Es mucho lo que se juega en estas elecciones

Los movimientos sociales, los sindicatos y el pueblo trabajador no puede votar por alguien que fomenta el odio y la violencia. No se puede caer en la trampa de darle crédito, pues a pesar de que morigeró su discurso, ello no es más que una táctica para ser electo; pero, una vez en el poder, al igual que Trump y Bolsonaro vendrán por los más débiles, por los más sencillos, vendrán por los sindicalistas y por todos los derechos de los y las trabajadoras.