El elefante estadounidense en la cristalería latinoamericana

El establishment estadounidense tiene una gracia enorme, sin lugar a dudas debido a su condición de imperio y actualmente todavía como líder unipolar, que es decir claramente y por escrito cuáles son sus intenciones, aspiraciones y fórmulas para seguir siendo un ganador en el sistema internacional. Así para que nadie se sorprenda ni diga que no estuvo avisado.

Esto es lo que ha ocurrido nuevamente con el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, que fija un conjunto de intereses del gobierno de Trump. De paso, me ratifica mi visión sobre cómo quedan desencajados todos los expertos en relaciones internacionales que siempre vociferan y repiten un mantra conservador sobre que la política internacional es una política de Estado, ajenos a los vaivenes de la lucha ideológica interna, y que asumen al Estado como esa entelequia neutra, y no como la entelequia que es: objeto y producto de la lucha por intereses de clases.

Quizás solo un objetivo podrían compartir todos los actores internos de un país, y es que este sea soberano (aunque en algunos casos tengo mis dudas con respecto a esa férrea defensa cuando se unen los intereses y la relación entre los capitalistas internos y los extranjeros). Incluso los llamados intereses nacionales no pasan la prueba de los propios intereses de clase.

En relación a nuestra región, la posición establecida en la estrategia es muy clara cuando hace alusión a la famosa doctrina Monroe que definió en 1823 una lógica imperial-colonial, con Estados Unidos a la cabeza y administrando la realidad geopolítica para satisfacer y cuidar sus intereses. Este documento plantea un “corolario Trump” para esta doctrina.

“Queremos asegurar que el hemisferio occidental permanezca razonablemente estable y suficientemente bien gobernado para prevenir y desalentar la migración masiva a los Estados Unidos; queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que permanezca libre de fuerzas extranjeras hostiles; la incursión o la propiedad de activos clave que sustentan cadenas de suministro críticas; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave”.

Al analizar geopolíticamente a cada región del mundo, a diferencia de documentos anteriores, este documento parte con su análisis y sus objetivos definidos para el “hemisferio occidental”, que somos nosotros. Lo que ya nos fija un punto de partida muy importante, que es la explicitación de la importancia de la región para sus intereses estratégicos, en un sistema internacional que camina hacia la multipolaridad.

El documento denuncia, con un claro objetivo político interno, el abandono que habría sufrido la región por parte de los gobiernos anteriores de la Casa Blanca, y, por lo tanto, la necesidad de restauración de su preeminencia en el hemisferio, con el objetivo de proteger su territorio y el acceso a geografías claves de la región.

Repasemos cuáles son las tareas anunciadas en el documento y los impactos de estas en la región.

1.- “Negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”.

Impacto: es una estrategia seria y dirigida esencialmente contra la influencia china, y en un segundo orden contra Rusia e Irán. Actualmente China es, para la mayoría de nuestros países, el principal socio comercial y esta política puede traer grandes dificultades en el crecimiento y desarrollo económico de nuestros países, ya que claramente habrá una política de hostigamiento y presión para elegir entre ambos. Los primeros resultados se han visto en Argentina con el gobierno de Milei; en Panamá con la exigencia de disminuir la presencia china en el Canal; la presión económica a los gobiernos de Ecuador y Perú de restringir las inversiones chinas; la reciente declaración del nuevo presidente boliviano que revisará los contratos del Litio con Rusia y China.

En esta misma lógica se asume la presión y el bloqueo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, como los tres exponentes con el modelo político más claramente anti hegemónico estadounidense y que reciben permanentemente la solidaridad y apoyo de China, Rusia e Irán.

2.- “Reclutaremos a nuestros aliados consolidados en el hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad terrestre y marítima. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevos socios, a la vez que reforzamos el atractivo de nuestra nación como socio económico y de seguridad predilecto del hemisferio”.

Impacto: el personaje por excelencia en esta materia es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha aplicado, y cada vez exporta más, su modelo de combate al crimen organizado bajo una fuerte concepción de represión, violando normas básicas del debido proceso y de derechos humanos básicos, con encarcelamientos indiscriminados, tanto de nacionales como de extranjeros. Ha transformado su política de seguridad en un nuevo servicio no tradicional de exportación. Ha comenzado a establecer convenios de “trata de prisioneros” con Estados Unidos y explora en países de la región.

En un registro más amplio entra el presidente argentino Javier Milei, que es usado como referente y punta de lanza de la política estadounidense en la región, en los campos económico, político y militar. El presidente argentino se ha unido a los Acuerdos de Isaac, que es una versión latinoamericana de los Acuerdos de Abraham, consistente en un marco de cooperación diseñado para vincular a Israel con países latinoamericanos en los planos político, económico, tecnológico y militar. Argentina será pionero en este bloque en coordinación con Washington, apuntando en una primera fase a Uruguay, Panamá y Costa Rica.

En la política migratoria ha cerrado los programas de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Cuba, Honduras, Haití, Ecuador, El Salvador, Guatemala, acusando de que esta figura ha sido usada para eludir controles y suponen un riesgo a la seguridad nacional.

Para el período que viene, el gobierno de Trump contará con, al menos, 10 gobiernos de derecha en la región, cuestión que no sucedía desde los tiempos del predominio de las dictaduras militares. El recientemente elegido presidente de Chile, José Antonio Kast, recibió de Marco Rubio el saludo de felicitación afirmando “Bajo su liderazgo, confiamos en que Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”.

3.- “La política estadounidense debería centrarse en reclutar líderes regionales que puedan contribuir a crear una estabilidad tolerable en la región, incluso más allá de las fronteras de esos socios. Estas naciones nos ayudarían a frenar la migración ilegal y desestabilizadora, neutralizar los cárteles, la manufactura local y desarrollar las economías privadas locales, entre otras cosas”.

Impacto: claro es el ejemplo de Corina Machado en Venezuela, que se siente la paladina del golpismo para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, sumándose al relato del narcoterrorismo, y al entreguismo de las riquezas básicas de su país a Estados Unidos. Así también se suma el reciente “extraño caso” del indultó al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado por delitos de narcotráfico y porte de armas y que estaba detenido en el propio país del norte con una pena de 45 años. Para entender este asunto hay que seguir la huella del dinero que nos lleva a que este personaje fue clave en la instalación de las zonas especiales de desarrollo económico (ZEDE), que son áreas autónomas y de libre comercio, creadas para atraer inversiones privadas extranjeras bajo leyes propias y que hoy están en disputa por la derogación realizada por el actual gobierno. Por supuesto que los inversores principales son estadounidenses, y ya tenemos a varios parlamentarios que han exigido a Estados Unidos que defienda a sus inversionistas que hubieran sido afectado por esta medida. En esta trama entra el rol de este mafioso al servicio del capital estadounidense.

Los nuevos líderes de derecha son todos muy pro estadounidenses, particularmente en el relato de la militarización de la seguridad y el control migratorio por la fuerza.

4.- “Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”.

Impacto: este se puede traducir fácilmente en la política reciente y muy activa del presidente Trump de involucrarse en los eventos electorales. Lo hizo en Argentina apoyando al presidente Milei en las elecciones parlamentarias de medio tiempo, que le significó una victoria relativa.

Así también lo hizo en la elección presidencial de Honduras, apoyando públicamente al candidato Asfura y en la elección boliviana, desacreditando el trabajo del gobierno del MAS del presidente Luis Arce.

En todos los casos, parte de su compromiso de apoyo pasaba por amenazar al país en términos económicos si no apoyaba a su candidato, y por el contrario, en caso que ganasen anunciaba rimbombantes proyectos de inversión y negocios para el crecimiento del país.

Los resultados en la elección presidencial de Honduras han sido cuestionados por la organización de izquierda; el propio Parlamento y el mismo ejecutivo han declarado que no validarán un proceso que está manchado por las presiones internas del crimen organizado, y por las externas del gobierno de Trump, que han vulnerado la libertad de los electores.

5.- “Estados Unidos debe reconsiderar su presencia militar en el hemisferio occidental. Esto implica cuatro cosas obvias:

• Un reajuste de nuestra presencia militar global para abordar amenazas urgentes en nuestro hemisferio, especialmente las misiones identificadas en esta estrategia, y lejos de los teatros cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años;

• Una presencia más adecuada de la Guardia Costera y la Marina para controlar las rutas marítimas, impedir la migración ilegal y otras migraciones no deseadas, reducir el tráfico de personas y de drogas y controlar las principales rutas de tránsito en situaciones de crisis;

• Despliegues específicos para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles, incluido, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia de aplicación exclusiva de la ley de las últimas décadas; y

• Establecer o ampliar el acceso en ubicaciones estratégicamente importantes.

Impacto: El Congreso peruano ha autorizado la entrada de tropas estadounidenses durante todo el 2026, para actividades de cooperación. Los efectivos estarán armados y desplegados en Lima, Junín, Cusco, Ayacucho y Apurimac, para apoyar a las fuerzas armadas y policiales.

El día 11 de diciembre, el ejército de Estados Unidos anunció la creación de un nuevo Mando del Hemisferio Occidental, una estructura modernizada, diseñada para responder con mayor rapidez a los desafíos de toda América. Este Mando supervisará operaciones y alianzas desde el Ártico hasta el extremo sur del continente, con el objetivo de reforzar la coordinación, la estabilidad regional y la cooperación con países aliados.

El viernes 12 asumió como nuevo jefe del Comando Sur el teniente general Evan Pettus, con una orientación más estricta hacia la lucha contra las actividades de narcoterrorismo en la región del Caribe. Es bueno recordar que el anterior Jefe fue obligado a renunciar debido a las críticas sobre las acciones en el Mar Caribe, señalando la dudosa legalidad de esas acciones que perfectamente pueden calificarse de crímenes de guerra.

El nombramiento de países como importantes aliados extra OTAN se ha extendido a Colombia, Argentina y se agrega a Perú, que deberá resolverse en los próximos meses.

Una delegación interagencial de Estados Unidos en Perú, encabezado por el FBI y la DEA, iniciaron una asesoría para atender la crisis de seguridad en el país. Estos acuerdos otorgan ciertos beneficios en las áreas de defensa, comercio y cooperación en seguridad.

Se ha estrechado mucho la cooperación de Estados Unidos en estas materias, tanto con Perú, como con Argentina y Paraguay, con el argumento de apoyar en la lucha contra el crimen organizado; lo que está sucediendo es que nuestros países militarizan una política interior de seguridad ciudadana.

República Dominicana ha autorizado el uso de sus bases aéreas para operaciones logísticas de la aviación de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico, en medio de las tensiones en el Mar Caribe por el despliegue militar de Estados Unidos que acosa a Venezuela.

El despliegue militar, absolutamente desproporcionado, que ha realizado en el Mar Caribe es la proyección mediática de su disposición a usar la fuerza para conquistar sus objetivos.

6.- “Estados Unidos priorizará la diplomacia comercial para fortalecer nuestra economía e industrias, utilizando aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas. El objetivo es que nuestros países socios fortalezcan sus economías nacionales, mientras que un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses”.

Impacto: la definición de diplomacia comercial es un eufemismo para señalar que está también dispuesto a usar la fuerza, como fueron las aplicaciones unilaterales de aranceles, incluso pasando por encima de sus propios aliados. Al final de cuentas, todos, de una u otra forma, tuvieron que entrar en la lógica de una negociación asimétrica.

7.- “Fortalecer las cadenas de suministro críticas en este hemisferio reducirá las dependencias y aumentará la resiliencia económica estadounidense. Los vínculos creados entre Estados Unidos y nuestros socios beneficiarán a ambas partes, al tiempo que dificultarán que competidores no hemisféricos aumenten su influencia en la región. Y aunque priorizamos la diplomacia comercial, trabajaremos para fortalecer nuestras alianzas en materia de seguridad, desde la venta de armas hasta el intercambio de inteligencia y los ejercicios conjuntos”.

Impacto: Estados Unidos está preparado para garantizar el “acceso militar y comercial” a espacios estratégicos como el Canal de Panamá, El Caribe, el Golfo de México, el Ártico y Groenlandia, declaró el secretario Pete Hegseth. Cadenas y rutas de suministro fiables y exclusivas para el comercio estadounidense son un objetivo prioritario. Han presionado a países para alejarse de la Ruta y de la Franja china (Panamá, y América Central).

8.- “El hemisferio occidental alberga numerosos recursos estratégicos que Estados Unidos debería desarrollar en colaboración con sus aliados regionales para que tanto los países vecinos como el nuestro sean más prósperos. El Consejo de Seguridad Nacional iniciará de inmediato un sólido proceso interinstitucional para encargar a las agencias, con el apoyo del brazo analítico de nuestra Comunidad de Inteligencia, la identificación de puntos y recursos estratégicos en el hemisferio occidental con miras a su protección y desarrollo conjunto con los socios regionales”.

Impacto: este interés es lo que mueve a Estados Unidos en su plan de “Lanzas del sur” contra Venezuela, bajo el manto de lucha contra el crimen organizado para apropiarse de la riqueza petrolera. En este caso, como no es un aliado suyo, el recurso es el uso de la fuerza. En cambio, con Argentina y Bolivia, pasa por las inversiones acompañada de la presión para alejar a otros socios, así como la condicionalidad de apoyo financiero a sus crisis de deuda.

El nuevo presidente boliviano, ha declarado que está revisando los términos del contrato con Rusia sobre la explotación del mineral del litio.

Con México ha entrado en una guerra del agua a propósito de un tratado de 1944, y que se negocia para favorecer a Estados Unidos, pero bajo la presión de imponer un arancel del 5 % al comercio bilateral.

9.- “Estados Unidos debe tener una posición preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permita afirmarnos con confianza donde y cuando sea necesario en la región. Los términos de nuestras alianzas, y los términos bajo los cuales brindamos cualquier tipo de ayuda, deben estar condicionados a la reducción de la influencia externa adversaria, desde el control de instalaciones militares, puertos e infraestructuras clave para la compra de activos estratégicos en términos generales”.

Impacto: Estados Unidos celebró la reanudación de las relaciones diplomáticas del nuevo gobierno de Bolivia con Israel, lo que según el secretario de Estado Marco Rubio “marca una nueva era y un futuro brillante” para la cooperación entre Estados Unidos y Bolivia, y por lo tanto está dispuesto a ampliar la cooperación y contribuir al desarrollo económico del país andino.

Los mismos privilegios de relaciones ha llevado adelante con Argentina, constantes visitas de Milei a la Casa Blanca, de representantes estadounidenses a Buenos Aires, colaboración en el terreno militar, como el apoyo a la compra de nuevos equipamientos (particularmente en aviación con los F-16), y el uso de bases navales en el sur.

Argentina está negociando con Reino Unido una flexibilización a las restricciones de exportación de armamento moderno, instalada después de la guerra de las Malvinas, para lo cual cuenta con el apoyo de Estados Unidos, ya que lo considera un baluarte importante contra Rusia y China en el Atlántico Sur y la Antártida.

10.- “Cierta influencia extranjera será difícil de revertir, dadas las alianzas políticas entre ciertos gobiernos latinoamericanos y ciertos actores extranjeros. Sin embargo, muchos gobiernos no están ideológicamente alineados con potencias extranjeras, sino que se sienten atraídos a hacer negocios con ellas por otras razones, como los bajos costos”.

Impacto: México ha tomado la decisión de imponer aranceles a las importaciones provenientes de China, Brasil y Rusia, que ya ha recibido una dura respuesta del gigante asiático. Esto ha sido parte de la enorme presión que ha vivido la presidenta Sheinbaum, que la ha llevado a tener un papel distante de los BRICS+.

Aquí la estrategia es seguir cortando lazos económicos especialmente con China, no a través de una relación económica ventajosa con Estados Unidos, sino a la negación de la relación con otros. Las medidas más concretas en esta dirección fueron las políticas de aranceles a todos nuestros países, que tenía como objeto sentarse a una negociación con la Casa Blanca en condiciones desmejoradas, para afianzar la relación y nuevos negocios favorables al hegemón.

11.- “Todo funcionario estadounidense que trabaje en la región o para ella debe estar al tanto del panorama completo de la influencia externa perjudicial y al mismo tiempo aplicar presión y ofrecer incentivos a los países socios para proteger nuestro hemisferio”.

Impacto: este es un claro anuncio de la presión y la injerencia que veremos desde las embajadas estadounidenses en nuestros países, tanto política como económicamente, para privilegiar entre otras cosas a los inversionistas del país del norte. Recientemente en Chile, tuvimos al embajador opinando críticamente sobre la realidad económica del gobierno del presidente Boric, que llevó a una dura respuesta desde la presidencia.

La estrategia definida por el Presidente Trump para su período de gobierno (recordemos que todavía nos queda hasta el año 2029), es muy agresiva, pero consistente con su apreciación del nuevo mundo que se está configurando en un formato multipolar, así como la dura competencia que tiene con nuevos actores estratégicos y las debilidades de su poder. Es por eso que ha entendido que la forma de enfrentarse a estos desafíos parte por asegurar su base estratégica de sustentación, el territorio americano, para asegurar su retaguardia y desde aquí desplegar el conjunto de su poder.

Lamentablemente para nosotros, somos los que estamos en la cristalería.

