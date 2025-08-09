Europa y su servilismo ante Estados Unidos

El continente europeo, en forma mayoritaria, ya sea aquellos que conforman la llamada Unión Europea como también los que no forman parte de ese conglomerado de países, pero sí de su expresión militar como es la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha mostrado su absoluta genuflexión, como nunca en sus décadas de existencia, ante la administración de Donald Trump y su política hegemónica.

Una Europa sin soberanía que expone la cerviz para ser degollada, una y otra vez en su dignidad. Un continente de rodillas que cumple el deseo trumpiano que parte del mundo le bese el trasero, tal como lo sostuvo al comenzar sus amenazas y chantajes de alzas arancelarias. Europa fue humillada en el campo de golf que Donald Trump posee en Escocia, en la localidad de Turnberry. Allí fue representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que frente al Rey Sol versión siglo XXI, simplemente ha besado la bota inmunda de quien los afrenta.

Úrsula Von der Leyen y Donald Trump en Escocia.

Europa ha sido violada en su propio terreno y con una sonrisa de la mencionada von der Leyen, quien asumió el desfloramiento político de este continente que le dice sí, en forma complaciente, a todo lo que ordena su “Daddy”, con enorme temor cuando el blondo multimillonario se dedica a amenazar al mundo con alzas arancelarias.

A lo que suma las presiones a Dinamarca para que Groenlandia pase a manos de Estados Unidos, que la Europa de la OTAN aumente el PIB destinado a la guerra en cifras multimillonarias ( ), que lógicamente saldrán de las pensiones de los trabajadores europeos, de su presupuesto de salud, educación y en general las áreas sociales. Es el costo de ser socio cervatillo de Estados Unidos. Es la Europa patio trasero del poder hegemónico y arrogante de Estados Unidos.

Los países europeos, en su enorme mayoría, tendrán que hacerse, igualmente, del pago de la factura de la guerra en Ucrania, como ha sido decretado por Trump. Desde febrero del año 2022 a la fecha los aportes en apoyo militar y financiero al régimen de Zelensky superan los 450 mil millones de dólares y seguirá subiendo. Además, esta Europa vasalla deberá aumentar el porcentaje de dinero destinado a pagar el gas y el petróleo con precios cuatro veces mayores a los que pagaba a Rusia. Las grandes transnacionales de las armas y del campo energético estadounidense son las grandes beneficiadas. Es la nueva versión Monroe siglo XXI: “Europa para los estadounidenses”.

Europa ha capitulado incondicionalmente, con una conducta de indecencia que la muestra en toda su extensión: un continente vasallo, cobarde, ignominioso, dócil ante su proxeneta político. Estamos en presencia de aquello que sostengo permanentemente, cuando mis críticas a la parálisis de los gobiernos europeos influyen en catalizar aún más el genocidio llevado a cabo por su socio israelí contra el pueblo palestino. Representa lo mencionado la expresión más visible de estos gobiernos incapaces de zafarse de las presiones y chantajes de la sociedad delictiva conformada por Estados Unidos y el régimen sionista.

Los mensajes europeos respecto a la indiscutible denuncia del genocidio llevado a cabo por el régimen judío sionista israelí, son siempre contradictorios. Tal es el caso de Gran Bretaña, que dice estar dispuesta a reconocer el Estado palestino si acaso Israel no avanza hacia un alto al fuego ( ), ocultando el tema de fondo, que es la exigencia y la toma de medidas que pongan fin al genocidio y la política de ocupación y colonización que lleva a cabo su socio sionista. Está también el caso de Francia, que sostiene también que, en el mes de septiembre, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconocerá a Palestina. Decisión tomada hace muchos años ya por 148 países del mundo y que en Europa tiene el rostro del negacionismo de los crímenes que se cometen contra Palestina desde el año 1948. España, Irlanda y Noruega dieron ese paso el año 2024. Un hecho positivo, indudablemente, pero insuficiente para detener las violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino que comete, con apoyo estadounidense y alemán, principalmente, el régimen sionista.

En el marco de la Conferencia de Alto Nivel para la Resolución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de los dos Estados, llevada a cabo el lunes 28 de julio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el canciller español José Manuel Albares indicó que “más países están sumándose al reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Israel está cada vez más aislado y más solo, somos muchos quienes reconocemos y en septiembre llegaremos a seis o siete” ( ), palabras que requieren hechos prácticos y uno de ellos es que los gobiernos se unan en materia de llevar adelante la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo VII y castigar a la entidad criminal nazisionista ( ).

No confío en Europa, su freno permanente a tomar medidas para ayudar al cese de los asesinatos, del genocidio del pueblo palestino por parte del régimen nazisionista israelí, resulta inaceptable. Más aún cuando hoy, personajes como Josep Borrell, quien tardíamente sostiene, en una columna de opinión en el diario El País publicada el día 1 de agosto y titulada ¡Dejemos de ser cómplices del genocidio en Gaza!, que la Unión Europea debe tomar ya la decisión de sancionar a Israel por sus múltiples violaciones en la Franja, del derecho internacional y que “para todos aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver, ya no hay lugar a dudas: lo que está cometiendo actualmente el Gobierno israelí en Gaza es un genocidio, al masacrar y matar de hambre a la población civil tras haber destruido sistemáticamente todas sus infraestructuras. Y son graves, masivas y repetidas violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario las que cometen cada día los colonos y el ejército israelí en Cisjordania y en Jerusalén Este”.

Borrell amplía esta idea, que nunca la expresó siendo el alto representante de la Unión Europea en Política Exterior, que “quienes no actúan para poner fin a este genocidio y a estas violaciones del derecho internacional, a pesar de tener la posibilidad de hacerlo, se convierten en cómplices. Este es, lamentablemente, el caso de los actuales dirigentes de la Unión Europea y de aquellos de sus Estados miembros que se niegan a sancionar a Israel a pesar de que la Unión Europea tiene la obligación jurídica de hacerlo”. Borrell y su crisis de conciencia llegan tarde. Él ha sido también un cómplice del genocidio más brutal de la historia de la humanidad en los últimos 80 años.

En un artículo anterior donde daba cuenta de esta grotesca e indigna conducta europea, señalé que las autoridades políticas y militares de la UE y la OTAN (que tiene más miembros de la Europa comunitaria) no tienen capacidad alguna de crear y llevar adelante una agenda política a largo plazo y basada en los intereses europeos. Todo está ceñido a lo establecido por Washington en apremiante mancomunidad con los grupos de presión sionistas radicados en Estados Unidos y la troika europea, conformada por Francia, Gran Bretaña y Alemania” ( ).

Hablo de un proyecto europeo estéril en aras de lograr su autodeterminación y una soberanía perdida tras la égida de Washington. Un poder hegemónico en sus vértices políticas, militares, ideológicas, unido a los grupos de presión como el complejo militar industrial y el lobby sionista, unido al mundo mediático, con indudable influencia en la narrativa de dominio estadounidense y el apoyo a relatos y acciones criminales como es la israelí. Puntualizo que es el mencionado lobby sionista el que signa el derrotero de lo que debe ser la política exterior de Occidente en la zona de Asia occidental, que implica, en esencia, apoyar política, militar, diplomática y financieramente al régimen nacionalsionista judío israelí.

En general la conducta genuflexa frente a Estados Unidos y el freno permanente a establecer algún tipo de medidas que muestren algo de independencia frente a las administraciones de ese país del continente americano, lo ha ido constituyendo esa Europa cuyos políticos, clases dirigentes, en general se han constituido en “una mancha vergonzosa para el conjunto de los 450 millones de personas que conforman la Europa de las tres eses (servil, sumisa y sometida), y donde la subordinación a los intereses de Estados Unidos va en directo perjuicio de los intereses nacionales de cada uno de sus miembros.

Hoy esa Europa negoció, rodilla en tierra, el tema arancelario con un Trump que le otorgó migajas de reconsideraciones. A ese Trump no le causa malestar, freno o algún rubor el violar los principios de la Organización Mundial del Comercio que exige al resto del planeta y significa para su patio trasero un duro golpe a la competitividad industrial. De mi parte expreso el deseo de que las sociedades europeas tengan algo que decir que cambie este rumbo infamante; ¿serán capaces de defender sus derechos adquiridos y exigir aquellos que han sido negados?

Los pueblos de Europa deben recordar y castigar a quienes se rindieron sin siquiera dar una mínima batalla a las decisiones de Trump. El primer ministro británico Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la mencionada Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mismo que denomina a Trump como su papito, serán recordados como los Tío Tom de Europa.

Por Pablo Jofré Leal

Periodista. Analista Internacional

Artículo para Hispantv.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

