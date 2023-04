¡El Mausoleo de Lenin es testigo del mayor triunfo de nuestra historia!

Por G. A. Ziugánov

Estimado Vladimir Vladimirovich:

Para todos nosotros, el 9 de mayo es una fecha sagrada. La victoria sobre el nazismo alemán fue un gran hito en los mil años de historia de Rusia. Es el orgullo perdurable y el apoyo espiritual de nuestro pueblo multinacional.

Hoy en día, el valor de esta fecha se multiplica muchas veces. Nuestra Patria está pasando por momentos muy difíciles. Obsesionados con la codicia y la sed de dominación, los conquistadores se propusieron destruir todo lo ruso. Arden con un deseo frenético de vengarse y pisotear el polvo que nos legó el legado de nuestros antepasados. Sus planes son quemar sin piedad las capas de la cultura rusa milenaria. Su odio está vomitando violentamente sobre el sufrido Donbás. Aquí explotan los proyectiles y las luces de los fuegos brillan. La sangre humana riega los campos acostumbrados al trabajo pacífico. Muchas ciudades y pueblos en los que la vida estaba en pleno apogeo se convirtieron en ruinas silenciosas.

La espada de los bárbaros, que se imaginaban a sí mismos como los amos del planeta, no conoce compasión. Aplasta a las mujeres, los niños, los ancianos, todos aquellos cuya culpa es la falta de voluntad para someterse a la voluntad de otra persona, para renunciar a sus ideales y valores por la profanación, para abandonar sus raíces nativas y el idioma ruso. Estas personas son ejecutadas por lealtad a sus antepasados, los gloriosos héroes victoriosos que salvaron al mundo del fascismo alemán y el militarismo japonés.

La rusofobia de Occidente no tiene precedentes. La sed de Washington, Londres y Berlín por resolver la «cuestión rusa» da lugar a las páginas más oscuras del pasado: los fuegos de la Inquisición, los años sabáticos nazis, las acciones del Ku Klux Klan. Los globalistas que se han embarcado en el camino del terror no conocen las «líneas rojas» que son características de la gente normal. Los planes para utilizar proyectiles de uranio empobrecido son evidencia directa de la naturaleza criminal de sus políticas imperialistas.

Todos debemos darnos cuenta de que se ha librado una guerra de aniquilación contra nosotros. Su objetivo es desmembrar el país, esclavizar al pueblo y convertir nuestras tierras en una zona de saqueo colonial. Esto nos amenaza no solo con pérdidas a gran escala. Perder en tal situación es desaparecer.

El desafío actual es tan fatídico como los problemas del siglo XVII, la Guerra Patriótica de 1812, la intervención extranjera de 1918-1920, la lucha contra el fascismo durante la Gran Guerra Patria y la destrucción traicionera de la URSS. Los Estados Unidos y sus cómplices de la OTAN se comprometieron a multiplicar sus malvados logros de los «fatuos años noventa».

Todo el mundo sabe que nuestro país ha enfrentado repetidamente las amenazas más agudas. A veces parecía que Rusia ya no podía resurgir de las cenizas. Pero enemigos insidiosos y jactanciosos han fracasado una y otra vez. Superando todo, nuestra Patria salió de la piscina de pruebas no derrotada, sino que se hizo aún más fuerte, más experimentada y más hermosa. Esto golpeó a los detractores de Rusia, parecía incomprensible. Incluso al borde del abismo, nuestro pueblo siempre ha encontrado la fuerza para unirse, para tirar a la basura todo lo mezquino, para pararse como un muro en el camino de los peligros crueles.

La dirección de la URSS, encabezada por I. V. Stalin, sabía exactamente qué hacer en vísperas de la batalla contra el fascismo. La mejor respuesta se dio a la oleada de nacionalismo en Occidente que engendró el monstruo de Hitler. La disposición de nuestro pueblo para repeler a cualquier enemigo se basaba en un profundo patriotismo soviético. Cada ciudadano fue criado en el espíritu de servicio desinteresado a la Patria, en disposición a defenderla hasta la última gota de sangre.

El estado soviético prestó mucha atención a la enseñanza de la historia. En mayo de 1934, el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y el Comité Central del Partido Comunista de toda la Unión (bolcheviques) emitieron una resolución «Sobre la enseñanza de la historia civil en las escuelas de la URSS». El estudio de la historia por los escolares fue reconocido como insatisfactorio. Se hizo hincapié en que la presentación coherente del proceso histórico fue reemplazada por «esquemas sociológicos abstractos». Se señaló la importancia del «análisis correcto y la generalización correcta de los acontecimientos históricos».

Las Facultades históricas fueron restauradas en las Universidades. Se ha iniciado la elaboración de un único libro de texto. Reemplazó seis docenas de manuales y consideró la era soviética como una continuación lógica de nuestra condición de Estado. En octubre de 1937, se publicó un nuevo libro de texto.

El arte estaba cada vez más involucrado en la educación del patriotismo. Los líderes de la distribución de películas en la víspera y durante la Gran Guerra Patria fueron las obras maestras de la película «Alexander Nevsky», «Ivan the Terrible», «Peter the Great», «Suvorov» y otros. Las figuras históricas fueron retratadas en ellos como destacados defensores de la Patria.

Estos son los hechos reales. Rompen resueltamente los mitos vulgares sobre el dogmatismo y la anteojera de los bolcheviques. Cuando las autoridades del país expresaron los intereses de los trabajadores y campesinos, defendieron mejor los intereses de nuestra Patria. El enfoque de clase leninista-estalinista no interfirió, pero ayudó al Partido Comunista a ver profundamente y afirmar persistentemente la estrecha conexión entre los intereses de los trabajadores y la educación patriótica reflexiva.

El éxito en el desarrollo de la sociedad soviética fue consolidado por la Constitución de 1936. La nueva Ley Fundamental eliminó cualquier restricción a los derechos civiles. Esto también se aplicaba a categorías de ciudadanos como clérigos, ex agentes de la policía zarista y el departamento de seguridad. Según la Constitución de la RSFSR de 1918 y la Constitución de la URSS de 1924, fueron privados de sus derechos de voto. Así, el frágil Estado soviético se defendió a sí mismo, y por lo tanto a los millones de trabajadores cuyos intereses expresaba.

A medida que se fortalecía, el poder soviético hizo todo lo posible para unir a la sociedad. Esto fue facilitado incluso por decisiones cotidianas, a primera vista, incluido el regreso de la celebración del Año Nuevo. El editorial de “Pravda” del 10 de febrero de 1936 describió la esencia de esta política de la siguiente manera: «el partido siempre ha luchado contra cualquier manifestación de la ideología antileninista «Ivanovs, que no recuerdan el parentesco», tratando de pintar todo el pasado histórico de nuestro país en un color negro sólido».

La industrialización, la colectivización, la eliminación del analfabetismo y el rápido rearme del Ejército Rojo se combinaron con una gran atención a las cuestiones de historia y cultura. Juntos, esto se convirtió en una base sólida para nuestra Victoria en la Gran Guerra Patriótica. El triunfo del sistema soviético en mayo de 1945 fue la culminación del camino histórico de Rusia.

La Unión Soviética tomó todo lo mejor en el futuro. La política de Lenin y Stalin fusionó firmemente la idea del socialismo con el estado centenario y la herencia cultural. Se forjó una armadura ideológica especial. Las hordas fascistas se estrellaron contra ella. Convirtió a la URSS en un líder en el movimiento por la paz duradera y el progreso social. Se creó un escudo nuclear de misiles de la Madre Patria, que hoy enfría a los fanáticos de los «halcones» de la OTAN.

La conjugación de valores históricos y victorias se ha convertido en la base para el desarrollo soberano de nuestro estado. Ha adquirido símbolos excepcionalmente brillantes. El 7 de noviembre de 1941, hablando desde la tribuna del Mausoleo a los participantes del legendario desfile, I. V. Stalin dijo: «Ustedes están librando una guerra de liberación, una guerra justa. ¡Deja que la valiente imagen de nuestros grandes antepasados –Alexander Nevsky, Dmitry Donskoy, Kuzma Minin, Dmitry Pozharsky, Alexander Suvorov, Mikhail Kutuzov– te inspire en esta guerra! ¡Que la bandera invencible del gran Lenin os cubra!»

La hazaña de los héroes que abandonaron la Plaza Roja para ir al frente de la región de Moscú es inmortal. Es natural que el acto histórico de valentía sin igual de los defensores de la capital frente al enemigo se hiciera eco de la tradición de los desfiles anuales del 7 de noviembre, que ustedes apoyaron.

Otro símbolo icónico fue el Desfile de la Victoria el 24 de junio de 1945. Se completó con la marcha de los abanderados, sobre la cual G. K. Zhukov escribió: «Hubo un momento incomparable cuando doscientos combatientes, veteranos de guerra, fueron arrojando doscientas banderas del ejército fascista alemán al pie del Mausoleo de V. I. Lenin. ¡Que los revanchistas, amantes de las aventuras militares, recuerden este acto histórico!»

Los pueblos de nuestro país siempre han recordado ese gran triunfo. Y por lo tanto, las acciones masivas en memoria del «Regimiento Inmortal» rápidamente resultaron en un amplio movimiento nacional. Las familias de patriotas de Rusia consideran un honor ir en sus filas.

Después de la victoria sobre el fascismo, una sólida fusión de las ideas del socialismo y el patriotismo soviético dio lugar a nuevos logros. El país revivido sometió el poder del átomo y marcó el comienzo de la era espacial. La URSS unió a su alrededor las fuerzas progresistas del planeta y aseguró el colapso de los imperios coloniales. La República Popular China apareció en el mapa mundial. Vietnam, la RPDC, Cuba, Laos y otros países hicieron una elección socialista. China, que se ha convertido en una superpotencia hoy en día, es un aliado clave de Rusia frente a las amenazas más agudas. Es bastante obvio que la República Popular China continúa con confianza el trabajo del Gran Octubre de 1917 y la Gran Victoria de 1945.

Cuando la URSS fue derrotada en 1991, las razones no radicaban en la rectitud moral de Occidente y no en su fuerza invencible. No se trataba de la naturaleza ilusoria del «experimento comunista», como afirman los astutos vitii de Solzhenitsyn a Svanidze. La causa de la tragedia fue la negativa a combinar las ideas victoriosas del socialismo y el patriotismo popular.

El poder soviético no era «un fenómeno extraño en suelo ruso». Absorbió todo lo mejor de la historia rusa. Aquellos que hicieron estallar la Unión Soviética destruyeron simultáneamente nuestra cultura y educación, destruyeron las garantías sociales y pusieron a nuestra Patria al borde de la muerte. Los «capataces de la perestroika» y los cínicos «reformadores» obligaron a los ciudadanos a odiar a su país y romper su lazos: el colectivismo, la justicia y la amistad de los pueblos.

Los problemas de hoy en Rusia, Ucrania y otras repúblicas de la URSS son una consecuencia directa de los crímenes de Judas de Gorbachov y Yeltsin. No el comunismo, sino el antisovietismo y la rusofobia son directamente culpables de la tragedia de la URSS. Fue entonces cuando comenzó la transformación de la Ucrania fraterna en una cabeza de puente antirrusa. Sin impedirlo, ahora estamos cosechando los amargos frutos del triunfo a largo plazo del banderismo [seguidores de Stepan Bandera]. Los hermanos se matan entre sí, y los organizadores de la masacre de la OTAN felizmente se frotan las manos ensangrentadas.

Una nueva «cruzada» ha sido declarada contra nosotros. El Imperio del Mal reunió a docenas de países bajo sus banderas. Sus círculos gobernantes han puesto abiertamente sus miras en desmembrar nuestro país. Incluso las explosiones del gasoducto Nord Stream, que sufren los propios europeos, no se atrevieron a declarar actos de terrorismo internacional. Llegó al punto de que nuestros oponentes tomaron la «abolición» de la cultura rusa. Y usted, como jefe de Estado, ha aceptado este desafío histórico al anunciar una operación militar especial.

El tiempo exige proteger nuestra casa común de los espíritus malignos fascistas, de los perros-caballeros recién emergidos, de los locos seguidores de Hitler. Sobre los hombros de las generaciones actuales de Rusia recayó una responsabilidad especial: detener el deslizamiento hacia el abismo. Sólo hay una garantía para esto: el poder del Estado, su soberanía nacional. Para conquistar una nueva victoria histórica, Rusia necesita una economía eficiente, ciencia y educación de alto nivel, potencial militar confiable y el apoyo de los aliados de todo el mundo.

La condición clave para la victoria es la resiliencia del pueblo y su fuerza ideológica en cualquier confrontación. Tenemos la experiencia de antepasados que fueron capaces de responder a peligros desastrosos reuniéndose. Rusia necesita la consolidación de fuerzas patrióticas sanas en nombre de la protección, el desarrollo y la prosperidad de su amada Patria. Nuestro país necesita un «contrato social» de un nuevo tipo, cuya base principal es una actitud respetuosa hacia el pueblo, la solidaridad de los trabajadores y un profundo respeto por la opinión de las mayorías.

Un frente patriótico de lucha contra el Occidente imperial no puede surgir del derecho de algunos a oprimir y saquear a otros. En aras de su formación, se requiere un rechazo decidido de todos los conceptos erróneos impuestos por la fuerza a nuestro país a finales del siglo XX. La dogmática neoliberal le ha costado caro a nuestro pueblo. Es hora de reconocer cualquier intento de seguir alimentando el odio a la era soviética como una práctica desastrosa y criminal.

Para lograr la victoria y resolver grandes problemas históricos, Rusia necesita unidad en torno a ideas creativas y símbolos brillantes. Con lágrimas en los ojos y orgullo en sus corazones, nuestro pueblo honra la mayor hazaña de sus antepasados en los días de mayo. En estos momentos especiales, es imposible ocultar su símbolo más importante. Las cortinas del Mausoleo de Lenin contienen un simbolismo absolutamente vicioso.

Debemos considerar la celebración del Gran Día de la Victoria como el acto más importante de unir al pueblo. El significado y el contenido de este evento son sagrados. Todos sus símbolos también son sagrados. La vergonzosa práctica de enmascarar el Mausoleo de Lenin es corruptamente destructiva e intolerable.

El 9 de mayo de 2023, el desfile militar en la Plaza Roja debería tener significados especiales y orientados al futuro. Los participantes de este desfile merecen escuchar un saludo desde la tribuna del Mausoleo de Vladimir Ilich Lenin. Un evento tan significativo sería un símbolo vívido de nuestra fuerza espiritual. ¡Y es inconcebible sin fortalecer en los corazones de nuestros conciudadanos el eterno anhelo de verdad, humanidad y justicia!

¡Sólo de tales hechos, de tales acontecimientos, de tales revelaciones, las edades de la historia rusa pueden forjar nuevas victorias!

¡Viva nuestra Patria: soberana, orgullosa y justa!

G. A. Ziugánov

Presidente del Comité Central del Partido Comunista de la Federación de Rusia, jefe de la facción del PCFR en la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

Carta publicada originalmente en ruso el 10 de abril de 2023 en kprf.ru y reproducida en castellano el 11 de abril de 2023 en El Sudamericano.

Fuente Imagen