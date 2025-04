Trump ataca a migrantes en medio de acusación de tráfico de personas

Por Francisco Domínguez y Roger D. Harris

Donald Trump ha lanzado una campaña agresiva que apunta a los migrantes latinos, particularmente a los venezolanos, como chivos expiatorios en una agenda geopolítica más amplia. Impulsado a través de una controvertida alianza con el presidente salvadoreño, Trump ha supervisado deportaciones masivas, detenciones en la Bahía de Guantánamo y la tristemente célebre prisión CECOT de El Salvador, e invocado poderes de guerra del siglo XVIII para justificar estas acciones.

Los brutales ataques de Trump contra la clase trabajadora se han complementado con la satanización sistemática de los inmigrantes, muchos de los cuales son de clase trabajadora. Durante su campaña electoral, Trump no solo prometió deportaciones a gran escala, sino que, complaciendo a una base de extrema derecha, vilipendió a los migrantes en grados sin precedentes.

En su campaña de 2015, Trump prometió deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Y al regresar a la presidencia en 2025, Trump volvió a prometer reunir a millones en lo que presumió que sería la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.

Sin embargo, como muestra el registro, las deportaciones de inmigrantes son, desafortunadamente, un proyecto bipartidista. Contrariamente a la retórica grandilocuente de Trump, una vez en el cargo para su primer mandato, deportó a menos de un millón en lugar de los 11 millones que afirmó que serían expulsados. Eso fue menos que los 1,6 millones desalojados por su predecesor demócrata Barack Obama en sus primeros cuatro años en el cargo. Si bien el demócrata Joe Biden todavía tiene el récord de la mayor cantidad de deportaciones en un año, Trump está decidido a superarlo.

Con este fin, a Trump y a sus cómplices ultraconservadores del Proyecto 2025 les gustaría acabar con la ciudadanía por nacimiento, que afectaría de manera desproporcionada a casi 65 millones de latinos en Estados Unidos. Los arrestos arbitrarios, las deportaciones y la revocación de documentación, incluso para residentes legales, aumentan a diario, y los inmigrantes latinos son el objetivo principal en operaciones plagadas de perfiles raciales.

Trump también está tratando de poner fin al programa de Libertad Condicional Humanitaria para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), aunque la revocación se ha detenido a la espera de procedimientos legales. Irónicamente, el secretario de Estado Marco Rubio, que alguna vez fue un firme defensor de los inmigrantes cubanos, ahora encabeza políticas que los despojan de protección legal.

La demonización de los migrantes por parte de Trump le da una pátina de populismo al presentarse falsamente como un partidario de los trabajadores estadounidenses erróneamente amenazados por los extranjeros. Por supuesto, el amigo de Elon Musk no es amigo de la clase trabajadora.

Hay otro trasfondo político más profundo en la campaña de Trump relacionado con Venezuela. Trump ha acusado falsamente a algunos migrantes venezolanos de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua por las razones más endebles, como un tatuaje en apoyo a un club de fútbol. Por lo tanto, los inmigrantes, especialmente los venezolanos, se confunden con la criminalidad. De hecho, los estudios muestran que los inmigrantes estadounidenses no cometen delitos a un ritmo mayor que los nativos.

En un documento muy censurado, Estados Unidos designó al Tren de Aragua como una «organización criminal transnacional» (TCO) en diciembre de 2024. Esto se produjo después de que el gobierno venezolano desmantelara en gran medida la pandilla en septiembre de 2023 en la Penitenciaría de Tocorón, lo que demuestra la relación antagónica del gobierno con la pandilla. Pero su existencia estaba siendo utilizada políticamente como arma por Estados Unidos.

En su primer día en el cargo, Trump inició el proceso de designar a la pandilla como una organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), convirtiendo legalmente en delito proporcionarle apoyo material. Al hacerlo, se estaba construyendo un círculo de confusión de migrante, a criminal, a miembro de pandillas, y luego el gran salto a terrorista.

El último eslabón en el círculo de confusión fue la invocación de Trump el 15 de marzo de la Ley de Enemigos Extranjeros, acusando al gobierno venezolano de una «invasión» a los EE.UU. por parte del Tren de Aragua.

Una campaña mediática, encabezada por Trump en concierto con la líder de la oposición venezolana de extrema derecha María Corina Machado y senadores estadounidenses como Ted Cruz, ha propagado el mito de un cártel del Tren de Aragua respaldado por el gobierno venezolano que inunda Estados Unidos con criminales. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha descrito esto como «la mentira más grande jamás contada sobre nuestro país». Por ejemplo, El País verificó que la pandilla «no tiene capacidad para ser un problema de seguridad nacional» en Estados Unidos. El New York Times demostró que el Tren de Aragua «no está invadiendo América«. Y la propia evaluación de Trump de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos concluyó que la pandilla no estaba actuando bajo las órdenes del gobierno venezolano.

Ley de Enemigos Extranjeros

La invocación de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros tiene un doble propósito. Es un pretexto legal para justificar las expulsiones masivas. Al mismo tiempo, es una salva en la renovada campaña de cambio de régimen de «máxima presión» de Washington contra Caracas.

La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a personas en base a presuntas afiliaciones a pandillas no tiene precedentes y ha suscitado preocupaciones legales y éticas. Mientras se juzga en los tribunales, la arcaica legislación de guerra de 1789 se está utilizando para atacar a los venezolanos y nicaragüenses, a pesar de que Estados Unidos no está en guerra con estos países. Al menos no oficialmente. Sin embargo, algunos han sido enviados a centros de detención como el tristemente célebre campo de internamiento de la Bahía de Guantánamo.

La falta de transparencia de la administración con respecto a los criterios de deportación ha sido asombrosa, al igual que su flagrante desprecio por el debido proceso. Muchos deportados fueron detenidos sin pruebas, órdenes de arresto o causa probable, y mucho menos justificación para el encarcelamiento.

El trato degradante de los detenidos en Guantánamo ha provocado una amplia condena, al igual que la campaña obsesiva de la administración para deportar a los latinos, ya sean indocumentados, temporales o permanentes.

Migrantes desaparecen en la prisión offshore de Trump

Trump también está enviando migrantes venezolanos y un número menor de salvadoreños a la prisión CECOT de El Salvador, un llamado «Centro de Confinamiento por Terrorismo», donde las condiciones son infrahumanas. No se permiten visitas, recreación o educación en las instalaciones extremadamente abarrotadas. La falta de atención médica y los abusos son permanentes, con informes de más de 300 muertes bajo custodia, algunas de las cuales muestran claros signos de violencia.

El gobierno de Trump llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, pagando seis millones de dólares para detener a 238 venezolanos etiquetados como «terroristas extranjeros».

Mientras tanto, Bukele se jactó de los beneficios financieros del acuerdo. Su programa de trabajo penitenciario Ocio Cero contribuirá, dijo, a la autosostenibilidad económica del sistema penitenciario, que según los críticos equivale a la trata de personas.

Trump y Bukele afirman falsamente que no tienen poder para traer de vuelta a un inmigrante legal salvadoreño deportado por error. Kilmar Armando Abrego García se encuentra ahora recluido en el CECOT, a pesar de que un juez estadounidense ordenó su regreso y a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos así lo decidió. En cambio, Trump y Bukele declararon su intención de expandir el esquema. Trump planteó deportar incluso a ciudadanos estadounidenses al CECOT, y Bukele respondió: «Sí, tenemos espacio».

BPR (Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular), una organización salvadoreña de derechos humanos, denunció el pacto Trump-Bukele como «arbitrario y deshumanizante», que viola el derecho internacional y convierte a El Salvador en cómplice de las políticas migratorias criminalizadoras de Trump. Exigieron a la Corte Suprema que anulara las detenciones, argumentando que violan las protecciones constitucionales contra la extralimitación judicial extranjera.

El gobierno de Venezuela también ha tomado medidas: el fiscal general Tarek William Saab solicitó a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador el recurso de habeas corpus para los venezolanos detenidos. El presidente Maduro condenó las deportaciones como secuestros y pidió la intervención de la ONU poniéndose en contacto con el secretario general, Antonio Guterres, y con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El presidente Maduro ha prometido luchar por la repatriación de todos los venezolanos detenidos injustamente. A esta lucha debe unirse el movimiento de solidaridad internacional, que exige la liberación inmediata de todos los migrantes injustamente encarcelados.

Por Francisco Domínguez y Roger D. Harris

Francisco Domínguez es el secretario nacional de la Campaña de Solidaridad con Venezuela, con sede en el Reino Unido, Roger D. Harris trabaja en el Grupo de Trabajo sobre las Américas, el Consejo de Paz de Estados Unidos y la Red de Solidaridad con Venezuela, con sede en América del Norte. Lea otros artículos de Francisco Domínguez y Roger D. Harris.

Dissident Voice, 16 de abril de 2025

