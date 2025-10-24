El genocidio no terminará a menos que los líderes políticos palestinos sean libres

Por Vijay Prashad

Poco a poco, se va aclarando el panorama completo de la devastación de Gaza por parte de Israel. La Oficina Central de Estadística Palestina (PCBS, por sus siglas en inglés) publicó un informe en torno a la fecha del alto el fuego que comenzaba a dar cifras: el bombardeo israelí de Gaza provocó la destrucción total de 190.115 edificios y la destrucción casi total de otras 330.500 viviendas. Los constantes bombardeos aéreos y de artillería durante los 734 días que duró el genocidio provocaron la destrucción del 85% del sistema de agua y alcantarillado de Gaza. En el momento del alto el fuego, solo quedaba abierto un centro médico en la ciudad de Gaza, y el 94% de los hospitales y clínicas habían sido destruidos o gravemente dañados. De hecho, según la PCBS, Gaza es actualmente inhabitable.

Es imposible conocer el alcance total del daño físico y mental infligido al pueblo palestino de Gaza: el Ministerio de Salud no dispone de cifras adecuadas sobre los muertos y heridos, y el trauma solo se conocerá con el paso de los años, si es que los especialistas pueden regresar a la zona. Las Naciones Unidas informan que todo su aparato de protección infantil en Gaza está “casi colapsado”.

Sorprendentemente, la ONU señala que uno de cada cinco bebés en Gaza nace prematuro o con bajo peso, y que, en junio de 2025, 11.000 mujeres embarazadas se enfrentaban a condiciones de hambruna, mientras que otras 17.000 luchaban contra la desnutrición aguda sin mucho alivio.

El costo de la reconstrucción

Reconstruir las vidas de los sobrevivientes del genocidio es una tarea que aún no se ha comprendido del todo. Gaza ha sido golpeada por Israel al menos desde que Hamás se impuso en las elecciones parlamentarias de 2006. Estos ataques puntuales de Israel contra la población y las infraestructuras palestinas de Gaza –incluidos los casi genocidios de 2009 y 2014– dieron lugar a importantes esfuerzos de reconstrucción financiados en gran medida por los árabes del Golfo (encabezados por los qataríes) y por la Unión Europea (en 2014, en la Conferencia de El Cairo sobre la Reconstrucción de Gaza, los donantes prometieron 5.400 millones de dólares, pero solo gastaron 2.600 millones, en parte debido a la intransigencia israelí con respecto al Mecanismo de Reconstrucción de Gaza).

En febrero de 2025, la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial publicaron una evaluación provisional rápida de los daños y las necesidades en la que se estimaba que se necesitarían 53.200 millones de dólares para la recuperación y la reconstrucción a lo largo de una década y que se necesitarían 20.000 millones de dólares en los próximos tres años para reconstruir las infraestructuras, restablecer los servicios esenciales y reactivar la economía destruida. Un plan egipcio llegó a la misma estimación de 53.000 millones de dólares, pero para gastar a lo largo de cinco años. Todas las miradas están puestas en los Estados del Golfo para que paguen la factura, pero esto no es algo en lo que puedan confiar los palestinos. No hay ninguna voz en el debate que diga que Israel debe pagar la reconstrucción, ya que fue Israel quien destruyó Gaza.

El politicidio de los palestinos

Una de las razones por las que no hay una voz clara que exija reparaciones a Israel es que la propia política palestina ha resultado dañada por la larga ocupación, que se remonta a décadas atrás, y por la política israelí de asesinatos selectivos y encarcelamiento de líderes palestinos populares. Por ejemplo, de las cinco facciones principales, sus líderes más populares han sufrido en prisión durante más de dos décadas: Marwan Barghouti, con diferencia el líder palestino más popular y una de las figuras clave de Fatah y de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), lleva veintitrés años y seis meses como preso político, mientras que Ahmad Sa’adat, líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), lleva veintitrés años y ocho meses como preso político. Los líderes de Hamás y la Yihad Islámica han sido exiliados o asesinados regularmente en Gaza (por ejemplo, de Hamás, su fundador, el jeque Ahmed Yassin, fue asesinado por un ataque israelí en Gaza en marzo de 2004, seguido de Abdel Aziz al-Rantisi en abril de 2004, y luego una ola de asesinatos en los últimos años, entre ellos Saleh al-Arouri, Muhammad Ismail Darwish, Osama Mazini, Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar).

Entre la cárcel y las bombas, casi toda la estructura de liderazgo de los principales partidos políticos palestinos ha sido diezmada. Los catorce líderes palestinos que acudieron a Pekín en 2024 para firmar un acuerdo conjunto representaban sin duda a sus organizaciones, pero no eran las figuras más conocidas o populares (como Mahmoud al-Aloul, de Fatah, de quien se habla a menudo como sucesor de Mahmoud Abbas; Musa Abu Marzouk, considerado a menudo como el ministro de Asuntos Exteriores de Hamás; y Jamil Mazhar, líder del FPLP). La seriedad de las conversaciones entre catorce partidos se habría visto amplificada si Marwan Barghouti y Ahmad Sa’adat hubieran estado en la mesa. Pero Israel no les permite salir de prisión, a pesar de que los palestinos siguen colocándolos en los primeros puestos de sus listas de intercambio de prisioneros. Israel sabe que, si puede seguir decapitando a los líderes políticos palestinos, hará que Palestina dependa más de la presidencia comprometida de Abbas, de los árabes del Golfo y de los vecinos árabes sin carácter (como Egipto y Jordania). Nadie hablará directamente en nombre de los palestinos o de la necesidad de poner fin a la ocupación; solo hablarán de la reconstrucción de la forma más suave posible para los refugiados y de las garantías de seguridad para que los israelíes continúen su ocupación.

¿Quién hablará en nombre de los palestinos?

No se puede juzgar a Yasser Arafat, líder de la OLP, únicamente por su rendición de la posición palestina en los Acuerdos de Oslo de 1994. Eso no permite comprender adecuadamente su papel, que se consolidó cuando lideró la fundación de la OLP treinta años antes, en 1964, en Kuwait. Desde esa fecha hasta finales de la década de 1980, Arafat fue muy respetado como la cara visible de la causa palestina y, independientemente de las diferencias que existieran entre las facciones, Arafat hablaba en nombre del pueblo palestino como su portavoz indiscutible. Desde Oslo, desde la deslegitimación de Arafat, no se ha permitido a ninguna figura política articular la posición palestina en ninguna negociación o diálogo. La política israelí de encarcelamiento y asesinato de líderes palestinos y su política de demonización de las organizaciones políticas palestinas (calificándolas a todas de terroristas, por ejemplo) ha hecho que ninguna figura haya podido surgir en lugar de Arafat como voz del pueblo palestino.

Esto ha supuesto que otros hablen en nombre de Palestina y, a menudo, tergiversen la posición palestina, ya que esta no puede alcanzarse democráticamente sin reuniones periódicas de las facciones y sin que sus principales líderes políticos estén presentes en la mesa de negociaciones. Israel lo sabe muy bien, por lo que ha mantenido a los presos políticos durante décadas (ilegalmente) sin permitirles el acceso a los medios de comunicación ni a sus colegas, o ha asesinado a cualquier líder, incluso a líderes de nivel medio, que mostrara alguna promesa de ser un portavoz elocuente de la causa palestina (como Abu Ali Mustafa, del FPLP, en 2001, y Salah Shehade, de Hamás, en 2002).

Desde hace décadas, los israelíes se quejan de que no hay un “socio para la paz” por parte palestina. Pero, ¿cómo puede haber un “socio para la paz” si los israelíes asesinan habitualmente a líderes políticos palestinos o los mantienen en condiciones terribles en las cárceles israelíes por motivos administrativos – o no penales? Decir que todas las facciones palestinas son organizaciones terroristas, como han hecho los israelíes con el pleno respaldo de los Estados Unidos, es deslegitimar toda la política palestina. Por eso los israelíes y los Estados Unidos, así como los árabes del Golfo, están muy contentos de hablar de la reconstrucción de Gaza sin ninguna representación palestina en la mesa; de hecho, incluso el plan egipcio, que sugiere la necesidad de contar con la participación palestina, se contenta con hablar de la necesidad de que haya “profesionales palestinos” en la mesa y no las organizaciones políticas reales que representan los intereses del pueblo palestino. El intento sistemático de destruir la política palestina da lugar a una situación en la que Israel puede determinar cuándo bombardear a los palestinos y cómo reconstruir sus hogares con el dinero de los árabes del Golfo; a Israel le conviene impedir que se cree cualquier representación palestina y que esta se siente a la mesa.

Liberen a Barghouti y Sa’adat

Pero, de hecho, la continua resistencia de las facciones palestinas frustra las ambiciones de Israel. Las organizaciones políticas siguen vivas y en buen estado y exigirán participar en la reconstrucción de Gaza, así como en cualquier negociación que se celebre sobre Palestina. Al Gobierno de los Estados Unidos le resulta fácil designar unilateralmente como organización terrorista a quien quiera, al igual que a Israel (y a la Unión Europea). Las Naciones Unidas nunca han incluido a ningún grupo palestino en su lista de sanciones, ni han designado a ninguno de estos grupos como organización terrorista. A pesar de la naturaleza provinciana de la idea occidental de que Hamás o el FPLP son organizaciones terroristas, esta no es la opinión de la mayor parte del mundo. Los ven como grupos políticos, de hecho, como grupos de liberación nacional que luchan por la emancipación palestina del apartheid, la ocupación y ahora el genocidio. Debido al papel abrumador de los Estados Unidos y la Unión Europea del lado de Israel, las organizaciones palestinas suelen estar ausentes de los debates sobre el futuro de Palestina. Esto significa, de hecho, que Palestina está ausente de las conversaciones sobre su propio futuro.

Una forma de cambiar esta ecuación es liberar a los líderes políticos (como Marwan Barghouti y Ahmad Sa’adat), permitir que sus organizaciones deliberen abiertamente sobre el futuro de Palestina y, a continuación, permitirles que representen esas opiniones en la mesa de reconstrucción y negociación. Cualquier otra cosa no es más que la continuación del genocidio por otros medios.

