Columna de opinión

Primavera: ¿cómo nos afecta la transición de estaciones?

La depresión estacional no solo ocurre en invierno: aunque es más frecuente en los meses fríos, entre un 10% y 20% de quienes presentan trastorno afectivo estacional manifiestan síntomas también en primavera-verano.

Primavera: ¿cómo nos afecta la transición de estaciones?
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Por Arnaldo Canales Benítez

ataque de EE.UU. a instalaciones nucleares en Irán

La primavera es conocida por sus flores, los días más largos y la sensación de renovación. Sin embargo, para muchas personas, la llegada de esta estación puede traer desafíos inesperados para la salud mental. La depresión estacional no solo ocurre en invierno: aunque es más frecuente en los meses fríos, entre un 10% y 20% de quienes presentan trastorno afectivo estacional manifiestan síntomas también en primavera-verano. Los cambios en la luz y el calor pueden alterar nuestros ritmos biológicos, generando irritabilidad, ansiedad o sensación de agotamiento.

Reconocer los signos

Identificar cómo nos afecta la transición de estaciones es clave. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

  • Cambios en el sueño (insomnio o somnolencia excesiva)
  • Alteraciones en el apetito
  • Fatiga y dificultad para concentrarse
  • Sensación de tristeza o irritabilidad persistente

Si estos síntomas persisten más de dos semanas, es señal de que necesitamos apoyo profesional.

Qué hacer para cuidar la salud mental en primavera

  1. Mantener rutinas saludables: Comer equilibradamente, dormir las horas necesarias y realizar actividad física regularmente ayuda a estabilizar el ánimo. El ejercicio regular (150 minutos a la semana) puede disminuir en un 22% la probabilidad de desarrollar depresión.
  2. Exponerse a la luz natural: Aprovechar los días soleados mejora la producción de serotonina, el neurotransmisor relacionado con la felicidad. La exposición diaria a la luz natural de al menos 30 minutos puede reducir en un 36% el riesgo de síntomas depresivos leves.
  3. Tener momentos de autocuidado: Dedicar tiempo a hobbies, meditación, lectura o paseos al aire libre. Pasar al menos dos horas semanales en contacto con la naturaleza se asocia a un 20% más de bienestar emocional.
  4. Conectar con otros: Socializar y compartir emociones fortalece la resiliencia.
  5. Buscar ayuda profesional si es necesario: Psicólogos y psiquiatras pueden ofrecer herramientas y tratamiento para regular el ánimo y prevenir complicaciones. Dormir menos de seis horas por noche, por ejemplo, aumenta en un 31% el riesgo de ansiedad y depresión durante los cambios estacionales.

La primavera como oportunidad

Más allá de los desafíos, la primavera nos invita a renovarnos, a reconectar con la naturaleza y con nosotros mismos. Reconocer nuestros límites y cuidar nuestra salud mental no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es la oportunidad de florecer desde dentro, y no solo admirar cómo lo hace el mundo exterior.

Por Arnaldo Canales Benítez

Doctor en Pedagogía y Educación. Experto en educación y bienestar emocional en América Latina. Magíster en Educación Emocional e impulsor de la Ley de Educación Emocional en Chile y Latinoamérica.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo:

Violencia en la infancia: la herida que no podemos normalizar

Relacionados

El Ciudadano

“El tren estará detenido por más tiempo de lo habitual; agradecemos su comprensión” ….

Hace 13 horas
El Ciudadano

Inflación de julio: luces y alimentos, los grandes protagonistas de la subida de precios

Hace 2 meses
El Ciudadano

Imacec julio 2025: Crecimiento económico no garantiza empleos de calidad, advirtió Fundación Sol

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Investigadores advierten severo impacto del aire contaminado en salud de la población chilena: Zona centro sur la más afectada

Hace 2 meses
El Ciudadano

La 14ª Primavera del Libro regresa al Parque Estadio Nacional con más de 200 editoriales

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Jeannette Jara pone a la salud mental como prioridad nacional y propone plan integral

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Se mueve la aguja en Chile: desocupación baja a 8,6% y el empleo crece 1,3% en un año

Hace 21 horas
El Ciudadano

Nuevas funciones de "Primavera con una esquina rota" en celebración de los 70 años de Teatro Ictus

Hace 3 meses
El Ciudadano

Chile: Segundo año consecutivo sin muertes por Virus Sincicial en niños y niñas menores de 1 año

Hace 5 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano