Doble rasero imperial: Guerra para Venezuela y auxilio para Argentina

Por Francisco Domínguez, Roger D. Harris y John Perry

La Revolución Bolivariana de Venezuela ha estado a la vanguardia del Sur Global. En contraste, el gobierno del presidente Javier Milei en Argentina representa la consecuencia lógica, aunque absurda, del neoliberalismo extremo, que él llama «anarcocapitalismo».

La geopolítica del Hemisferio Occidental refleja el debilitamiento de la hegemonía de EE.UU. y una multipolaridad emergente, especialmente con la entrada de China como un importante socio comercial regional. La respuesta del imperialismo estadounidense, comenzada mucho antes de Trump, ha sido convertir al dólar en un arma, imponer sanciones económicas ilegales y paralizantes, y aplicar aranceles arbitrarios. Cuando estas fallan, el recurso es la agresión militar.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció preparativos para una guerra con China. Washington ha concluido que debe poner fin a la multipolaridad para mantener su supremacía global. Así, la administración Trump se apresura simultáneamente a rescatar al gobierno de Milei mientras se apura para derrocar al gobierno venezolano de su presidente Nicolás Maduro.

El papel de Venezuela bajo el chavismo

Venezuela es un faro de soberanía nacional y progreso social. Se ha opuesto consistentemente a la agresión imperialista, no solo en América Latina, sino a nivel global. Bajo el movimiento conocido como «Chavismo» aspiró a la integración latinoamericana y a la puesta en común de sus enormes recursos naturales, ofreciendo un camino independiente de desarrollo para resistir al imperialismo estadounidense.

En consecuencia, ha estado bajo ataque, soportando violencia de ultraderecha financiada por EE.UU., desestabilización, un bloqueo económico asfixiante liderado por EE.UU., intentos de asesinato contra el presidente y principales funcionarios bolivarianos, ataques mercenarios, golpes de estado y terrorismo: todo el arsenal del juego de herramientas agresivo de Washington.

El papel de Argentina bajo Milei

En 2023, la ira anti-establishment impulsó al populista libertario Javier Milei a la presidencia argentina. Su plan «de motosierra» al estilo Trump –recortes radicales de gasto y una guerra contra las instituciones y servicios gubernamentales– se ajustaba a la ortodoxia dictada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Milei cerró 13 ministerios del gobierno, incluidos los de educación, trabajo y seguridad social. Los prestamistas extranjeros acogieron con beneplácito la elevación de la austeridad por parte de Milei a un imperativo moral.

Milei sigue siendo favorecido por el FMI. Pero si bien su negativa a devaluar el peso ayudó a reducir la inflación, frenó el crecimiento económico y redujo la capacidad del país para sostener su enorme deuda. Argentina tiene ahora un déficit de más de 450.000 millones de dólares. El empleo cayó abruptamente, mientras que la pobreza se disparó hasta afectar al 53% de la población en 2024 (supuestamente reduciéndose desde entonces). Los recortes presupuestarios aumentaron el costo de las necesidades básicas.

Emergieron escándalos de corrupción. Un asociado político cercano a Milei admitió haber recibido «donaciones» de un narco-empresario. Le siguió un escándalo de criptomonedas de 4.600 millones de dólares; el mayor robo de criptomonedas de la historia. La oposición de izquierda de Milei exigió su impeachment, y un juez inició una investigación por fraude. Más tarde, la hermana de Milei fue acusada de recibir cuantiosos sobornos. Además, se produjo la aplastante derrota del partido libertario de Milei en las elecciones provinciales de Buenos Aires en septiembre.

Todo eso desencadenó una corrida contra el peso y una nueva crisis económica.

La reciente decisión de Trump de rescatar la previsiblemente desastrosa gestión económica de Milei es consistente con la prodigalidad de los préstamos del FMI y EE.UU. a los gobiernos argentinos de derecha. En abril de 2025, el Buenos Aires Times informó que el FMI elogió los esfuerzos de Milei y proyectó que la economía argentina crecería más rápido que el promedio global. De hecho, Milei llevó al país a la recesión y sumió a millones de personas en la pobreza en los primeros meses de su gobierno.

En resumen, el gobierno «narco-capitalista» de Milei no solo es corrupto, sino que ha destrozado la economía argentina. Milei representa la culminación lógica de la servidumbre de la clase gobernante argentina a los objetivos geopolíticos de EE.UU., extendiéndose incluso a su apoyo entusiasta al genocidio en Gaza. Apoyando de manera servil todo lo que Trump hace o dice, Argentina fue uno de los solo diez países que votó con EE.UU. contra la solución de dos estados de la ONU para Israel–Palestina.

El FMI libra una guerra financiera contra Venezuela

El FMI es una institución clave a través de la cual EE.UU. hace cumplir su dominio imperial, parte de una arquitectura moldeada en gran medida por Washington. A menudo funciona como un brazo financiero de la política exterior de EE.UU., premia a regímenes de derecha complacientes como los de los presidentes argentinos Macri y Milei, mientras castiga a gobiernos independientes como el de Venezuela que luchan por el socialismo.

Un ejemplo es la respuesta del FMI al golpe de estado de 2002 contra el presidente democráticamente electo de Venezuela, Hugo Chávez. El FMI declaró públicamente su disposición a colaborar con el golpista Pedro Carmona, cuyo «gobierno» abolió la constitución y las instituciones democráticas clave. Horas después de que Chávez fuera secuestrado, Thomas Dawson del FMI dijo: «estamos listos para ayudar a la nueva administración en la forma que consideren adecuada». Afortunadamente para la democracia, el golpe duró solo 47 horas. El pueblo se levantó espontáneamente y devolvió a su legítimo presidente a su cargo.

Más recientemente, durante la crisis de Covid-19, la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, anunció una respuesta de emergencia que podría desembolsar 50.000 millones de dólares a países en desarrollo y 10.000 millones de dólares a países de bajos ingresos con una tasa de interés cero. Venezuela intentó ejercer sus «derechos especiales de giro» por 5.000 millones de dólares para combatir la pandemia. Esto requirió que los funcionarios del FMI realizaran acrobacias para justificar el rechazo a la solicitud de Venezuela. La verdadera razón fue el reconocimiento farsesco por parte del gobierno de EE.UU. de Juan Guaidó como «presidente interino».

EE.UU. y el FMI apuntalan a la Argentina derechista

En 1999-2002, cuando Argentina tuvo un gobierno de derecha, el FMI sobreestimó el crecimiento del PIB. Luego, a la inversa, en 2003-2015 cuando Argentina tuvo gobiernos de izquierda bajo los Kirchner, el FMI subestimó la fuerza de la recuperación económica del país. Se pagó la deuda con el FMI, la notoria deuda externa de Argentina se redujo drásticamente, no se concedieron nuevos préstamos del FMI.

Pero durante la última década, su política ha girado en torno a crisis económicas crónicas y la persistente influencia del FMI. A lo largo de tres presidencias, Argentina osciló desde la liberalización del mercado (Macri, que sucedió a los Kirchner), a la intervención estatal (Fernández), a la austeridad radical (Milei). El derechista Mauricio Macri adquirió un préstamo de 57.000 millones de dólares, el más grande en la historia del Fondo. El propio FMI admitió que el rescate «no era apto para el propósito». El país se encuentra ahora en su vigésimo tercer rescate del FMI, un récord mundial. Es el mayor deudor del fondo, debiendo la «asombrosa» cifra de 41.800 millones de dólares.

Agresión de EE.UU. contra Venezuela

EE.UU. considera intolerable que Venezuela –una «amenaza» de buen ejemplo– haya resistido con éxito la política de «máxima presión» de EE.UU. Su acumulación militar contra Venezuela es una escalada de la guerra híbrida a la guerra abierta, destinada a suprimir un modelo alternativo de soberanía y justicia social, con la posible ventaja de reclamar el control sobre los recursos petroleros del país.

Trump ha desplegado una flota de buques de guerra, aviones de combate furtivos F-35 y varios miles de marines. Washington está posicionando fuerzas militares en Puerto Rico, tiene una presencia militar sustancial en Guyana y pidió a Granada que desplegara fuerzas militares estadounidenses en su territorio. Trump ha declarado que EE.UU. está en guerra con los cárteles de la droga, extendiéndose potencialmente a los que supuestamente están dentro de la propia Venezuela. Comentaristas, incluidos funcionarios del gobierno bolivariano, concluyen que un ataque militar estadounidense parece inminente.

La justificación de Washington es una mentira monumental: se alega que Venezuela es un narcoestado, liderado por el inexistente Cártel de los Soles. Rubio y Trump acusan falsamente al gobierno bolivariano de enviar cientos de toneladas de drogas a EE.UU. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha informado consistentemente que hasta el 92 por ciento de la cocaína producida en Colombia y Ecuador llega a EE.UU. a través del Pacífico (toda la costa de Venezuela da al Mar Caribe).

Trump y Milei

En marcado contraste con el castigo económico que se le aplica a Venezuela, el «presidente favorito» de Trump está recibiendo un rescate para la economía que él ha destruido. A Milei se le promete una compra directa de pesos con dólares, junto con una «línea swap» de 20.000 millones de dólares del banco central. Milei rápidamente agradeció a Trump por su «visión y poderoso liderazgo».

Washington admite abiertamente sus motivos ideológicos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que EE.UU. debería ayudar a los conservadores a ganar elecciones en América Latina. Tuiteó: «El éxito de la agenda de reformas de Argentina es… de interés estratégico para Estados Unidos». Alabando la economía «fuerte y estable» de Argentina, no explicó por qué colapsaría sin el apoyo de EE.UU.

El rescate parece tener varios objetivos no declarados. Uno, según el New York Times, es ayudar a inversionistas ricos cuyas apuestas podrían fracasar si la economía argentina se hunde. La misma fuente afirma que los funcionarios estadounidenses también están presionando a Argentina para que reduzca sus vínculos con China, y quieren acceso a sus suministros de uranio y litio. El plan de rescate incluso puede implicar la dolarización de la economía argentina.

Casi la mitad de los argentinos (44%) ve el acuerdo como más probable que beneficie a EE.UU. que a su propia nación, mientras que el 36% tiene una visión negativa de la relación de Milei con Washington. La ironía del salvavidas económico de Trump para Milei es que podría acabar con sus posibilidades de supervivencia política.

Miseria neoliberal vs. desarrollo soberano orientado a la multipolaridad

La Venezuela bolivariana y la Argentina de Milei presentan dos caminos radicalmente diferentes para América Latina: el desafío soberano de Venezuela al imperialismo estadounidense y la creciente sumisión y dependencia de Argentina. Una sufre la «guerra híbrida» imperial mientras la otra gana el «auxilio» imperial.

Washington utiliza herramientas coercitivas –sanciones, guerra económica y amenazas militares– para preservar la dominación hemisférica. Venezuela encarna la resistencia y la integración regional. Argentina, bajo Milei, epitomiza el colapso en el «narco-capitalismo», la devastación social y la sujeción extranjera.

En última instancia, la austeridad neoliberal solo trae pobreza y dependencia, mientras que la cooperación multipolar entre las naciones del Sur Global ofrece un camino viable hacia la independencia genuina, el desarrollo equitativo y la resistencia a la dominación imperial. Las acciones militares de EE.UU. contra Venezuela violan el derecho internacional y se basan en afirmaciones infundadas. América Latina es una Zona de Paz declarada. Para respetar eso y permitir que el pueblo tenga derecho a vivir sin miedo a la guerra, EE.UU. debe retirar sus fuerzas.

Francisco Dominguez, con sede en el Reino Unido, está con la Venezuela Solidarity Campaign. John Perry, con sede en Nicaragua, está con la Nicaragua Solidarity Coalition. Roger D. Harris, con sede en EE.UU., está con la Venezuela Solidarity Network.

