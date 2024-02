Comenzó la guerra sucia

Como es sabido, el miércoles 31 de enero el conocido periodista estadounidense Tim Golden publicó un artículo con el siguiente título “¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?”. Al mismo tiempo la periodista Anabel Hernández publicaba en Deutsche Welle un artículo similar y otro más en el mismo sentido fue publicado por Steven Dudley en Insight Crime, una publicación periódica dedicada a temas de narcotráfico y crimen organizado. También sabemos que a esta simultaneidad en publicaciones de golpeteo se le llama “nado sincronizado”.

Una noticia como ésta dirigida hacia López Obrador, regocija a sus oponentes y preocupa a sus partidarios. Preocupado por esta aseveración, en los últimos días me he puesto a ver y leer los comentarios que se han hecho sobre la misma, así como las entrevistas a los implicados en la noticia entre ellos Anabel Hernández, Nicolás Mollinedo, Mauricio Soto, y al exjefe de operaciones de la DEA Mike Vigil. Concluyo que la aseveración hecha por Golden y repetida estentóreamente por Hernández y Dudley, no tiene sustento. El caso no fue “validado judicialmente” para usar la expresión de Vigil y fue cerrado hace 13 años.

Dos hechos me llamaron la atención. En primer lugar, la aseveración de Vigil de que la falsedad tendría repercusiones severas en la de por sí mala relación entre la DEA y el gobierno mexicano. Luego, la airada, casi violenta reacción de Anabel Hernández cuando Julio Astillero le expresó que los reportajes, en cuenta el de ella, no presentaban prueba alguna sino que se basaban en inferencias, conducta inaceptable en el periodismo de investigación.

Así las cosas, concluyo en lo mismo que la mayoría de quienes han estado atentos al caso: los artículos y su difusión por la prensa y redes sociales manejadas por la derecha no son sino el inicio de la guerra sucia de cara al proceso electoral que concluirá el domingo 2 de junio de 2024. Guerra sucia de la cual ya tuvimos una elocuente muestra en 2006 con la recordada campaña mediática de que López Obrador sería un peligro para México.

La oposición de las derechas en México se encuentra desesperada. Las encuestas revelan un triunfo holgado de Claudia Sheinbaum por lo que los partidarios de Xóchitl Gálvez están más ocupados en la contienda por el poder legislativo. La abanderada del PRIANRD no tiene mucha perspectiva. En este contexto de extinción para el PRD y para el PRI, de debilitamiento para el PAN, de pocas perspectivas de colocación en un eventual gobierno prianista, el transfuguismo (chapulinismo) de este prianismo está llegando a límites impensables en todo el país.

Así las cosas, en Puebla, el próximo gobierno será de una marcada factura priista y veremos a personajes como Charbel Jorge Stefan Chidiac gobernando con un chaleco de Morena, aunque ahora tenga uno del Verde Ecologista. Y no sería extraño que otro personaje similar, José Chedraui, sea el próximo presidente municipal después de ser candidato de Morena. La extinción del PRI y debilitamiento de la derecha se transformará en su renacimiento en el partido de la 4T.

Para la derecha que seguirá en la coalición opositora no le queda más opción que hacer una feroz campaña basada en la propaganda negra. Siendo Andrés Manuel López Obrador el principal activo de Juntos Hacemos Historia, es hacia él y a su gobierno que se dirigirá principalmente la guerra de lodo. Preveo tres líneas de ataque en los próximos meses: la primera de ellas será el propio presidente y su familia, en particular sus hijos; la segunda de ellas será la magnificación de la violencia delincuencial que se observa en el país con lo cual se buscará generar la imagen de un México caótico y sin control; la tercera será buscar las deficiencias que tenga su gobierno en cualquiera de sus ámbitos.

Ya vimos una muestra de esto último en la propalación de la mendaz imagen de un gobierno ineficaz para atender a los damnificados del huracán Otis en Acapulco y áreas circundantes. Incluso es posible pensar en que se difunda la idea de una crisis de fin de sexenio como las observadas en décadas pasadas, pese a que el desempeño de la economía es muy bueno.

Estén ejerciendo el poder o se encuentre en la oposición, las derechas son un adversario formidable por los dispositivos con los que cuenta. Entre ellos se encuentra el poder mediático que cumplirá un papel estratégico en los próximos meses. Así pues, la fallida calumnia de un López Obrador financiado por el narcotráfico, es solamente el primer embate de los que observaremos por parte de una derecha que camina cuesta arriba.

