del Fondo de Cartera Comunal del presupuesto nacional» que destinará recursos directamente a proyectos desarrollados por las comunidades locales. Estos fondos se administrarán a través de circuitos comunales, con prioridades de gasto decididas democráticamente por los propios habitantes de la comuna.

En reveladora entrevista (7 de junio de 2025), Jesús Faría, viceministro de Economía Productiva del PSUV, enfatizó la urgente necesidad de acelerar la expansión de la democracia directa comunal y consolidar el poder popular. Faría hizo una observación crítica: el PSUV debe tomar la delantera en el avance del sistema comunal. Con decenas de miles de organizaciones de base en toda Venezuela, el PSUV mantiene una hegemonía gramsciana, no por imposición, sino articulando orgánicamente este vibrante ecosistema social en una cohesión para el socialismo. Sus vínculos estructurales con ellos le permiten armonizar y movilizar este rico universo social hacia la construcción socialista.

Por lo tanto, mientras el imperialismo estadounidense redobla su cruzada fanática para destruir la Revolución Bolivariana, Venezuela está fortaleciendo sus cimientos socialistas. Al empoderar a las comunas, profundizar la democracia participativa y fortalecer el papel de vanguardia del PSUV, la revolución está construyendo una resistencia inquebrantable, lo que demuestra que el poder popular, no la agresión imperial, dará forma al futuro de Venezuela.

Por Francisco Domínguez

Secretario nacional de la Campaña de Solidaridad con Venezuela, con sede en el Reino Unido.

Counter Currrents, 23 de junio de 2025.

NOTAS

