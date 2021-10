Juan Alejandro Henríquez Peñailillo

Profesor de Filosofía y director Colectivo Filopóiesis

“Chile despertó y dejó en su paso una calle con olor a cenizas, dejó en el cielo un humo gris que tapó la fe de quien habló de futuro. Con la mano en alto se levanta el pueblo para decidir. Se colman las paredes de rabia, de odio. Se trizan los vidrios pidiendo transparencia, ya no hay más seguridad garantizada. Hay repudio, hay dolor. No podemos más. Nos necesitamos.

La comunidad se ha levantado.

Esa mirada triste, mirada de horizontes insospechados. ¿Qué busca el pueblo? ¿Qué resiente el pueblo? La oportunidad de ayudar, aún con un gajo de limón, para pasar ese gas tóxico de las promesas de antaño. El pueblo pide igualdad, equidad, una oportunidad. ¿Cuántos años de rabia contenida? De desesperación, de búsqueda incesante.

“Nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo”. Chile despertó y dejó en su paso el olor de cenizas, ese cristal que transparenta el dolor de una sociedad. ¿Cuánto más se debe aguantar? ¿Cuánto más se debe esperar? Las calles se colmaron de pisadas, pisadas que proclamaban el deseo de transformarlo todo. “Ni perdón ni olvido”. “No tengo miedo”, quiero un cambio.

¡Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo!

Y las banderas al viento y las banderas al vuelo, ¿qué Matria? ¿qué patria? ¿qué naciones nos unen? Cual enseñanza del principito, ¿qué es lo esencial? ¿por qué es tan invisible al Estado?

¡Dignidad, dignidad, dignidad!

“No más miedo”, todos como un pueblo unido, “no más miedo”, “no más miedo”. Comunidad, colectivos, todos salieron a las calles. ¿Quiénes nos gobiernan? ¿para qué nos gobiernan? Cuántas alegrías acallan el temor de la incertidumbre y del dolor, de sentirse solos y solas.

¡Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo!

El sonido de un hito, el sonido de un año, el sonido de un estallido. Reciprocidad, interculturalidad, plurinacionalidad. Las banderas al viento, las banderas al vuelo. No más, no más, nunca más.

El pueblo sale a caminar. Las ruedas de la comunidad avanzan, avanzan hacia esa luz que nos convoca.

“No más miedo”, no tenemos miedo. ¿Seguridad? ¿defensa? “no más miedo”, ¡comunidad!, aparece la comunidad. Ya no estamos solos, ya no estamos solas. Somos un todo, somos un pueblo.

Estamos los de acá, estamos las de acá. No más privilegios de otro mundo, que no es más que el mundo de los pocos por sobre los muchos. La calle se abrió pidiendo dignidad. “No más miedo”, “no más miedo”, porque ¿seguridad o peligro?

El baile de un pueblo, de una comunidad, fiesta popular. La calle, el pueblo, corren por las venas de América Latina. Las aguas de la transformación. ¿Quién gobierna? ¿para qué gobierna? ¿con quiénes gobierna?

Las banderas al viento, las banderas al vuelo.

¿Seguridad? ¿defensa? ¿peligro?

Las banderas al vuelo, las banderas al viento. Comunidad, futuro, sustentabilidad, inclusión, diversidad… futuro.

¡Futuro!, fiesta popular, fiesta del pueblo, la calle baila.

¡Chile despertó! ¡Chile despertó!”.

*Esta es una producción audiovisual del Colectivo de Artes y Humanidades Filopóiesis – www.filopoiesis.cl realizada el 25 de octubre de 2020.

Texto y voz: Juan Alejandro Henríquez – www.juanhenriquez.cl

Fotografía: Gloriosa Fotografía – www.gloriosa.cl