Joseph Biden indulta a su hijo

A Joseph Biden, mal llamado Joe Biden, lo critican todos por haber indultado a si hijo Hunter Biden.

El Partido Demócrata no está de acuerdo porque eso beneficia a Trump, dicen. Y qué importa, si Trump ya fue elegido. Este señor Biden que parece que ha perdido la razón, fue vicepresidente de Barak Obama, qué raro, verdad.

Pero que yo sepa, nadie o casi nadie lo ha criticado porque, al final de su mandato, se dio el lujo de autorizar al gobierno de Ucrania para usar los misiles tácticos de largo alcance del Ejército, llamados ATACMS, contra territorio ruso. Igualmente, ya ha autorizado también las minas antipersonales, que podrían matar o dejar inválidos a niños que están jugando.

Con lo anterior queda claro que ya de salida y derrotado en la carrera presidencial, Bien se dijo: “Me quitaron la candidatura, me trataron de viejo gagá, me humillaron y me denigraron. Y si quiero puedo autorizar ahora mismo el uso de bombas atómicas como despedida. Pues ahí tienen su guerrita para que se entretengan, Adioooos“. Y ya tiene listas las maletas para irse a Australia, o sea lo más lejos posible de las bombas y porque allí se habla inglés.

¿Alguien dijo algo en contra de esta insólita decisión de última hora? Los serviles europeos, por ejemplo, los franceses que ya no tienen primer ministro porque acaban de destituir a todo el gabinete, no sólo no criticaron a Biden, sino que hicieron lo mismo, o sea autorizar el uso de las armas que le han enviado a Ucrania, para que las lancen contra territorio ruso, cosa que hasta ahora no se hacía.

Yo les aconsejaría a todos que se acuerden de que el pueblo ruso es muy quisquilloso en esta materia: defienden a su patria como sea, con bombas atómicas o no atómicas, con fusiles, con cuchillos o con las uñas. Derrotaron a Napoleón y después a Hitler. Entonces, ya sabemos cómo se las gastan. Bien ha dicho el diario La Jornada de México, “Habrá que encomendarse a la inteligencia y prudencia de Putin”.

Pero es que Putin también debe atender a su pueblo, que le está exigiendo que lance una bomba atómica sobre Kiev y así se pone fin a esta guerra tan larga.

Pero todos sabemos cómo terminaría una guerra atómica, CON EL FIN DE TODA LA VIDA EN ESTE PLANETA. Porque ahora las bombas atómicas no son como las de Hiroshima y Nagasaki, son mil veces más poderosas y acaban con todo, no les quepa duda. Por lo tanto, tenemos que seguir confiando en Putin, a ver qué pasa.

Y mientras tanto, siguen los ataques a Biden porque indultó a su hijo. Todavía Hunter Biden no estaba condenado, pero le podían caer muchos años, porque las penas en Estados Unidos son pesadas. El delito es haber tenido en su poder un arma, a pesar de ser drogadicto, pues eso está prohibido. A mí eso me importa un rábano y lo comprendo. Joseph Biden ya había perdido dos hijos en accidentes o por enfermedades, y no quiso perder a este. Yo, en su lugar, habría hecho lo mismo, porque las madres y a menudo también los padres, ponen a sus hijos por encima de todo.

Y, además, a cada rato en Estados Unidos se producen balaceras en que muere un montón de gente. Son personas desequilibradas que cuando están de mal humor, toman su arma, van al colegio más cercano o bien a su antiguo colegio y matan a decenas de niños. Todo porque se permite el uso indiscriminado de armas de fuego, para servir los intereses de la Asociación Nacional del Rifle, una organización que se dedica a defender el derecho a poseer armas, tanto para la defensa personal como para actividades recreativas. Se fundó en 1871 y tiene más de cinco millones de socios, por lo que se considera la organización civil más antigua de los Estados Unidos, con lo cual la tal Asociación es súper poderosa, para qué les digo más.

Hunter Biden tiene más de 50 años y nunca había hecho daño alguno, que yo sepa. No critico a Joe Biden por indultarlo ¿A quién le puede importar más eso que la bomba atómica? ¿O acaso Israel no matan todos los días a decenas de niños y bombardean los hospitales en que se les podría atender? Y la mayoría de los gobiernos de Europa aplaude.

El asunto del indulto al hijo de Biden se discute muchísimo en Estados Unidos, porque allá no tienen idea de nada, absolutamente de nada de lo que realmente importa. Sólo saben lo que dice la televisión. Y repito: ¡En qué manos se encuentra este mundo!

Y por el otro lado está Vladimir Putin, y, aunque no soy creyente, digo lo que siempre decía mi mamá que tampoco era creyente: “que dios y la virgen santísima” lo protejan para que conserve su sentido común y su prudencia. Porque él es el único que nos puede salvar del acabo de mundo.

Por Margarita Labarca Goddard

5 de diciembre de 2024

