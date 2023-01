La inminente caída

Al final de cada año, intento hacer una previsión sobre lo que ocurrirá en la economía mundial en el año siguiente. Por supuesto, los pronósticos están envueltos en el error, dadas las muchas variables que intervienen y que impulsan las economías. Las previsiones meteorológicas siguen siendo difíciles de hacer y aquí los meteorólogos se ocupan de acontecimientos físicos y no (al menos directamente) de acciones humanas. No obstante, los pronósticos meteorológicos hasta con tres días de anticipación son bastante precisos. Y las previsiones a más largo plazo sobre el cambio climático se han confirmado ampliamente en las últimas décadas. Así que si consideramos que la economía es una ciencia (aunque una ciencia social), y yo lo hago, entonces hacer predicciones en economía también forma parte de la comprobación de teorías y axiomas.

¿Cómo resultaron las predicciones que hice el año pasado para 2022? En 2022, se esperaba que la economía mundial creciera en torno al 3,5-4,0% en términos reales, lo que suponía una importante ralentización con respecto a 2021 (un 25% menos). En realidad, 2022 parece ser peor que esa previsión de consenso, con sólo un 3,2%. Se esperaba que las economías capitalistas avanzadas crecieran por debajo del 4% en 2022; ahora parece que estas economías sólo alcanzarán el 2,4%. Se esperaba que las llamadas economías emergentes lograran un aumento medio del 4% en 2022, lo que de nuevo resultó demasiado optimista, ya que el resultado probable es del 3,7%. Así pues, las principales economías lo hicieron mucho peor que en 2021, y peor que las previsiones de consenso. De hecho, la caída del crecimiento en 2022 en comparación con 2021 fue una de las más profundas registradas.

Mi propia previsión de crecimiento del PIB real para 2022 también era demasiado alta. Pero al menos reconocí por qué habría un retroceso significativo. El año pasado, sostuve que «la ‘fiebre del azúcar’ del gasto acumulado de los consumidores, engendrada por los subsidios en efectivo COVID del gasto fiscal de los gobiernos y las enormes inyecciones de dinero crediticio de los bancos centrales, habían terminado». Eso era quedarse corto. Como sabemos, a mediados de 2022, los bancos centrales estaban inmersos en una serie de subidas de los tipos de interés que han elevado drásticamente el coste de los préstamos para los consumidores y las empresas. La reversión de la relajación monetaria (QE) al endurecimiento (QT) fue rápida y brusca, debido al rápido aumento de las tasas de inflación de los precios de bienes, materias primas y servicios a escala mundial.

He analizado las razones del repunte inflacionista y la reacción de los bancos centrales en numerosos posts este año. La debilidad de las economías de baja productividad, los bloqueos de la cadena de suministro mundial a causa del COVID y la crisis energética, agravada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, fueron los motores de la inflación, no la «demanda excesiva», como argumentaban los keynesianos, ni el exceso de «dinero barato», como sostenían los monetaristas. Como resultado, los bancos centrales se han visto impotentes para detener la inflación, salvo destruyendo los ingresos, aumentando los costes de la deuda e intensificando así la probabilidad de una caída en picado de las principales economías en 2023.

De hecho, el año pasado esperaba que se produjera una crisis mundial de la deuda: «tal era el tamaño de la deuda corporativa y el gran número de las llamadas ‘empresas zombis’ que ni siquiera estaban obteniendo beneficios suficientes para cubrir el servicio de sus deudas (a pesar de los bajísimos tipos de interés), que podría producirse un colapso financiero». Esto aún no ha sucedido en las economías capitalistas avanzadas, en parte debido a la inflación, que ha reducido la carga «real» de los costes de endeudamiento. La relación deuda/PIB mundial alcanzará el 352% a finales de 2022, según el último Monitor de Deuda Global del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), con sede en Washington. Esta cifra incluye la deuda del sector financiero, que suele ser interna. Excluyendo eso, la deuda global supera el 250% del PIB mundial, según el BPI [Banco de Pagos Internacionales].

Pero, como predije, las llamadas economías emergentes se enfrentan a una grave crisis crediticia, con impagos de deuda que ya se están produciendo en Sri Lanka, Zambia, Ghana y otros países como Egipto y Pakistán, que están a punto. Un dólar muy fuerte hasta 2022 ha hecho prácticamente imposible el servicio de la deuda en dólares para muchos de los países más pobres. Según el BPI, en las economías emergentes hay unos 65 billones de dólares de deuda en dólares de entidades no bancarias. Aproximadamente la mitad de las Economías de Renta Baja (EBI) corren ahora peligro de impago. La deuda de los «mercados emergentes» en relación con el PIB ha aumentado del 40% al 60% en esta crisis. Hay poco margen para aumentar el gasto público para aliviar el golpe.

Según un informe del Banco Mundial, los países más pobres del mundo deberán pagar este año un 35% más en concepto de intereses de la deuda para cubrir el sobrecoste de la pandemia de Covid-19 y el drástico aumento del precio de las importaciones de alimentos. América Latina se enfrenta a una «crisis prolongada» tras la pandemia. Un informe de la ONU sobre América Latina y el Caribe advierte que casi el 45% de los jóvenes viven por debajo del nivel de pobreza. El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que 56,5 millones de personas padecen hambre en la región. Se calcula que el 45,4% de las personas de 18 años o menos en América Latina viven en la pobreza.

Contrasta esto con los enormes beneficios obtenidos por los productores de energía en 2022. Los beneficios de las siete mayores empresas petroleras se dispararon hasta casi 175 mil millones de dólares.

En mi previsión para 2022 dije que «este año podría ser el del desplome financiero o, al menos, el de una severa corrección de los precios de la bolsa y de los bonos, a medida que suban los tipos de interés, llevando finalmente a la quiebra a una capa de corporaciones zombis». Pues bien, aún no hemos tenido el colapso ni las quiebras, pero sí la severa corrección de los mercados financieros. Los mercados de acciones y bonos de las principales economías se han desplomado en consonancia con la fuerte reducción del crecimiento y la subida de los tipos de interés.

Hubo dos víctimas notables de este endurecimiento del crédito y la liquidez: la muerte de las criptomonedas y la fuerte caída de las cotizaciones bursátiles de héroes de la especulación «tecnológica» como Tesla y Meta. 2022 ha sido el año de la catástrofe de las criptomonedas. Más de dos billones de dólares de valor teórico se han desvanecido en el aire, ya que la capitalización total del mercado de criptodivisas se ha desplomado un 70% desde su máximo alcanzado en noviembre de 2021.

Empezando por el escándalo de Tether y terminando en el imperio FTX de Sam Bankman-Fried con su detención por cargos penales, la locura de las criptomonedas tipo Ponzi ha quedado al descubierto. La especulación es inherente al capitalismo, pero aumenta, como otras actividades financieras, en épocas de malestar económico y crisis, es decir, cuando la rentabilidad cae en los sectores productivos y el capital migra a sectores improductivos y financieros donde la tasa de ganancia es más alta. Esta es la razón del surgimiento y auge del mercado de criptomonedas. Lo que la caída de este mercado muestra ahora es lo que ocurre cuando los inversores empiezan a esperar una caída de los beneficios por una inminente desaceleración e incluso recesión de la economía «real».

Y luego está Tesla y su monstruosa cabeza, Elon Musk. La subida del precio de las acciones de este ostentoso líder mundial en coches eléctricos convirtió a Musk en el multimillonario más rico del mundo. Pero su accidentada compra de Twitter y la importante caída de la producción y las ventas de Tesla han destruido casi la mitad de su riqueza en papel. Tesla valía 1,2 billones de dólares de capitalización bursátil a principios de 2002, pero ahora su valor ha caído hasta los 400.000 millones de dólares, una caída equivalente a la capitalización bursátil actual combinada de más de 80 de las empresas más pequeñas del índice S&P 500.

En mi pronóstico para 2022, consideré que «es probable que las elevadas tasas de inflación actuales sean ‘transitorias’, ya que durante 2022 el crecimiento de la producción, la inversión y la productividad empezarán probablemente a retroceder hasta tasas de la ‘larga depresión’. Eso significará que la inflación también disminuirá, aunque seguirá siendo más alta que antes de la pandemia». Esto se escribió antes de que se desatara la crisis energética y comenzara el conflicto en Ucrania. Así que las tasas de inflación no disminuyeron en 2022 y, por el contrario, siguieron subiendo hasta alcanzar máximos en noviembre. Eso no parecía tan «transitorio».

Pero ahora las tasas de inflación general están empezando a bajar, a medida que disminuyen las subidas de los precios de la energía y los alimentos (aunque siguen en máximos históricos). Tras haber alcanzado una media superior al 7% en 2022, la inflación mundial podría reducirse por debajo del 5% en 2023, aunque aún es mucho más alta que la media de más del 3% de la década de 2010. En este sentido, la elevada inflación resultará «transitoria» en 2023 (aunque seguirá siendo más elevada que antes de la pandemia), aunque sólo sea porque la economía mundial se dirige hacia una nueva recesión sólo tres años después de la recesión pandémica, que fue la más profunda y de mayor impacto en la historia del capitalismo (¡unos 200 años!).

Nunca se había esperado tanto una recesión inminente. Tal vez eso signifique que no sucederá, ¡dado el historial de los principales pronosticadores económicos! Pero esta vez el consenso parece estar en lo cierto. Claro, hay algunos pronosticadores en los EE.UU. que continúan afirmando que la economía estadounidense con su mercado laboral ajustado, la desaceleración de la inflación y el dólar fuerte evitarán una caída. Pero eso no es lo que piensan todas las agencias de pronóstico internacionales.

Tome el FMI primero. Calcula que el crecimiento del PIB real mundial será solo del 2,7% en 2023. Oficialmente, eso no es una recesión en 2023, «pero se sentirá como tal». El crecimiento de EE.UU. se desacelerará al 1%; el Reino Unido al 0,5% junto con la Eurozona, mientras que Alemania entrará en recesión al -0,3%. «Los riesgos para las perspectivas siguen siendo inusualmente grandes y a la baja». Y la previsión del FMI es la más optimista. La OCDE estima que el crecimiento global se desacelerará a 2,2% el próximo año. “La economía mundial se enfrenta a importantes desafíos. El crecimiento ha perdido impulso, la alta inflación se ha extendido a todos los países y productos y está demostrando ser persistente. Los riesgos están sesgados a la baja”. Luego, la UNCTAD, en su último informe sobre Comercio y Desarrollo, también proyecta que el crecimiento económico mundial caerá al 2,2 % en 2023. “La desaceleración mundial dejaría el PIB real aún por debajo de su tendencia previa a la pandemia, lo que le costaría al mundo más de USD$17 billones, cerca del 20 % de los ingresos mundiales”.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) se une a las demás agencias internacionales para pronosticar una recesión mundial. “Se prevé que el comercio mundial de bienes se desacelere bruscamente el próximo año bajo el peso de los altos precios de la energía, el aumento de las tasas de interés y las interrupciones relacionadas con la guerra, lo que aumenta el riesgo de una recesión mundial”, según la OMC. Su pronóstico para el crecimiento económico mundial en 2023 es del 2,3% y la OMC advierte sobre una desaceleración aún mayor si los bancos centrales aumentan las tasas de interés demasiado en sus esfuerzos por controlar la alta inflación.

El Instituto Peterson –think tank privado e independiente- pronostica una recesión para la Eurozona, los EE.UU., el Reino Unido y Brasil el próximo año, con un crecimiento económico mundial cayendo a un mínimo del 1,8%. Y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), un organismo de investigación financiado por las principales instituciones financieras internacionales, pronostica una caída aún más profunda en el crecimiento global el próximo año. “Pronosticamos una recesión global en 2023. Ajustado por los efectos base, probablemente alrededor de +0,3 % el próximo año (verde en el gráfico), el crecimiento global será solo de +1,3 %. Eso es tan débil como 2009, cuando el crecimiento general fue menor (+0,6 %), pero el remanente fue de -0,7 % (amarillo). Otra ‘Gran Recesión'».

Por lo tanto, parece que la mayoría de los principales pronosticadores están de acuerdo: se avecina una caída en 2023, incluso si cubren sus apuestas sobre la profundidad y en qué regiones. Sin embargo, algunos economistas convencionales descartan este pronóstico de caída con el argumento de que la economía mundial seguirá creciendo en 2023. “Mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario Internacional esperan que el crecimiento global se desplome a 2,2-2,7% en 2023, desde el 6,1% en 2021, eso todavía deja a la economía mundial con pocas probabilidades de contraerse durante trimestres consecutivos” (Jeffrey Frankel). Pero recuerde, si el PIB real mundial crece alrededor del 2 % el próximo año (eso es para una economía mundial que incluye a EE.UU., India e Indonesia en rápido crecimiento y una China recuperándose de los bloqueos COVID), eso significa que el crecimiento del PIB per cápita será de sólo del 1%, una tasa tan baja como en la Gran Recesión de 2008-9.

¿Puede Estados Unidos escapar de una recesión? En diciembre, la actividad empresarial de EE.UU. se estaba contrayendo a su ritmo más rápido desde la profundidad de la pandemia en 2020. El PMI compuesto de EE.UU., que analiza la actividad empresarial, cayó a 44,6 en diciembre desde 46,4 en noviembre; cualquier valor por debajo de 50 significa contracción y cuanto más bajo sea que figura, más rápida es la caída. Esta es una señal clara de que la economía de EE.UU. se dirige a una caída en 2023. Los economistas de JP Morgan informan que su índice de producción manufacturera global cayó en noviembre «a un nivel rara vez visto fuera de las recesiones». Esto apunta a un aterrizaje forzoso de la producción fabril mundial en 2023.

El BCE ahora reconoce que la economía de la eurozona ya está en recesión, con una contracción de la producción en este trimestre actual y en el primer trimestre de 2023. Pero espera que la recesión sea «relativamente breve y superficial». Incluso si ese fuera el caso, y lo dudo, se prevé que el crecimiento del PIB real de la zona euro sea de solo 0,5% el próximo año y el crecimiento anual se mantendrá por debajo del 2% anual en el futuro previsible.

Si las principales economías entran en una recesión total en 2023 o simplemente la evitan, es solo un tema a discutir para los economistas. De cualquier manera, tiene consecuencias nefastas para los medios de subsistencia de millones en el Norte Global y los miles de millones en el Sur Global. El Financial Times del Reino Unido lo resumió así: “A medida que nos acercamos al final del año, es difícil argumentar que 2022 ha sido bueno para los trabajadores. La escasez de mano de obra ha persistido y el crecimiento de los salarios ha repuntado con bastante fuerza en algunos países como Estados Unidos y el Reino Unido. Pero la paga no se ha mantenido al ritmo del aumento de los precios. Como resultado, los salarios globales cayeron en términos reales este año por primera vez desde que comenzaron los registros comparables, según la Organización Internacional del Trabajo. La participación laboral en el ingreso global también ha disminuido, según los cálculos de la OIT, ya que el crecimiento de la productividad superó el crecimiento de los salarios por el mayor margen desde 1999. En el Reino Unido, una década de crecimiento salarial estancado antes de la pandemia ahora será seguida por la caída más pronunciada en los niveles de vida de los hogares en seis décadas, según las previsiones oficiales”.

En los EE.UU., la disminución promedio de los salarios reales fue de poco más del 2 % interanual en el tercer trimestre de 2022. En Europa, Alemania y España experimentaron caídas aún más pronunciadas en el poder adquisitivo, con una caída de los ingresos reales de poco más del 4 % y 5 %, respectivamente, a nivel nacional. Los salarios reales en la eurozona han caído un 8 % desde el final de la pandemia en 2020. En Alemania, los ingresos reales se han desplomado un 5,7 % en el último año, la mayor pérdida de salarios reales desde que comenzaron las estadísticas.

La pregunta que debe hacerse es por qué las principales economías están cayendo otra vez en una nueva depresión después de tan poco tiempo desde la caída de COVID. En columnas anteriores he destacado dos factores (dos hojas de ‘tijera’ que están a punto de cerrarse y recortar producción e inversión). Los dos factores son la desaceleración e incluso la caída de las ganancias y el aumento del costo del servicio de la deuda en niveles récord.

Como he mostrado antes en publicaciones anteriores con cierto detalle, que, contrariamente a las afirmaciones de los principales políticos, gobernadores de bancos centrales y economistas, no existe una espiral de ‘salarios-precios’. Los salarios no están elevando los precios. De hecho, son las ganancias las que han aumentado considerablemente como parte del valor desde la pandemia. Pero a medida que nos acercamos a fines de 2022, el bajo crecimiento de la productividad, los precios aún crecientes de las materias primas y los componentes, y el aumento de los costos laborales unitarios, están afectando los márgenes de ganancias. La caída de los márgenes de ganancia conducirá eventualmente a una menor rentabilidad e incluso a una disminución de la masa de ganancias. Y la caída de las ganancias es la fórmula para una eventual caída de la inversión y la producción.

El crecimiento de la productividad sigue cayendo en EE.UU. El tercer trimestre de 2022 experimentó una caída interanual del -1,4 %, lo que supuso tres trimestres consecutivos de descenso interanual, el primero de este tipo desde la profunda caída de 1982. Entonces, aunque los salarios están aumentando solo un poco más del 3 % en comparación con la inflación de EE.UU. de más del 8 %, la caída de la productividad está comenzando a reducir las ganancias de las empresas, ya que los costos laborales por unidad de producción aumentaron más del 6% interanual.

En los EE.UU., las ganancias corporativas cayeron en el tercer trimestre de 2022, según los últimos datos publicados. Los beneficios totales cayeron un 1,1% respecto al trimestre anterior. De hecho, los beneficios de las empresas no financieras cayeron casi un 7% en el trimestre. Los beneficios de las empresas no financieras se han desacelerado hasta el 6,4% interanual. La contracción de las ganancias ha comenzado ya que los salarios, los precios de importación y los costos de los intereses, ahora están aumentando más rápido que los precios de venta. Los márgenes de ganancia (por unidad de producción) han tocado techo (a un nivel alto) y los costos unitarios no laborales y los costos salariales por unidad están aumentando a medida que la productividad se estanca. La bonanza de ganancias pospandemia ha terminado.

Esa es una hoja de las tijeras de la depresión. La otra cuchilla es el aumento del costo de los préstamos. Muchas corporaciones están cargadas de deudas y se encaminan hacia problemas a medida que aumentan los costos de endeudamiento y los bancos reducen la liquidez. Recuerde el gran número de las llamadas ‘empresas zombis’ que no obtienen suficientes beneficios para cubrir ni siquiera sus compromisos de servicio de la deuda; y también ‘ángeles caídos’, aquellas empresas que se han endeudado demasiado para invertir en activos de riesgo que ahora se enfrentan a la explosión. Tal vez esas quiebras que se pospusieron en 2022, a medida que la inflación se disparó, surgirán en 2023.

Si bien los bancos centrales y los gobiernos son reacios a admitir que se avecina una recesión, especialmente en los EE.UU., los inversores financieros no son tan optimistas. Otra señal fuerte y confiable de una recesión inminente ha sido la llamada curva de ‘rendimiento de bonos invertidos’. Una curva de rendimiento de bonos invertida es cuando el rendimiento de los bonos a largo plazo (10 años) es más bajo que las tasas de interés a corto plazo (3 meses o 1 año). He explicado por qué este es un buen indicador de una caída que se avecina en varias publicaciones. Actualmente, la curva de rendimiento de los bonos estadounidenses está muy, muy invertida, lo que realmente predice una recesión. Las otras cuatro veces que esta curva se rompió por debajo de la línea cero, siguió una recesión en poco tiempo.

Entonces, para variar, parece que se demostrará que el consenso es correcto y la economía mundial verá una fuerte caída en el crecimiento del PIB real -con muchas economías importantes entrando en recesión-, con todas las terribles consecuencias para el nivel de vida de muchos. Después de ‘la crisis del costo de la vida’ vendrá la crisis de la vida.

Por Michael Roberts

Análisis publicado originalmente el 29 de diciembre de 2022 en el blog del autor.