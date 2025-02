La relación estratégica entre Venezuela y China y la construcción de un mundo multipolar

Desde el principio, los líderes de ambas naciones siempre han entendido su colaboración como parte integral del surgimiento de una geopolítica multipolar, un objetivo que están construyendo vigorosamente. El ascenso de un mundo multipolar se ha visto favorecido por el declive simultáneo de Estados Unidos y el meteórico aumento del ascendiente económico de China. El desarrollo de las relaciones de su país con China ayudó a abrir las puertas a la construcción de relaciones sólidas entre China y América Latina. El objetivo final es la construcción de «una comunidad de destino compartido para la humanidad».

Introducción

Durante una visita de Estado a la República Popular China (RPC) en septiembre de 2023, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se reunió con el presidente Xi Jinping, y ambos acordaron fortalecer la relación entre sus países mediante el establecimiento de siete subcomisiones para elevarla al nivel de una «asociación estratégica para todo clima». Esta es la culminación de una relación que comenzó con la primera visita del presidente Hugo Chávez a Beijing en 1999, el primer año de su presidencia.

La primera visita de Chávez fue mucho más allá de la diplomacia amistosa, ya que el presidente de Venezuela y el entonces presidente de China, Jiang Zemin, firmaron 15 acuerdos comerciales y de cooperación. A esto le siguió la visita del Presidente Jiang a Venezuela en 2001. El comercio entre los dos países en 1998 ascendió a unos míseros 182,8 millones de dólares, que se multiplicarían por cien en la segunda década del siglo XXI.

En su visita de 1999, Chávez describió a China como «un verdadero modelo y ejemplo de respeto mutuo», y agregó que «nosotros [en Venezuela] hemos desarrollado una política exterior autónoma, independiente de cualquier potencia mundial, y en eso nos parecemos a China» (Díaz 2019). Posteriormente, altos funcionarios de ambos gobiernos visitarían el país del otro, desarrollando una relación comercial y política que se ha fortalecido desde entonces.

Mientras Hugo Chávez era presidente de Venezuela, visitó China en 2001, 2004, 2006, 2008 y 2009, y fue fundamental para los acuerdos estratégicos con China en 2010, 2011 y 2012. El presidente Maduro lo ha hecho en 2013, 2015, 2018, 2021 y 2023. Por su parte, los líderes chinos también han visitado Venezuela. Después de la visita de Jiang Zemin en 2001, Xi Jinping (entonces vicepresidente) lo hizo en 2009. El presidente Hu Jintao (que había planeado una visita para 2010, la interrumpió debido a un terremoto en China) visitó Venezuela en 2013, y Xi Jinping lo hizo como presidente en 2014.

Este artículo se esfuerza por trazar la evolución de la relación entre la Venezuela Bolivariana y la República Popular China y su importancia para América Latina en su conjunto.

Como estratega consumado, Hugo Chávez comprendió antes que otros líderes de izquierda latinoamericanos la importancia y el peso de China en la política y la economía mundiales, y especialmente, el compromiso de la potencia asiática en ascenso con la construcción de un mundo multipolar. Ávido lector y dotado de un intelecto formidable, Chávez también era consciente no sólo de la importancia de la Revolución China de 1949 y del papel protagónico desempeñado por Mao Zedong, sino también de la importancia de la reforma económica de Deng Xiaoping para lograr el extraordinario desarrollo económico de China. Lo sabía dadas las afinidades entre la revolución bolivariana y la china: China era un aliado amistoso.

Chávez comunicó esto a su anfitrión, el presidente de China, Jiang Zemin, y al pueblo de China durante su primera visita a China en octubre de 1999. En el transcurso del viaje, visitó el Mausoleo de Mao y declaró: «He sido maoísta toda mi vida». La visita de 1999 a China fue parte de una gira en busca de mercados para el petróleo venezolano y posibles socios comerciales para ayudar a romper el abrumador dominio económico de Estados Unidos sobre Venezuela. La gira incluyó visitas a Hong Kong (Región Administrativa Especial de China), Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur y Filipinas.

Aunque la gira produjo resultados positivos en todos los países asiáticos, el resultado de la visita de Chávez a China superó con creces las expectativas. De los ocho acuerdos de cooperación existentes entre Venezuela y China firmados desde que Chávez asumió el poder en febrero de 1999, su visita en octubre produjo siete más, que abarcan los campos de energía, petróleo, inversión, diplomacia, academia y créditos para la compra de maquinaria agrícola.

Chávez combinó su audacia política estratégica al promulgar una constitución antineoliberal en 1999 con una política exterior vigorosamente independiente que buscaba establecer fuertes vínculos de todo tipo con la República Popular China, como alternativa a la fuerte dependencia de Venezuela de los Estados Unidos. El Comandante sabía que Washington había activado todos sus recursos para derrocarlo y eliminar a su gobierno, percibido por Estados Unidos como una anomalía abominable. El coraje político de Chávez es aún más impresionante si se tiene en cuenta que en 1999 América Latina, con la excepción de Cuba, era un mar de neoliberalismo.

Las relaciones de Washington con China habían comenzado a agriarse porque en 1996 Clinton autorizó una visita del líder de la región china de Taiwán, Lee Teng-hui, revirtiendo una política de 15 años contra la concesión de visados a los líderes de la región china de Taiwán. Peor aún, en mayo de 1999, la OTAN, durante su guerra contra Yugoslavia, bombardeó «accidentalmente» la embajada china en Belgrado, matando a tres periodistas chinos. Venezuela y China acordaron niveles integrales de cooperación a pesar de que Estados Unidos era un socio comercial importante para ambos países, y sabían que esta cooperación sería vista con hostilidad en Washington.

Hugo Chávez abrió las puertas de las relaciones con la República Popular China para el resto de América Latina. Después de que Chávez fuera elegido en 1999, el segundo gobierno de izquierda de la «marea rosa» en ganar el poder fue cuatro años después en Brasil, donde Lula asumiría en enero de 2003. Entre 1999 y 2003, el gobierno de Chávez enfrentó una intensa desestabilización liderada por Estados Unidos, que incluyó violencia callejera de derecha, una campaña mundial de demonización de los medios de comunicación, protestas nacionales, sabotaje económico, un golpe de Estado de corta duración y un cierre patronal petrolero de 64 días que estuvo a punto de provocar el colapso económico de Venezuela. Aunque plenamente consciente de este contexto, el presidente Jiang Zemin realizó una visita oficial a Venezuela en 2001. Durante esta visita, los dos países decidieron establecer una «asociación estratégica para el desarrollo compartido» y establecer una Comisión Chino-Venezolana de Alto Nivel.

La revolución bolivariana y la china

Cuando Hugo Chávez visitó el Mausoleo de Mao durante su primer viaje a la República Popular China y declaró que había sido maoísta toda su vida, no buscaba congraciarse con sus anfitriones chinos. En más de un sentido, lo decía en serio.

De hecho, Hugo Chávez citaba regularmente los discursos, frases y enseñanzas de Mao, y sin duda sentía una verdadera admiración política no sólo por Mao sino también por la Revolución China. En una conversación con Ignacio Ramonet, Chávez dijo que había leído a Mao extensamente, incluido el Pequeño Libro Rojo de Mao que circulaba entre los círculos clandestinos de jóvenes oficiales militares a principios de la década de 1970. De este libro, Chávez aprendió que no debe haber separación entre el ejército y el pueblo, ya que las bases de cualquier victoria residen en la alianza cívico-militar (Ramonet 2016). Este principio se convertiría en una marca registrada de la Revolución Bolivariana. En ese momento, Hugo Chávez, de 17 años, era cadete en la Academia Militar de Venezuela. [ ]

Para Chávez, como para la Revolución China en sus inicios, la comuna era el camino al socialismo. Por esa razón, popularizó la lectura de Dentro de una comuna popular: Informe de Chiliying, un libro de Li Chu y Chieh-yun Tien (Chu y Tien 2012). El énfasis de Chávez en la comuna se deriva de su concepto de Estado Comunal, basado en comunas locales que a su vez se basan en consejos comunales, y cuyo propósito y objetivo es asegurar la participación popular masiva en los asuntos locales. De esta manera, se hará realidad la declaración en la Constitución Bolivariana de 1999 de que Venezuela es una democracia participativa. Hay casi 50.000 comunas registradas en Venezuela, y el objetivo declarado del gobierno del presidente Maduro es expandirlas (Sheck 2022).

Ante el desafío de Chávez en su «patio trasero», el imperialismo norteamericano desató una brutal política de sanciones contra Venezuela, destinada a cercar y asfixiar la economía del país. En esta situación, el presidente Chávez adoptó el concepto de guerra total, o guerra popular, como el medio más eficaz para resistir y enfrentar una posible agresión militar, algo que se planteó abiertamente bajo Trump. Este concepto estratégico, cuya condición previa en los tiempos modernos es la construcción de un Estado socialista, fue adoptado por la Revolución China bajo el liderazgo de Mao Zedong. En Venezuela, su manifestación tangible es la alianza cívico-militar y, fundamentalmente, las Milicias Populares. El concepto de guerra total de Chávez también estuvo influenciado por su conocimiento de las estrategias políticas y militares que Bolívar utilizó para lograr la independencia, temas en los que Chávez poseía una erudición sin precedentes (Rojas 2021, 651-652).

Chávez admiraba y elogiaba el camino socialista de China porque, al igual que la Revolución Bolivariana, este camino tenía sus raíces en las tradiciones y la cultura nacionales del país, se basaba en fuerzas endógenas y era la creación heroica del propio pueblo chino. El líder venezolano sentía una afinidad particular con la Revolución china por su capacidad de adaptar la construcción socialista a las peculiaridades nacionales del país y, fundamentalmente, se identificaba con la experiencia socialista china por su objetivo de construir un mundo multipolar (Todo Chávez 2009).

La Revolución Bolivariana es única en el sentido de que la transformación socialista del Estado, la economía y la sociedad se está llevando a cabo de manera pacífica y a través de las urnas, es decir, sin un asalto revolucionario al Estado burgués. Un rasgo sobresaliente es el hecho de que «sectores del Estado están trabajando activamente para desmantelar y disolver el viejo aparato estatal mediante la devolución del poder a órganos locales capaces de constituir un poder dual» (Ciccarello-Maher 2007). Aunque la transformación revolucionaria se está llevando a cabo de acuerdo con los postulados del marxismo, la figura icónica de Simón Bolívar es una fuente fundamental de inspiración, educación y movilización para la clase obrera y sus aliados.

El gobierno bolivariano nunca ha tratado de abolir el mercado, sino que ha buscado tanto ponerlo bajo la estrategia estatal general de desarrollo socialista como minimizar sus efectos potencialmente inicuos en el desarrollo social. Una dimensión crucial aquí son los esfuerzos del gobierno para elevar los niveles de vida, erradicar la pobreza y mejorar todas las condiciones necesarias para aumentar el bienestar material, físico y cultural de la población. A pesar de las consecuencias altamente deletéreas de las amplias sanciones de Estados Unidos a Venezuela, el programa de vivienda, por ejemplo, ha construido más de 4,8 millones de casas para familias de clase trabajadora (Últimas Noticias 2023a). El presupuesto nacional aprobado para 2024 destinó el 77,4% de sus egresos al gasto social (Últimas Noticias 2023b), similar al 77,1% asignado para 2023 (Telesur 2022).

Además, el gobierno bolivariano ha cortejado la inversión privada y extranjera en industrias nacionalizadas, incluida la industria petrolera, y está en proceso de establecer Zonas Económicas Especiales. También ha alentado y apoyado la creación de miles de pequeñas y medianas empresas productivas privadas, cooperativas y comunales (Domínguez 2023, 22). A pesar de las enormes diferencias, particularmente en sus orígenes políticos y complexión, las características clave del marco económico de Venezuela se asemejan a las de la reforma económica emprendida en China por Deng Xiaoping. Estas características incluyen el uso del mercado en las condiciones de la transición al socialismo.

Equilibrar el mercado, el plan y el desarrollo dirigido por el Estado no es fácil en ninguna circunstancia, y mucho menos en las de Venezuela, cuya economía ha sido, y en algunos aspectos sigue siendo, «un sistema capitalista, rentista y dependiente, donde coexisten grandes y muy importantes empresas públicas, el sector privado nacional y extranjero, así como pequeñas empresas de propiedad socialista en sus diversas formas». En consecuencia, una tarea clave es «aumentar sustancialmente la eficiencia del desarrollo económico bajo el control del Estado, aprovechando todos los recursos y mecanismos compatibles con nuestros principios socialistas». Esto requiere crear empresas mixtas entre capital privado estatal y extranjero para obtener financiamiento e inversión para las industrias básicas, sin las cuales no sería posible sostener el crecimiento económico (Faría 2022).

En otras palabras, lo que se está construyendo es un «socialismo con características venezolanas», que en las condiciones nacionales de Venezuela apunta a emular experiencias como las de China y Vietnam. Al respecto, Jesús Faría, legislador y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Venezuela, argumenta persuasivamente que en un estado revolucionario dirigido por socialistas se debe aprovechar el mercado como un instrumento capaz de generar riqueza que se traduzca en el bienestar del pueblo.

El compromiso de la Venezuela bolivariana de contribuir a la construcción de un mundo multipolar se corresponde con la visión del Presidente Chávez sobre la necesidad de propiciar un diálogo de civilizaciones, visión que constituye un principio central de la política exterior venezolana. Por ello, en noviembre de 2001 se celebró en Caracas un Encuentro Latinoamericano y del Caribe sobre el Diálogo de Civilizaciones, de una semana de duración, en el que participaron, entre otros, representantes de México e Irán, el expresidente argelino Ahmed Ben Bella y el Presidente de la Conferencia General de la Unesco. El Presidente Chávez pronunció el discurso inaugural (Henderson 2001).

La visión del líder venezolano en este caso se derivaba de su comprensión de la sociedad venezolana, expresada en un decreto de 2002 que declaraba el 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena,

destinado a reconocer nuestra autoafirmación americanista por la unidad, la diversidad cultural y humana, reivindicando tanto a los pueblos indígenas de América como a las contribuciones de los pueblos y culturas africanas, asiáticas y europeas en la conformación de nuestra nacionalidad, en el espíritu del diálogo de civilizaciones, por la paz y la justicia. (Venezuela Reports 2021)

Con el objetivo de fomentar “un espíritu de cooperación internacional”, el presidente Chávez presentó esta visión en el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el terrorismo en septiembre de 2002 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2002). En la misma reunión, Jiaxuan Tang, ministro de Asuntos Exteriores de China, defendió la necesidad de desarrollar “una mayor confianza mutua mediante el diálogo y promover la seguridad común mediante la cooperación” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2002). Esta se ha convertido en una política fundamental tanto para China como para Venezuela, cuya posición fue reafirmada por el presidente Maduro en la 73ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas:

Como presidente del Movimiento de Países No Alineados, Venezuela enarbola las banderas del diálogo entre civilizaciones. Como presidente del Movimiento de Países No Alineados, Venezuela promueve y practica permanentemente el diálogo político e internacional, la solución a los conflictos internacionales a través del diálogo, el entendimiento y el uso pacífico de la política y no de la fuerza. (Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, 2018)

En el primer Foro de Liangzhu, celebrado el 6 de enero de 2023 en Hangzhou (provincia de Zhejang) y que abordó el tema «Implementación de la Iniciativa de Civilización Global, Promoción de Intercambios y Aprendizaje Mutuo entre Civilizaciones», el Presidente Xi Jinping alentó a todos los participantes «a promover una visión de la civilización que se caracterice por la igualdad, el aprendizaje mutuo, el diálogo y la adaptación mutua, ayudando así a las diferentes civilizaciones a vivir en armonía y reforzarse mutuamente» (China Daily 2023a). Para China, afirmó, «el mundo es una comunidad de civilizaciones compuesta por una variedad de civilizaciones, con las características de la diversidad. Las civilizaciones deben ser iguales, no superiores o inferiores. Las diferencias entre civilizaciones deben resolverse a través del diálogo y no del conflicto» (China Daily, 2023b).

En resumen, el gobierno bolivariano desde el principio ha compartido el enfoque de política exterior de la República Popular China, y desde 1999 la estrecha relación entre Venezuela y China no solo ha fortalecido esta similitud, sino que ha visto una colaboración más fuerte entre los dos países en una miríada de instituciones multilaterales.

Además, la colaboración chino-venezolana se está llevando a cabo en el contexto de una serie de iniciativas de colaboración global, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Feingold 2023) y los BRICS (India Times 2023). Ambas iniciativas están en continua expansión, y una de sus características sobresalientes es que la interacción económica entre los participantes se lleva a cabo utilizando sus propias monedas, no el dólar. Este proceso de desdolarización, a través de la creación de «un sistema comercial [y] financiero mundial más justo e igualitario» (Daye 2023), contrarresta la militarización de Estados Unidos de su moneda hasta ahora dominante.

La construcción de un mundo multipolar tiene una definida dinámica antiimperialista, algo que se entiende perfectamente en instituciones imperialistas clave como el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Consejo de Relaciones Exteriores. Los puntos de vista y las acciones de estas instituciones, de los que se hacen eco y apoyan sus cómplices europeos, confirman su hostilidad tanto hacia China como hacia Venezuela.

Venezuela y China: Más de dos décadas de creciente asociación

Los 15 acuerdos firmados en 1999 entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China fueron seguidos, tras la visita del Presidente Jiang Zemin a Caracas en 2001, por el acuerdo de los dos países de establecer una «asociación estratégica para el desarrollo compartido». Esto se combinó con el establecimiento de una Comisión Chino-Venezolana de Alto Nivel, lo que demostró en retrospectiva que los líderes políticos de las dos naciones comprendieron la importancia estratégica de la relación.

En septiembre de 2000 se reunió una Comisión Mixta de Comercio, dando al gobierno venezolano la oportunidad de emitir un comunicado apoyando la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, reconociendo a la República Popular China como el único representante legítimo del pueblo chino y reafirmando el apoyo al principio de «un país, dos sistemas» como medio de reunificación.

El presidente Chávez realizó una segunda visita a China en julio de 2001, con el objetivo de consolidar la asociación estratégica de diez años (2001-2011) que había firmado con el presidente Jiang Zemin ese mismo año. Durante su visita, Chávez destacó la afinidad entre las revoluciones bolivariana y china, destacando especialmente el hecho de que ambas naciones habían entrado en el siglo XXI sin haber aceptado ninguna imposición de nadie. Venezuela y China estaban determinando sus propios destinos a través de sus propios modelos políticos, sociales y económicos, basados ​​en sus propias y ricas culturas, y, además, ambos países estaban promoviendo relaciones internacionales basadas en la justicia, la autodeterminación de las naciones y el respeto a la soberanía de todas las naciones.

Cuando esto ocurrió en 2001, nadie se imaginaba, a pesar de la aguda crisis y la creciente movilización social, que América Latina pronto se vería envuelta en una “marea rosa” de gobiernos de izquierda. Por mencionar los acontecimientos más importantes, Lula fue elegido presidente de Brasil en octubre de 2002, mientras que Néstor Kirchner se convirtió en presidente de Argentina en 2003. Evo Morales sería elegido presidente de Bolivia en diciembre de 2005, y Rafael Correa como presidente de Ecuador en 2006.

Un cierto grado de estabilidad política regresó a Venezuela después de que Hugo Chávez ganó un referéndum revocatorio en agosto de 2004. Chávez visitó China de nuevo en noviembre de 2004, en un contexto muy diferente, ya que fue después del breve golpe de Estado de abril de 2002 y del cierre patronal petrolero de 64 días liderado por Estados Unidos en 2003. Brasil envió 520.000 barriles de gasolina para ayudar a aliviar la aguda escasez causada por el cierre patronal, junto con 20 expertos en petróleo para reiniciar la industria petrolera de Venezuela, saboteada por ingenieros de la oposición (Mendible Zurita 2006, 18-19). [ ]

Cuando el nuevo presidente chino, Hu Jintao, recibió a Chávez en 2004, la inversión de China en Venezuela ya era la mayor en América del Sur. Se firmaron acuerdos de cooperación en materia de energía y minería, asistencia técnica, infraestructura, maquinaria agrícola, militar y vivienda. En 2005 Venezuela establecería un viceministerio para Asia, Oriente Medio y Oceanía.

Durante la cuarta visita de Chávez a China en 2006, se celebró otra reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel en Pekín. Esto llevó a la firma de 31 nuevos acuerdos de cooperación y al establecimiento de un Consulado Venezolano en Shanghai. En el curso de esta visita, los dos países firmaron 12 acuerdos de cooperación energética, que contemplan la creación de empresas conjuntas en la industria petrolera venezolana a través de sus respectivas empresas petroleras estatales, y la capacitación de 195 venezolanos en el uso de perforadoras. Venezuela acordó aumentar sus suministros de petróleo a China, participar en la construcción conjunta de 18 petroleros, explorar conjuntamente la posibilidad de producir etanol en Venezuela y utilizar la tecnología china de paneles solares en un proyecto de ahorro de energía (PDVSA [ ], 2006). A esto le siguió en 2007 la sexta reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel, en la que se firmaron 45 acuerdos de cooperación más en áreas como energía, finanzas, comunicaciones, tecnología, infraestructura, minería, agricultura, educación y turismo.

Chávez visitó China por quinta vez en septiembre de 2008, lo que llevó a la renovación del Fondo Conjunto Venezuela-China, con un compromiso de 6.000 millones de dólares. En octubre de ese año, como resultado de la creciente cooperación entre los dos países, Venezuela lanzó con éxito su primer satélite, «Simón Bolívar 1». El satélite fue construido por la Corporación de la Industria de la Gran Muralla de China en virtud de un acuerdo firmado en noviembre de 2005, fue operado por la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales y ofreció, de manera gratuita, telecomunicaciones modernas como Internet de banda ancha, televisión de alta definición y servicios de telefonía móvil a toda América Latina (Barbosa 2008). En ese momento (29 de octubre de 2008), France 24 informó en un tono sombrío: «El laboratorio espacial, el orgullo del régimen de Hugo Chávez, está ubicado en el corazón de una base de la fuerza aérea. Frente al primer puesto de control de seguridad, un cartel advierte a los visitantes: ‘Patria socialista o muerte'» (Freeland 2008). La cooperación entre Venezuela y China en el marco del programa espacial llevaría a Venezuela a lanzar dos satélites más, el 1er Satélite Venezolano de Teledetección (VSSR-1) en 2012 y el VSSR-2 en 2017 [ ]. Los dos fueron llamados Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre, respectivamente, en honor a los líderes del siglo XIX de la independencia venezolana y latinoamericana.

Hugo Chávez realizó su sexta y última visita a China en abril de 2009, para fortalecer la alianza estratégica con China. Cuando se reunió con el presidente Hu Jintao, afirmó: «Nadie puede negar que el centro de gravedad del mundo se ha trasladado a Pekín». Este viaje había sido precedido por una visita a Venezuela del entonces vicepresidente Xi Jinping en febrero de ese año. Ambos países acordaron que para 2013 Venezuela aumentaría su suministro de petróleo a China de 380.000 barriles diarios a 1 millón, para lo cual se construiría una refinería de petróleo venezolano en territorio chino, y que establecerían una naviera binacional para transportar el crudo. En diciembre de 2009, luego de celebrada la octava reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel en Caracas, se firmaron 29 acuerdos más, que involucran las áreas de energía, ciencia, tecnología, aeroespacial, economía, comercio y asuntos sociales (Briceño-Ruiz y Molina-Medina 2020, 150).

En 2010, China y Venezuela firmaron 48 acuerdos, y el Banco de Desarrollo de China otorgó a Venezuela un préstamo a gran escala de 20.000 millones de dólares. La novena reunión de la Comisión Conjunta de Alto Nivel dio lugar a la firma de 39 acuerdos en áreas como minería, ciencia y tecnología, industria, comercio, intercambios culturales, desarrollo agrario, comunas y vivienda. La comisión celebró su décima reunión en Caracas en noviembre de 2011, centrándose en una revisión del progreso de los proyectos conjuntos. También se estableció un Grupo Parlamentario de Amistad de Venezuela con China.

Entre 1999 y 2011 se firmaron un total de 430 acuerdos entre Venezuela y China, de los cuales 171 fueron proyectos de cooperación en energía y minería, agricultura, ciencia y tecnología, infraestructura, industria, aeroespacial, cultura, asuntos sociales y económicos y cuestiones comerciales. Los acuerdos también se referían a proyectos en áreas como hierro y aluminio, producción de alimentos, vivienda, salud y suministros médicos, energía eléctrica e importación de autobuses y otros vehículos.

Desde 2012, China brindó asistencia financiera al masivo programa de vivienda de Venezuela y, como resultado de la 11ª reunión de la Comisión Conjunta de Alto Nivel celebrada en Beijing, la cooperación se amplió para incluir la minería (certificación, exploración y prospección geológica de reservas minerales), el petróleo (plataformas de suministro), las finanzas (un Fondo Conjunto con PDVSA), la electricidad y la academia.

La muerte prematura de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013 fue recibida por Estados Unidos y la oposición venezolana como una oportunidad de oro para poner fin a la Revolución Bolivariana. Así, la oposición impugnó la victoria electoral de Nicolás Maduro en abril de 2013, a lo que siguió una ola de violencia callejera que duró seis meses en 2014. La violencia se complementó con un sabotaje económico que creó una grave escasez de artículos básicos de consumo diario, principalmente alimentos. En 2015, el presidente estadounidense Obama declaró a Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional… de los Estados Unidos” (White House 2009), abriendo el camino a medidas coercitivas unilaterales (también conocidas como “sanciones”). También expandió la producción energética estadounidense a través del fracking, provocando deliberadamente que los precios del petróleo cayeran a menos de 30 dólares por barril (Dominguez 2019). A continuación se desató una de las peores crisis en la historia de la república venezolana.

La agresión liderada por Estados Unidos contra Venezuela causó un daño inmenso a la economía del país, llevándola al borde del colapso, una condición en la que se mantuvo desde 2014 hasta 2020 (Domínguez 2023, 11-14) [ ]. Sin embargo, el apoyo y la cooperación de la República Popular China nunca se debilitaron. Todo lo contrario; la solidaridad se mantuvo, especialmente durante los años muy duros del período de la pandemia de COVID-19, cuando el bloqueo estadounidense a Venezuela fue más intenso. El presidente estadounidense Donald Trump también declaró fraudulentas las elecciones venezolanas de 2018 y al vencedor, el presidente Maduro, ilegítimo, lo que llevó a Estados Unidos a reconocer al autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó, quien participó en una corrupción masiva con activos venezolanos controlados por Estados Unidos.

En septiembre de 2013 y julio de 2014 se celebraron las 12ª y 13ª reuniones de la Comisión Mixta de Alto Nivel, respectivamente. La primera de estas reuniones, celebrada en China, contó con la presencia del Presidente Maduro, y la segunda, celebrada en Caracas, con la presencia del actual Presidente Xi Jinping. Los dos países firmaron más acuerdos, que abarcan las mismas áreas que en reuniones anteriores.

El Presidente Maduro viajó a China en enero y septiembre de 2015, en esta última ocasión participando en la 15ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel. Entre los 11 nuevos acuerdos firmados allí se encuentran el Plan de Desarrollo Conjunto Venezuela-China (2015-2025), el Convenio Marco de Cooperación en las Zonas Económicas Especiales de Venezuela y el Convenio Marco para una Facilidad Financiera Especial, por hasta 5.000 millones de dólares.

Para 2016, China y Venezuela habían desarrollado más de 18 proyectos de producción de petróleo con una inversión total de alrededor de US$5 mil millones. China había aprobado el financiamiento para proyectos por valor de unos 700 millones de dólares en el Arco Minero del Orinoco, una región rica en oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales estratégicos. Hasta febrero de 2017, China y Venezuela habían firmado un total de 790 acuerdos de cooperación en áreas estratégicas (PSUV [ ] 2017). En el marco de la 16ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel celebrada en Beijing, el presidente Maduro durante su décima visita a China firmó 28 acuerdos de cooperación más en las áreas habituales de petróleo, ciencia y tecnología, minería, economía, seguridad y salud (Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela 2018). El presidente Maduro calificó esta visita de «histórica» porque firmó un Memorándum de Entendimiento con China «para la cooperación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta» (PRNewswire, 2018).

Entre 2000 y 2018, Venezuela tomó prestados más de 67.000 millones de dólares de instituciones chinas, alrededor del 48% del total de los préstamos de China a toda América Latina. Según los especialistas, este fue el mayor total de créditos otorgados por China a cualquier país del mundo (Brandt, Carlos y Piña 2019, 9). Los préstamos han llevado a algunos expertos a «teorizar» que, paradójicamente, para la búsqueda de Venezuela por construir un mundo multipolar, las relaciones económicas más estrechas y crecientes con China como contrapeso a Washington han hecho que Venezuela sea cada vez más dependiente de la inversión, el apoyo tecnológico y la asistencia económica chinos, lo que «bien podría conducir a la sustitución de una antigua dependencia (Estados Unidos) por una nueva (China)» (Briceño-Ruiz y Molina-Medina 2020, 162). El continuo fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela y China y entre China y América Latina desmiente estas falacias.

Entre 2008 y 2020, Venezuela representó el 29,6% de los proyectos contratados por China en América Latina, considerablemente más que las cifras de Brasil (13,9%), Argentina (10,7%), Ecuador (7,5%), México (6,7%), Colombia (6,2%) y Perú (4,2%). Confirmando la solidez de la relación entre China y Venezuela, entre 2010 y 2018 China ha construido numerosos hospitales, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, escuelas, proyectos hidroeléctricos y proyectos de vivienda en el país sudamericano (Guo 2023, 1-26). Para mayo de 2023, la relación de Venezuela con China se había elevado de «asociación estratégica» a «asociación estratégica integral».

En septiembre de 2023, con motivo de una visita del presidente Maduro a Pekín por invitación del presidente de China, Xi Jinping, la relación entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela se elevó aún más a una «asociación estratégica para todo tipo de clima». El evento fue descrito de la siguiente manera: «La conexión China-Venezuela es un hito clave en el cambiante panorama político y económico mundial. En un orden mundial cambiante, esta asociación tiene el potencial de proporcionar a Venezuela prosperidad económica, estabilidad y una mayor autonomía» (Farah 2023).

El Presidente Maduro y el Presidente Xi Jinping, junto con sus respectivos gobiernos, consideran su relación como un componente central de la construcción de un mundo multipolar. Como ha observado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, otorgan gran valor

al importante papel del Foro China-Celac (CCF) en la promoción de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe (ALC). Xi Jinping y Maduro están dispuestos a fortalecer las comunicaciones y la coordinación en asuntos relacionados con el CCF, a fin de promover unas relaciones China-ALC estables y duraderas en la nueva era, caracterizadas por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación, la apertura y el bienestar de sus pueblos. La parte china aprecia el papel de Venezuela en los asuntos de ALC, así como su postura activa a favor del continuo desarrollo de la cooperación entre la región y China. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela 2023)

La evolución de las relaciones entre Venezuela y China, descrita anteriormente, se ha producido en el contexto tanto del grave declive de los Estados Unidos como del meteórico ascenso económico de la República Popular China hasta convertirse en el principal socio comercial de América Latina. A continuación, examinamos estos dos puntos.

La decadencia de los Estados Unidos

El ascenso de Chávez y el chavismo se puede encontrar en los detalles del declive y eventual colapso de la economía política venezolana, parasitaria y dependiente del petróleo, cuya manifestación terminal fue la explosión social de 1989 conocida como el Caracazo. A su vez, la caída del ancien régime de Venezuela se produjo al final de la década perdida de América Latina, en un contexto dominado por el declive económico y político del imperialismo estadounidense. En 1960, el PIB de Estados Unidos representaba el 40% del total mundial; para el año 2000, dos años después de la elección de Chávez, había caído al 30% (Butada 2021).

Estados Unidos ha tratado de contrarrestar su declive mediante el aumento de sus capacidades militares, aumentando así masivamente su presupuesto de defensa de 47.350 millones de dólares en 1960 a 320.090 millones de dólares en 2000 (y a 800.670 millones de dólares en 2021), es decir, un asombroso aumento de más del 600% para 2000 (y del 1.700% para 2021) (Macrotrends 2023a). El músculo militar de EE.UU. se ha flexionado principalmente en las guerras en el Medio Oriente, presentadas como una «guerra global contra el terrorismo» que comenzó en 2001 con la acción militar de EE.UU. contra Afganistán. A esto le siguió la guerra contra Irak en 2003, la guerra contra Siria (descrita como «operaciones selectivas para derrotar a ISIS«), el brutal bombardeo militar de Libia que condujo al asesinato de Muammar Gaddafi en 2011, y el vigoroso apoyo militar a Arabia Saudita en la guerra civil en Yemen.

El costo de 20 años de la «guerra contra el terror» de EE.UU. ha sido hasta ahora más de 900.000 personas asesinadas directamente, y alrededor de cuatro millones que han muerto como consecuencia indirecta. Unos 38 millones de personas han sido desplazadas, y el costo para el contribuyente estadounidense se ha estimado en 8.000 millones de dólares. Estados Unidos lleva a cabo actualmente actividades antiterroristas en 85 países (Watson Institute 2023), y cuenta con unas 800 costosas bases militares en todo el mundo.

Dado el gasto excesivo (además de los malos resultados económicos) de EE.UU. en las últimas décadas, los gobiernos de EE.UU. han abordado estas graves debilidades de la economía del país pidiendo prestado dinero a través de la emisión de bonos del Tesoro, lo que ha llevado a un aumento dramático de la deuda pública de EE.UU. En 1960 se situó en 286.000 millones de dólares, en 1980 había subido a 908.000 millones de dólares y en 2000 había alcanzado los 5.764 millones de dólares. Es decir, entre 1960 y 1980 la deuda pública de Estados Unidos rondaba el 30-40% del PIB, en 2000 rondaba el 60% del PIB, en 2020 había alcanzado más del 100% del PIB y en 2023 era el 120% del PIB (Srinivasan 2023). Actualmente, la deuda pública de EE.UU. supera los US$33 billones (la mayor del mundo por volumen), y supera el PIB del país de US$27 billones en la asombrosa cifra de US$6 billones (US Debt Clock 2023), equivalente al PIB combinado de todos los países de América Latina y el Caribe (Macrotendencias 2023b).

El Banco Mundial considera que los países con una relación deuda/PIB superior al 77% durante un período prolongado experimentan desaceleraciones significativas en el crecimiento económico (Caner, Grennes y Koehler-Geib 2011). Entre 1961 y 2017, el crecimiento económico medio anual de EE. UU. apenas superó el 2%; en 1970 era del 4,4%, lo que indica una tendencia a la baja a largo plazo en los años posteriores (Topforeignstocks 2017). Además, el sistema bancario estadounidense desencadenó una recesión mundial masiva en 2008, y luego fue golpeado por la pandemia de COVID-19 antes de que pudiera recuperarse por completo (Coghlan, McCorkell y Hinkley 2018). [ ]

Como consecuencia del gasto militar excesivo, los déficits comerciales persistentes y crecientes y el pobre desempeño económico, la economía estadounidense no puede generar ahorros suficientes para dedicarlos a la inversión interna. Se estima que “el ahorro y la inversión han disminuido sustancialmente como porcentaje del PIB en los últimos 40 años y se han derrumbado casi por completo desde la crisis financiera”, y que la inversión “apenas sigue el ritmo de la depreciación”. En general, Estados Unidos “no ahorra suficiente dinero para financiar todas las inversiones internas que valen la pena y depende sustancialmente de los inversores extranjeros para compensar la diferencia” (Cole 2014).

Estas cifras se citaron en un artículo escrito para la Tax Foundation en 2014, pero desde entonces la situación de la economía estadounidense en todos estos aspectos ha empeorado significativamente. Si bien Estados Unidos podría potencialmente aumentar el nivel de ahorro disponible para la inversión, los fondos involucrados tendrían que provenir de la reducción del consumo de la población o del recorte del gasto militar. Esto último, especialmente con los conflictos actuales en Ucrania y Gaza, y con el despliegue de fuerza militar contra China en torno a la región china de Taiwán, es políticamente imposible. Mientras tanto, los salarios reales en realidad se han estancado durante décadas: “Entre 1979 y 2020, los salarios de los trabajadores crecieron un 17,5%, mientras que la productividad creció tres veces más rápido, un 61,8%” (Lee 2022). Además, la inversión directa estadounidense en el exterior está superando a la inversión extranjera directa entrante; en 2021 y 2022, la diferencia fue de 1.331 billones de dólares y 1.326 billones de dólares, respectivamente (Bureau of Economic Analysis 2023).

Una consecuencia crucial ha sido el abandono durante décadas de la infraestructura del país, que agrava todos los problemas identificados. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés) informó en 2021 que “se estima que cada día se pierden en Estados Unidos seis mil millones de galones de agua tratada, suficiente para llenar más de 9.000 piscinas”, al mismo tiempo que “el 43% de nuestras vías públicas [están] en malas o mediocres condiciones, una cifra que se ha mantenido estancada en los últimos años”, mientras que “el 42% de los 617.000 puentes tienen al menos 50 años, y 46.154, o el 7,5% de los puentes del país, se consideran estructuralmente deficientes”, por mencionar solo algunas de las áreas desatendidas (ASCE 2021).

Una dimensión a menudo descuidada de la decadencia económica y política de Estados Unidos es el aumento de la pobreza en el país más rico del planeta. De hecho, Estados Unidos tiene la tasa más alta de pobreza infantil (22%) de todos los países importantes del planeta. Las cifras correspondientes a otros países son las siguientes: Dinamarca (3,7%); Finlandia (3,9%); Noruega (5,1%); Islandia (7,1%); Austria (8,2%); Suecia (8,2%); Alemania (9,1%); Corea del Sur (9,4%); Reino Unido (9,8%); Francia (11%); Nueva Zelanda (13%); Polonia (13,6%) y Canadá (14%) (Kidd 2012, 1). Según el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, en el año fiscal 2014 aproximadamente uno de cada cuatro niños estadounidenses recibía su nutrición a través de cupones de alimentos, uno de cada cinco vivía en la pobreza y uno de cada seis vivía en una familia que tenía problemas para poner suficiente comida en la mesa (Carlson 2016, 1, 5). Además, Estados Unidos tiene la tasa más alta de personas encarceladas del mundo, porque los altos niveles de pobreza conducen a un alto número de deserciones escolares y a la delincuencia; peor aún, “los hijos de padres encarcelados tienen cinco veces más probabilidades de ir a prisión” (McLaughlin 2016, 12). Entre 2006 y 2013, el número de niños sin hogar aumentó de 1,5 a 2,5 millones, es decir, cerca del 70%, y en todos los estados del país hay familias que viven con sus hijos en automóviles o refugios de emergencia (Bassuk et al. 2014, 15-16).

Un estudio de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) publicado en septiembre de 2019 concluyó que no solo los ricos se están volviendo más ricos y los pobres, más pobres, sino que también los primeros viven más tiempo, mientras que los estadounidenses pobres mueren jóvenes.

El estudio encontró que el 52% del 20% más pobre que tenía entre 51 y 61 años en 1992 todavía estaba vivo en 2014, mientras que entre el 20% más rico, el 75,5% había sobrevivido. Es decir, el 20% más pobre tenía el doble de probabilidades que el 20% más rico de morir durante el período de 22 años. El estudio encontró la misma disparidad en el área de la esperanza de vida (ver nuestros comentarios a continuación sobre la esperanza de vida en China); solo la mitad de quienes no tenían títulos universitarios y se encontraban en el 20% inferior de la distribución del ingreso sobrevivieron hasta 2014. Entre quienes tenían títulos universitarios y se encontraban en el 20% superior, según los ingresos a mitad de su carrera, casi el 80% seguían vivos (Fadulu 2019). Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2022 había 37,9 millones de personas en Estados Unidos viviendo en la pobreza (11,5% de la población) (Oficina del Censo de Estados Unidos 2023a). En septiembre de 2022, la Oficina de Presupuesto del Congreso, en su informe sobre el período 1989-2019, afirmó que

La riqueza familiar se inclinó hacia las familias que se encontraban en la cima de la distribución de la riqueza durante todo el período de 30 años. En 2019, las familias en el 10 por ciento superior de la distribución tenían más de dos tercios de toda la riqueza, y las familias en la mitad inferior de la distribución tenían solo el dos por ciento de la riqueza total. (Oficina de Presupuesto del Congreso 2022)

El pobre desempeño económico de Estados Unidos reduce la capacidad del país para competir con éxito en el mundo y ha llevado a un creciente déficit comercial. En 1989 este déficit comercial fue de 109.399 millones de dólares; creciendo año tras año, para 2022 había alcanzado los US$1.177.372 millones, es decir, un aumento de 11 veces (US Census Bureau 2023b).

Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina presentan un panorama especialmente sombrío. A lo largo de las tres décadas que siguieron al derrocamiento del presidente Allende en Chile en 1973, las administraciones de Washington impusieron brutales políticas neoliberales en el «patio trasero» de Estados Unidos. El neoliberalismo empobreció masivamente a millones de personas, socavó la soberanía de los países al sur del Río Bravo (Grande), se apropió con avidez de sus recursos naturales, forzó oleada tras oleada de privatizaciones de activos estatales y utilizó como arma al FMI y al Banco Mundial para imponer paquetes de ajuste estructural que llevaron a millones de personas a la miseria desesperada. Para 1990 la proporción de la población de América Latina que vivía por debajo de la línea de pobreza era del 48,3%, es decir, 200 millones de personas. Esta proporción disminuyó sólo ligeramente en 1999 hasta el 43,8% (211 millones de personas). La pobreza masiva se sumó a niveles sin precedentes de concentración del ingreso en la parte superior, donde el 10% más rico de los hogares recibió el 30% o incluso más del ingreso total (CEPAL 2004, 33, 79), lo que convierte a América Latina en la región más desigual del mundo.

No es de extrañar que en la primera década del siglo XXI los movimientos sociales radicales y las corrientes políticas de izquierda derrotaran y derrocaran a un gobierno neoliberal tras otro (en algunos casos a través de insurrecciones de masas), dando lugar a la «marea rosa» que cambió para siempre el aspecto político de la región. En 2005, un movimiento continental liderado por Chávez derrotó los esfuerzos de Estados Unidos para incorporar a América Latina a una zona de libre comercio dominada por Estados Unidos, desde Canadá hasta la Patagonia. Esta ofensiva política de las fuerzas progresistas contra el neoliberalismo debilitó aún más a Estados Unidos, ya en declive, situación que coincidió con el ascenso económico de la República Popular China.

América Latina: la vanguardia del Sur Global en la construcción de un mundo multipolar

Entre 1960 y 2000 las relaciones comerciales entre China y América Latina fueron insignificantes, pero en 2012, en el apogeo de la «marea rosa», este comercio se había multiplicado por 21. Para entonces, la República Popular China se había convertido en el principal socio comercial de varios países latinoamericanos, en una relación económica que desde entonces ha seguido expandiéndose. El comercio anual de América Latina y el Caribe con China creció de US$12 mil millones en 2000 a US$445 mil millones en 2021, es decir, un aumento de 28 veces (The Economist 2023a).

Este desarrollo estuvo en línea con el extraordinario ascenso de China en la economía mundial. En 1960, el PIB de China era inferior a 60.000 millones de dólares, mientras que el de Estados Unidos era de 543.000 millones de dólares; en 2022, el PIB de China había aumentado a más de 17 billones de dólares (Macrotrends, 2023c), mientras que el de Estados Unidos era de 25 billones de dólares (Macrotrends, 2023d). Es decir, la economía de Estados Unidos se había multiplicado por 46, mientras que la de China se había multiplicado por 283. Además, en 1980 la tasa de pobreza de China era cercana al 100%, pero después de que casi 900 millones de personas hubieran salido de la pobreza, esta había disminuido en 2023 al 12,6%. Mientras tanto, la tasa de pobreza en Estados Unidos fue del 17,8% (Wisevoter 2023). Para 2021, China había logrado erradicar la pobreza extrema. En 2022, Jiantang Ma, secretario del Grupo de Liderazgo del Partido del Centro de Investigación para el Desarrollo, declaró que «la batalla de China contra la pobreza ha beneficiado al mayor número de personas en la historia de la humanidad» (Banco Mundial 2022). El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, celebró esta hazaña como «el mayor logro de la historia en la lucha contra la pobreza» (Naciones Unidas, 2019). La esperanza de vida en China, una medida más precisa del bienestar, pasó de unos 40 años en 1950 a más de 77 años en 2023, es decir, un aumento de 37 años (Macrotrends 2023e).

China se convirtió en el mayor socio comercial de América del Sur, y aunque en el caso de Centroamérica Estados Unidos siguió siendo el mayor socio comercial, China subió a la segunda posición. Aunque México está fuertemente entrelazado con Estados Unidos en un acuerdo integral de libre comercio, durante el periodo 2000-2021 su comercio con China se multiplicó por 40 (Cadena, White y Lamanna 2023). Se espera que el comercio entre China y América Latina crezca a más de 700.000 millones de dólares para 2035.

Estos vínculos comerciales se han visto fortalecidos por los acuerdos de libre comercio entre China y varios países latinoamericanos. China ha firmado acuerdos de libre comercio con Chile (2005), Perú (2009), Costa Rica (2011), Uruguay (2016) y Ecuador (2023), y hasta ahora 21 países se han adherido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China (Stott 2023). La tendencia de la evolución es sugerida por el hecho de que según The Economist (2023b), Chile envía el 67% de sus exportaciones de cobre a China, y Brasil el 70% de sus exportaciones de soja. Para 2022, las exportaciones de América Latina a China habían alcanzado los US$184 mil millones (Hernández 2023).

Las interacciones entre el gigante económico asiático y América Latina están creciendo a un ritmo vertiginoso, lo que llevó a un destacado grupo de expertos estadounidense, el Wilson Center, a describir la creciente influencia de China en América Latina como el desplazamiento económico de Estados Unidos: «En 2000, alrededor del tres por ciento de la población de la región vivía en un país donde el peso económico de China era mayor que el de Estados Unidos. Dos décadas después, ese porcentaje había crecido al 60 por ciento» (Urdinez 2023).

Lo mismo se aplica a la inversión extranjera directa (IED) de China en América Latina. En 2000-2004, el promedio anual de la IED china en América Latina fue de US$1.000 millones, que en 2005-2009 aumentó a más de US$3.000 millones. Aumentó aún más en 2010-2014 a casi US$12 mil millones, y luego alcanzó US$14 mil millones en 2015-2019, antes de disminuir a US$11 mil millones en 2020-2022 (Dussel 2023, 5). Así, el promedio anual de la IED china en América Latina durante el periodo 2000-2022 fue de US$8.000 millones, es decir, un total acumulado de US$184.000 millones que generó un total de casi 630.000 empleos. La IED de China en América Latina ha abarcado diversas áreas, incluidos automóviles, electrónica, energía, metales, minerales, minería, telecomunicaciones, transporte y mucho más (Dussel 2023, 5, 10).

Las tendencias examinadas anteriormente muestran el marcado fortalecimiento de la relación entre América Latina y la República Popular China, una relación que recientemente se ha descrito como que ha evolucionado significativamente, «mostrando un inmenso potencial para el crecimiento y la cooperación futuros». Se describe que la asociación «abrió una amplia gama de oportunidades para ambas regiones, con implicaciones económicas, políticas y sociales que pueden dar forma al panorama mundial» (Hernández 2023).

El peso económico de China en la región latinoamericana está creciendo a un ritmo acelerado. En enero de 2023, el presidente brasileño Lula da Silva planteó la posibilidad de negociar un acuerdo de libre comercio Mercosur-China. El presidente de Chile respaldó la solicitud de China para unirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Además, China firmó un acuerdo de US$1.000 millones con Bolivia para explorar en busca de litio. La inversión de China en la industria argentina del litio tiene un valor aproximado de US$960 millones. China también está invirtiendo en el centro estatal de semiconductores de Brasil, CITEC. Además, Lula y el presidente argentino, Alberto Fernández, visitaron por separado a Huawei durante viajes a China, lo que demuestra el interés latinoamericano en profundizar la cooperación en TI con China, «para consternación de Estados Unidos» (Wu 2023).

En una visita a China en abril de 2023, Lula firmó 15 acuerdos que prevén una amplia cooperación. Sin embargo, se dice que el hito reciente más importante en la relación entre Brasil y China fue «la firma de acuerdos de swap de divisas entre Brasil y China en marzo de 2023″ [ ]. El 31 de marzo de 2023, China y Brasil firmaron un acuerdo para comerciar en las monedas del otro, lo que les permite realizar directamente sus transacciones comerciales y financieras anuales de 150.000 millones de dólares, «cambiando yuanes por reales brasileños y viceversa, en lugar de utilizar el dólar estadounidense para las liquidaciones»[ ]. Irónicamente, esto fue 59 años desde que el presidente democráticamente electo de Brasil, Joao Goulart, fue derrocado el 31 de marzo de 1964 por un golpe de Estado liderado por Estados Unidos, lo que llevó a una dictadura militar de 21 años.

Brasil tiene la economía más grande de América Latina y Argentina la tercera más grande. En abril de 2023, tres semanas después de la firma del acuerdo entre China y Brasil, el gobierno argentino tomó la decisión de pagar importaciones chinas por valor de 1.040 millones de dólares en yuanes en lugar de dólares estadounidenses, y luego, a partir de mayo, realizar nuevos pagos en yuanes por 790 millones de dólares por importaciones mensuales desde China (Wu 2023). En enero de 2023, el Banco Popular de China amplió su swap de divisas con Argentina en 35.000 millones de yuanes (5.000 millones de dólares) a 165.000 millones de yuanes (22.000 millones de dólares). El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, dijo que «este tipo de medidas le dan mayor fortaleza a nuestras reservas y son clave para mejorar las perspectivas de las reservas netas, dándonos mayor libertad y capacidad de intervención frente a quienes especulan y sobreespeculan con la situación económica…» (Wong, 2023). Al igual que en el caso de Brasil, un golpe de Estado liderado por Estados Unidos había derrocado al gobierno legítimo de Argentina 47 años antes (el 24 de marzo de 1976) e instalado una dictadura militar. El gobierno de los generales argentinos iba a asesinar a 32.000 personas en sólo seis años.

Es probable que la elección de Javier Milei como presidente de Argentina complique, pero no detenga, la propuesta de Brasil de establecer una moneda común para su comercio mutuo con Argentina y como base para una moneda común latinoamericana. Brasil es el principal socio comercial de Argentina en América Latina, por lo que las amenazas de Milei de romper comercialmente con el gigante latinoamericano pueden ser solo demagogia electoral. Sería muy difícil de implementar y totalmente autodestructivo. Romper comercialmente con China también sería desastroso, ya que Argentina exporta el 92% de su soja y el 57% de su carne a China, y China ha invertido mucho en la industria del litio y el sector energético de Argentina (Asia News 2023). El anuncio de la principal asesora de Milei, Diana Mondino, de que Argentina no se uniría a los BRICS fue confirmado por el propio presidente, lo que llevó a un ex embajador argentino en China a señalar que la decisión «causaría un grave daño a la economía argentina» (Global Times 2024).

El 21 de octubre de 2023, Dilma Rousseff, recientemente nombrada presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, para discutir formas de desarrollar una nueva arquitectura financiera más justa y equitativa destinada a permitir la participación de los «mercados emergentes» y los países en desarrollo. Rousseff también participó en el 3er Foro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (18-19 de octubre de 2023), donde calificó la Iniciativa de la Franja y la Ruta como uno de los instrumentos más efectivos para construir una comunidad global de futuro compartido que sería «multipolar, inclusiva y sostenible» (Brasil 247 2023).

El 12 de octubre de 2023, en el Foro de la Semana de la Energía celebrado en Moscú, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a desdolarizar el mercado petrolero, e instó a los 31 países objeto de sanciones estadounidenses a enfrentar conjuntamente estas medidas de Estados Unidos. También señaló que, como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos, la industria petrolera venezolana ha perdido 4.000 millones de barriles de petróleo, lo que le ha costado al país el equivalente a 600.000 millones de dólares (Swissinfo 2023).

Aunque China es el segundo socio comercial más grande de Centroamérica, que ha sido más un «patio trasero de Estados Unidos» que el resto de América Latina, la región centroamericana también se ha visto afectada por el alejamiento geopolítico de Estados Unidos. Los siguientes gobiernos centroamericanos han roto relaciones con la región china de Taiwán y las han establecido con la República Popular China: en junio de 2007, Costa Rica; en junio de 2017, Panamá; en agosto de 2018, El Salvador; en noviembre de 2021, Nicaragua; y en marzo de 2023, Honduras.

Las características sobresalientes de las relaciones entre China y América Latina son la «complementariedad» y el «desarrollo». La República Popular China es una parte integral del Sur Global, y para América Latina, la cooperación con la ya avanzada economía de China, cuyo desarrollo ulterior es inexorable, ofrece crecientes oportunidades de beneficios mutuos (Guo 2023).

Desde el estallido de la «marea rosa», América Latina se ha catapultado a la primera línea de la construcción de un orden mundial más justo [ ], un lugar que ahora comparte objetivamente con la República Popular China. A pesar de los altibajos de la lucha de clases en América Latina, la creciente colaboración entre América Latina y China está ayudando políticamente a reforzar la multipolaridad y a ayudar a la construcción de un nuevo orden mundial. Este nuevo sistema mundial promete estar libre de sanciones ilegales de Estados Unidos; de prácticas comerciales desleales; de los persistentes efectos desestabilizadores de la injerencia externa y los ataques a la soberanía nacional de los países del Sur Global; de la imposición de la austeridad liderada por Estados Unidos y el FMI; de la militarización del dólar; de la aplicación de estrategias de «cambio de régimen» contra los países que persiguen un camino de desarrollo que evite la dominación de los EE.UU., y así sucesivamente.

En este sentido, la República Popular China no solo se ha convertido en el centro de gravedad del mundo, sino que también es una poderosa fuerza mundial que tiene como objetivo «construir un mundo abierto, inclusivo, limpio y hermoso que goce de una paz duradera, seguridad común y prosperidad común» (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China 2023).

Conclusión

La República Popular China ha continuado desarrollando fuertes vínculos económicos, comerciales y políticos con la República Bolivariana de Venezuela en las buenas y en las malas, incluso durante los peores momentos que ha vivido la nación sudamericana como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos. En octubre de 2023, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Ning Mao, saludó la «reanudación del diálogo político en Venezuela» y exigió a Estados Unidos «eliminar por completo las sanciones unilaterales e ilegales actualmente aplicadas contra la República Bolivariana de Venezuela» (Orinoco Tribune 2023). Esta postura de la República Popular China da confianza a otros gobiernos de izquierda y progresistas (e incluso poco progresistas) de América Latina en la solidez y coherencia de la política exterior de China hacia la región y el Sur Global.

Además, América Latina ha visto lo que China puede ofrecer y ofrece a su desarrollo, especialmente cuando se compara con las políticas de Estados Unidos en la región. Mientras que la República Popular China ofrece enormes recursos para el desarrollo y el progreso en todos los campos clave y, lo que es más importante, respeta la soberanía nacional de los países latinoamericanos, Estados Unidos ofrece austeridad neoliberal, agresión, medidas coercitivas unilaterales y bases militares. Brinda apoyo político a las corrientes políticas de derecha más extrema, como las representadas por Uribe en Colombia, Añez en Bolivia, Bolsonaro en Brasil y Milei en Argentina, al tiempo que pisotea persistentemente la soberanía latinoamericana.

Como se puede apreciar, Hugo Chávez con su visita de 1999 abrió el camino para que América Latina desarrollara vínculos con la República Popular China que son fundamentalmente diferentes de las relaciones de la región con los Estados Unidos. Posteriormente, los gobiernos originales de la «marea rosa» desarrollaron masivamente las relaciones comerciales, económicas y políticas entre la región y la República Popular China (Domínguez 2017, 22-40). Paradójicamente, las medidas agresivas de Estados Unidos contra esos gobiernos tuvieron el efecto de intensificar la voluntad de América Latina de participar en la construcción de un mundo multipolar.

Estados Unidos jugó un papel crucial en el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras en 2009; en el intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa en Ecuador en 2010; en el golpe «constitucional» contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay en 2012; en la derrota electoral del gobierno peronista en Argentina en 2015; en el juicio político a Dilma Rousseff en Brasil en 2016; y en las falsas acusaciones de corrupción que resultaron en el encarcelamiento de Lula y facilitaron la victoria electoral de Jair Bolsonaro en Brasil en 2018. Ni hablar de la continua agresión estadounidense contra Venezuela, Cuba y Nicaragua (Weisbrot 2018). Estados Unidos, por supuesto, ha sido el cerebro de todos los intentos de derrocar la Revolución Bolivariana de Venezuela desde 1999.

El anhelo de América Latina por un mundo mejor comenzó a tomar forma simultáneamente con el surgimiento de una nueva geopolítica, construida principalmente por la República Popular China a través de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Esta nueva geopolítica ofrece amplias oportunidades al Sur Global para la inversión, los mercados, la tecnología y los créditos, ofreciendo la posibilidad real de desarrollo socioeconómico en un mundo inclusivo, multipolar, pacífico y estable. Esta es una posibilidad que antes le era negada a la mayor parte de la humanidad en el mundo unipolar hegemonizado por Estados Unidos.

Un editorial del China Daily comentó irónicamente sobre el enfoque agresivo adoptado por los EE.UU. en su «competencia» con la República Popular China, afirmando lo siguiente:

No es China la que inició la guerra comercial entre los dos países, ni China está suprimiendo el desarrollo de las empresas tecnológicas estadounidenses. El ejército chino no está llevando a cabo las llamadas operaciones de libertad de navegación frente a la costa de EE.UU., ni China se está entrometiendo en los asuntos internos de EE.UU. Y no es China la que está exagerando la necesidad de que los países reduzcan el riesgo para crear la impresión de amenazas encubiertas, ni China está remodelando las cadenas de suministro para que sean excluyentes. (China Daily 2023c)

Un editorial del Global Times amplió este punto de vista señalando que la agresividad de EE.UU. no se aplica solo a China:

Solo en 2022, Estados Unidos llevó a cabo 100 sanciones contra otros, que involucraron a 82 países y regiones. El número de entidades en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aumentado de 912 en 2000 a 9.421 en octubre de 2021, un aumento neto del 933 por ciento. (Tiempos Globales 2023)

El artículo editorial describió y predijo con precisión el comportamiento actual de los Estados Unidos:

Cuando Washington necesita reprimir a los opositores, la democracia es un arma; cuando se necesita ganar socios, la democracia es una base. El «tirano» antidemocrático habla de «democracia», lo cual es un insulto a la democracia. La naturaleza hegemónica, intimidatoria y dominante de la democracia estadounidense está experimentando choques internos y externos sin precedentes. Desde los disturbios del Capitolio en 2021 hasta el caos político único en un siglo este año, la «democracia estadounidense» ha comenzado a mostrar grietas desde adentro. Las prácticas democráticas exitosas de otros países son vistas como un enemigo formidable por la élite política estadounidense, que está acostumbrada a la importancia personal. (Tiempos Globales 2023)

La visión progresista de América Latina de un mundo mejor y multipolar coincide estrechamente con los objetivos de política exterior de la República Popular China, expresados en el Foro de Boao en 2015 por el presidente Xi Jinping en su discurso «Comunidad de Destino Común». El argumento del presidente Xi es que el concepto de «ganar-ganar» se basa en la realidad actual de la división internacional del trabajo —»con el colonialismo global y la Guerra Fría ya desaparecidos, los países están ahora cada vez más interconectados e interdependientes»— y en el creciente comercio e inversión mutuos en los que participan todas las naciones. Para ello, requieren los medios reales que permitan tales interacciones, como zonas de libre comercio, puertos, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y enlaces de telecomunicaciones (Xinhuanet 2015).

El presidente Xi postuló que todos los países son «miembros iguales de la comunidad internacional con iguales derechos para participar en los asuntos regionales e internacionales», y que ninguna civilización es superior a otras, solo culturalmente única. Esto contrasta marcadamente con la forma en que su élite presenta a Estados Unidos como «el país más grande que jamás haya existido en la historia», una caracterización que implica, por definición, que todos los demás países son inferiores. Como esto indica, la igualdad en las relaciones internacionales es vista por los EE.UU. como una amenaza a su supremacía, y la competencia es un juego de suma cero de todos contra todos. En resumen, los Estados Unidos se esfuerzan por crear resultados de «ganar-perder», de los que esperan beneficiarse. En resumen, el concepto de beneficio mutuo de la política exterior de China se expresa en su política de «ganar-ganar», mientras que «el concepto de Estados Unidos es la competencia, los juegos de suma cero y la supremacía de Estados Unidos» (Ross 2015). [ ]

En el momento de escribir este artículo (octubre de 2023), han pasado 24 años desde que Hugo Chávez visitó por primera vez la República Popular China, iniciando una relación que se fortalecería con cada año que pasara y con cada agresión imperialista estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela. Testimonio de la fortaleza de esta relación son los acuerdos de cooperación, que hasta el momento ascienden a 790, que se han firmado entre los dos países, y la miríada de organismos e instituciones conjuntas que se han establecido, especialmente la Comisión Mixta de Alto Nivel binacional que supervisa, afina y desarrolla los vínculos de beneficio mutuo entre los dos países.

En su última visita a la República Popular China, el presidente Nicolás Maduro declaró que China y Venezuela tienen una relación de «mutua confianza íntima» y «verdadera amistad», y que comparten «un destino común en el nuevo mundo que está surgiendo» y que ambas naciones están comprometidas con la paz, el desarrollo y la cooperación. Así, el presidente Maduro respaldó plenamente el objetivo del presidente Xi de «construir una comunidad de destino compartido para la humanidad» (Xinhua 2023).

