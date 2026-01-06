Errores básicos en negociaciones del litio del Estado de Chile

El año 2025 resultó tristemente destacado por unas cuestionables negociaciones en yacimientos de litio del Estado de Chile. De manera inesperada se han cometido errores básicos, que explico a continuación:

Ceder prácticamente la mitad del mejor yacimiento de litio en salares del mundo descubierto por el Estado de Chile ya en 1969 (Salar de Atacama). Repitiendo el error en otros dos casos. Cualquier empresa minera que se respete salvaguarda la ventaja de un histórico descubrimiento en beneficio de los propietarios. Si llegara a necesitar un socio lo hace negociando solo hasta 20% de la propiedad. Cautelando así sus valiosos derechos y una buena administración a futuro. Nuestros negociadores creen que lo mejor es entregar prácticamente el 50% de cada yacimiento con todos los efectos negativos y pérdidas económicas presentes y futuras.



Selección de un socio adecuado. SQM tiene un origen ilegítimo pues el actual dueño se benefició de su relación familiar con un dictador y todo ocurre durante una horrorosa dictadura. Su gestión ha estado salpicada de conflictos con el Estado y su relación espuria con el mundo político es de público conocimiento. Y hoy se sabe que su accionista más importante se opone a la poco transparente negociación. En consecuencia, Codelco -la mayor productora de cobre del orbe- no debería asociarse con empresas de tan cuestionable trayectoria. Tampoco corresponde que nuestras empresas estatales elijan de socios a empresas multinacionales que son competidoras de Chile en la industria del litio.



Transparencia. Cuando un gobierno decide negociar un yacimiento de importancia mundial, es esencial y básico que se haga con máxima transparencia sobre todo demostrando que la alternativa elegida es aquella que maximiza beneficios económicos y desarrollo industrial para el país. Esto ha estado lejos de suceder pues este gobierno adquirió la lamentable estrategia de ceder prácticamente la mitad de su litio en todas las negociaciones: Salar de Atacama, Salar de Maricunga, Salares Altoandinos. Es de público conocimiento que las negociaciones de los importantes yacimientos de litio del Estado de Chile han sido efectuadas con escasa transparencia, teniendo muy cuestionables resultados. Los responsables de esas gestiones han demostrado una increíble falta de prolijidad en su actuar en representación de los intereses del país con los malos resultados a la vista que tendrán enormes pérdidas económicas.



Competitividad. La industria minera a nivel mundial se caracteriza por una fuerte competencia. Siendo Chile un actor relevante fuera de Chile, es importante cautelar ese importante aspecto económico. Somos hoy el segundo mayor productor de litio, con importantísimas reservas y recursos contenidos en parte de los mejores yacimientos de litio en salmueras. Es fundamental aprovechar esta ventaja. Lamentablemente al negociar con errores básicos nuestro litio se favorece a competidores tanto nacionales como internacionales. Esto es impresentable para un país que tiene un liderazgo histórico en la industria minera internacional. Tenemos que recuperar y aumentar nuestra competitividad.



Soberanía técnica. Sobre todo, mirando a futuro en defensa de nuestro desarrollo técnico en la industria minera para asumir un liderazgo profesional que sea reconocido internacional mente, es fundamental asumir un rol principal en el desarrollo de nuestros yacimientos de litio.



Esto ya ha sucedido con nuestra industria del cobre con Codelco y Enami. Es fundamental entonces que en lo que respecta a nuestro litio repitamos lo que hemos hecho con el cobre, asumiendo una conducta madura como gestores principales de este mineral estratégico que además aparece con un brillante futuro dada su importancia para el necesario cambio energético.



Tener negociadores que carecen del conocimiento estratégico y técnico de la moderna industria minera. En lo ocurrido hasta ahora desde los más altos niveles, no hemos tenido los representantes idóneos que defendieran nuestros intereses, sino que por el contrario se conformaron con entregar casi 50% de nuestra inigualable riqueza en litio un importante y clave mineral crítico, en una negociación favorable para los cuestionables socios elegidos,

Es imperativo que cambiemos la errada política actual y nos hagamos cargo con amplitud de nuestros excelentes yacimientos de Litio. Chile se lo merece.

Por José Cabello Lechuga*

*Geólogo y diplomado en Comunicación de las Ciencias en la Universidad de Chile. Consultor independiente. Persona competente (Ley 20.235). Se ha desempeñado en diferentes entidades geológicas y mineras en Chile, Argentina y USA.

Ha realizado trabajos y estudios en todos los países andinos, además de Uruguay, Paraguay, Brasil, República Dominicana, Cuba, Gran Bretaña, Finlandia, Austria e Italia. Participó directa y activamente en el descubrimiento de yacimientos minerales en Chile y en Argentina. Autor de varias publicaciones de Geología Económica y Exploración Andina.

También le ha correspondido ser asesor del Ministerio de Minería y del Servicio Nacional de Geología y Minería. Fue vicepresidente para Sudamérica de la Society of Applied Geology (SGA), así como también director de la Cámara Chileno-Finlandesa de Comercio y miembro de la Cámara Chileno–China de Comercio.

Durante varios años participa en el Programa 1000 Científicos/1000 Aulas (Explora), con la Charla «Un Viaje al Jurásico en Chile», una introducción para niños y jóvenes escolares de la Paleontología.

También efectuó charlas educativas explicando «Los Terremotos en Chile». Actividad en coordinación con la Sociedad Geológica de Chile. Actual director (past president) de la Sociedad Geológica de Chile.