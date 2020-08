La Rebelión de la Granja y la Revolución de la chaucha. Las «5G» del contexto chileno

Leyendo a Federico García Lorca (quien falleciera un 18 de agosto) y entre tanto ruido televisivo y político, hago una pausa para buscar silencio, pero un fragmento del poema escrito por el poeta español hace ya cien años dice así:

“Huyendo del sonido eres sonido mismo, espectro de armonía, humo de grito y canto. Vienes para decirnos en las noches oscuras la palabra infinita sin aliento y sin labios.” (Fragmento de Elegía del silencio, en Libro de poema)

Cuántas veces los sabios y sabias de las culturas ancestrales han transmitido la importancia del silencio como vínculo con la prudencia, dado que el silencio se vuelve sonido en la capacidad de observar y reflexionar. Escuchar atentamente y hablar después, regla fundamental de todo diálogo honesto. Como si fuese una verdad perenne, el profesor y poeta aymara Pedro Humire (quien falleció recientemente, el 13 de agosto) escribió el siguiente fragmento en su poema “Quena”, a nosotros los jóvenes:

Nosotros lluq’alias o waynas […]

Nosotros que éramos su semilla,

Nosotros que veníamos en su mismo río,

No podíamos entender el mensaje milenario de aquel anciano.

Y aunque nuestro Estado es joven (wayna), ante el milenario tiempo de sus naciones, parece insólito que cada cierto tiempo (cada vez con mayor frecuencia) tengamos desafortunadas frases de parte de las autoridades de gobierno. Pareciera que el poder y su abuso no pueden convivir con el silencio.

Cual si estuviésemos en la Granja Animal o también traducida como Rebelión en la granja (obra de Orwell, publicada un 17 de agosto), donde el poder en los cerdos llega con sus discursos democráticos, pero, al perder la prudencia y el silencio de la sabiduría, aquel se transforma en un abuso permanente hasta que se vuelve torpeza y tiranía. Al menos así fue en la novela con Napoleón.

Estando a 10 meses del estallido social, como olvidar el momento en que se comunica el alza de los pasajes en el transporte público (los 30 pesos más caros del actual gobierno y los de mayor longitud, con sus treinta años). Acaso no fue suficiente con la Revolución de la chaucha (que recordamos los 16 y 17 de agosto) y sus 20 centavos de peso. No hay memoria, acaso, de tanta muerte y dolor que trajo a Chile.

Por eso, la educación juega un rol fundamental en la construcción de una sociedad más justa y respetuosa con las enseñanzas de los y las ancianas. Ya le decía Diego Barros Arana (nacido un 16 de agosto) a Gonzalo Bulnes “Los que quieren detener el progreso de las ideas, me hacen el mismo efecto que un hombre que quisiera sujetar la catarata del Niágara con una compuerta de álamo”. Cómo se detienen las ideas en el siglo XXI. Por un lado, ofendiendo al profesorado y, por otro, abriendo los centros comerciales sin predecir las consecuencias de tal medida que no fue lo suficientemente dialogada y planificada, obligando a una clausura en menos de 12 horas.

Faltó leer algo de psicología de los pueblos o la psicología social de Wilhelm Wundt (nacido, también, un 16 de agosto) para entender que los más de 100 días de huelga de hambre del Machi no fue tan solo una privación de pan. Quienes le dieron múltiples ultimátum no se dan cuenta que, así como no eran 20 centavos ni 30 pesos, tampoco acá se trata de pan y agua solamente, hablamos del alimento de la justicia cultural y ancestral. Hablamos de saber escuchar, con aquel silencio que se vuelve sonido.

Como escribiese la escritora feminista Fredrika Bremer (quien naciera un 17 de agosto) “Es preferible vivir libres con escasa comida, que vivir esclavizados con alimento en abundancia». Aunque no deseaba, aclaro, para nada el inicio de la huelga seca. Lo que sí deseo, es que se respete ante toda circunstancia, el Convenio 169 de la OIT.

Para finalizar, quisiera comentar que el presidente inició la licitación de la tecnología 5G en Chile, diciendo que “nos va a cambiar la vida” siendo un “salto cósmico, copernicano”. Acá, una brevísima reflexión respecto al verdadero giro copernicano y cambio de vida que necesitamos, las “5G” del contexto chileno: Gobernanza (con un adecuado equilibrio entro lo social y lo económico), Gratuidad (buscando un mayor acceso a la educación y salud de calidad. Como derechos y no como créditos o bienes de mercado), Género (promoviendo políticas públicas que busquen la igualdad y equidad en este ámbito, además de justicia para mujeres y grupos LGTBIQ que han sido vulnerades), Garantía (es urgente consolidar la idea de un Estado garante de derechos humanos, inclusivo y plurinacional) y Gentileza (por utilizar un concepto más poético, relevando la importancia del diálogo entre el Estado y personas o colectivos mediante un trato digno y respetuoso de su diversidad).

Juan Alejandro Henríquez Peñailillo

Profesor de Filosofía

Autor fundador de www.filopoiesis.cl