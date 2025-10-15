El día después

Ahora que el espectáculo más inconcluso y ridículo en décadas ha concluido, con una veintena de líderes mundiales acudiendo en masa a Sharm el-Sheikh para actuar como extras en el espectáculo de Trump, pero sin los dos verdaderos protagonistas (Israel y la Resistencia palestina), la pregunta en la agenda es obviamente qué sucederá después de que se apaguen los focos.

Responder a esta pregunta requiere primero comprender las razones que llevaron al acuerdo. Y en primer lugar, hay que decir que lo que está en el llamado «plan de 20 puntos» cuenta menos que el papel en el que está escrito. Y todo el mundo es consciente de ello. El cese del conflicto —la tregua, por lo tanto, ciertamente no la paz— se debe esencialmente al hecho de que Israel ha demostrado ser incapaz de lograr sus objetivos políticos y militares, sino que ha producido una ola de aislamiento internacional sin precedentes, cuestionando -quizás por primera vez en ochenta años- la existencia misma del Estado judío. Una ola que se sintió particularmente en Estados Unidos, afectando incluso a la base electoral de Trump, que ya carece de un apoyo generalizado en el país. Por lo tanto, la tregua responde a la necesidad de Estados Unidos (e Israel) de evitar seguir un camino que ha demostrado ser infructuoso.

Sin embargo, desde la perspectiva de la Resistencia, la decisión de responder positivamente al «plan» se deriva fundamentalmente de varias consideraciones estratégicas. En primer lugar, estaba claro que el tema de los prisioneros israelíes había perdido gran parte de su efectividad como palanca sobre el gobierno de Tel Aviv, pero seguía siendo un problema político y logístico para la propia Resistencia. Del mismo modo, las razones que empujaban a la administración estadounidense a querer un alto eran claras, al igual que la dificultad que esto representaría para Netanyahu. Y, por supuesto, la conciencia de que la tregua no solo permitiría a la población de Gaza recuperar el aliento, sino también reafirmar la ineludible centralidad de la Resistencia.

En este punto, por lo tanto, más allá de posibles contratiempos, es razonable esperar que la tregua se mantenga. No porque los compromisos de Israel y Estados Unidos sean intrínsecamente confiables, ni mucho menos, sino porque es lo mejor para ellos, por las razones mencionadas anteriormente. Además, en las últimas horas está surgiendo otro aspecto de la estrategia de Israel (que demuestra, entre otras cosas, que se habían estado preparando para este evento durante algún tiempo): la idea era utilizar ciertos clanes familiares en Gaza, involucrados durante mucho tiempo en el tráfico criminal y a veces vinculados a ISIS, como una especie de brazo largo de las FDI, que, de hecho, los ha ayudado y apoyado progresivamente en los últimos dos años, proporcionando cobertura militar y armas y equipo. La presencia de estas pandillas tenía la intención de representar un obstáculo para el control del territorio por parte de la Resistencia. Sin embargo, la Resistencia es muy consciente de su plan y está trabajando para limpiar la Franja de estos clanes con una acción militar rápida y decisiva. Por lo tanto, la cuestión más inmediata será la reconstrucción de una infraestructura administrativa mínima capaz de gestionar la reanudación de la ayuda alimentaria, la reconstrucción de la atención sanitaria, la prestación de asistencia a los huérfanos y los discapacitados, así como la cuestión urgente de la reubicación de la población para el invierno. Esta fase solo puede ser manejada por lo que queda de la antigua administración de Hamas, con el apoyo de los grupos de resistencia.

Los siguientes dos temas, el momento y la profundidad de la retirada de las FDI y la gobernanza de la Franja, son preliminares para cualquier proceso de reconstrucción y, por lo tanto, representan el tema crucial. Obviamente, Israel tratará de retrasar y limitar la retirada tanto como sea posible. Pero esto depende de su capacidad (política, por supuesto) para eliminar a la población palestina de las áreas que controla. En cualquier caso, tendrá, tarde o temprano, que retirarse a la «zona de seguridad» planificada a lo largo de la frontera, lo que es más simbólico que práctico, y requerirá una presencia militar que no es sostenible a largo plazo. En cuanto a la gobernanza, está muy claro que, en la fase inicial, bastante larga, esto será asumido directamente por la Resistencia, por la sencilla razón de que es imposible imponer una estructura efectiva desde arriba, y una que no existe, de todos modos.

La composición de esta estructura, por lo tanto, ocupará una gran parte de las próximas negociaciones, que -una vez que la atención de los medios y, por lo tanto, el interés de los líderes se haya desvanecido- finalmente se confiará a un ejército de funcionarios sherpas y se prolongará durante meses, en el mejor de los casos. Esto, por supuesto, permitirá a la Resistencia re consolidar su papel central, incluso administrativo.

Con respecto a la reconstrucción, está bastante claro que requerirá una inversión considerable y, por lo tanto, aquellos que tendrán que poner el dinero, los países del Golfo en primer lugar, querrán ver un mínimo de estabilidad. Desafortunadamente, por lo tanto, no es probable que comience pronto. Al menos no a gran escala, y no para los problemas más costosos (sistemas de agua y electricidad, por ejemplo). Sin embargo, es probable que suceda algo similar a lo que hemos visto en el Líbano, donde Hezbolá, que ha presionado implacablemente al gobierno para que asuma la carga de la reconstrucción, ha lanzado su propio programa de reconstrucción, probablemente también utilizando fondos iraníes. Algo similar podría suceder también en Gaza, donde, en todo caso, el mayor obstáculo podría ser la dificultad y el tiempo necesarios para entregar los materiales de construcción y la maquinaria necesarios.

La tregua, por lo tanto, tiene buenas posibilidades de durar, al menos a mediano plazo. Pero, obviamente, no es ni remotamente una paz, porque ni siquiera aborda los problemas centrales que subyacen al conflicto. El conflicto inevitablemente resurgirá. Al mismo tiempo, está claro que esto no es solo un regreso al status quo anterior. A pesar del optimismo que Trump difundió generosamente antes, durante y después del espectáculo de dos partes al estilo del Super Bowl –Knesset y Sharm-, estos dos años han remodelado el Medio Oriente, pero no como creía Netanyahu. Hoy, la realidad es que Israel es más débil, más dividido internamente, más aislado internacionalmente y más dependiente que nunca de Estados Unidos. A Estados Unidos, a su vez, no le está yendo tan bien. Irán, por otro lado, se ha establecido como una potencia regional, incluida una potencia militar, perfectamente capaz de defenderse contra Israel. Y el Eje de la Resistencia, aunque obviamente sufre golpes significativos, emerge invicto de dos años de guerra.

Todos comenzarán a prepararse para la siguiente ronda.

Por Enrico Tomaselli

Blog del autor, 14 de octubre de 2025.

