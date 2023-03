Crisis sistémica y crisis hegemónica

Por Enrico Tomaselli

Debemos esforzarnos por comprender el nuevo mundo que nos espera, porque esto es parte de su nacimiento. En términos generales, considerando los problemas en su conjunto, se están dando dos procesos estrechamente entrelazados, aunque no sean necesariamente la misma cosa, y sobre todo pueden encontrar soluciones por separado, e incluso de manera contradictoria. Por un lado, tenemos una colosal crisis sistémica del capitalismo financiero (que en los últimos 40 años se ha convertido en la forma dominante de capital), ahora completamente desvinculada de cualquier proceso real (no solo ya no hay correspondencia/convertibilidad del dinero, sino que está totalmente virtualizado, y los procesos especulativos crean burbujas gigantes vacías, pero cuyas explosiones impactan vidas reales de manera devastadora). La respuesta que imagina el gran capital financiero para sobrevivir a la crisis es una reestructuración profunda y radical de las sociedades (el gran reset), caracterizada por una sustancial miseria masiva, retratada como una liberación de los bienes superfluos.

Por otro lado, este capitalismo financiero (que por definición no tiene nación) se concentra mayoritariamente en los países anglosajones (EEUU y UK sobre todo), y está estructuralmente ligado a ellos, como los respectivos aparatos (dólar, fuerzas armadas, medios de comunicación) son esenciales para su supervivencia; independientemente de la crisis sistémica del capitalismo, por lo tanto, estamos en presencia de una crisis hegemónica, ya que la dominación global ejercida por estos países se encuentra en una severa crisis.

En esta fase, el segundo proceso ha asumido la mayor urgencia, también porque el primero necesita hegemonía para llevarse a cabo.

El choque en curso, del que el conflicto en Ucrania es la punta emergente, y al mismo tiempo el factor de la mayor crisis, no es, sin embargo, el presagio de la tercera guerra mundial. Por el contrario, mientras que la posibilidad de una peligrosa escalada sin control es abstractamente (cuán improbable) posible, la narrativa sobre tal amenaza es parte de la metaestrategia basada en el miedo, mediante la cual las élites capitalistas globales ejercen el control dentro de sus propios espacios nacionales. En realidad, dado que un conflicto prolongado y directo conduciría casi automáticamente a una guerra nuclear -y esta guerra la perdería a lo grande el mundo anglosajón- es prácticamente imposible que se produzca: el conflicto es para mantener el poder y la riqueza infinita, no dominar sobre los escombros.

La función principal de este conflicto, por tanto, no es tanto la derrota militar de Rusia (salvo quizás en los desvaríos de unos cuantos fanáticos neoconservadores, y unos cuantos miles de imbéciles complementarios); si alguien realmente entretuvo esta ilusión, en la cima, se disolvió rápidamente de todos modos. La función del conflicto, en efecto, no es conducir a la tercera guerra mundial, sino a una nueva guerra fría.

Si bien la caída de la URSS hizo creer a muchos que la historia había terminado, y que comenzaba una época de dominación unipolar indiscutible, lo cierto es que la época dorada de la dominación anglosajona fue precisamente la de los años de la Guerra Fría; de hecho, la cortina de hierro servía admirablemente para contener y delimitar un área precisa de dominio, y la amenaza de un enemigo (con el que, en todo caso, uno se batía a duelo, aquí y allá) era la condición necesaria para mantenerla. La fase siguiente, posterior a la Guerra Fría, caracterizada por la globalización, resultó ser la temporada de crisis, en la que los centros de poder capitalista global se debilitaron, mientras que las periferias (Europa) crecieron económicamente, una premisa peligrosa para posibles ambiciones de autonomía política.

Por ello, la OTAN -justo cuando el enemigo histórico va desapareciendo- ha acentuado paradójicamente su carácter agresivo, y su ímpetu expansivo, al igual que la UE [Unión Europea] se ha militarizado progresivamente: ambas cosas han sido y son funcionales al restablecimiento del pleno control del centro en la periferia.

La cuestión que plantea la fase por la que atravesamos, por tanto, es comprender que la guerra es más que nunca un instrumento de la política, pero no tanto en el sentido de la lectura clásica de von Clausewitz (continuación con otros medios), es decir, obtener con las armas lo que no se puede obtener de otro modo, sino simplemente inducir cambios en el marco general, obtenibles no tanto con la victoria sobre el enemigo, como con la guerra misma. Esta es la razón por la cual no surge ninguna idea de compromiso de los líderes del mundo occidental (ya nadie cree en la victoria), porque la guerra aún no ha durado lo suficiente. Para que esos cambios en el marco se produzcan plenamente y con suficiente estabilidad, debe seguir teniendo sus efectos.

Los líderes angloamericanos quieren una nueva guerra fría, porque son conscientes de que ese período, con esas características, fue su mejor temporada, y confían en que a la sombra de un nuevo telón podrán recuperar el aliento y recuperar las fuerzas hegemónicas. Y además, cuentan con 50 años de experiencia a sus espaldas, en la gestión de dicho marco.

Como se ha dicho, el presupuesto de una nueva guerra fría no es simplemente la separación, sino la oposición. Sirve al enemigo en las puertas. Para esto, es importante una narrativa que lo identifique y lo retrate como una amenaza creíble. El núcleo de poder capitalista, asentado en las potencias anglosajonas, necesita una narrativa de bloques opuestos, un nosotros y ellos. Es por eso que incluso presionar a otros para que se agrupen en bloques es funcional para la credibilidad de la narrativa de uno.

Como puede verse, esta maniobra de pinza ya está en marcha: por un lado, se tiende a representar a Rusia, China e Irán como un bloque antioccidental, y por otro -al someterlos a presiones militares- se les empuja a unirse, confirmando así la narración. Según la evolución de las cosas, mañana podría identificarse este bloque enemigo en los BRICS+. La lógica intrínseca de la dominación del capitalismo occidental es, de hecho, una lógica que no prevé no alineamientos.

No es casualidad que esta forma de dominación, desde hace décadas, ya no se contenta con un simple alineamiento estratégico, sino que exige una verdadera homogeneización ideológica.

Sustancialmente, por tanto, el avance táctico (guerra en Ucrania, tensiones sobre Taiwán y Corea del Norte, intentos de revoluciones de color en Irán y Georgia…) es una maniobra para cubrir una retirada estratégica. Consciente de que en esta etapa no está en posición de enfrentar efectivamente el surgimiento de la multipolaridad, el estado profundo se está preparando para frenar su crecimiento arrojando llaves en el camino. Obligar al mundo al conflicto, de hecho, es funcional para pasar a la separación y la oposición. Por ello, mientras Rusia e Irán se sienten directamente amenazados, por lo que aceptan el enfrentamiento y se unen, China -que por el contrario no quiere verse arrastrada a una dimensión conflictiva- se mueve con mucha prudencia, y prefiere seguir llevando una acción basada en la diplomacia y los negocios, como lo demuestra el acuerdo firmado entre Teherán y Ryad.

Y este es, hoy, el verdadero campo de batalla. El capitalismo hegemónico estadounidense quiere obligar al mundo, a través de su renovada agresividad, a elegir entre bandos; la máxima ambición es detener el nacimiento de la multipolaridad, enjaulándola en una nueva bipolaridad de facto, o en su defecto en una especie de tripolaridad, que ve, junto a los dos bloques occidental y chino-ruso-persa, una especie de reedición del movimiento de los países no alineados, quizás una vez más liderado por la India.

Claramente sería una trampa, destinada a derrocar la idea de que un mundo multipolar es posible. La lógica de bloques, de hecho, independientemente de cuántos sean, es esencialmente una lógica de conflicto, mientras que en la base de la multipolaridad hay una lógica colaborativa. Por eso, ya conceptualmente, es importante rechazar esta lógica, y por tanto no pensar -mucho menos esperar- el nacimiento de un bloque opuesto al angloamericano, como posibilidad de derrotarlo. Por el contrario, este es exactamente el mecanismo sobre el que se basa el poder imperial del capitalismo financiero moderno. Sin dejar de ser conscientes de las necesidades tácticas, para las que Rusia e Irán tienen no sólo el derecho sino el deber de defenderse enérgicamente, no debemos perder de vista la dimensión estratégica y, como intenta hacer Pekín, trabajar por una verdadera multipolaridad ( no dos/tres, sino veinte/treinta polos …), rechazar la lógica del enfrentamiento, derribar barreras, buscar siempre el camino más cooperativo.

Perseguir la paz, por lo tanto, no es simplemente una forma de evitar la guerra mundial y/o el holocausto nuclear, sino la mejor estrategia posible para derrotar los designios del gran capital mundial, que necesitan un estado de guerra permanente para realizarse.

