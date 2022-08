Grave Peligro: Plan de emergencia ante eventual derrumbe de tranque El Mauro fue elaborado con información falsa entregada por Minera Los Pelambres

Por Patricio Bustamante Díaz

Investigador en Arqueoastronomía



El día 2 de agosto de 2022, a las 15:30 se inició la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Los Vilos, presidida por el alcalde Sr. Christian Gross Hidalgo. La reunión en modalidad mixta (presencial y vía internet) se realizó con la presencia de las autoridades, en la localidad de Caimanes.

El objetivo era aprobar el “Plan Especifico de Emergencia por Variable de Riesgo de Vaciamiento no Programado del Tranque de Relaves El Mauro”, elaborado por la Municipalidad de Los Vilos con fecha 22 de noviembre de 2019, es decir el plan se presentaba a la comunidad con un retraso de 3 años. La sesión pública, quedó grabada y puede ser vista en el siguiente enlace: https://fb.watch/eFRWGmU_T0/

Además de los concejales de la municipalidad, estuvieron presentes Sergio Troncoso de la ONEMI, Carlos Caimán de la Seremi de Salud, Bomberos de Chile estaba representado por Cristian Martínez, Director Ejecutivo Fundación Bomberos de Chile, Benjamín Moreno Naranjo, Jefe de Operaciones de Bomberos de Chile, y Cristian Sáez, Sociólogo, encargado de la ejecución del plan de emergencia. Por parte de la minera Los Pelambres estaba presente Rodrigo Otina (no se escucha bien el apellido en el audio), mientras que el Seremi de Minería se excusó.

El inicio de las presentaciones estuvo a cargo de Cristian Martínez, representante de Bomberos, institución que aceptó poner en práctica el plan de emergencia. Señaló el prestigio de Bomberos de Chile

y la confianza que inspira en la ciudadanía, subrayó la importancia y la alta calidad del plan, el cual Bomberos tenía como misión ejecutar, apoyado por una serie de profesionales de prestigio, que servían de garantía de calidad. dijo que este plan fue aprobado por SERNAGEOMIN y por la ONEMI como organismos técnicos del Estado, a continuación, describió las acciones a ejecutar para poner el plan en práctica.

Enseguida, intervino El Sr. Claudio Villalobos, presidente del Comité de Defensa de Caimanes y Valle del Pupío quien destacó la necesidad de contar con un plan de emergencia, adecuado al riesgo que implica un eventual derrumbe del tranque.

Acto seguido, me cedió la palabra, ya que fui invitado como asesor de la comunidad de Caimanes para que emitiera mi opinión respecto al contenido del plan.



Falsa información, en el mundo paralelo de minera Los Pelambres

La información que entregó Minera Los Pelambres es completamente falsa, lo grave es que es la base de todo el plan, que fue aprobado por Sernageomin y por la Onemi. Lo que argumenta la minera, es que en caso de derrumbe del tranque El Mauro, el relave llegará a solo seis kilómetros aguas abajo del tranque, como lo muestra el plano 2 (pág. 79 del informe).

El plano 1 (pág. 78) muestra que partiendo desde el puente, un hilo de agua correrá 1,5 kilómetros hasta antes de la entrada a Caimanes.

Según la información de Pelambres, al pueblo solo llegará un flujo mínimo de agua, que no afectará

a las instalaciones ni siquiera al colegio, ubicado muy cerca de lecho del río. Con base en estos datos se se elaboraron los planes de evacuación, las rutas de emergencia y las áreas de seguridad además de toda la implementación necesaria para rescatar y asistir a posibles víctimas, cabe recordar que en Caimanes viven más de 2.000 personas entre residentes y población flotante, es decir empleados de la minera y otros.

Figura 1: Planos 1 y 2 contenidos en el informe.

Al pie del plano 1, el informe señala textualmente:

Al unir ambos planos entregados por la minera, superponiendo los flujos en una imagen

googleearth se aprecia lo siguiente:

Figura 2. Plano elaboración propia con datos de Pelambres.

Los engañosos planos separados proporcionados por Minera Los Pelambres, muestran que el flujo de relave llegará solo a 6 kilómetros aguas abajo del tranque, luego habrá un espacio de aproximadamente 3 kilómetros en que no habrá flujo de ningún tipo y finalmente, a la altura del puente, aparecerá un pequeño flujo de agua, que recorrerá 1,5 kilómetros solo por el lecho del río, hasta detenerse en la entrada del pueblo.

Así, gracias a la magia de Pelambres, el puente no se derrumbará y la carretera que lleva desde Caimanes hasta Los Vilos, a 45 km de distancia, no se verá afectada en ningún tramo. En cuanto al pueblo, no habrá ninguna casa afectada y solo basta alejarse unos metros del lecho del río, con infantes, jóvenes adultos mayores, personas con movilidad reducida, entre otros, para encontrar una zona segura.

Por caminos impolutos llegará raudo Bomberos de Chile, en sus enormes y modernos carros de emergencia al rescate, de quienes pudieran haber sido afectados.

El mundo real que está fuera de los límites de Los Pelambres



El mapa siguiente y los datos siguientes, expuestos ante el Consejo Municipal, muestran lo que ocurrió en Brasil, es un dato empírico, real, irrefutable, eso en ciencias tiene un valor máximo, lo mismo en temas jurídicos.

Figura 3. Mapa derrumbe Bento Rodrigues, traducción propia desde https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/03/07/da-agua-para-lama

En Brasil, a las 15 horas, del 5 de noviembre de 2015, se derrumbó el tranque de relaves, de la minera SAMARCO, en Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana. El tranque tenía un muro de 90 metros de altura, derramó 62 millones de m3. Murieron 11 personas, 15 desaparecieron, 62 millones de metros cúbicos de lodo derramado recorrió 879 km. Hasta el océano.

El colapso se produjo por falla estructural, (sin lluvias, sin terremotos) el tranque estaba en plena operación, según la minera, fue construido con la más alta tecnología y contaba con todas sus fiscalizaciones al día.

Tranque El Mauro

Un plan de emergencia para que sea válido tiene que basarse en el peor caso posible. El tranque El Mauro, el tercero más grande del mundo, ubicado en la zona más sísmica (zona 3, ZONIFICACION SISMICA DE CHILE. Norma NCh. 433. Of 1996 Modificada 2009) del país más sísmico del planeta, está en pleno proceso de ampliación, si se aprueban todos los permisos el muro de arena compactada alcanzará una altura aproximada de 300 metros y llegará a contener 2.900 millones de metros cúbicos.

La figura siguiente muestra lo que en verdad ocurrirá en caso del colapso total del tranque, el relave tóxico recorrerá el estero Pupío desde el tranque, en un terreno de alta pendiente, 45 kilómetros hasta llegar a Los Vilos, para terminar contaminando el océano.

Figura 4. Simulación de derrumbe total del tranque El Mauro, basado en datos empíricos.



En la figura siguiente se muestra una comparación entre la superficie del tranque El Mauro con el tranque de Bento Rodriguez.

Figura 5. Comparación superficie El Mauro – Bento Rodrigues. Elaboración propia.

La figura siguiente muestra las proporciones del terreno que afectó el derrumbe de Bento Rodrigues, comparado con el tamaño del terreno que cubrirá el derrumbe del tranque El Mauro desde el muro hasta Los Vilos.

Figura 6. Recorrido relave Bento Rodrigues Vs relave El Mauro.

Recalcamos que para hacer un plan de seguridad válido, se requiere tomar como base, el derrumbe total del tranque en su momento de mayor contenido de relaves, es decir el peor caso posible.

Hemos recomendado a la Municipalidad y a la comunidad de Caimanes, exigir a la minera Los Pelambres que realice una simulación computarizada, con la mejor tecnología actual, a cargo de una empresa independiente que garantice que el resultado es fiel a la realidad, no como los planos que entregó la minera que no cumple con el mínimo estándar.

Un ejemplo de este tipo de simulaciones se puede ver en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=CVQCK6idFWQ&ab_channel=E8IGHT%7C%EC%9D%B

4%EC%97%90%EC%9D%B4%ED%8A%B8

Un hecho grave y muy relevante, que no se conversó en la sesión, pero que surgió a raíz de los datos expuestos arriba.

En caso de derrumbe del tranque, el relave correrá aguas abajo siguiendo el curso del estero Pupío, afectando campos, casas e infraestructura como caminos. La carretera D- 865, que une Caimanes con Los Vilos corre junto al río y sufrirá severos cortes, en ese caso el único acceso para los carros de Bomberos será desde el sur, como lo ilustra la figura siguiente.

Figura 7. Accesos a Caimanes post derrumbe.

Los carros de bomberos que traten de acceder por la vía D-37-E, quedarán bloqueados en el túnel Las palmas, de 4 m. de ancho, por el que solo caben vehículos pequeños. La única alternativa desde Los Vilos y desde Santiago sería llegar por la Ruta 5, y luego tomar la vía D-875.

Pero al tomar la vía D-37-E, hacia Caimanes se encontrarán con el puente metálico por el que no caben los grandes carros de bomberos, los vehículos menores que logren pasar, se encontraran que antes de llegar a Caimanes el puente habrá sido arrasado por el relave.

Nada de esto lo advirtió minera Los Pelambres, SERNAGEOMIN, ONEMI y se les pasó por alto a bomberos, que debió revisar el Plan de Emergencia antes de aceptar hacerse cargo de su aplicación.

Posterior a la exposición de los hechos relatados arriba, intervino Esteban Vilches, abogado del Comité de Defensa Caimanes y Valle de Pupío, señalando que el plan de emergencia había sido ordenado por la Corte Suprema en el fallo de 2014, por lo cual como otros de los compromisos de la minera, tenía muchos años de retraso.

A continuación, intervino Jan Morrill, Coordinadora de la Campaña de Relaves de la organización Earthworks, quien señaló la necesidad de que la minera adopte las mejores prácticas internacionales, y ratificó que se requiere realizar una simulación por un organismo independiente y competente.

Posterior a la exposición intervinieron habitantes de Caimanes, el representante de Bomberos se comprometió a revisar nuevamente los antecedentes. El gerente de minera Los Pelambres no refutó ninguno de los antecedentes presentados, señaló que trabajan con los “más altos estándares”.

Finalmente, el Consejo Municipal decidió seguir adelante con el plan, a cargo de Bomberos de Chile, y solicitarle a la minera que realice y entregue una simulación con la más moderna tecnología disponible.



Ante las evidencias se abren dos escenarios:

1) Pelambres, ONEMI y SERNAGEMIN no tienen las competencias necesarias para evaluar el riesgo real del derrumbe de un tranque como El Mauro.

2) Si efectivamente tienen las competencias, la empresa y estas instituciones por alguna razón no hacen el trabajo al que están obligados.

En ambos casos Chile tiene graves problemas con los tranques de relave.