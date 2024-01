Índices de criminalidad

Ciertamente, la violencia en el país nos parece excesiva y las noticias cotidianas se encargan de recordárnoslo. Pero también es cierto que el manejo de esa información, así como la de otros rubros está politizada; y hay grupos de interés a quienes conviene desprestigiar al gobierno, así como hay sectores que lo defienden a ultranza. Por ello buscamos alguna información desinteresada que pudiera hacernos luz sobre esta cuestión. No ha sido sencillo: las estadísticas de criminalidad varían de país a país, de acuerdo con criterios muy divergentes; y si bien al interior de cada uno de ellos es posible hacer comparaciones, en función de criterios homogéneos, estos no son los mismos internacionalmente.

Con todo, localizamos una página que ofrece cifras comparativas, si bien no tiene una aceptación universal en función de su metodología, pues sus bases de datos combinan tanto estadísticas oficiales de cada país, información periodísticas o mediática de los mismos e incluso informantes que considera confiables, sumado todo ello a través de algoritmos.

Procede de esta manera pues, asegura, “En algunos países, los gobiernos crean estadísticas detalladas basadas en el número de crímenes denunciados per cápita. Estos informes son especialmente eficaces al comparar la criminalidad entre dos ciudades de un mismo país, pero no dan tan buenos resultados al comparar varios países entre sí, por los siguientes motivos:

la probabilidad o la capacidad de denunciar un crimen varía mucho entre países

los datos podrían estar maquillados por los órganos de gobierno

no existen datos disponibles para la mayor parte del mundo”.

Por razones de espacio nos abstuvimos de reproducir el listado completo. Sencillamente, seleccionamos algunos países para construir una muestra representativa:

Índice de criminalidad [1]

PAÍS Índice de Criminalidad Índice de Seguridad Venezuela 82.08 17.92 Afganistán 80.38 19.62 Haití 78.30 21.70 Perú 67.53 32.47 Brasil 66.13 33.87 Colombia 60.83 39.17 Guatemala 60.68 39.92 Chile 58.75 41.25 Francia 54.56 45.44 México 54.08 45.92 Estados Unidos 49.24 50.76 Suecia 48.19 51.86 Italia 47.31 52.69 Reino Unido 46.94 53.06 India 44.41 55.59 Alemania 38.04 61.96 España 35.77 64.23 Cuba 32.18 67.82 Países bajos 26.15 73.85 Catar 14.28 85.72

[1] NUMBEO https://es.numbeo.com/com%C3%BAn/acerca-de-numbeo

“El Índice de Criminalidad es una estimación general del nivel de criminalidad de un país determinados. Consideramos niveles de criminalidad menores de 20 como Muy Bajos, niveles entre 20 y 40 como Bajos, niveles entre 40 y 60 como Moderados, niveles entre 60 y 80 como Altos, y finalmente niveles de criminalidad mayores de 80 como Muy Altos».

“El Índice de Seguridad es, por el contrario, lo opuesto al índice de criminalidad. Si una ciudad tiene un índice de seguridad alto, se considera que es muy segura».

“Esta página ha sido mencionada o es utilizada como fuente por medios internacionales incluyendo BBC, Time, Forbes, The Economist, New York Times, The Telegraph, China Daily, The Washington Post y USA Today “

Nos abstenemos a hacer comentarios. Presentamos la información para permitir a cada quien el análisis y la conclusión.

Foto: Archivo El Ciudadano México

