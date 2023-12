Gobernar con Identidad

El sistema de partidos que rige la vida pública y política de nuestro país, está fundado en la representatividad de marcos referenciales ideológicos y en la diversidad de posiciones sobre la visión en la que debemos caminar como ente social. Es entonces en esa diversidad ideológica, representada e impulsada desde los partidos políticos, en la que la ciudadanía mexicana puede (o debe) discernir, sobre el proyecto de nación que quiere acompañar y materializar.

Más allá de la dicotomía instalada y preservada hasta el momento, en el éxtasis de la revolución francesa, que categorizó en una falsa apariencia de buenos y malos a los polos de izquierda y derecha, es menester cobrar conciencia que la hipotética vida interna y representación válida de los partidos políticos, se encuentra cual eje rector en sus postulados internos, en el programa político de cada agrupación y en sus decálogos correspondientes.

A partir de ello, de una idea de gobierno, se desglosa una serie de propuestas que prevén solucionar -si no atender- las grandes problemáticas que enfrenta la ciudadanía. Es entonces en última instancia la acción de gobierno una traducción de los postulados filosóficos, políticos y morales que deben reflejarse en el desarrollo y funcionamiento de las políticas públicas.

El peligro ronda cuando la narrativa se eleva dejando el plano de lo realizable, y la saliva discursiva pretende suplir los hechos reales. Como si la santificación emergiera internamente en el cuerpo de quien repite cual mantra religioso: no mentir, no robar y no traicionar.

Morena, al ser un partido joven, carece naturalmente de dos sectores imprescindibles para aspirar a la consumación de la transformación.

Cuadros políticos y cuadros administrativos.

En el primer caso, la ausencia de cuadros políticos propios, ha obligado a Morena a dar apertura de los espacios al reciclaje de perfiles. Políticos profesionales que en toda su historia de labor fueron signados por otros partidos, inclusive que en el pasado reciente mostraron desprecio verbal por el propio líder del movimiento de regeneración nacional, hoy son integrados al menor cosquilleo de pragmatismo. Se justifica su incorporación apelando al bien ulterior: por el bien de todos, primero los votos.

Entonces la aglutinación de los espacios de representatividad, termina en su mayoría quedando en potestad de la vieja clase política, de los políticos tradicionales que han colaborado –y mucho- al despeñadero económico y social que hoy padecemos cual pandemia sin vacunas.

Situaría la gran problemática en el segundo punto: la ausencia de cuadros administrativos.

El presidente de la República es enfático y constante en el reclamo y lamento que hace sobre el no funcionamiento óptimo de la administración pública, de la burocracia, o bien llamado el elefante blanco y reumático que se niega a caminar.

El hecho preocupante se da cuando al tomar el poder por la vía electoral, se deben llenar los espacios gubernamentales, desde el más modesto cargo burocrático hasta las secretarías de estado. Sobre todo, en el orden local, Morena escasea de perfiles para las labores burocráticas.

Los cuadros burocráticos deben ser la vanguardia y/o avanzada de la transformación. La punta de lanza.

Deben tenerse cuadros preparados en lo técnico y en lo ético. Auténticos militantes administrativos que defiendan la transformación en el servicio público.

La formación política no debe ser exclusivamente en función a citar de memoria los postulados marxistas o las prédicas obradoristas. Fundamentalmente, la formación política debe darse en el entendimiento de que para que la sociedad sea transformada, inicialmente las instituciones deben cambiar.

Las instituciones están compuestas por personas, por individuos. Y si esos individuos no cambian en sus formas y fondos, es necesario cambiar de individuos.

Se piensa excesivamente en las posiciones de representación popular, pero… ¿Quién se queda a gobernar?

Foto: Archivo El Ciudadano

