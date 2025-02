Gaza es la cuna de la civilización y de la historia y nunca será otra cosa que Palestina

Por Dr. Ahmed Qaraqra

Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la Franja de Gaza, la última de las cuales fue que Israel, después del fin de la guerra, entregará la Franja de Gaza a Estados Unidos, deben tomarse en serio, ya que se consideran una continuación del plan israelí, que el gobierno de ocupación puso en marcha desde el día después de los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, respecto de lograr el máximo beneficio de esos acontecimientos.

Aunque este plan es duro y violatorio del derecho internacional, lo ven como algo simple y fácil, es decir, que exige expulsar a los residentes de Gaza de la Franja, convirtiéndola en una zona inhabitable, y que los residentes de Gaza serán expulsados por la fuerza o pidiéndoles que abandonen la Franja, cuando ya no puedan resistir nuevamente. Así es como tratan de convencerse a sí mismos, ignorando que quienes ofrecieron mártires y tanta sangre no abandonarán su patria ni emigrarán, y que Gaza, la cuna del orgullo, la civilización y la historia, solo será palestina y árabe en profundidad.

La Franja de Gaza no es una propiedad que pueda intercambiarse o venderse a otro país, ya que Israel no es su propietario, y cualquiera que esté suficientemente familiarizado con el derecho internacional sabe que Israel no es propietario de Gaza, y que no es tierra israelí sino tierra palestina, ocupada ilegalmente por Israel, por lo que Israel no tiene ningún derecho legal a ceder esta tierra a ningún otro país.

Todo intento de apoderarse de las tierras palestinas y desalojarlas por la fuerza es un intento de liquidar la causa palestina y socavar el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Los planes para desplazar al pueblo palestino e intentar desarraigarlo por la fuerza de sus tierras, que se consideran un derecho histórico y legal para ellos según las resoluciones internacionales pertinentes, no pueden lograr ninguno de sus objetivos porque el pueblo palestino está comprometido con sus derechos legítimos e inalienables.

La posición árabe es clara e inequívoca, ya que todos afirman su rechazo a estas ilusiones y no encontrarán su camino hacia el éxito, y todos expresaron su rechazo a tales ideas. La idea de expulsar por la fuerza a los palestinos de su tierra no es nueva, pero Israel ha estado hablando de este asunto durante años, y ahora están viviendo un sueño después de que su idea encontró eco en la administración Trump. La posición árabe debe aclararse de una manera que no acepte ninguna ambigüedad, y deben mantenerse conversaciones realistas con la administración de los Estados Unidos, y que no se puede lograr una paz duradera sin establecer el Estado palestino. Cualquier nuevo movimiento estadounidense debe basarse en la paz en la región, lejos del racismo y la ocupación de otro pueblo, ya que este asunto ya no es aceptable, y cualquier opción debe basarse en lograr la justicia para el pueblo palestino y lograr la paz para restablecer la estabilidad en la región. Esta es la opción correcta para avanzar con el fin de implementar la solución de dos Estados.

El continuo desprecio de los derechos palestinos por parte de la administración estadounidense y el gobierno de ocupación significa que se aferran a la guerra, a la imposición de la fuerza y al dominio militar absoluto, lo cual constituye una flagrante violación del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y de la legitimidad de los derechos humanos.

La postura internacional fue clara en su rechazo absoluto a la estrategia de ocupación y a la administración Trump y a los planes de desplazamiento en todas sus formas y denominaciones. La comunidad internacional debe actuar y trabajar urgente y seriamente para implementar la solución de dos Estados como la única solución para otorgarle al pueblo palestino sus derechos legítimos, aliviar el difícil sufrimiento humanitario que ha enfrentado durante décadas y poner fin al ciclo de violencia e inestabilidad en el que se encuentra sumergida la región.

Dr. Ahmed Qaraqra

Fuente fotografía

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo: