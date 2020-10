El “Shadow Banning” de la izquierda en Youtube, o por qué la alt-right se está tomando esta red social

Escribo a uds. porque sucede un fenómeno que no sé si uds. lo advirtieron, pero afecta la diversidad política existente en los medios de comunicación, y en especial la plataforma de videos que paso a exponer.

En el último tiempo, me aparecen en Youtube varias sugerencias de canales autogestionados de divulgación política hechos en Chile. Y lo preocupante es que, en su gran mayoría, suelen tener inclinaciones de extrema derecha o ultraconservadores, a veces con discursos que rayan en el fascismo. Así, junto a canales de organizaciones neoconservadoras ya reconocidas como Fundación Para el Progreso o Fund. Nueva Mente, y a personajes reconocidos como El Villegas o Hermógenes, aparecieron canales como Paralelo 33, Nacional Patriota, El Nacional Libertario, Cultura Chatarra, Movimiento Social Patriota, Movimiento Resistencia Patriótica, Sebastián Lonso, Que No Piensen Por Ti, entre muchos otros.

Pero no es esto lo más preocupante, sino el hecho de que no ha existido una respuesta del mismo calibre desde las fuerzas de izquierda, que pueda hacerle frente a esta aparición tan masiva de canales derechistas. Cierto es que existen algunos canales de divulgación progresista, social-liberal, como el que tiene la Fundación Sol o algunos grupos políticos, pero no suelen ser sino el canal de alguna institución o medio ya existente, como El Desconcierto, La Cosa Nostra, La Voz de los que Sobran, El Dinamo, El Mostrador o El Ciudadano… Uno podría considerar la incursión de algunas figuras como Mirna Schindler o Alberto Mayol, pero no deben su fama a estos canales sino a una carrera previa en la que la plataforma de videos de internet es un medio a lo más secundario.

La cosa es que hay un auge de canales alt-right y no parece surgir una alternativa desde el mundo socialista, progresista o liberal-social que le haga frente ¿Por qué, en respuesta a un canal como “El Baquedano” no surge uno llamado, por decirlo así, ¿“La Dignidad”? (porque está claro que el canal surgió como respuesta al cambio de nombre de la plaza respectiva) ¿Por qué, al lado de un canal de “Propaganda Libertaria” no ha surgido uno de “Contrapropaganda Social”, ¿o un “Meridiano 18” para enfrentarse al “Paralelo 33”? ¿Por qué Youtube me ofrece ver “Experto libertario ‘destroza’ a politicucho progre” y no al revés? ¿Por qué?

Puede que me esté equivocando. Que no es que no haya canales “de izquierda” en un número similar o al menos destacable frente a los de derecha. Hay un rumor que sueltan algunos de una práctica en Youtube conocida como “shadow banning”. Esto es, a ciertos canales se les impone una censura “blanda”, no se les bloquea ni les imponen sanciones, pero mediante artilugios hacen que su presencia en las búsquedas y ofrecimientos que hace la red sea “escondida” al público general. No puedo ratificar este fenómeno, pero en lo particular tuve que buscar con nombres y términos para poder hallar algunos de los canales que mencioné, porque no aparecen ofrecidos en la página de manera automática.

Quizás Youtube no sea una plataforma cómoda para los divulgadores políticos progresistas. Puede ser que aún se confíe en la televisión tradicional, la prensa escrita o la radio, como medios de alcance mayor. Pero no podemos negar que internet, las redes sociales, y la plataforma de la que hablo han llegado para quedarse, y tienen una profunda llegada sobre todo a la juventud. Y pienso que para las fuerzas socialistas o liberal-progresistas debe tomarse en serio la oportunidad que están presentando no sólo para promover sus ideas, sino para combatir el auge de divulgadores filofascistas que están floreciendo peligrosamente en la red.

SERGIO ARENAS BENAVIDES

