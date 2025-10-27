Depresión y destrucción creativa

Los últimos indicadores de actividad económica, llamados índices de gerentes de compras (PMI), confirman que las principales economías todavía se están arrastrando, sin caer en la recesión ni acelerando el ritmo. El PMI global se sitúa en 52,4 en septiembre (cualquier puntuación por encima de 50,0 significa expansión, cualquier puntuación por debajo significa contracción).

Fuente: JPM

En efecto, las principales economías permanecen en lo que yo llamo una Larga Depresión que comenzó después de la Gran Recesión de 2008-9. En los últimos 17 años, la expansión económica (medida por el PIB real, la inversión y el crecimiento de la productividad) ha estado muy por debajo de la tasa anterior a 2008, sin señales de ningún cambio radical. De hecho, después de la caída pandémica de 2020, la tasa de crecimiento en todos estos indicadores se ha desacelerado aún más. Mientras que el crecimiento del PIB real mundial promedió un 4,4% anual antes de la Gran Recesión de 2008-9, en la década de 2010 logró solo un 3% y desde la caída de la pandemia de 2020, el crecimiento promedio anual se ha desacelerado al 2,7% anual. Y recuerde, esta tasa incluye las economías de rápido crecimiento de China e India. Y también, en algunos países clave (EE.UU., Canadá, Reino Unido) ha sido (hasta hace poco) la inmigración neta que impulsa la fuerza laboral lo que respaldó el crecimiento del PIB real; el crecimiento del PIB per cápita ha sido mucho menor.

Fuente: FMI, Banco Mundial

Sobre todo, la rentabilidad del capital en las principales economías se mantiene cerca de un mínimo histórico y muy por debajo del nivel anterior a la Gran Recesión.

Fuente: Serie EWPT 7.0, AMECO, cálculo del autor

En su último pronóstico económico publicado la semana pasada, el FMI mejoró ligeramente su pronóstico de crecimiento global, pero aun así predijo una desaceleración. «Ahora proyectamos un crecimiento global del 3,2 por ciento este año y del 3,1 por ciento el próximo, una rebaja acumulada de 0,2 puntos porcentuales desde nuestro pronóstico del año anterior». Los economistas del FMI calculan que el PIB real de EE.UU. aumentará solo un 2,0% este año, por debajo del 2,8% en 2024, y luego aumentará solo un 2,1% el próximo año. Y ese es el mejor desempeño esperado en las principales economías capitalistas del G7, con Alemania, Francia, Italia y Japón probablemente registrando un aumento de menos del 1% este año y el próximo. Canadá también se desacelerará a menos del 2%, solo el Reino Unido mejorará (a un muy modesto 1,3% este año y el próximo). Pero incluso estos pronósticos están en duda, ya que las perspectivas «siguen siendo frágiles y los riesgos siguen inclinados a la baja». El FMI está preocupado por: 1) un estallido en la burbuja de la IA; 2) una desaceleración de la productividad en China; y 3) aumento de la deuda pública y el servicio.

Los economistas de la OCDE son igual de pesimistas. En su informe provisional de septiembre sobre la economía mundial, la OCDE espera que el crecimiento económico mundial se desacelere al 3,2% en 2025 y al 2,9% en 2026, frente al 3,3% en 2024. De hecho, los economistas de la OCDE consideran que el crecimiento del PIB real de EE.UU. será el más lento desde la pandemia, al igual que el de China. Y la zona del euro, Japón y el Reino Unido crecerán solo un 1% o menos. Se espera un crecimiento en EE.UU. del 1,8% en 2025 y del 1,5% en 2026. Se prevé que el crecimiento de China se reduzca al 4,9% en 2025 y al 4,4% en 2026, aunque esa tasa sigue siendo casi tres veces más rápida que la de Estados Unidos y cuatro veces más rápida que la de la zona del euro, que se prevé que se expanda un 1,2% en 2025 y un 1,1% en 2026. A diferencia del FMI, la OCDE espera que el Reino Unido se desacelere a solo el 1% anual en 2026, mientras que se pronostica que Japón se ubicará en 1,1% y 0,5% durante el mismo período.

La agencia de comercio y desarrollo de la ONU (UNCTAD) también ha publicado una vista previa avanzada de su Informe sobre Comercio y Desarrollo 2025. Es una lectura sobria sobre las perspectivas de crecimiento y comercio mundial. Los economistas de la UNCTAD ven «un crecimiento mundial vacilante que no muestra signos de recuperación a corto plazo. El crecimiento de la producción mundial sigue estando por detrás de las tendencias anteriores a la pandemia. El impulso sigue siendo frágil y nublado por la incertidumbre. La ansiedad de los inversores ha impulsado los mercados financieros, pero no la inversión productiva».

Sin embargo, las principales economías no han caído en una nueva recesión como la experimentada en 2008-9 y en la recesión pandémica de 2020. En cambio, el rastreo se ha reanudado. Pero tampoco el capitalismo muestra signos de dar un salto adelante: las principales economías están cada vez más atrapadas en un período de «estanflación», es decir, estancamiento del crecimiento junto con el aumento de la inflación.

¿Por qué es esto? En la teoría marxista de las crisis, un largo auge solo sería posible si hubiera una destrucción significativa de los valores del capital, ya sea físicamente o a través de la devaluación de los precios, o ambos. Joseph Schumpeter, el economista austriaco de la década de 1920, siguiendo el ejemplo de Marx, llamó a esto «destrucción creativa». Al limpiar el proceso de acumulación de tecnología obsoleta y capital fallido y no rentable, las nuevas empresas innovadoras prosperarían, impulsando la productividad del trabajo y entregando más valor. Schumpeter vio este proceso como la ruptura de los monopolios estancados y su reemplazo por empresas innovadoras más pequeñas. Por el contrario, Marx vio la destrucción creativa como un aumento de la tasa de rentabilidad, ya que los pequeños y débiles eran devorados por los grandes y fuertes.

Para Marx, había dos partes en la «destrucción creativa». Hubo la destrucción del capital real «en la medida en que se detiene el proceso de reproducción, el proceso de trabajo se limita o incluso se detiene por completo y se destruye el capital real» porque las «condiciones existentes de producción… no se ponen en acción», es decir, las empresas cierran plantas y equipos, despiden trabajadores y/o quiebran. El valor del capital se «cancela» porque la mano de obra y el equipo, etc., ya no se utilizan.

En el segundo caso, es la vida del capital la que se destruye. En este caso, «no se destruye ningún valor de uso». En cambio, «una gran parte del capital nominal de la sociedad, es decir, del valor de cambio del capital existente, se destruye por completo». Y hay una caída en el valor de los bonos estatales y otras formas de «capital ficticio». Esto último conduce a una «simple transferencia de riqueza de una mano a otra» (los que ganan con la caída de los precios de los bonos y las acciones de los que pierden).

Marx argumentó que no hay una recesión permanente en el capitalismo que no pueda ser superada por el propio capital. El capitalismo tiene una salida económica si la masa de trabajadores no obtiene el poder político para reemplazar el sistema.

Eventualmente, a través de una serie de recesiones, la rentabilidad del capital podría restaurarse lo suficiente como para comenzar a hacer uso de cualquier nuevo avance técnico e innovación. Eso sucedió después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la rentabilidad del capital era muy alta y las empresas podían invertir con confianza en las nuevas tecnologías desarrolladas durante la depresión de la década de 1930 y la guerra. Si la rentabilidad pudiera aumentar considerablemente ahora en 2025, entonces la difusión de nuevas tecnologías como la IA que ya se están «agrupando» en la depresión actual podría despegar y crear un cambio radical en la productividad del trabajo en las principales economías.

Esta teoría de la destrucción creativa ha sido adoptada por los economistas convencionales. Los recientes ganadores del Premio Nobel de Economía (Riksbank), Philippe Aghion y Peter Howitt, señalaron que la velocidad del surgimiento de nuevas empresas con nueva tecnología y la caída de las viejas empresas con tecnología antigua se correlaciona positivamente con el crecimiento de la productividad laboral. «Esto podría reflejar la contribución directa de la destrucción creativa y posiblemente también un efecto indirecto de la destrucción creativa en los esfuerzos de los titulares para mejorar sus propios productos». Pero no hay ningún papel para la rentabilidad en esta teoría dominante de la destrucción creativa. Aghion y Howett se adhieren estrechamente a la visión de Schumpeter de la innovación de las pequeñas empresas. Sin embargo, Aghion y Howett señalan que las tasas de salida y entrada de empresas en los sectores han caído en los EE.UU. en las últimas décadas. La proporción de empleo de los nuevos participantes (empresas de menos de cinco años) cayó del 24% al 15%. En otras palabras, la principal forma de revivir la inversión y la producción capitalistas se ha disipado. Dado que la «destrucción creativa» es un contribuyente esencial al crecimiento, «esta disminución del ‘dinamismo empresarial’ ha contribuido al lento y decepcionante crecimiento de la productividad de Estados Unidos».

La IA y otras nuevas tecnologías, incluso si son efectivas (y eso está en duda), no generarán un crecimiento sostenido y mayor porque no ha habido una «destrucción creativa» desde 2008. En cambio, ha habido una expansión sin precedentes del dinero de crédito barato para apoyar a las empresas, grandes y pequeñas, en un intento por evitar recesiones. No ha habido un colapso en los precios de las acciones y los bonos ni quiebras corporativas masivas, por el contrario, continuamente se alcanzan nuevos máximos históricos en activos financieros e inmobiliarios. En lugar de liquidación, ha habido un número creciente de capitales corporativos «muertos vivientes» o zombis, que no obtienen suficientes ganancias para pagar sus deudas y, por lo tanto, simplemente piden prestado más. También hay una capa considerable de ‘ángeles caídos’, es decir, corporaciones con deudas crecientes que pronto podrían convertirlas también en zombis.

Al comienzo de la Gran Depresión de la década de 1930, había una división de opiniones entre los estrategas del capital sobre qué hacer. El entonces secretario del Tesoro, Andrew Mellon, le dijo al entonces presidente Hoover: «Liquide la mano de obra, liquide las acciones, liquide a los agricultores, liquide los bienes raíces». Dijo: «Purgará la podredumbre del sistema. Los altos costos de vida y la alta vida bajarán. La gente trabajará más duro, vivirá una vida más moral. Los valores se ajustarán y las personas emprendedoras recogerán los restos de personas menos competentes». Pero al igual que ahora, la política de liquidación fue rechazada por el resto de la administración, no porque fuera mala económicamente, sino por temor a las repercusiones políticas. Sin embargo, Hoover se opuso a la planificación o al gasto gubernamental para mitigar la recesión. «Rechacé los planes nacionales para poner al gobierno en negocios en competencia con sus ciudadanos. Eso nació de Karl Marx. Veté la idea de la recuperación a través de un gasto estupendo para cebar la bomba. Eso nació de un profesor británico. Deseché los intentos de centralizar la ayuda en Washington para la política y la experimentación social».

Quizás el único ejemplo reciente de política de «liquidación» es el intento del presidente Milei en Argentina. Pero sus drásticos recortes en el sector público, mientras mantienen altas tasas de interés y restringen la oferta monetaria, no han producido ningún resultado «creativo». En cambio, su intento de «limpiar» el sistema del gasto «innecesario» de Argentina, los trabajadores improductivos y las empresas débiles, para hacer que la economía sea «más delgada y en forma», ha llevado a la moneda argentina al borde del colapso, ya que las reservas de divisas se agotan y enfrentan enormes deudas de divisas que pronto deberán pagarse. Así que Trump y su secretario del Tesoro, Bessent, han acudido en ayuda de Milei con un rescate, tal como lo hicieron los bancos estadounidenses en 2008. Una vez más, el miedo a la caída de Milei ha llevado a lo contrario de la liquidación.

Y el resultado es más deuda. Al tratar de evitar las recesiones, los gobiernos y los bancos centrales han inyectado dinero y han permitido que las empresas y los gobiernos acumulen deuda. La deuda mundial ha alcanzado casi 340 billones de dólares, un aumento de 21 billones de dólares en lo que va de año, tanto como el aumento durante la pandemia. Los mercados emergentes representaron 3,4 billones de dólares del aumento en el segundo trimestre, lo que elevó su deuda total a 109 billones de dólares, un máximo histórico. La relación deuda/PIB total se sitúa ahora en el 324%, por debajo del pico de la caída de la pandemia, pero aún por encima de los niveles anteriores a la pandemia.

Para resolver el problema del crecimiento y la deuda, el FMI pide recortes en el gasto público («los gobiernos no deben demorarse más. Mejorar la eficiencia del gasto público es una forma importante de fomentar la inversión privada».) es decir, destrucción; mientras presionan por un mayor apoyo al sector capitalista («Los gobiernos deben empoderar a los empresarios privados para innovar y prosperar»), es decir, la creación. La destrucción aquí es solo en los servicios públicos y el bienestar, mientras que el sector privado puede esperar más de lo mismo: bajas tasas de interés, recortes de impuestos y subsidios para «empoderar a los empresarios privados».

Por Michael Roberts

Blog del autor, 24 de octubre de 2025.

