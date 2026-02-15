La lucha contra la Doctrina Monroe continúa

La orden de Donald Trump de que los militares estadounidenses atacaran Venezuela el 3 de enero de 2026 resultó en el fuerte bombardeo de cuatro ciudades (Caracas, Miranda, La Guaira y Maracay), enfocándose en objetivos militares y civiles, llevando al violento secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos llevados como prisioneros a la ciudad de Nueva York.

La narrativa del gobierno estadounidense para justificar esta flagrante violación del derecho internacional evolucionó de acusaciones falsas sobre que el gobierno venezolano era responsable de «narcotráfico» y «narcoterrorismo», intentando ocultar el verdadero objetivo: apoderarse del petróleo de Venezuela –las reservas más grandes del mundo– mediante la fuerza militar.

Tras el ataque militar estadounidense contra Venezuela, Trump afirmó que Venezuela había «quitado nuestro petróleo» y robado «nuestros activos». En la misma línea, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca e importante ideólogo de derecha en la administración estadounidense, dijo que, dado que EE.UU. ‘creó la industria petrolera en Venezuela’, su nacionalización en 1976 «fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense«.

La flota de guerra estadounidense desplegada en el Caribe (‘Operación Lanza del Sur‘) no tenía nada que ver con la lucha contra el «narcotráfico» o el «narcoterrorismo», sino todo que ver con el violento «cambio de régimen» para controlar el petróleo venezolano.

De hecho, Trump anunció que pondría a Venezuela bajo control temporal de EE.UU.: «Administraremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa» y que grandes empresas estadounidenses entrarían en Venezuela.

La flota de guerra estadounidense –la más grande en 30 años– todavía está desplegada frente a las costas de Venezuela y, en una audiencia del Senado estadounidense, Marco Rubio repitió la amenaza de Trump: incluso se podría usar la fuerza para garantizar «la máxima cooperación –del presidente interino– si otros métodos fallan«.

En resumen, el gobierno interino venezolano tiene una pistola estadounidense apuntando a su cabeza.

En resumen, el gobierno interino venezolano tiene una pistola estadounidense apuntando a su cabeza.

La designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera fue en noviembre de 2025. El 6 de enero de 2026 (tres días después del secuestro del jefe de Estado venezolano), el DOJ estadounidense se refirió a él como «sistema clientelar«, admitiendo así que no es real.

Entre septiembre de 2025 y enero de 2026, la ‘Operación Lanza del Sur’ implicó la destrucción total de 29 pequeñas embarcaciones y la ejecución extrajudicial de más de 100 presuntos narcotraficantes y narcoterroristas.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses se niegan rotundamente a proporcionar información alguna sobre los individuos ejecutados o presentar evidencia. Tras el secuestro del presidente Maduro, los ataques estadounidenses contra pequeñas embarcaciones han cesado por completo.

Paradójicamente, expertos, políticos y generales retirados estadounidenses han señalado los repetidos informes de la DEA (Administración para el Control de Drogas) y la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) de que más del 85% de la cocaína producida en Colombia llega a EE.UU. a través del Pacífico, que una pequeña proporción (5-7%) intenta –no siempre con éxito– usar Venezuela como ruta de tránsito, y que la contribución de Venezuela al tráfico de fentanilo es cero.

El indulto de Trump al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien cumplía 45 años de prisión por haber enviado 400 toneladas de cocaína a EE.UU., confirmó que el ataque militar estadounidense a Venezuela definitivamente no era sobre narcotráfico.

Curiosamente, Trump descartó de plano a la política de extrema derecha María Corina Machado como reemplazo de Maduro porque «no es respetada», es decir, no goza de apoyo en Venezuela (menos aún después de que su abyecto servilismo hacia Trump la llevó a regalar al presidente estadounidense su medalla del Premio Nobel de la Paz).

Esto significa que el Estado bolivariano está sacudido pero intacto.

Tan pronto como Trump y Rubio aceptaron las limitaciones de lo que podían imponer a Venezuela y, de mala gana, reconocieron la autoridad del presidente interino, Washington lanzó una campaña de difamación contra Delcy Rodríguez, diciendo que estaba «comprometiendo el legado del presidente Nicolás Maduro y de Hugo Chávez«.

Un diario británico llegó a informar de reuniones secretas realizadas por Rodríguez para entregar al presidente Maduro. Los medios corporativos buscan retratarla como un «activo de Trump» afirmando falsamente que su nombramiento como presidenta interina había sido «resultado de negociaciones prolongadas«. El objetivo obvio es sembrar divisiones en el movimiento chavista.

El nombramiento de Rodríguez como presidenta interina por parte del Tribunal Supremo tiene el pleno apoyo de la Asamblea Nacional, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de las fuerzas armadas. Esto ha garantizado la continuidad constitucional y asegurado la normalidad política.

Su primera declaración (4 de enero de 2026) como presidenta interina fue exigir la liberación inmediata del presidente Maduro y de la primera dama Cilia Flores, afirmando firmemente: «El único presidente de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro«.

También implementó un decreto ejecutivo de Maduro que ponía al país en estado de conmoción interior y activó el Consejo de Defensa Nacional.

El mismo día, se realizó una cumbre extraordinaria especial de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) motivada por el ataque estadounidense a Venezuela, en la cual el canciller venezolano, Yván Gil, exigió que la Celac solicitara la retirada inmediata de todas las fuerzas militares estadounidenses en el Caribe, con Cuba exigiendo «el debido respeto a la integridad territorial y la independencia venezolanas y la liberación inmediata del líder venezolano y su esposa«.

Al día siguiente, Venezuela solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU en la que el ataque estadounidense a Venezuela y el secuestro de su presidente fueron considerados crímenes injustificables y se exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa.

En respuesta a la afirmación de Trump de que EE.UU. estaba gobernando Venezuela, la presidenta interina Rodríguez replicó: «El gobierno de Venezuela gobierna en nuestro país y nadie más; no hay agente externo que gobierne Venezuela«. El 7 de enero de 2026, en una marcha masiva de mujeres para exigir el regreso seguro del presidente, el ministro del Interior y secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, habló señalando que las acciones militares estadounidenses habían generado un profundo sentimiento antimperialista en el país.

Los medios de comunicación dominantes también se han centrado en la actualización de la ley venezolana existente que rige la industria petrolera del país (Ley de Hidrocarburos), que es deliberadamente tergiversada como privatización forzada por EE.UU.

La diplomacia de cañoneras estadounidense está comprometiendo seriamente la soberanía de Venezuela, Cuba y América Latina. La lucha contra la Doctrina Monroe continúa.

La Ley fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional y fuertemente apoyada por el movimiento obrero y es, de hecho, una reforma de la existente Ley Antibloqueo y muy similar a la Ley de Inversiones de Cuba –ambas con el mismo objetivo: atraer inversión extranjera directa a sus economías bloqueadas y sancionadas ante su incapacidad de generar recursos suficientes internamente.

En línea con la política de Rodríguez, el canciller Yván Gil condenó la venta forzada de la petrolera CITGO, de propiedad venezolana y que opera en EE.UU., como uno de los actos más ultrajantes de «robo, criminalidad y piratería judicial en la historia moderna«.

Alentado por el ataque a Venezuela, Trump impondrá aranceles a las importaciones de países que venden petróleo a Cuba y ha desplegado dos buques de guerra al norte de Cuba. Esto es diplomacia de cañoneras con esteroides.

Naturalmente, el presidente cubano, Díaz-Canel, condenó la agresión: «Enfrentaremos esta nueva arremetida con firmeza, ecuanimidad y la certeza de que la razón está absolutamente de nuestra parte«.

Yván Gil también la condenó como una flagrante violación del derecho internacional, un ataque a la soberanía nacional y dijo que el libre comercio no debe estar sujeto a coerción. Añadió: «Considerar a Cuba una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América es absurdo y representa una grave amenaza para su propia existencia como nación«.

Ambas declaraciones tipifican a los gobiernos independientes que lideran naciones soberanas.

La diplomacia de cañoneras estadounidense está comprometiendo seriamente la soberanía de Venezuela, Cuba y América Latina. La lucha contra la Doctrina Monroe continúa.

¡Por la retirada inmediata e incondicional de la flota de guerra estadounidense desplegada ilegalmente en el Caribe!

¡No a la guerra en Venezuela! ¡No a la guerra en Cuba! ¡No a la guerra en América Latina!

¡Por la liberación inmediata e incondicional del presidente Maduro y de Cilia Flores!

Por Francisco Domínguez

Febrero 7 de 2026.

Fuente original: https://morningstaronline.co.uk/article/struggle-against-monroe-doctrine-goes

Fuente fotografía

