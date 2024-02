Cuba: Profunda transformación

Por Florencia Lagos Neumann

En el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) se realizó la conferencia de prensa sobre las “Jornadas Maternidad y Paternidad: Iguales derechos y responsabilidades”, que se desarrollarán desde el 14 de febrero hasta el 4 de abril de 2024. En esta ocasión con el lema: “Convivencia familiar en equidad”.

En palabras de la Directora de CENESEX, Doctora Mariela Castro Espín: “…Nos empezamos a apoyar en el trabajo que ya se había iniciado en la década de los 90 con la formación de las cátedras de sexología y educación de la sexualidad. Estas cátedras han tenido un carácter docente e investigativo, pero después han sido uno de nuestros apoyos principales junto con las redes sociales comunitarias de activismo social donde predominan y se destacan los grupos de activismo de la red “TransCuba” y de la red de “Mujeres, lesbianas y bisexuales”. Se está trabajando para recuperar otros grupos de activismo que se habían creado hace algunos años atrás”.

Son 4 jornadas nacionales de diálogo científico y activismo social. La primera en el año es “Maternidad y Paternidad: Iguales en derechos y responsabilidades”.

El objetivo es educar a la población y estimular el desarrollo profesional sin descuidar a las familias. Esto no solo refiere al cuidado de las infancias, también incluye a los integrantes del núcleo familiar con mayor necesidad como los adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad.

“Es una política en el país que se ha ido desarrollando muy bien, yo noto que a nivel académico ha aportado cosas muy importantes, una política de cuidados de la vida… Se hacen trabajos muy valiosos que son referentes de asesoría para la toma de decisiones del Estado y del gobierno cubano” Destacó la Doctora y Diputada de la República de Cuba, Mariela Castro Espín.

Al hablar de igualdad de derechos en el ámbito familiar es importante referirse a los cuidados y la familia es la primera y principal institución dedicada a esta labor.

Considerando lo anterior la Doctora Mariela Castro expresó: “Pero, la familia no puede hacerse cargo sola de los cuidados si deseamos que todos los integrantes del ámbito familiar tengan derechos plenos”.

En la tradición patriarcal heredada son las mujeres las responsables de los cuidados. Un hecho naturalizado a la fuerza debido a la imposición de las sociedades explotadoras.

“Yo recuerdo a un Israelí diciendo, los Palestinos no saben pescar, no tienen capacidad para desarrollar el país, tenemos que hacerlo nosotros. Con ese cinismo dominan, explotan, colonizan y establecen criterios para cometer genocidios y limpiezas étnicas algo que estamos viviendo lamentablemente en estos momentos sin poder encontrar herramientas para enfrentar una barbarie tan terrible como la que vemos todos los días en Palestina. ¿Dónde está la herramienta de la humanidad para enfrentar tanta injusticia? No la tenemos, ese es el desafío crear esos mecanismos” interpeló la Doctora Mariela Castro Espín.

Y es que las mentalidades son estructuras de larga duración muy difíciles de cambiar señalaba el historiador Fernand Braudel. En este sentido Mariela Castro cuestionó:

“¿De dónde vienen esos aprendizajes? Esos aprendizajes de querer dominar, de creerte superior a los otros, ese supremacismo, ese sentido clasista de que una clase es superior a la otra y por tanto tiene derecho a colonizarla, explotarla y a maltratarla y también a desaparecerla del mapa. Vienen de la educación, ¿Y por dónde comienza la educación? Inicia con la familia que es la institución más importante de la sociedad. Los Estados organizan sus políticas a partir de la célula fundamental que es la familia”.

Para las transformaciones profundas en las sociedades es necesario situar a la familia en la historia, en el contexto en que viven dichas familias.

“Un contexto muy peculiar que estamos viviendo en Cuba en estos momentos es el reconocimiento de los derechos de todos sus integrantes en el ámbito familiar, desde la mirada y el reconocimiento de la pluralidad familiar. Se ha hecho un proceso de transformación cultural muy agudo… La reforma constitucional trajo muchos cambios y fue consensuado con la participación del pueblo. Esa es la demostración de que la Revolución ha propiciado políticas y acciones educativas comunicacionales que han contribuido al enriquecimiento cultural de nuestro pueblo. A la apropiación de los conocimientos que garanticen derechos y la importancia que se le ha dado al derecho familiar desde bases científicas, no ha sido nada arbitrario, es algo que seguimos trabajando porque sabemos bien que las leyes por si solas no garantizan los derechos plenamente, debemos educar”, reflexionó Mariela Castro.

Las Jornadas están orientadas a la creación de un plan de actividades y una campaña comunicacional que contribuye a educar a la población en el conocimiento de sus derechos y la comprensión de los diferentes artículos del código de las familias en su relación con el derecho constitucional expresado en la Carta Magna.

La iniciativa que desde el año 2014 desarrolla el CENESEX, propone abordar los procesos de maternidad y paternidad desde la corresponsabilidad en la atención al desarrollo pleno y seguro de niñas, niños y adolescentes.

Florencia Lagos Neumann.

La Habana, 06.02.2024