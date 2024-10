El ascenso de los BRICS+

Por Eduard Lozansky

Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos grandes grupos de Estados con sistemas diferentes: el socialista, liderado por la URSS, y el capitalista, liderado por Estados Unidos. Posteriormente, en 1961, un tercer grupo entró en juego. Se llamó «No Alineados» y fue liderado inicialmente por Yugoslavia, India, Egipto e Indonesia, pero luego creció hasta convertirse en un movimiento formidable que unió a unos 120 estados que representaban diferentes continentes. Sin embargo, esta configuración terminó con el colapso de la URSS en 1991 y el lento declive del Movimiento de Países No Alineados. Su último congreso tuvo lugar hace 12 años y desde entonces no se ha anunciado ninguna nueva fecha.

La configuración tripolar ha sido reemplazada por la unipolaridad, es decir. hegemonía completa de un estado: los Estados Unidos de América. Algunos países, como Yugoslavia, Irak, Libia y Siria, intentaron desafiar este orden mundial, pero Estados Unidos los declaró inmediatamente “parias”, y casi de inmediato les siguió el castigo más severo, incluida la intervención militar. Rusia, cuya economía fue destruida por reformas oligárquicas de terapia de choque capitalista -muchas de las cuales, como admitieron incluso el Congreso de los Estados Unidos y el Washington Post en una columna titulada «¿Quién robó a Rusia?», fueron impuestas por la Casa Blanca de Clinton-Gore-, resultó demasiado débil para resistir esta hegemonía.

Sin embargo, a principios del siglo XXI la situación empezó a cambiar, y, al comienzo, en una dirección positiva. Los nuevos presidentes de Estados Unidos y Rusia, George W. Bush y Vladimir Putin, establecieron relaciones cálidas y amistosas. Irónicamente, fue el ataque terrorista del 11 de septiembre el que impulsó este prometedor avance. Bush quedó tan impresionado y agradecido con Putin por su inestimable ayuda en la primera operación afgana en octubre de 2001, que no sólo le dio una cálida bienvenida en Washington, sino que también lo invitó a su casa en Texas. He aquí una cita directa del discurso de Bush hijo ante los estudiantes de la escuela secundaria Crawford el 15 de noviembre de 2001:

“También es un honor para mí presentarle al presidente Putin a Crawford. Seguramente muchas de las personas aquí presentes, especialmente las personas mayores, nunca soñaron que el presidente estadounidense llevaría al presidente ruso a Crawford, Texas. Mucha gente no podía imaginar que un presidente estadounidense y un presidente ruso pudieran establecer el tipo de amistad que tenemos. Hemos sido enemigos durante mucho tiempo. Cuando estaba en la escuela, Rusia era el enemigo. Ahora los estudiantes de secundaria sabrán que Rusia es un amigo, que estamos trabajando juntos para romper viejos lazos, para establecer un nuevo espíritu de cooperación y confianza, para que juntos podamos intentar hacer del planeta un lugar más pacífico”.

En una recepción posterior en la embajada rusa después de regresar de Texas, Putin prometió emocionado a los invitados VIP estadounidenses que “estamos listos para acercarnos a Estados Unidos tanto como Estados Unidos esté listo”.

Desafortunadamente, la decepción pronto se apoderó de quienes creían que había comenzado una nueva era en las relaciones ruso-estadounidenses, cuando Bush rápidamente “agradeció” a Putin con una cruzada para “promover la democracia” en el espacio postsoviético, cancelando el Tratado ABM (Tratado sobre Misiles Antibalísticos) y, lo peor de todo, presionando para que Ucrania y Georgia se unieran a la OTAN.

Putin se sintió traicionado y respondió con una fuerte declaración en la Conferencia de Seguridad de Munich en febrero de 2007. Dijo que el autoproclamado dominio de Estados Unidos ha llevado a una situación en la que “¡nadie se siente seguro!”, y enfatizó que Rusia percibe la expansión hacia el Este como una amenaza: “Creo que está claro que la expansión de la OTAN no tiene nada que ver con la alianza ni con garantizar la seguridad en Europa. Al contrario, se trata de una grave provocación que reduce la confianza mutua. Y tenemos derecho a preguntar: ¿contra quién se dirige esta expansión?»

El primer incidente, desde ese discurso en el que Putin desafió el dominio estadounidense, fue la respuesta decisiva al ataque de Georgia contra las fuerzas de paz rusas en Osetia del Sur, en agosto de 2008. El entonces presidente de Georgia, Saakashvili, contó con el apoyo militar estadounidense, pero fue sólo verbal. Saakashvili finalmente fue arrestado por el nuevo gobierno georgiano, que recientemente pidió disculpas a Rusia por sus acciones en 2008.

Al mismo tiempo, en los 30 años transcurridos desde el fin de la Guerra Fría, se han producido cambios irreversibles. La región de Asia y el Pacífico ha comenzado a desempeñar un papel más importante en el sistema financiero y económico mundial. El producto interno bruto de China casi ha alcanzado los niveles estadounidenses. Rusia se ha recuperado de los horrores de los años ’90 a manos de oligarcas y asesores occidentales. Los miembros del Congreso de los Estados Unidos lo reconocieron en su informe de septiembre de 2000. Además, los tigres asiáticos y los países africanos han comenzado a ganar impulso, y algunos de ellos muestran buenos indicadores económicos y demográficos.

El siguiente paso significativo para alejarse del orden mundial unipolar se produjo en junio de 2009, cuando en su primera cumbre los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) reafirmaron su compromiso con un orden mundial multipolar y la no intervención global. Pidieron la creación de una nueva moneda de reserva internacional como alternativa al dólar estadounidense. En 2011, Sudáfrica se unió a la organización y la abreviatura del grupo cambió a BRICS. Ahora se llama BRICS+, después de que cinco nuevos países se unieran a la alianza: Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Recientemente, la ministra sudafricana de Relaciones Internacionales y Cooperación, Naledi Pandor, dijo que 34 países han expresado oficialmente su interés en unirse al bloque, y más de 20 de ellos han solicitado activamente su membresía.

De repente, Washington se encontró en una situación en la que sus ambiciones no se correspondían con sus medios. El orden mundial construido por Estados Unidos no conviene no sólo a aquellos a quienes el Departamento de Estado llama el nuevo “eje del mal” o “revanchistas” (como Rusia, China, Irán y Corea del Norte), sino tampoco a la gran mayoría de lo que ahora se llama el Sur Global. Un mundo sin guerras agresivas, sanciones, ataques informativos y calumnias, desigualdad de ingresos y falta de respeto por el medio ambiente: esto es lo que luchan los pueblos de Asia, África y América Latina.

Podemos decir que BRICS+ es la reencarnación del Movimiento de Países No Alineados, pero con mucho más contenido. BRICS+ reúne a dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tres potencias nucleares y cuatro países incluidos en la lista de las economías más grandes del planeta.

En la próxima cumbre que se celebrará del 22 al 24 de octubre en Kazán, al menos 33 países estarán representados por sus líderes interesados en construir un orden mundial alternativo, no opuesto a Occidente, sino paralelo a él. Los miembros de BRICS+ no van a revivir el pensamiento de bloque; quieren crear formatos mutuamente beneficiosos, construir un sistema de pago soberano y corredores logísticos confiables.

Sus principios fundamentales son la independencia y la soberanía regional, la multipolaridad, la paz, el libre comercio sin barreras ni sanciones artificiales, la cooperación mutuamente beneficiosa en lugar de dictados y confrontaciones.

En conclusión, he aquí una declaración de junio de 2023 del entonces presidente del Estado Mayor Conjunto [EUA], general Mark Milley, quien reconoció en su discurso ante los graduados de la Universidad de Defensa Nacional que el breve período de un mundo unipolar había terminado y “se está volviendo cada vez más claro que estamos realmente en un entorno internacional multipolar…».

¿Hará la nueva administración de la Casa Blanca una apuesta final por la confrontación y la escalada nuclear o se unirá como iguales a la formación de un orden mundial multipolar?

Por ahora, la respuesta a esta pregunta sigue abierta.

Por Eduard Lozansky

Periodista y escritor. Fundador y presidente de la Universidad Americana de Moscú.

Columna publicada originalmente en ruso el 19 de octubre de 2024 en Pluralia.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

