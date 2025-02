La comedia de los malentendidos

Para empezar, la nueva América no está en absoluto orientada hacia la multipolaridad, ni siquiera en términos de una simple aceptación de la realidad. Por el contrario, y muchas cosas lo demuestran, se trata simplemente de una conversión táctica, que toma nota de la emergencia de un mundo multipolar, pero solo para combatirlo mejor y reafirmar el predominio estadounidense. Esto no solo resulta de las repetidas declaraciones (y acciones) que siguen señalando a China como una amenaza, y la necesidad de contenerla (incluso militarmente), sino también del cambio de actitud hacia Rusia.

El giro de 180°, en comparación con las posiciones sostenidas por la anterior administración estadounidense hasta hace unos meses, se debe en realidad a dos elementos: por un lado, el reconocimiento del error estratégico cometido al desencadenar el conflicto en Ucrania, que empujó a Moscú a establecer una alianza estratégica de facto con Pekín, y por otro, la reevaluación del enemigo ruso como difícil, pero todavía de un nivel inferior. De ahí la nueva política estadounidense que apunta a separar a Rusia y China (y más en general a romper el bloque de la alianza cuadrilateral con Irán y Corea del Norte), abriendo una fase de diálogo y colaboración con Moscú, que pretende involucrarlo en un mecanismo de reducción del conflicto. Fundamentalmente, este esquema se basa en la idea de que, al aliviar el conflicto con Rusia, y al mismo tiempo acentuar el de China, se termina insinuando una cuña entre los dos países. Obviamente, la suposición es que las ofertas de EE.UU. son lo suficientemente atractivas como para que Moscú lo convenza de mantenerse al margen de un posible empeoramiento de las tensiones chino-estadounidenses. Veremos más adelante cómo esta operación es en realidad mucho más complicada, empezando por el hecho de que Washington no tiene mucho que ofrecer.

Es más, incluso para Estados Unidos -aunque en menor medida que los europeos- hacer un cambio de rumbo tan claro no es precisamente sencillo, empezando por el hecho de que incluso en entornos vinculados al mundo político que apoya a Trump hay bastantes rusófobos feroces. Y, además, aunque la cara que la administración estadounidense está presentando a Moscú es muy amistosa, todavía no ha renunciado en absoluto al modo del palo y la zanahoria, sin dejar de lanzar amenazas de diversa índole aquí y allá, en caso de que la respuesta rusa no sea lo suficientemente colaborativa.

En términos más generales, es necesario entender que la política de poder de Estados Unidos siempre se ha ajustado a criterios geopolíticos, no ideológicos. A pesar de que, durante todo el período que va desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída de la URSS, el anticomunismo fue una herramienta poderosa, al igual que el progresismo democrático se convirtió en una herramienta poderosa a partir del final de la Guerra Fría, siempre han sido superestructuras. El fundamento de la política hegemónica de los Estados Unidos siempre ha sido de naturaleza geopolítica, por lo tanto, libre de presiones ideológicas y/o idealistas. Y, como es obvio para una gran potencia imperial, sus estrategias siempre han sido una cuestión de mediano y largo plazo, no sujeta a cambios radicales con cada cambio de administración.

Por lo tanto, como es natural, estas estrategias son desarrolladas sólo parcialmente por las distintas administraciones federales. La continuidad estratégica del imperio está asegurada por un vasto corpus de poderes (económicos, burocráticos, culturales) que constituyen el terreno en el que los diferentes grupos de gobierno tienen sus raíces, y de los que surgen y, al mismo tiempo, extraen su personal político. Este conjunto de poderes es sustancialmente permanente (en el sentido de que su capacidad de influencia se mantiene, independientemente de los cambios en la Casa Blanca), y no debe entenderse como un bloque monolítico, sino como una vasta red informal, en la que incluso diferentes intereses cooperan y encuentran gradualmente una síntesis estratégica, y obviamente una síntesis política que lo expresa y garantiza su implementación. Esto es exactamente lo que estamos acostumbrados a definir como el estado profundo. Es importante entender que este Estado profundo no puede definirse en términos de alineamientos políticos (democráticos o republicanos), que simplemente representan su epifenómeno. Por su naturaleza, determina la selección de las clases dominantes, pero no coincide con una u otra. Esto también se aplica a Trump.

Aunque el actual presidente no es un político de carrera, siempre ha sido un miembro destacado de la oligarquía estadounidense y, por lo tanto, absolutamente orgánico a ella. Por lo tanto, no es Trump quien se impone al Estado profundo, sino que es este último (una parte de él) el que lo selecciona, para llevar a cabo una operación que se considera necesaria -es decir, un cambio brusco de dirección- porque el declive estadounidense ha llegado a un punto de crisis que lo hace inevitable. Lo que Trump está operando en los estados, por lo tanto, no es una operación para destruir el estado profundo, sino su purga. Los elementos más superficiales, los más implicados en la mala gestión estratégica, los más corruptos o los más influenciados ideológicamente, están siendo removidos para restaurar la eficiencia: en un momento en que Estados Unidos se prepara para enfrentar el mayor desafío a su dominio global, es necesario que la máquina de guerra esté perfectamente a la altura de la tarea, y absolutamente cohesionada. Los aparatos que ahora se consideran inadecuados, como la USAID, serán desmantelados, pero nadie cuestionará a Lockheed Martin o Blackrock.

Otro gran malentendido -o más bien dos- se refiere al conflicto ucraniano. En su extraordinaria torpeza, los líderes europeos creen que Trump, en este sentido, está dando un giro estratégico (y que esto constituye una traición a los ideales comunes). En primer lugar, para Estados Unidos, incluso durante la administración Biden, esta guerra nunca ha sido una cuestión de ideales (democracia vs. autocracia); eso era propaganda para tontos y, de hecho, los líderes europeos la compraron. Para Washington, el conflicto en Ucrania siempre ha representado un movimiento estratégico que concierne a las relaciones de poder con Moscú; la administración Trump expresa una orientación estratégica diferente, pero siempre dentro del contexto de las relaciones geopolíticas entre Estados Unidos y Rusia. Los ideales que predican los europeos, y menos aún los propios europeos (incluidos los ucranianos), nunca han contado para nada. Lo que Trump está poniendo en juego, por lo tanto, no es más que una continuación de la línea anterior, basada en la defensa de los intereses estadounidenses, despojándola de los adornos que habían servido para embellecerla ante la opinión pública occidental. La reanudación de las relaciones dialógicas entre las dos potencias, por lo tanto, no está relacionada con el conflicto y su resolución, excepto en una medida muy marginal, siendo el objetivo de una naturaleza y dimensión completamente diferentes.

La necesidad primordial de los Estados Unidos en esta fase, y en vista de la confrontación decisiva con China, requiere, por un lado, la reconstrucción industrial (y, por lo tanto, la optimización del uso de los recursos y el tiempo necesario para emplearlos) y, por el otro, como ya se ha dicho, la división del frente opuesto. La nueva posición estadounidense frente a Rusia, por tanto, es funcional a la consecución de estos dos objetivos, ganando tiempo y desvinculándola de China. Son los intereses estratégicos estadounidenses los que están en juego, por lo tanto, la participación de terceros (como los estados europeos) tiene sentido solo si y cuando esto sea útil para estos intereses; de ninguna manera se trata de la defensa de los intereses comunes.

Por lo tanto, Europa no solo se mantiene al margen precisamente porque es marginal, sino que su percepción de lo que está sucediendo se ve afectada por la distorsión perceptiva de su propio liderazgo.

A pesar de la enorme evidencia de que el conflicto dañó desproporcionadamente a los países europeos -mientras EE.UU. se beneficiaba de ello-, estos líderes se lanzaron a la cruzada antirrusa con la doble convicción de que esto era necesario para defender un patrimonio común entre los dos lados del Atlántico, y que este patrimonio (en términos de valores, pero también material) en sí mismo establecía una superioridad de 360° de Occidente sobre el oso ruso.

En esencia, la guerra en Ucrania fue para Estados Unidos un movimiento estratégico imaginado y deseado en el contexto de un conflicto entre potencias, y por lo tanto exclusivamente una cuestión de intereses (incluidos los antieuropeos, para el caso), mientras que para Europa se convirtió en un choque de civilizaciones. Y por eso Washington siempre lo ha considerado como un episodio, una sola jugada en el vasto tablero geopolítico, mientras que para las cancillerías europeas se convirtió en una especie de ordalía, en el centro de todo.

Es por eso que, mientras Estados Unidos está haciendo un movimiento que (solo aparentemente) parece cambiar radicalmente el juego, los líderes europeos siguen pensando que el asunto es completamente diferente.

De este enésimo error perceptivo se deriva otra apreciación incorrecta. La idea de que el fin del conflicto -y, por tanto, de la batalla existencial que Europa cree estar librando- es inminente, porque las dos potencias están a punto de acordarlo, y por encima de sus propias cabezas. En realidad, nada de esto es real. La guerra está lejos de acercarse a su epílogo.

También en este caso, las razones son dos. En primer lugar, el hecho mismo de que el conflicto sea -para ambas potencias- parte de la cuestión, significa que incluso la resolución de este sólo puede producirse dentro de un marco más amplio, que rediseñe toda la arquitectura de seguridad (mutua). Huelga decir, por lo tanto, que la complejidad y la inmensidad de los problemas a resolver es tal que requiere largos tiempos, incluso para identificarlos y sistematizarlos. Pero incluso si quisiéramos resaltar eventualmente el conflicto cinético en curso (que Trump probablemente intentará hacer de todos modos, también por razones de imagen), esto no significa que la solución esté al alcance de la mano. La experiencia histórica de la resolución de conflictos (después de la Segunda Guerra Mundial) nos dice que puede llevar años. En cualquier caso, es razonable suponer que, en el mejor de los casos, se tardará no menos de un año en poner fin al conflicto en Ucrania. Y durante estos doce meses, la guerra continuará. De hecho, hay que excluir la hipótesis de una congelación de las operaciones, o incluso de un alto el fuego. No solo porque esto sería absolutamente contrario a los intereses estratégicos rusos, sino también porque –véase Oriente Medio– cuando una de las partes implicadas no está totalmente convencida, la inestabilidad de la situación persiste de todos modos.

Un nuevo malentendido parece estar floreciendo en el viejo continente. Si los tres años de guerra de la OTAN contra Rusia en suelo ucraniano han desgastado a Europa, hasta el punto de empezar a abrir grietas significativas en su (presunta) unidad y univocidad de intenciones, el cambio táctico de la administración estadounidense está induciendo a la dirigencia europea a cultivar la ilusión de que sustituyendo al enemigo Putin por el enemigo Trump -o mejor aun, añadiendo el segundo al primero- se puede formar un bloque de países que, sintiéndose amenazado por acabar como la vasija de barro, reencontraría el espíritu unitario perdido. Los movimientos (bastante inconexos y contradictorios, en este sentido) de algunos líderes, sin embargo, están poniendo cada vez más de relieve las diferencias y distancias entre los distintos países, cada vez más destinados a marchar divididos.

Además, cada una de las hipótesis planteadas está destinada a chocar con la cruda realidad de los hechos; tanto la multiplicación de la ayuda a Kiev (que, por otra parte, choca con la pretensión de sentarse a la mesa de negociaciones de paz), como la implementación de una economía de guerra, e incluso -más trivialmente- la intención de acelerar la adhesión de Ucrania a la UE [Unión Europea], son imposibles, tanto por incapacidad objetiva como por el rechazo de algunos sujetos.

La certificada irrelevancia de Europa, como sujeto geopolítico de cierto peso, es un hecho, y decididamente anterior al cambio de administración en Washington. La única diferencia es que ahora ya no está oculto, ni por los estadounidenses, ni por los rusos. Al fin y al cabo, bastaría con observar cómo los países europeos están siendo expulsados silenciosamente de sus antiguas colonias africanas, mientras que la influencia de otros actores, incluso de nivel medio, como Türkiye o los Emiratos Árabes Unidos, crece visiblemente. Y aún para quedarse en Europa, la idea de que un posible cambio de las clases dominantes (del que parece haberse hecho cargo el multimillonario Musk) representa una oportunidad para que el continente se arrepienta, es absolutamente falaz. Ya hemos visto en marcha la era de los soberanistas, y mucho más que una oportunidad para recuperar una ansiada soberanía, inevitablemente terminará traduciéndose en un mero realineamiento con las nuevas autoridades de Washington, sin cuestionar mínimamente el papel de vasallo desempeñado hasta ahora.

Por último, pero no menos importante, y de manera muy marginal, vale la pena mencionar el último de los malentendidos creados en torno al ascenso de Trump. Esta vez dentro de Rusia. De hecho, está surgiendo una escuela de pensamiento, liderada por el filósofo político Aleksandr Dugin, que ve en la figura del presidente estadounidense un paladín del pensamiento tradicionalista-conservador, y en ello identifica una posible coincidencia de intenciones y caminos con la Federación Rusa.

Dugin, a quien en el pasado los medios de comunicación occidentales habían llegado a presentar como una especie de consejero de Putin, es en realidad el punto de referencia (no solo en Rusia) de una parte absolutamente minoritaria del mundo político, que ve en el retorno a los valores tradicionales (dios-patria-familia, para simplificar) el camino hacia el renacimiento de la identidad nacional rusa. Confunden las políticas anti-woke de Trump con una manifestación de un espíritu tradicionalista similar, cuando en realidad se trata de un mero conservadurismo, pero totalmente interno a un espíritu identitario estadounidense que nada tiene que ver con el imaginado por Dugin.

Sin duda, el advenimiento de la era Trump trae cambios considerables en el marco geopolítico global, aunque parezcan mucho más radicales de lo que son. E introduce un elemento de aceleración. Pero no estamos en absoluto en presencia de un fenómeno de inversión, ni estratégico ni histórico. En cierto sentido, podemos decir que Trump es la reacción de una parte importante de las oligarquías norteamericanas ante el declive del poder hegemónico de Estados Unidos; un declive que ni comenzó ni es culpa de las administraciones demócratas (a las que, en todo caso, se les puede acusar de haber respondido mal), y que se mueve en la estela de la tradición geopolítica estadounidense, que es la de afirmar y defender, a toda costa, el predominio estadounidense. Predominio al que, de otro modo, Estados Unidos tendría derecho, en virtud de su excepcionalidad. En resumen, no estamos en presencia de una revolución copernicana en los equilibrios mundiales, ni siquiera en su comienzo. Muy simple, el Estado profundo ha reemplazado al comandante en jefe, porque la guerra iba mal.

Por Enrico Tomaselli

Blog del autor, 20 de febrero de 2025.

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

