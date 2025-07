¿La primera grieta en la fortaleza de la OTAN? Eslovenia abre el dilema del referéndum

Por Biljana Vankovska

En la reciente cumbre de la OTAN celebrada en La Haya (24-25 de junio), los líderes de la alianza anunciaron triunfalmente una decisión histórica: todos los miembros aumentarán el gasto militar hasta el 5% del PIB durante la próxima década. Pero detrás de la fachada de unidad se esconde un profundo malestar. Casi ningún Estado miembro se mostró satisfecho con esta decisión impuesta por Washington. No es de extrañar que algunos digan ahora que la OTAN significa Organización del Atlántico Norte de Trump.

La cumbre en sí fue un espectáculo privado de Trump. Se deleitó con los halagos, fue llamado cariñosamente “papá” e incluso recibió aplausos por desatar una agresión abierta contra Irán en coordinación con Israel, un país que lleva ya 20 meses de campaña genocida en Gaza. Los comentaristas susurraban que nunca antes se habían reunido en un solo lugar tantos criminales de guerra, personas que, según cualquier lógica moral, deberían estar enfrentándose a la justicia en lugar de brindar con copas de champán.

Cuando terminó el circo, muchos líderes esperaban en silencio que para 2035 esta locura se hubiera olvidado, que Trump ya se hubiese ido y que, tal vez, sus países no estuvieran en bancarrota por las delirantes ambiciones imperiales. Algunos esperan una contabilidad creativa; otros rezan por milagros. Unos pocos se frotan las manos con alegría, convencidos de que el lucro de la guerra traerá puestos de trabajo y crecimiento. Sin embargo, al escuchar a los primeros ministros de España y Eslovaquia, y especialmente al presidente de Croacia, quedó claro que todos se sentían como personajes atrapados en el cuento popular El traje nuevo del emperador.

Justo cuando parecía que esta farsa terminaría sin más drama –la cumbre de la OTAN más cara, más corta y más vacía de la historia–, se produjo un acto inesperado de resistencia por parte de uno de los Estados más pequeños de Europa: Eslovenia. El partido de izquierda (Levica), parte de la coalición gobernante, propuso un referéndum consultivo para preguntar a los ciudadanos si apoyaban el aumento del gasto militar al 3% del PIB. La propuesta se aprobó, no gracias a los votos del partido gobernante, sino gracias al bloque conservador de la oposición liderado por Janez Janša, un acérrimo atlantista que utilizó la votación para socavar al primer ministro Robert Golob.

Acorralado, Golob jugó su propia carta: un segundo referéndum en el que se planteaba a los eslovenos la “verdadera pregunta”: permanecer en la OTAN y pagar, o marcharse. Por el momento, el caos procedimental impide saber cuándo se celebrará cualquiera de los dos referéndums, o si un compromiso político los enterrará a ambos.

Para quienes no estén familiarizados con la historia reciente de Eslovenia, recordemos que fue la primera república yugoslava en separarse, donde los círculos disidentes habían exigido un Estado pacífico y desmilitarizado. Rechazaron el presupuesto militar de Yugoslavia y soñaban con la neutralidad. Sin embargo, cuando la federación se derrumbó, Eslovenia convirtió rápidamente su unidad de defensa territorial en un ejército nacional. Más tarde, cuando quiso entrar en la UE, se le dijo: “Sin OTAN, no hay UE”. Los eslovenos no estaban contentos con este chantaje, por lo que su Gobierno celebró dos referendos el mismo día, el 23 de marzo de 2003, sobre la OTAN y la UE. El movimiento pacifista llegó a publicar folletos titulados “No a la OTAN, denos la paz”. Aun así, solo el 66% apoyó a la OTAN, influido por las amenazas de que, de lo contrario, sus hijos tendrían que cumplir el servicio militar obligatorio. El mensaje predominante era: “Sin OTAN no hay UE”. El Gobierno hizo una intensa campaña a favor del SÍ en ambos referéndums, presentándolos como un paquete único para la seguridad nacional, la prosperidad y la pertenencia a Occidente.

Eslovenia se convirtió en miembro de pleno derecho de la OTAN el 29 de marzo de 2004, pocos días antes de su adhesión a la UE. Estos referendos consolidaron la orientación estratégica de Eslovenia hacia Occidente, pero dejaron un legado de malestar público sobre la pertenencia a la OTAN, un escepticismo que ahora resurge en medio de los debates sobre el gasto militar y el servicio obligatorio.

Veinte años después, Eslovenia está despertando del sueño neoliberal. No solo está pagando de nuevo por un ejército que no quiere, sino que las nuevas exigencias son impresionantes: Levica calcula que destinar el 3% del PIB equivale al 20% del presupuesto nacional. El servicio obligatorio se cierne como una espada de Damocles, mientras las guerras se extienden por Europa y más allá.

Robert Golob teme que el referéndum de Levica se apruebe, por lo que contraataca con el miedo: ¿Quieren defenderse solos o permanecer bajo el paraguas de la OTAN, aunque les cueste todo? Janša, a pesar de su lealtad atlantista, ayudó a que se aprobara la propuesta de referéndum como golpe táctico contra Golob.

Al final, los dos referéndums podrían desarrollarse así: los eslovenos dirán NO al aumento del gasto militar y luego SÍ a permanecer en la OTAN, sometidos por la propaganda nacional e internacional.

Pero, ¿por qué es importante?

Porque, por primera vez, los ciudadanos de un Estado miembro de la OTAN debatirán públicamente sobre la organización más peligrosa del mundo. La cuestión de la guerra plantea inevitablemente el viejo dilema: ¿más para el pan o más para las bombas? ¿Aporta realmente seguridad la OTAN? ¿Garantiza la pertenencia a ella la prosperidad y la paz?

Los eslovenos, a pesar de su pragmatismo y su interés propio, siguen teniendo una chispa de conciencia más amplia. Incluso la convocatoria de un solo referéndum, por no hablar de dos, podría romper tabúes no solo en Eslovenia, sino en toda Europa. Podría inspirar a otros atrapados en la trampa de complacer a un emperador que se jacta de sus nuevos ropajes y de su inmenso poder, cuando en realidad está desnudo y arruinado, tanto en su mente como en su moral y en sus arcas.

Que comiencen los juegos. Que se abra por fin el debate, sean cuales sean los motivos que lo susciten.

A veces basta un pequeño Estado para inclinar la balanza de la opinión pública en todo un continente.

Por Biljana Vankovska

Este artículo ha sido elaborado por Globetrotter. Biljana Vankovska es profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Ss. Cyril and Methodius de Skopje, miembro de la Transnational Foundation for Peace and Future Research (TFF) de Lund, Suecia, y la intelectual pública más influyente de Macedonia. Es miembro del colectivo No Cold War.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

