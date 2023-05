La real estafa de Gran Bretaña

Hoy en Gran Bretaña, el rey Carlos III será coronado. Todas las demás monarquías que quedan en Europa (Escandinavia, Países Bajos, Bélgica, España) no se molestan con una coronación, pero la monarquía británica ha tenido un papel mucho más destacado en ayudar al Estado británico a construir su enorme imperio global en el siglo XIX. Una coronación es parte de los rituales desarrollados para cimentar esta reliquia feudal en la máquina estatal.

El costo de la coronación para los fondos públicos se estima en 100 millones de libras esterlinas. La familia real británica fácilmente podría permitirse pagar esta juerga. Cálculos recientes sitúan la riqueza personal de Charles en 1.800 millones de libras esterlinas. Algunas estimaciones ponen eso aún más alto. El monarca británico es «una de las personas más ricas del mundo», según el Financial Times; posee propiedades por valor de £ 15,6 mil millones, así como £ 1,8 mil millones en tierras llamadas Ducados de Cornualles y Lancaster. ¡Brand Finance, una consultoría de valoración de marcas, sitúa la riqueza de toda la familia en 44.000 millones de libras esterlinas!

Una parte clave de la riqueza del monarca es la tierra que afirma poseer. La familia real posee más del 1 % de todas las tierras del Reino Unido; en comparación, los 10 principales terratenientes de los Estados Unidos poseen colectivamente el 0,7 % de las tierras.

El derecho de la familia a estas tierras y los ingresos obtenidos de ellas son dudosos. Seguramente, estas tierras deberían ser parte del patrimonio nacional, no propiedad de una sola familia. De hecho, después de la guerra civil en Inglaterra a mediados de la década de 1640, cuando Inglaterra tuvo una república durante diez años bajo Cromwell, estas tierras fueron nacionalizadas. Con la restauración de la monarquía bajo el último rey Carlos, la familia real Stuart las recuperó. La política del Partido Laborista en la década de 1930 fue convertirlos en propiedad pública, pero el gobierno laborista después de la Segunda Guerra Mundial no lo implementó.

La propiedad del Ducado de Cornualles ha crecido a más de 130.000 acres en 20 condados en el sur de Inglaterra y Gales. Los activos incluyen tierras de cultivo y bosques, así como el campo de cricket Oval en Londres, oficinas, alquileres vacacionales y desarrollos residenciales. La familia también se beneficia de Crown Estate, otra colección más de tierras, originaria de la conquista normanda en el siglo XI. Hoy, esta cartera de £15,600 millones (US$19,400 millones) incluye propiedades destacadas como Regent Street en Londres, Windsor Estate, centros comerciales, gran parte de la costa e incluso el lecho marino hasta 12 millas náuticas de la costa. Los arrendamientos de parques eólicos en el lecho marino están contribuyendo a aumentar las ganancias.

A diferencia de los ducados, el Crown Estate es administrado por el gobierno y sus ganancias van al tesoro estatal. Pero un porcentaje fijo luego va a la realeza en forma de “Subvención Soberana”, destinado a viajes oficiales y entretenimiento, mantenimiento de propiedades y salarios del personal. Una cláusula de “trinquete de oro” significa que la subvención anual no puede disminuir incluso si las ganancias disminuyen. La última Subvención Soberana ascendió a £86,3 millones o £1,29 por persona en Gran Bretaña (aproximadamente US$1,60). Además, la seguridad de la familia real se paga por separado con cargo al presupuesto de la Policía Metropolitana, y se estima que es considerablemente mayor que la subvención soberana.

Otras partes de la enorme riqueza del monarca británico se encuentran en oscuras posesiones, como la colección filatélica real, considerada la mejor colección de sellos del mundo, que contiene cientos de miles de sellos, algunos de los cuales fueron recolectados por el bisabuelo de Carlos, Jorge V, de la oficina de correos británica y las colonias, por un valor de al menos 100 millones de libras esterlinas. Además, el padre de Carlos, Felipe, y la abuela del rey, la reina madre, eran ávidos coleccionistas de arte y compraron muchas piezas a precios de ganga, que, si se vendieran hoy, superarían muchas veces el precio original. Incluyen un Monet comprado por la reina madre en París poco después de la Segunda Guerra Mundial, por 2.000 libras esterlinas, cuando los precios eran bajos. Un tasador de arte estimó que ahora podría valer 20 millones de libras esterlinas. Además, casi 400 piezas de arte que se conocen (puede haber más) en las colecciones reales “privadas” o “personales” están valoradas en 24 millones de libras esterlinas. Muchos de estos fueron ‘regalos’ de potentados extranjeros.

La corona que lucirá el rey Carlos III en la coronación de hoy tiene un peso de cinco libras de oro macizo, terciopelo, armiño y gemas. Otra corona está adornada con 2.868 diamantes. Charles también recibirá cetros enjoyados, espadas, anillos y un orbe. Posteriormente, recorrerá las calles de Londres en un carruaje dorado. De hecho, el valor de las 54 joyas de propiedad privada del monarca se estima en 533 millones de libras esterlinas.

Y hay algunos otros derechos privados extraños. Técnicamente, el nuevo rey será dueño de todos los cisnes en Inglaterra y Gales, y de varias criaturas marinas, incluidas todas las ballenas, delfines y marsopas en las aguas del Reino Unido.

Estos son los activos físicos, pero también los miembros de la realeza obtienen servicios gratuitos, por ejemplo, viven en palacios y otras casas financiadas por el Estado pero para su uso personal exclusivo. De hecho, existe una verdadera dificultad para separar la riqueza privada de la familia de la propiedad pública. La familia real dispone de una flota de coches de lujo para su uso en actividades y eventos públicos. Pero estos «automóviles de Estado» a menudo se usan en privado, como cuando la princesa Eugenia, que nunca ha sido miembro de la realeza trabajadora, llegó a su boda en un Rolls-Royce Phantom VI «de Estado» de 1977, con un valor de 1,3 millones de libras esterlinas.

Una política reciente establece que los obsequios recibidos en «capacidad oficial» «no son propiedad privada» de la familia real. Aún así, la ambigüedad de «oficial» permitió a la difunta reina Isabel reclamar caballos de los líderes mundiales como obsequios personales que no necesitaban ser declarados.

Y luego está el impuesto. O la falta de eso. Charles no pagó un solo centavo del impuesto de sucesiones sobre la fortuna que la difunta reina le dejó el año pasado. El patrimonio del Ducado de Cornualles de mil millones de libras, anteriormente heredado por Carlos y recientemente transmitido a su heredero, el Príncipe Guillermo, no está sujeto al impuesto de sociedades ni al impuesto sobre las ganancias de capital. El Ducado de Lancaster proporciona a quien se sienta en el trono lucrativos pagos anuales de alrededor de 20 millones de libras esterlinas. De nuevo, sin impuestos. Charles se ha “ofrecido” para pagar el impuesto sobre la renta. Como lo expresó el periódico The Guardian: “Ofrecerse como voluntario para pagar impuestos se parece un poco a un delincuente buscado que se ofrece como voluntario para entregarse a las autoridades. No parece ser algo en lo que el resto de los usuarios normalmente tenga una opción. Es obligatorio para el resto de nosotros como parte de un contrato social que no se aplica a esta familia real.

La respuesta habitual a estos puntos es que el monarca británico le está haciendo al país un ‘servicio público’. Y el rey Carlos aparentemente está interesado en asegurarse de que se le vea haciendo esto. Y más aún que todos debemos poner nuestro granito de arena. Charles ha instado a todos a celebrar su reinado ayudando en el banco de alimentos local.

La monarquía británica es un ejemplo particular de una institución feudal arcaica que se ha convertido en capitalista con el propósito de representar y realzar la idea de imperio. El imperio británico, construido desde mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, fue uno de los mayores proyectos imperialistas de todos los tiempos. Mantener una monarquía familiar heredada en la cima era un ingrediente vital para sostener el imperio.

La familia real británica actual se llama los Windsor. Solo tenían un tenue reclamo de ser la familia real actual. El sitio web real admite que había 52 candidatos con un mejor reclamo al trono que el antepasado de los Windsor, Georg Ludwig, elector de Hannover, cuando se convirtió en Jorge I en 1714. Por lo tanto, son de origen alemán y originalmente se llamaban ‘Saxe-Coburg y Gotha‘, hasta que la primera guerra mundial con Alemania obligó a cambiar el nombre en 1917. La familia estaba estrechamente relacionada con las monarquías absolutas alemana y rusa.

Muchos en la familia han tenido opiniones políticas extremas. Un libro de la biógrafa estadounidense Kitty Kelley, cuya venta fue prohibida en Gran Bretaña, cuenta que la princesa Margarita, hermana de Isabel II, salió de la película La lista de Schindler quejándose de “películas aburridas sobre el Holocausto”: Kelley: “Lo que le molestaba era el hedor persistente de la conexión alemana en tiempos de guerra que seguía pesando sobre su familia. Sus secretos de alcoholismo, drogadicción, epilepsia, homosexualidad, bisexualidad, adulterio, infidelidad e ilegitimidad, palidecieron junto a su relación con el Tercer Reich.”

Pocos recuerdan al rey Eduardo VIII (tío de Margarita), quien se vio obligado a abdicar en 1936 y luego respaldó a la Alemania nazi como salvadora de Europa. Hay fotografías de la futura reina Isabel haciendo el saludo hitleriano cuando era niña en 1933, entrenada por su tío, que apoyaba a los nazis. El esposo de Isabel, el príncipe Felipe de Grecia, tenía sus propios vínculos con los nazis. Sus hermanas se casaron con nobles alemanes, uno de los cuales, el príncipe Christoph de Hesse, era coronel de las SS en el equipo personal de Heinrich Himmler. Llamaron a su hijo Karl Adolf en honor al Führer.

Las «tradiciones» reales que se practican hoy en día supuestamente se remontan a la historia de Gran Bretaña. Pero los rituales de coronaciones, bodas reales, inauguraciones estatales del parlamento y funerales estatales, son en realidad un producto artificial desarrollado en el siglo XIX para sostener el imperio británico. En 1952, cuando Isabel II comenzó su reinado, más de 70 países y territorios formaban parte de «su» imperio. Pero ese imperio ya estaba desapareciendo. A su muerte, Isabel seguía siendo jefa de Estado en solo 14 países además de Gran Bretaña. Y ahora seis países del Caribe han indicado que planean seguir el mismo camino que Barbados y poner fin a la conexión con el Estado monárquico británico y su explotación de la esclavitud en esas islas.

Ya en 1844, Engels señaló que: “Este repugnante culto al Rey… la veneración de una idea vacía… es la culminación de la monarquía”. Sin embargo, la coronación del nuevo monarca será ampliamente celebrada y observada. La monarquía británica conserva una mayoría de apoyo. Según la última encuesta, de los encuestados, el 62% de los británicos está a favor de mantener la monarquía. Pero eso ha bajado del 75% hace solo diez años. Y el 25% quiere que la monarquía sea reemplazada por un jefe de Estado electo. Además, entre los británicos más jóvenes (18-24 años) solo el 36% quiere mantener la monarquía. Y la mayoría de los británicos no quiere que el gobierno pague la coronación de Carlos.

Por Michael Roberts

Columna publicada originalmente el 6 de mayo de 2023 en el blog del autor.