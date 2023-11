[Columna de Opinión]

Dos años del triunfo electoral del Socialismo Democrático de Xiomara Castro en Honduras

Xiomara Castro se ha declarado una Presidenta en Resistencia, no suelta la calle, cree profundamente que la narco dictadura no se ha desmontado completamente y que por lo tanto el pueblo no puede desmontar su proceso de organización popular de base.