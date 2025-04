La elección judicial será un desmadre… para la oposición

El 1° de junio, en México, ocurrirá una elección nueva, atípica, que todavía no sucede en otro lugar del mundo: se llevará a cabo la primera elección del poder judicial, en la que se elegirán 881 cargos, incluyendo los del Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo órgano que vigilará a jueces, magistrados y ministros para traerlos a mecate corto, algo que ha provocado diarrea crónica en la oposición que tanto se ha beneficiado de un sistema judicial profundamente corrupto.

Durante décadas la impunidad ha sido la encargada de que nada cambiara en este país. Cuando los criminales comprendieron lo fácil que es comprar al poder judicial, le perdieron el miedo a la cárcel. Y peor: quienes entraron viven como en Airbnb, con internet, mariscos, whisky y servicios sexuales. Pero ésa es harina de otro costal. La impunidad tiene como responsables a jueces, magistrados y ministros con una larga trayectoria de liberar criminales y encarcelar inocentes, y su opacidad y corrupción generó una cifra de terror: 95% de los delitos denunciados no se resuelven.

Jueces, magistrados y ministros han actuado como cómplices serviles de los políticos más repudiados del PRIAN, permitiendo que numerosos funcionarios enfrenten sus procesos penales desde la comodidad de sus casas -café en mano y Netflix al fondo-. Desde exgobernadores ligados al crimen organizado como Guillermo Padrés o Mario Marín y su red de explotación sexual infantil; saqueadores del erario como Granier, Medina, Flavino Ríos, Reynoso y “El Bronco”; o protagonistas de robos de Estado a gran escala como Emilio Lozoya (Odebrecht y Agronitrogenados) y Rosario Robles (Estafa Maestra), declarada por un tribunal como un inmaculado durazno en almíbar, incapaz de robarse una engrapadora de la oficina.

La elección judicial, nueva en su tipo, supone una serie de complejidades: cada votante recibirá seis boletas con una cantidad variable de candidaturas en cada una, donde votará por:

9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hay 33 candidatas y 31 candidatos. La boleta es color morado.

Hay 33 candidatas y 31 candidatos. La boleta es color morado. 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal. Hay 20 candidatas y 18 candidatos. La boleta es color turquesa.

que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal. Hay 20 candidatas y 18 candidatos. La boleta es color turquesa. 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Hay 6 candidatas y 9 candidatos. La boleta es color azul.

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Hay 6 candidatas y 9 candidatos. La boleta es color azul. 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Existen cinco salas, y cada persona podrá votar por 3 magistraturas de la sala que le corresponda. Hay 53 candidatas y 42 candidatos. La boleta es color salmón.

del Poder Judicial de la Federación. Existen cinco salas, y cada persona podrá votar por 3 magistraturas de la sala que le corresponda. Hay 53 candidatas y 42 candidatos. La boleta es color salmón. 464 magistraturas de circuito. Cada circuito judicial tiene una composición diferente y variará el número de juezas y jueces por el que las personas podrán votar. Hay 681 candidatas y 957 candidatos. La boleta es color rosa.

Cada circuito judicial tiene una composición diferente y variará el número de juezas y jueces por el que las personas podrán votar. Hay 681 candidatas y 957 candidatos. La boleta es color rosa. 386 juezas y jueces de distrito. Cada distrito judicial tiene una composición diferente y variará el número de juezas y jueces por el que las personas podrán votar. Hay 656 candidatas y 908 candidatos. La boleta es color amarillo.

En total, participarán 3,414 candidatas y candidatos. Y como era de esperarse, todo cambio tiene resistencias. La oposición afirma que la elección traerá más problemas que beneficios, alegando hipócritamente que los juzgadores tendrán que devolver favores a quienes apoyaron sus campañas, como si actualmente no estuvieran al servicio de quienes cabildearon sus designaciones. Como si hoy no tuvieran dueño. No aceptan que el modelo actual no resuelve, no garantiza autonomía ni imparcialidad.

Verdaderamente, la elección será un desmadre, pero no para nuestro movimiento, que tiene una gigantesca cualidad desde hace dos décadas: una increíble capacidad de organización, forjada en medio del caos y la adversidad. La oposición, en cambio, tiene una profunda incapacidad de convencer a las mayorías porque no las entienden, no las respetan y ni siquiera las soportan. Su organización es tan sólida como las tiendas de campaña vacías con las que simularon un plantón, como sus marchas en automóviles y como un -por fin- Zócalo lleno que parece haberla dejado en estado de coma.

Democratizar al poder judicial significa conocerlo y a quienes lo integran. Conocer lo que, hasta ahora, solo era materia de escándalo por corrupción, despilfarro e impunidad. Pero también significa:

Conocer los rostros de quienes imparten justicia para que dejen de operar en las sombras del anonimato.

Que ya no responda a los intereses de la élite que lo designaba, sino al Pueblo que lo votará.

Que, al hacer campaña, tengan que mostrar sus trayectorias, perfiles y propuestas para someterse al escrutinio público.

Al ser electo por el Pueblo aumenta la confianza en sus integrantes y disminuye la uniformidad de pensamiento en los tribunales. Pluralidad, le dicen.

El Pueblo se vuelve partícipe fundamental en la conformación de otro poder de la federación y la justicia adquiere un carácter de asunto público.

Contener el nepotismo e influyentismo, pues lo que antes se construía por acuerdo cupular ahora se hace mediante sufragio popular. Y eso da legitimidad.

La oposición, tan disociada como siempre, seguirá incapaz de entender que los 36 millones que votaron por la Presidenta Claudia Sheinbaum son un Pueblo informado, organizado y decidido a defender lo votado. La paz y la seguridad son fruto de la justicia.

Sonrían, que pronto volveremos a hacer historia.

