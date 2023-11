La constitucionalización de un programa de gobierno

Por Giovanni Riffo Fica

Este lunes terminó la discusión del segundo proceso constitucional con la aprobación del consejo de un texto partisano. Donde el Partido Republicano busca transformar su programa de gobierno en la carta magna del país y donde la derecha más tradicional se sumó, sin cuestionamientos, al carro de los retrocesos sociales y políticos.

El debate reflexivo, la altura de miras y el eslogan de “una que nos una” quedó rápidamente en el olvido cuando la extrema derecha, el pasado mes de mayo, obtuvo una mayoría circunstancial en las elecciones de consejeros constitucionales. Un proceso donde la ultraderecha se fortaleció con un discurso simplista y apoyada en conocidas técnicas de marketing político, minimizadas por las fuerzas políticas tradicionales, a pesar de sus probados resultados en otras latitudes y que impulsaron a Trump, Bolsonaro o Le Pen.

A lo anterior hay que sumar la falta de unidad y de coordinaciones mínimas de las fuerzas progresistas, que factibilizó que la radiografía electoral (elección de mayo) se transformara en una avanzada regresiva que busca constitucionalizar este 17 de diciembre un programa de gobierno o como señaló la senadora Vodanovic “una Kastitución”.

Del eslogan “una que nos una” no queda nada. El proceso negacionista y regresivo que nos propone Kast y sus lugartenientes es de extrema gravedad. Este texto no solo consagra en negativo el derecho a huelga, pone un cerrojo el abuso de sistemas fracasados como la AFP o las ISAPRES, entrega la educación a los privados y monta un manto de dudas sobre la interrupción del aborto en tres causales, entre otras conquistas sociales; sino también amenaza la democracia, como no hemos visto desde el retorno a la democracia.

Por ello la unidad política, territorial y programática es fundamental para las fuerzas progresista chilenas. Debemos ser capaces de fortalecer el diálogo, el debate y las coordinaciones territoriales, de manera de fortalecer y viabilizar una opción democrática para supere el escenario de polarización y atomización del sistema político que nos propone y solo beneficia a la extrema derecha.

La respuesta para este escenario que hemos construido desde Puerto Montt es el Consejo Comunal de Unidad. Plataforma de trabajo amplia que busca fortalecer la unidad política, programática y social para responder como cuerpo unitario a la amenaza a la democracia que nos enfrentamos y que el pasado lunes dio un paso más para que su programa sea la futura Kastitución.

Giovanni Riffo Fica

Vocero Consejo Comunal de Unidad Puerto Montt.

Vicepresidente Partido Socialista de Chile, Puerto Montt.