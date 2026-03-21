El mundo más cerca del armagedón: El juicio final

Mientras se intensifica la guerra, re-iniciada a fines de febrero pasado contra la República de Irán, con nuevos ataques perpetrados por los Estados Unidos e Israel a Teherán, debemos volver a poner sobre la mesa la posibilidad del uso de armamento nuclear en este conflicto, en un contexto en que el derecho internacional, la ONU, están en un punto muerto y donde los países del mundo, representados en diversos organismos internacionales, no tienen la capacidad de parar a los EEUU ni a Israel por tantos crímenes y violaciones a la Ley Internacional y a la misma Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en la ciudad de San Francisco, en los mismos Estados Unidos.

El ataque a Venezuela, en enero pasado, y ahora a Irán, con el asesinato de su líder religioso, autoridades, y hasta el ataque con misiles Tomahawk a la escuela primaria en Minab, asesinado a niñas estudiantes, demuestra que EEUU e Israel están dispuestos a todo por la hegemonía del Medio Oriente y del mundo mismo. Están dispuestos a secuestrar y asesinar a presidentes, autoridades religiosas, niñas y niños, sin ningún remordimiento.

La nueva ofensiva contra Irán -antes fue en Irak-, se basa en la supuesta tenencia de “armas de destrucción masiva”. Sin embargo, las autoridades iraníes han desmentido categóricamente esta posibilidad, lo que es concordante con el compromiso de Irán al firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Así mismo, la justificación que esgrime EEUU e Israel son cínicas y contradictorias, porque estos dos Estados sí tienen bombas atómicas y, más aún, Estados Unidos las ha utilizado -armas de destrucción masiva- no contra objetivos militares sino contra toda la población civil en Hiroshima y Nagasaki. No tienen justificación; violan nuevamente el derecho internacional.

Recientemente, el presidente Donald Trump dijo que el ejército estadounidense podría “aniquilar” en cuestión de una hora a Irán si lo quisiera, dejando ver, entre líneas, la posibilidad del uso de un ataque nuclear. “Podríamos hacerles algo mucho peor. Literalmente, nunca podrían reconstruir ese país”, dijo a la prensa.

Recordemos que la Carta de la ONU, en su artículo 2, señala expresamente que los Estados miembros deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El artículo 51 reconoce el derecho de legítima defensa, individual o colectiva, pero sólo en caso de un ataque armado contra un Estado.

Retrocesos y más amenazas

El actual escenario es preocupante; hay claras intenciones por parte de los Estados Unidos de ir avanzando a una guerra mayor por el control total del mundo. El ataque a Venezuela, el bloqueo energético a Cuba, y ahora nuevamente la ofensiva contra Irán es el preludio, al intentar controlar el petróleo, de una guerra con China, que disputa convertirse, si ya no lo es, en la primera economía mundial.

El riesgo del uso de armas nucleares, sin embargo, hace muchos años ha vuelto a estar presente como posibilidad que ocurra. Durante el año 2025, el mundo siguió en serio peligro de que fueran usadas armas nucleares; tanto en el conflicto entre Israel e Irán (la guerra de los 12 días), como entre Rusia y Ucrania, por la escalada de la guerra. Es evidente que la guerra, donde participan países con capacidad nuclear, representa una amenaza existencial para toda la humanidad ante la posibilidad del uso de armamento nuclear.

Es desolador y preocupante el escenario actual, de guerras abiertas o híbridas, que la humanidad está viviendo. Un simple error, un ataque equivocado, podría generar el armagedón, el apocalipsis de toda la especie planetaria.

Es desolador y preocupante el escenario actual, de guerras abiertas o híbridas, que la humanidad está viviendo. Un simple error, un ataque equivocado, podría generar el armagedón, el apocalipsis de toda la especie planetaria.

Algunos datos:

Durante el año 2025 los EEUU trasladaron armas nucleares B-61 a Lakenhead en Reino Unido, lo que supone un refuerzo de la capacidad nuclear estadounidense en Europa. Además, EEUU dispone de bombas atómicas en cinco países: Italia, Bélgica, Países Bajos, Turquía y Alemania.

En el mismo sentido, la arquitectura de control y reducción de armas nucleares está en su momento más crítico: En 2002, EEUU se retiró del Tratado sobre Misiles Antibalísticos (ABM); en 2018, del Plan de Acción Integral Conjunto con Irán (JCPOA); en 2019, del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF); en 2020, del Tratado a Cielos Abiertos; y este año 2026 Estados Unidos no renovó con la Federación de Rusia el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START 3). Todo esto representa un claro retroceso en materia de construcción de confianzas, reducción y control de las armas nucleares existentes.

Asimismo, el presidente Donald Trump ordenó reanudar las pruebas de armas nucleares. De acuerdo al Informe 2025 del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Estados Unidos destinó para el periodo 997 mil millones de dólares para gasto militar. “Una parte significativa del presupuesto estadounidense se destinó a la modernización de sus capacidades militares y de su arsenal nuclear, con el objetivo de mantener una ventaja estratégica sobre Rusia y China”. Los miembros europeos de la OTAN tuvieron un gasto militar en conjunto de 454 mil millones de dólares; China, 314 mil millones de dólares; Rusia, 149 mil millones de dólares.

En Europa también se escucha, a sus autoridades, la retórica de la posibilidad de una guerra con Rusia para los próximos años, que sirve como argumento para justificar el aumento del gasto militar al 5% del PIB de los países miembros de la OTAN. En esa dirección, varios gobiernos están distribuyendo informativos preparando a la población europea tanto para catástrofes naturales como ante la eventualidad de un ataque nuclear. Sí, se preparan para un ataque nuclear.

Los científicos atómicos señalaron, en enero de 2026, que estamos a 85 segundos de la medianoche o del Juicio Final ante las amenazas de una guerra nuclear y por el cambio climático. Anteriormente, el año 2025, señalaron con justa razón que EEUU, Rusia y China “tienen la responsabilidad primordial de salvar al mundo del abismo, y pueden hacerlo si sus líderes inician conversaciones serias y de buena fe sobre las amenazas globales aquí descritas”.

El asunto es serio y más allá de cualquier ideología, religión, diferencias, todos los países, sus gobiernos, personas, ricas y pobres, debemos hacer esfuerzos para que prime la sensatez, la diplomacia, las negociaciones, la paz del mundo, y el respeto que tenemos todos a seguir existiendo.

Por Pablo Ruiz

Periodista e integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile. Es editor de la revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

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