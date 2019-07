Daniel Jadue y la nueva forma de hacer política

Por Fernando Manzur Freig, concejal de Recoleta

En nuestro país, estamos acostumbrados a conocer políticos que prometen y luego no cumplen. De esos que aparecen para las campañas electorales en los barrios, poblaciones, regalando tortas en las organizaciones sociales, y que cuando son electos desaparecen del territorio; pareciera que se esfuman de la faz de la Tierra y reviven meses antes de la próxima elección. Para qué mencionar aquellos que dicen que trabajan para el pueblo y lo único que hacen es servirse al pueblo.

Para el ciudadano de a pie, pareciera que el político gobierna desde el olimpo o un lugar donde el común de las personas no están. No existe una real vinculación con la ciudadanía ni mucho menos con las organizaciones sociales. Para qué decir que al momento de cometer un error no son capaces de reconocerlo, como si mostrar humildad fuese una muestra de debilidad en vez de ser una virtud el pedir disculpas.

Nuestra experiencia en la comuna de Recoleta es radicalmente distinta. Desde diciembre de 2012 hemos visto un proceso político-social democrático y transformador en todos sus sentidos. El proyecto vanguardista que lidera el alcalde Daniel Jadue (PC) es por lejos un gobierno local que no solo ha dado ejemplos de una gestión de excelencia en manos de un comunista, sino que también ha logrado cambios en la forma de diseñar e implementar políticas públicas desde una municipalidad. Políticas públicas que están pensadas para mejorar la calidad de vida de cada vecina y vecino de Recoleta, poniendo al centro la tarea de erradicar la desigualdad social que atraviesa a los sectores más vulnerables de la comuna, aquellos que el Estado no considera, y que para el gobierno de Sebastián Piñera solo son “los patipelados”.

Alcalde Daniel Jadue

Entre las políticas públicas destacables que se han implementado en Recoleta están los programas Escuela Abierta y Salud en tu Barrio; la Farmacia Popular, la Óptica Popular y la Inmobiliaria Popular; Recoletras y RecoMúsica; la Universidad Abierta de Recoleta y cooperativas de limpieza, todas medidas que apuntan a construir una sociedad mejor con mayor acceso y oportunidades.

Transformaciones reales para todas y todos sin diferencia social o de género, lo que ha significado que a medida que avanzamos, hay quienes buscan enlodar el proyecto acusándonos de querer ideologizar nuestra comuna, de que somos radicales, de querer refundar nuestro país y un sinfín de calificativos sin sustento real. Son críticas comunes de aquellos que están cómodos con el actual modelo político y económico, y que buscan que todos pensemos como ellos, que no exista una masa crítica y menos que estemos dispuesto a trabajar y luchar por el Chile que nos hemos propuesto cambiar.

Puedo afirmar con orgullo que el gobierno local en Recoleta es más democrático, más equitativo y más solidario que el que recibimos en diciembre de 2012. El país que soñamos está lejos de tener las virtudes que tiene hoy Recoleta, pero hemos comenzado a construir el camino hacia él y avanzar en la construcción de nuestro propio destino. Esto es lo único importante.